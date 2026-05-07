Paul Roland – Morbib Beauty

Hallazgo de un genio de culto

Hay discos que llegan tarde a internet, pero a tiempo a tu cabeza. Morbid Beauty de Paul Roland es uno de esos: un fantasma victoriano que se ha colado en 2026 con toda la calma del mundo, como si supiera que su sitio no está en la playlist del día sino en la estantería de los raros.

Publicado en vinilo y CD en 2024 por Blue Matter Records y subido a Bandcamp y plataformas como Spotify en febrero de 2026, esta «belleza morbosa» funciona como tarjeta de visita perfecta para un tipo al que algunos han llamado funciona como tarjeta de visita perfecta para un tipo al que algunos han llamado «the male Kate Bush» y otros «the godfather of steampunk».

Al margen de calificativos, Paul Roland lleva décadas escribiendo historias sobrenaturales e históricas sobre un telón de fondo de rock gótico, pop psicodélico y cuerdas barrocas, pero Morbid Beauty es de esos discos que, si te pillan sin avisar, te obligan a revisar todo lo que creías saber sobre él.

«Paul Roland ha sido una figura muy apreciada en la periferia del rock gótico y el pop psicodélico durante 30 años… un tesoro de detalles y elocuencia… Las impecables narrativas de Roland y su instrumentación formal y barroca, crean el ambiente anticuado pero atemporal que sus canciones merecen» –Marco Rossi

El panteón de la belleza morbosa

Como ya adelantamos Morbid Beauty aparece en 2024 en Blue Matter Records, el sello fundado por Nick Saloman (The Bevis Frond) y Gary Urwin, en una edición de LP con siete temas y CD con dos cortes extra. Roland firma la producción, las canciones y buena parte de la instrumentación: voz, piano, órgano, flauta, violín, cello, saxofón y percusiones, respaldado por Violet The Cannibal a la batería, Jenny Benwell al violín eléctrico y Mick Crossley a las guitarras y el bajo.

La edición digital de 2026 respeta el «original track listing» de nueve piezas y se presenta en Bandcamp claramente como la secuencia concebida desde el principio, aunque en vinilo se comprimiera a siete cortes por pura limitación de formato. En su Facebook, el propio Roland lo anunciaba como un nuevo trabajo que mezcla psych, prog, art‑rock y goth, destinado a convertirse en álbum de culto, y las reseñas especializadas coinciden en que está entre lo mejor de su catálogo reciente.

Un autor de lujo entre la biblioteca voraz y el cementerio victoriano

Nacido en Kent (Inglaterra) durante 1959, Roland publica su primer single en 1979 y debuta en largo con The Werewolf of London (1980), un álbum donde ya están la mayoría de sus obsesiones: licántropos, asesinos victorianos, médiums, soldados traumatizados y personajes literarios sacados de un cuento maldito. Durante los 80 encadena discos de culto como Burnt Orchids o Danse Macabre, que mezclan folk oscuro, pop psicodélico y un aire de teatro de marionetas macabro que acabaría marcando a toda una escena gótica subterránea.

Paralelamente, Roland se convierte en escritor prolífico: más de 30 libros sobre ocultismo, true crime, la Segunda Guerra Mundial y, muy especialmente, varias biografías de Marc Bolan, además de una trayectoria como periodista musical en cabeceras como Sounds o Kerrang!. En los últimos años vive una especie de segundo renacimiento con álbumes conceptuales como Wyrd Tales of an Antiquary (historias a lo M. R. James) y nuevas aventuras como The Anubis Engine, donde se abre al space‑rock electrónico sin abandonar su obsesión por lo narrativo. En medio de todo ese material reciente, Morbid Beauty se coloca como piedra angular: quizá el disco donde mejor equilibra su perfil de novelista gótico con el de compositor de canciones que piden ser escuchadas una y otra vez. Hasta Frank Zappa se fijó en él:

«Paul Roland compone melodías bellas y tiene una personalidad muy particular, ¡pero es demasiado intelectual para mí!»

La belleza en el borde del ataúd

El título juega con una contradicción que a Roland le va como anillo al dedo: lo «morbid» no como gore de serie B, sino como fascinación por lo que se descompone, por las historias que huelen a moho y polvo de biblioteca; lo «beauty» como la melodía, los arreglos de cámara, la calidez de una producción que envuelve la oscuridad en terciopelo.

La portada en blanco, negro y amarillo tiene algo de ilustración modernista a lo Aubrey Beardsley: una figura femenina encapuchada, un reloj de arena, una estatua diminuta, columnas negras recortadas, y en primer plano una maraña de espinos que parece querer tragarse la escena. Es fácil leerla como un fotograma congelado: alguien esperando a que la arena caiga, contemplando cómo se agota el tiempo mientras la belleza queda atrapada entre zarzas; justo el tipo de imagen que define el universo literario de Roland.

