Dicen que la suma de genios da como resultado una exquisitez, pero que dada su elevada potencia creadora se precisa de un director para que el conjunto resulte compacto, armónico y efectivo, como sucede en las sinfónicas. Es el caso de Paul McCartney y nuevo trabajo McCartney III Imagined.

Pero al margen de esta singularidad, lo más atractivo del mismo reside en que, siendo todos los participantes músicos de altísimo nivel, hayan accedido a colaborar juntos con el mitico Paul McCartney para dar vida a un proyecto común compactando diversos estilos. La capacidad de ajuste y adaptación ha sido aceptable y ha dado lugar a McCartney III Imagined, el decimonoveno álbum en solitario del ex-Beatle.

Se trata de una nueva versión de su anterior trabajo McCartney III, publicado en 2020. Con McCartney III Imagined el músico ha reinterpretado esos temas gracias a la colaboración de otros músicos invitados, como Jeff Beck, Idris Elba, Damon Albarn, Josh Homme, St. Vincent, Radiohead, Massive Attack, Blur, Queens Of The Stone Age, Phoebe Bridgers, entre otros. Todo ello arropado por The Freelance Hellraiser, uno de los creadores de la escena pirata (mashup) del Reino Unido. Cada participante marca su propio estilo en los temas asignados aportando un aire más diferencial e innovador. La producción del álbum viene firmada por el propio Paul McCartney.

Las críticas internacionales se han mostrado muy positivas al respecto. Por ejemplo, la revista británica NME ha clasificado el disco 4 sobre 5, añadiendo que “McCartney III: Imagined brilla gracias a la ayuda de sus amigos.” Por su parte, la revista canadiense Exclaim, ha catalogado el álbum con 80 puntos sobre 100, afirmando, además, que “cada colaborador ha transformado los esqueletos de las canciones en una colección de pistas poco convencional que eluden las reglas del género y de la cohesión sonora“. Finalmente, la revista Clash ha escrito la nueva entrega como “una selección fascinante y verdaderamente agradable de tomas alternativas bajo un elenco de estrellas“.

La portada del disco es simple y obra de Ed Ruscha, un artista estadounidense asociado con el movimiento pop cuyo trabajo ha sido incluido en diversas exposiciones junto a las los trabajos de Roy Lichtenstein, Andy Warhol o Robert Dowd. La fotografía de la cubierta ha sido realizada por Mary McCartney, la primera hija biológica de Paul McCartney y Linda McCartney.

No cabe duda de que, a pesar de sus 78 años de edad, Paul McCartney es un ejemplo puro de longevidad artística. Muy pocos músicos han logrado grabar tantos álbumes durante siete décadas diferentes y que encima las nuevas generaciones sigan todavía disfrutando de este tipo de música. Como bien dijo hace poco el propio Paul McCartney:“Cuando me ponía a componer y a grabar cada canción, en realidad no tenía ni idea de cómo terminaría el álbum”.

Vamos a hacer un recorrido canción a canción por este trabajo.

Find My Way (feat. Beck)

Es un rítmico pop-rock con voz normal y otras dobladas con incursiones de falsete, acompañado de diversas instrumentaciones como el moog, el bass y las guitarras. Un tema interesante para muchos críticos, pero a mi modo de ver no de los mejores del álbum. Posee un marcado ritmo y varios efectos especiales en background, incluyendo un sampler de oleaje marino. La letra ofrece contundentes mensajes existenciales como: “Nunca solías tener miedo de días como estos / Pero ahora estás abrumado por tus ansiedades / Déjame ayudarte, déjame ser tu guía / Puedo ayudarte a alcanzar el amor que sientes adentro.”

The Kiss of Venus (Dominic Fike)

Estamos ante un tema muy al estilo Beatles, pero con toques retro futuristas de R&B. La canción nos habla de constelaciones, estrellas y cielos calidoscópicos. La voz de Fike le da un toque muy especial y sin duda es de lo más interesante. El conjunto termina siendo resultón y pegadizo y la letra salvo alguna frase interesante no ofrece mucha trascendencia: “Y si el mundo comienza a temblar / ¿algo tendrá que romperse? / ¿O nos mantendremos despiertos?”

Pretty Boys (feat. Khruangbin)

Es una maravilla de pista bajo una rítmica trepidante, con la inclusión de un riff eléctrico envolvente. Es una melodía que nos habla del poder de la cámara fotográfica ante la belleza de los modelos: Mira en mi lente / Intenta sentir la luz / Son objetos de deseo / Van a prender fuego en tu mundo. Destaca un predominante junto a una meticulosa capa de electrónica, voz y marcada percusión.

