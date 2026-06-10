Ora Cogan – Hard Hearted Woman

Seguro que muchos de vosotros, avezados entusiastas musicales con más de 5.000 artistas en vuestra biblioteca del que sea vuestro servicio de streaming favorito, sabéis identificar ese no sé qué, je ne sais quoi como dicen los franceses (todo suena mejor allí) que tienen ciertos artistas. Un timbre, una sensación lejana, algo que llega hasta lo más profundo de vuestro lóbulo temporal, o como dicen los poetas, el corazoncito.

Es algo que quien escribe estas líneas experimenta con la canadiense Ora Cogan. Porque primero viene lo irracional y después lo racional. Lo irracional es ese calorcillo, una convergencia de mundos bien conocidos y reconfortantes, sin ser estridente ni pretendidamente optimista. Cogan presenta un sonido elegante, cálido y profundamente cuidadoso. Pero furioso y oscuro cuando el momento lo pide. Aunque siempre dentro de sus raíles inteligentemente marcados.

Racionalmente, uno empieza a reconocer esos mundos. Paisajes de leyendas como Mazzy Star, los Slowdive de Just for a Day (1991), quizá incluso alguna pincelada de Guthrie y Liz Frazier en Cocteau Twins. Algo de psicodelia, electrónica, folk. Ahí están Joni Mitchell, Nico, Anton Newcombe, Hope Sandoval, Tess Parks o incluso The Black Angels.

Entonces ves que el sello que publica esta amalgama no es otro que Sacred Bones y sabes que nada irá mal nunca. Ora Cogan tiene automáticamente el marchamo divino. Si es de Sacred Bones, no falla.

Y en efecto, es un acierto total. Hard Hearted Woman (2026) es el sexto álbum de una artista más que consagrada. La continuación de un excelente Formless (2023) que ya llamó la atención de muchos.

A pesar de lo aparentemente tétrico de su portada, este Hard Hearted Woman es más luminoso, eso sí, que sus álbumes predecesores. “Honey” tiene una pulsión country que no encontramos en Formless y que en principio supone un volantazo. Pero tranquilos, esto no es Willie Nelson. La elegancia y sobriedad afloran de inmediato con “The Smoke”, tomando un nuevo camino, con unas congas bien presentes durante todo el tema, acompañando a los arpegios que bien podría firmar el mismísimo Jonny Greenwood.

“Division” nos devuelve a la oscuridad con un tema etéreo y dreampop, tenso, adornado con pequeños pasajes de cuerda y un emocionante crescendo. “Bury Me”, sin embargo, es la canción más tensa del álbum, con su afortunadísimo caos final, al ritmo motorik de su percusión, encontrando un punto de unión entre lo mecánico y la fluidez de las cuerdas.

Tras el viaje de “Bury Me”, “Limits” funciona como un bálsamo inquietante, que baja las revoluciones pero que no nos permite dejar de estar alerta. Un juego al que Ora Cogan juega realmente bien.

“Love You Better” se acerca sin contemplaciones al mundo de Weyes Blood y “River Rise” ilumina el paisaje, como un claro en medio de una borrasca en un día de noviembre (octubre antes del cambio climático).

La melancolía y la inquietud vuelven con “Believe in the Devil”. “Outgrowing” nos deleita con reconfortantes ritmos jazzeros, para dejar el disco visto para sentencia con “Too Late”, última pincelada de la maestría vocal de Cogan, en un tema que recuerda a los mejores momentos de otra leyenda: Angel Olsen.

Hard Hearted Woman pasa por ser el trabajo más elaborado de Ora Cogan, más heterogéneo y al mismo tiempo perfectamente bien encajado en su universo. Un álbum en el que se prueban muchas cosas y se hacen todas bien. No sobra ni una nota, nada está fuera de su sitio. Disfrutarás cada décima de segundo. Un disco perfecto para regalar. No lo conocerán y acertarás seguro. Compren formato físico, queridos lectores.

Escucha aquí el álbum de Ora Cogan

<a href="https://oracogan.bandcamp.com/album/hard-hearted-woman">Hard Hearted Woman de Ora Cogan</a>