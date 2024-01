Paula Valls (Manlleu, Osona, Barcelona) es una cantante catalana de música soul cuyo trabajo se influencia de las corrientes folk, jazz, blues, funk y alternativo con matices electrónicos. Es, asimismo, una de esas nuevas cantantes catalanas (Nuria Graham, Clara Peya, Gemma Humet, Judit Neddermann, Anaïs Vila, María Jaume, Gesamí Boada, Meritxell Neddermann, Magalí Sare…) que están generando una nueva línea de hacer música nacional, a base de construir estructuras alternativas e innovadoras que permiten edificar una neo arquitectura sonora que hacía tiempo no se daba en este país. Ocurre algo parecido en el resto de España.

En su primer disco de larga duración, I AM (2018), Paula narraba la experiencia de atravesar la adolescencia con la sensación de sentirse perdida, de tener que tomar decisiones difíciles y de afrontar diversos cambios, incluso de tener miedos, inseguridades y no olvidarse de la esperanza. De ahí la afirmación de SOY YO. La propia portada del disco simboliza la fusión de dos identidades que se reconcilian a fin de encontrar la concordia perdida.

Su tercer disco, Començar de nou (2023), publicado a través del sello Satélite K, encaja perfectamente para iniciar este recién estrenado año 2024. Sin embargo, el título del disco tiene una razón de ser mucho más trascendental, y es que Paula Valls estuvo apartada de la escena musical 5 años tras sufrir y superar un proceso de anorexia. Según sus propias palabras: «Hubo momentos que pensaba que no volvería a subir nunca más a un escenario. Tenía la sensación que la música me estaba destruyendo. Hasta que no paré de hacer música, no empecé a recuperarme».

A pesar de verse obligada a alejarse de toda presión e invertir el tiempo en sí misma, siempre estuvo activa, aunque de otra manera. La gente creativa no puede parar y como tal compensó su retiro musical con la lectura y la fotografía, dos pilares terapéuticos que permiten canalizar muchos estados negativos. El psicoanálisis cree que la sublimación artística es una forma efectiva de afrontar los conflictos emocionales y las necesidades afectivas de todo tipo.

El disco es pues una bella narración sónica y lirica sobre una necesidad de parar y volver a empezar, un renacimiento valiente, personal y muy íntimo, donde se expone de vital, sincera y duramente lo que Paula sintió y vivió. Para ella Començar de nou es un album que puede ayudar a otras personas que se sienten atrapadas por la misma dolencia: «La música está para darle una sacudida a la gente» -comenta-. Es por ello que Paula Valls explica que el disco es una redención cuyo orden está intencionadamente racionalizado.

El album consta de dos partes, el disco 1 compuesto por cuatro canciones y el disco 2 que alberga cinco. El disco está producido por Guillem Callejón y Dani Ferrer. Musicalmente intervienen el propio Guillem Callejón en las guitarras, Miquel Sospedra al bajo y Abril Saurí a la batería. Paula canta en catalán y sobre este aspecto comenta: «Yo me enfado, insulto, me enamoro, río en catalán. En casa hablo en catalán y me he recuperado en catalán, no tenía sentido que lo hiciera en otro idioma. Aparte tengo más vocabulario en mi lengua natal y, por tanto, puedo ser más explícita con lo que siento». Empezamos con el disco 1…

El viaje arranca con ¿Què he callat?, una pista que plantea un silencio anterior, un dolor presente y un mensaje abierto que busca dar respuesta al qué y al porqué de esa realidad punzante. El fin es poder abrir la puerta que permite el entendimiento de lo que pasa y acariciar la supervivencia: «Pasé una época en la que no tenía ganas de vivir. Estaba apática y cero creativa. No conectaba con nada. Entonces, cuando me recuperé y empecé a estar mejor, de sopetón vomité todo lo que había sentido. Así es como decidí crear el disco» (Paula Valls).

La siguiente canción se titula Començar de Nou, una maravilla de pieza. Personalmente la considero la mejor del disco. Es un tema sumergido bajo un fondo de electrónica depurada pero endulzada con un bass sound de baja frecuencia. Paula nos deleita con su padecimiento a través de una filtrada y tierna voz, fraseando palabras como «Hoy hace un año que los segundos se me clavaban en las costillas (…) Cuantas más vueltas hace el mundo más consciente soy de que somos prisioneros de un sitio que está hecho de huesos y calaveras».