Women and Wives (feat. St Vincent)

Se inicia con una excelente entrada de voz de McCartney junto a coros finales que dan al tema una profundidad especial. La canción nos advierte que todos debemos preparar a las nuevas generaciones para luchar: “Lo que hacemos con nuestras vidas / Parece importar a los demás / Cuando llegue el mañana / Estarás mirando al futuro / Así que mantén los pies en el suelo / Y prepárate para correr”. Podría decirse que el tema es un soft rock con esencias de soul en clave menor. La estructura electrónica permanece en un segundo plano envolviendo el tema y la guitarra de St. Vincent es un lujazo.

Deep Down (Blood Orange, Remix)

Empieza con voces femeninas y acto seguido un pitido largo va dando cuerpo a un desarrollo de medio gas y repetitivo. Destaca como sonido el uso del armonio, un instrumento de viento con teclado y apariencia similar al órgano pero sin tubos. En definitiva, ni la letra ni el sonido son destacables.

Seize The Day (feat. Phoebe Bridgers)

Una canción muy beatliniana que me recuerda a Penny Lane pero con la mágica voz de Phoebe Bridgers. Excelentes coberturas electrónicas que dan al tema una ambientación muy especial. La letra viene a contarnos de que “Todo es un espectáculo y cuando lleguen los días fríos, las viejas costumbres se desvanecerán y se convertirán en hielo congelado”. El final es tremendo.

Slidin’ (EOB, Remix)

Temazo intenso sin duda el más rockero del álbum. El propio Ed O’Brien (EOB) describió esta experiencia como “un momento de luz en la oscuridad del invierno”. La letra da el punto ideal a la estructura: “Sé que debe haber otras formas de sentirse libre, pero también sé que podría morir intentándolo”. Las coberturas electrónicas de fondo le ofrecen una perspectiva profunda al tema.

Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn, Remix)

Otra joya de tema y uno de mis predilectos. Empieza con electrónica de corte ambient y va evolucionando hacia un desarrollo chillout exótico junto a voces filtradas y efectos electrónicos, asemejando un viento cósmico con puntos púlsicos y flashes orientales. Brutal la entrada de guitarra antes del final. Todo el tema es muy original.

Lavatory Lil (Josh Homme)

Sin duda, otra de las pistas estrella, esta vez bajo cierta influencia de blues y boogie. Los punteos del bajo y de la guitarra son espectaculares. No faltan los efectos electrónicos y los depurados coros masculinos. Un buen tema que no deja indiferente.

When Winter Comes (Anderson. Paak, Remix)

Una canción bonita, muy acorde al estilo McCartney. La letra nos habla del verano y del invierno, del calor y del frío, de las cosechas se echan a perder y de la comida escasa: “Volaremos lejos para encontrar el sol cuando llega el invierno / Toda la cosecha se echa a perder si se humedece demasiado / ¿Dónde estaremos con una tienda vacía cuando llegue el invierno?”

Deep Deep Feeling (3D RDN Remix)

Es un tema de manifiesta tendencia electrónica y una de las piezas más experimentales del álbum. Cuesta asociarla a Paul McCartney. La letra es profundamente emocional: “Cuando quieres mucho a alguien tu corazón estalla”, pero todo el track es un compendio de emociones condensadas en once minutos envueltas, al mismo tiempo, entre variantes electrónicas, percusiones tribales y un progresivo art rock con golpes de soul, blues, juegos vocales y arpegios guitarrísticos. Y con ello cerramos el disco.

Sin duda, Paul McCartney no ha dejado de escribir canciones en los últimos años, ni siquiera la pandemia ha podido doblegar las ansias creativas de este espectacular músico que desde los 60 no ha parado de reinventarse así mismo. Es por ello que valoro el disco con un notable (7) por ese atrevimiento hacia nuevos parámetros, concretamente, electrónicos, aunque todavía puede hacerse mejor. Ese es el reto que debe tener en cuenta el exBeatle en sus próximos trabajos.

McCartney III Imagined no es como Egypt Station, uno de sus mejores discos que ha hecho en solitario, pero con él ha demostrado a todo el mundo que todavía sigue siendo el incombustible McCartney. ¡Larga vida Paul!

Escúchalo en Apple Music o Spotify: