Orbit Service – Leave For Good

La constante búsqueda de nuevas alternativas y sonidos diferenciales precisa indagar en los núcleos diversos del universo musical, con el fin de encontrar joyas que a veces permanecen ocultas. Estamos tan inmersos en los circuitos convencionales que a menudo olvidamos que existen otras estructuras que abren puertas a otras dimensiones sensitivas, imprescindibles para huir del aburrimiento cotidiano y la cosificación masiva.

Tomemos como ejemplo el proyecto que se autodefine como Orbit Service, una formación musical espectacular oriunda de Denver, Colorado (United States). Se trata de una concepción paralela a The Legendary Pink Dots, conformada por Randall Frazier (sintetizadores, dispositivos, voces), Erik Drost (guitarras, bajo, sintetizador) y Tom Hagerman (violín, viola). En anteriores discos han colaborado otros músicos como Matt Mensch, Michael Morris, Jeff Morris, Brian Gerhard, Kyle Sturtevant, Greg Nichols, Chris Shumake, Dennis Swanson, etc.

Su último lanzamiento, Leave For Good, publicado a finales de 2024 fue grabado en el Cloud City de Bailey (Colorado) y en Arnhem, Países Bajos. El arte gráfico es obra de Elisa Frazier y refleja la esencia niminalista de la música que la banda quiere expresar. El propio Randall Frazier describe a Orbit Service así:

«Orbit Service es un proyecto que creé hace muchos años, a finales de los 90 en Denver, Colorado. Empecé a hacer giras con The Legendary Pink Dots en 2013 y desde entonces he estado de gira como telonero en todas sus giras por Norteamérica y también en Europa. Durante ese tiempo, el guitarrista de los Pink Dots, Erik Drost, empezó a trabajar conmigo en el proyecto, al que también se unió Tom Hagerman. Nuestra misión es seguir trabajando con nuevas líneas de sonido» (Randall Frazier).

Hay que recordar que la discografía de Orbit Service se compone de once álbumes siendo Twilight (2004) su álbum debut y Leave For Good (2024) su último impulso. Entremedio obras maestras como Songs Of Eta Carinae (2006), A Calm Note From The West (2011), A Beautifull Vision (2011), Drifting, Remixes and Extras (2013), Stereo Magic, Portal In 13 Parts (2016), The Door To The Sky (2019), Don’t Get Lost(2021), Dreamless (2021) y Radio Hypnosis V.1 (2023).

Aparte de los mencionados discos, la formación posee diversos trabajos extras, un disco en directo titulado Live at the Walnut Room (2011) así como varios videos experimentales como A Painless End, Leave For Good, Quarantine Cult #1, Quarantine Cult #2, Not Poor Enough Yet, etc.

Leave For Good es un trabajo que sigue la condición ambiental y electrónica de la banda, especialmente la que emana de su eje central, Randall Frazier, un músico vanguardista que siempre transita dentro de la experimentación, bien como activo en solitario, o formando parte de colaboraciones (The Legendary Pink Dots), o siendo parte directa de bandas como A Star Too Far. Sus álbumes están impregnados de música concreta, drones electrónicos y ecos de percepción endógena. Su inquietante voz flota como un ente que sobrevuela las máquinas sónicas que maneja.

Leave For Good se compone de siete asombrosas pistas que investigan las disímiles armonías dentro de un manto temporal de 43 minutos y 29 segundos repleto de éteres hipnóticos. Esta experiencia inmersiva es un compromiso profundamente elaborado que busca diseñar la corporeidad de lo intangible y alcanzar lo sensitivamente intrínseco. Personalmente tengo debilidad por temas como Beyond Beyond, Leave For Good, Paulstraat, Sleepwalk y Papers Hearts.

Cada pista del arco narrativo del álbum contiene verdades que deben ser contrapuestas en algún momento, cómo eñ hecho de lidiar con los cimientos de la identidad propia, el sistema de valores que nos circundan, las aspiraciones que tenemos o los sueños que procuramos convertir en realidades. Todas las melodías se desarrollan en torno a la quietud y el misterio, dentro de laberintos sónicos que van a la deriva en busca de reconfortantes procesos de neblinas luminosas, todo ello acentuado por ritmos orgánicos que mutan las percepciones bajo un estado de cambio constante.

Puede decirse que Orbit Service produce siempre discos bajo este tono cósmico y existencial, esos datos sensitivos que perforan directamente el cerebro derecho provocando un resplandeciente reinado de sprites psicodélicos. Sin embargo, el proceso no termina aquí. Sus inclinaciones místicas también acercan la banda a otras concepciones musicales como las de Sol Invictus, cuyo cometido reside en las conexiones que van más allá del mero impulso definido como espacio exterior.

El sonido de Orbit Service es, por panto, casi imperceptible al principio, pero a medida que avanza su electrónica y lírica, las composiciones se va apoderando del oyente hasta convertir su respiración en un viento estelar. No es música al alcance de todos, pero tampoco lo es cualquier tipo de vanguardia como el arte conceptual, el cine de autor o la literatura underground.

Debemos comprender que la cultura, música incluida, es un vasto océano de inquietudes diversas que precisan del atrevimiento, de la ruptura y de la innovación. No podemos contentarnos siempre en lo que gusta a todo el mundo. La vida es multidisciplinar y el ser humano está presente para hacer girar la rueda en busca de constantes avances. Leave For Good es una pieza más en el complejo engranaje del proceso.