Psicodelia de cámara en clave gótica

Musicalmente, Morbid Beauty condensa las tres grandes vías de Roland: psych‑pop barroco, folk oscuro y rock gótico de cámara, con un plus de músculo rockero respecto a algunos de sus discos más etéreos. Las guitarras alternan momentos de neblina psicodélica y riffs casi sureños, mientras las cuerdas, el piano y el órgano que toca Roland construyen un decorado que podría funcionar de banda sonora para una película de terror británico de los 60.

La producción es cálida, orgánica, sin obsesión por el brillo digital; se nota que viene de un sello pequeño, pero también que hay cuidado en cada reverberación, en cada eco de campana y en cada golpe de batería ‘ghost train’ que describe la crítica griega de Time Machine. Más que una colección de temas, el álbum se siente como una serie de mini novelas con el mismo narrador, pero distintos escenarios: del cementerio al vagón de tren embrujado, de la feria maldita a la ciudad aplastada por un monstruo de kaiju.

Un «Storyteller» antes que un «Crooner»

Roland no canta para brillar, lo hace para contarte algo. Su voz tiene un punto nasal, ligeramente gastado, entre narrador de historias al fuego y maestro de ceremonias de un circo decadente, y ese timbre envejecido juega a favor del material. Frasea de forma muy clara, priorizando que se entienden las palabras, las rimas, las referencias literarias, antes que cualquier acrobacia vocal: casi puedes imaginar cada canción escrita en un cuaderno antes de convertirse en música.

Comparada con grabaciones antiguas, la voz aquí suena más grave, más consciente de su edad, lo que intensifica la sensación de que nos habla un veterano que lleva toda la vida viviendo en estos cuentos. Es la voz la que cose las piezas: da igual que la banda se ponga más psych, más rock o más folk, siempre tienes al mismo narrador dejándote caer detalles que piden reescucha.

La belleza morbosa (I): mitos y visiones

Lilith abre el disco como un ajuste de cuentas con la mitología bíblica: Roland convierte a la primera mujer expulsada del Edén en una figura que corta gargantas y se niega a obedecer a ningún hombre. Lo que está haciendo es reescribir el Génesis desde el lado de la mujer castigada por no agachar la cabeza, casi como un manifiesto feminista en clave gótica.

En The Stars In Their Millions la imaginería se vuelve cósmica, pero el viaje es interno: en lugar de mirar al cielo, el narrador descubre todavía no ha abierto los ojos del todo. Roland juega con la idea de que, si arriesgas la razón y cruzas esa línea, pasas de ser un hombre en este mundo a un dios en el suyo, como si la imaginación fuera una dimensión paralela que él mismo crea con sus canciones.

Candyman funciona como relectura de la leyenda urbana de decir su nombre frente al espejo, pero con un punto de ironía macabra. Entre «tiene el cuchillo bien afilado» y ese gancho que «va a clavarse en tu corazón», Roland convierte la canción en un juego de invocaciones donde el asesinato suena casi a estribillo infantil, subrayando lo fácil que es banalizar la violencia cuando la disfrazas de mito pop.

The Light Divine retoma esa línea del viaje al centro de la mente, para centrarse en uno mismo y dejar la realidad atrás y la traduce en un viaje casi místico, pero nada religioso en el sentido clásico. Cuando habla de «la luz divina envuelta en una estrella» y de una «semilla sagrada saboreada en la lengua», lo que hay es una espiritualidad psicodélica, más cercana al LSD y a la meditación interior que a cualquier dogma; la salvación, aquí, pasa por asumirse como creador de mundos propios.

La belleza morbosa (II): trenes, monstruos y pactos

En Mephisto’s Blues, Roland baja el mito fáustico al barro: el narrador va «Hasta la encrucijada» esperando al diablo clásico del blues, pero se encuentra con un predicador de ojos de serpiente y Biblia negra que le ofrece otro tipo de trato. La letra es demoledora porque sugiere que a veces el verdadero peligro no es el demonio del folklore, sino quien usa el discurso religioso para manipular y venderte una salvación a cambio de obediencia, dejando claro que «no hay sonido más sucio que el blues» cuando decides no firmar.

Graveyard Train es literalmente el tren que te lleva al otro lado: «Pronto a diez menos medianoche cogeré el tren del cementerio», con billete «a ninguna parte» que se vuelve ceniza en la mano. El maquinista, el revisor y el silbato se convierten en figuras de ceremonia fúnebre, y ese «Sé que nunca volveré» remata la idea de que la muerte es un viaje sin vuelta, pero también la única forma de escaparse de un mundo donde «nunca volverás a ver el sol».

En Godzilla, Roland usa al monstruo clásico como metáfora de fuerzas que nadie controla: una «Temible Serpiente Inmortal» que emerge del mar atraída por un lamento de sirena y que, ante la indiferencia del faro, vuelve a las profundidades. Más que un simple guiño al cine de kaijus, la letra parece hablar de todo lo que reprimimos y que acaba regresando como criatura enorme y dolida; cuando el monstruo se hunde de nuevo porque nadie le responde, la sensación es casi de tristeza, no de triunfo.

