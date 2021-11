Con cada álbum publicado, la música de los neoyorquinos Parquet Courts ha ido adquiriendo nuevos matices más bailongos y rítmicos. En palabras de Austin Brown, guitarrista y segundo vocalista del cuarteto, si su estimulante Wide Awake! (Rough Trade Records, 2018) era un disco que se podía pinchar en una fiesta, Sympathy For Life (RTR, 2021), su séptimo disco en una década, está influenciado por la propia fiesta y, en concreto, por trabajos que marcaron época en la mezcla de rock y electrónica, como el Screamadelica de Primal Scream.

Para darle todavía más énfasis a esta influencia de los escoceses, aparece en los créditos el productor de Edimburgo Rodaidh McDonald (Adele, The xx, Hot Chip, The Horrors…) junto al experimentado músico británico John Parish, colaborador habitual de PJ Harvey y productor por ejemplo del Party —más fiesta— de Aldous Harding.

Recogido tras largas sesiones de improvisación, es un trabajo escrito y grabado en su mayor parte antes de la pandemia a excepción del sencillo Marathon of Anger, un llamamiento a la comunidad inspirado por las protestas del movimiento Black Lives Matter de junio de 2020. Su publicación sin embargo se ha postergado hasta octubre de 2021, por lo que Andrew Savage y compañía han tenido tiempo de sobra para darle forma a cada detalle del disco, incluyendo la artística portada diseñada por Savage y que ha definido como la «mejor» que ha hecho hasta ahora.

Una obra que viene cimentada por diferentes experiencias psicodélicas pre-Covid que vivieron tanto Brown como Savage. El primero empezó a interesarse por el techno y la música dance; cuenta en una entrevista que quedó absorto en las fiestas de The Loft en Nueva York. Y el segundo relata también que el consumo de ácido en el gimnasio marcó su labor compositiva.

Viendo esta combinación de inspiraciones (la noche, el baile, las drogas…) parecía difícil que algo malo pudieran cosechar Parquet Courts en su novedad discográfica. Y ciertamente, el regusto que deja el último lanzamiento de Savage y compañía es de una banda tan consolidada como inquieta en su faceta creativa.

Walking at a Downtown Pace inicia el trabajo con cierto aire continuista con la bailonga propuesta de Wide Awake!: un tema que exhibe ritmo, percusiones funk, coros fiesteros y una sensación de liberación que se le exige a un álbum cuyo lanzamiento se ha visto arrinconado más de un año.

El ambiente nocturno y fiestero prosigue con una mezcla de piezas que investigan con acierto en la combinación de elementos sintéticos y rockeros como los Talking Heads espoleados por Brian Eno (Marathon of Anger), llevando el acid house a su terreno (Plant Life), improvisando y experimentando hacia el industrial (Application/Apparatus), perfilando rarezas arties marca de la casa (Just Shadows) y regalando trallazos guitarreros y bailables con pinta de quedarse para rato en sus repertorios de directo (Homo Sapien; Zoom Out).

Pero por encima de lo más o menos acertados que puedan estar al integrar el electro en su paleta de registros, Sympathy For Life es sobre todo un trabajo que invita a sentir y vivir, presentando a la humanidad contemporánea con una irónica simpatía: seres egocéntricos, falsos y hedonistas como el personaje de la Comedia del arte italiana que da nombre a la canción que cierra otro notable álbum en una trayectoria sin altibajos.