Las nueve novelas cortas en vinilo

Morbid Beauty no funciona como un simple tracklist, sino como una antología de relatos: nueve piezas que se leen como cuentos macabros con su propio escenario, protagonista y clímax. Cada canción abre una puerta distinta dentro del mismo caserón victoriano, y el salto entre la edición en vinilo, el CD y el «original track listing» digital solo refuerza la sensación de estar jugando con diferentes órdenes de capítulos de un mismo libro. Más allá de esas variaciones de formato, el corazón del disco late en torno a e

El génesis: la apertura del sarcófago

The Stars In Their Millions es el tema de apertura en el LP y la primera grieta en la tapa del ataúd: casi siete minutos donde Roland despliega su mezcla de psych‑rock y atmósfera gótica, levantando el telón de todo el universo que viene después.

Graveyard Train es untítulo que suena a tren espectral con un motivo rítmico groovy, una batería que imita el traqueteo de un convoy fantasma y guitarras que funcionan como siluetas que pasan por la ventanilla. La canción combina imaginería de cementerio, viaje y tránsito, como si Roland nos subiera a un tren de medianoche donde cada vagón fuera una tumba abierta.

The Light Divine es uno de los grandes momentos del disco y cierre de la cara A en el vinilo, extendiéndose más de ocho minutos. Roland canta la ya citada línea «viaje al centro de la mente de ti mismo y deja la realidad atrás», y aquí lleva esa idea a un clímax de psicodelia lenta, con desarrollo instrumental y un crescendo que se acerca al prog de cámara.

Más concisa es Candyman, que funciona como pequeño cuento macabro: el vendedor de dulces que quizá trae algo más que azúcar, un personaje que podría ser primo de las figuras siniestras de los relatos victorianos o del cine de terror de serie B. Musicalmente bascula entre pop psicodélico y rock oscuro, con un estribillo que se te queda pegado, aunque todo lo que narra sea, en realidad, bastante inquietante.

El núcleo y el desenlace: el descenso al sótano

Llegamos a Wilful Angel. Aquí Roland juega con la figura del ángel obstinado, una presencia que no encaja en la iconografía religiosa al uso, sino que se empeña en bajar a los callejones húmedos donde transcurren sus historias. La música acompaña con un aire más melódico, casi de balada torcida, donde la voz parece susurrar confesiones más que declamar maldiciones.

Mephisto’s Blues no engaña. Representa ese pacto fáustico en formato blues espectral, con ritmo insinuante y guitarras que huelen a azufre. Roland invoca la figura de Mefistófeles no tanto desde la grandilocuencia operística como desde el callejón, sino como el diablo con que te cruzas a la salida del bar, dispuesto a firmar contratos en servilletas.

Godzilla cierre la cara B y uno de los cortes más largos, rozando los ocho minutos, donde Roland se permite un guiño a la iconografía del cine de monstruos gigantes. Más allá del título, la canción se despliega como una especie de marcha fantasmagórica, con guitarras que pisan fuerte y una sensación de destrucción a cámara lenta: la ciudad aplastada convertida en paisaje mental.

Bonus extra: Las dos puertas secretas

Lilith, en la edición en CD aparece como bonus, pero en el «original track listing» de Bandcamp lo abre todo, lo cual tiene sentido. Lilith como figura arquetípica de la mujer demonizada, la amante nocturna, la fuerza indomable. Roland utiliza el mito para construir una especie de himno nocturno donde la voz se vuelve más seductora y las guitarras dibujan curvas en lugar de golpes secos.

Dreaming Of The Lizard King es el segundo corte extra del CD es un guiño evidente al imaginario de Jim Morrison (The Lizard King), pero filtrado por el prisma literario de Roland: más ensoñación psicodélica que simple homenaje rockero. Musicalmente se estira durante más de siete minutos, con un aire de jam densa y onírica que encaja bien como epílogo de este viaje por mentes torcidas y bellezas decadentes.

Cuándo el viejo disco es la mejor novedad

En un 2026 saturado de discos‑plantilla, excesos de sencillos o novedades de usar y tirar, singles, Morbid Beauty se siente como un objeto de otro tiempo: un álbum‑mundo que te pide apagar notificaciones y leer las canciones como si fueran relatos ilustrados. Que haya tardado dos años en llegar al streaming casi suma: refuerza la sensación de que Roland trabaja con los tiempos de la literatura, no con los de los algoritmos.

Lo mejor es que este disco no es un capricho aislado, sino la puerta de entrada a un catálogo inmenso lleno de cuentos torcidos, engines egipcios y zombies adolescentes esperando su propia reseña. Si algo deja claro Morbid Beauty es que Paul Roland no es sólo un músico de culto; es un escritor que ha encontrado en el rock gótico, la psicodelia y las cuerdas barrocas el idioma perfecto para contarte lo bonito que puede sonar un cementerio cuando alguien que ha leído más que nadie decide ponerle música.

Escucha aquí «Morbid Beauty» de Paul Roland