El tercer track, Filomena, hace referencia al nombre del trastorno que sufrió la cantante y que fue titulado así por una de las enfermeras del hospital donde realizaba el tratamiento para su recuperación. Por ello, no es un simple nombre de mujer, porque tras él se esconde una fuerte carga poética que queda reflejada en su desgarradora letra: «No tengo ahora tiempo de empezar una nueva vida, pero quizás tengo tiempo para evitar destruirla».

Curiosamente existe cierta simbiosis en el nombre ya que etimológicamente, Filomena se traduce como «la que es muy amada» o «la que es amiga para siempre». Algunos historiadores relacionan el antropónimo con una antigua leyenda griega en la que una princesa llamada Filomena fue profanada por un familiar. Los dioses, para salvarla de su pena, la transformaron en un ave. Es por ello que Filomena, como significado, puede también traducirse como «la que canta como las aves».

Acto seguido, alcanzamos el cuatro tema, No cal dir res. Es quizá, la parte más angustiosa del disco dado que en ella se expone la evolución de la enfermedad. Probablemente la balada genere mucha tristeza ya que su poder emocional y descriptivo es francamente intenso: «¿Cuándo escribiré la última palabra? No me queda tiempo para encontrar un buen final que cierre la historia como es debido (…) Quizás no hace falta decir nada (…) Ya no vivo en mi cabeza».

Continuamos con el disco 2 y sus cinco temas.

Arranca con PV_01, un título frío de nombradía científica, pero que tras él se esconde una canción intensamente emocional, llena de dolor, esperanza y miedo. A su vez, irradia optimismo al intentar escarbar en las fisuras del padecimiento. La letra es demoledora: «He salido de dos agujeros, no sé muy bien cómo tengo que vivir (…) He llorado mi propio duelo y me he refugiado en el polvo de los libros (…) El mal que siento no marcha de aquí. No puedo decir la palabra prohibida, mi vacío existe igualmente. Llevo dentro un saco lleno de espinas y me ahogo lentamente. Habría podido sacar el corazón por la boca y acabar con el dolor (…) pero el mal que siento no marcha de aquí».

El siguiente track, És estrany, es una canción inarmónica. Nos habla de una salida del infierno, del aprendizaje de la amarga experiencia y de una liberación del miedo a volver a recaer: «Siento que todo cambia y yo no he hecho nada, el cuerpo me tiembla si intento moverme hacia un sitio diferente (…) Ya no me pregunto si encajo (…) Sé que es raro que todo vaya bien (…) pero siempre he estado perdida».

Sincera es como un acto de amor, de distancia y franqueza. Musicalmente es como una suspensión sonora, transparente como un cristal, arpegiada, envuelta con un bajo y batería pausados. La voz adquiere tonos y matices ensoñados y tiernos. Una sección de vientos termina por envolver el tema. Una vez más la lírica es directa como una saeta: «Sé que tan solo un momento es demasiado pequeño para decirte todo lo que debería decir. Pero también sé que tanto tiempo en el otro lado te ha acostumbrado a dormir solo y a tener malos sueños. Yo no quiero llevarte hacia mi lado, pero si me gustaría que dijeras que te gustaría venir, porque ya no puedo estar más tiempo sin tener lo que tú me das».

Ya no queda nada que curar, penúltima del disco, es la única pieza del álbum cantada en castellano. Refleja el fin de la pugna. El Yo contra el sufrimiento. La enfermedad versus la curación. Es, por tanto, el cierre definitivo a la patología y el triunfo de la catarsis. El regreso a la normalidad y de recuperar lo perdido. Paula lo logra a través de la cadencia lirica y sónica. Es, sin duda, un gran tema cuya letra define su estado emocional:«Nadie dijo que fuera fácil, pero se puede ganar la batalla (…) Puede que mi cuerpo no logre entender que toda esta locura me ha sentado bien».

Finalmente, alcanzamos el corte que cierra el álbum, Que el temps passi. Se trata de una pista acústica con cierta aura country, subrayada por los punteos de un pedal steel guitar que resuena como un eco protector. La voz de Paula surge sintetizada a través de un vocoder, lo que confiere a la pista un efecto extraño y maravilloso. Es el perfecto cerrojo a los miedos sufridos. La sonoridad de fondo envuelve toda la arquitectura sonora. La letra es definitiva y concluyente: «Quizás con el paso del tiempo acabaré aprendiendo a poner palabras, pero siento que no puedo guardarlas más adentro, ni tengo paciencia para explicar lo que retengo (…) Tu eres quien me atacaste (…) Deja de retenerte aquí conmigo. Deja de imprimir en las costillas para llenarlas de mí. Deja que el tiempo pase».

En conclusión, Començar de Nou es un trabajo muy particular, de esos que erizan la piel y comprimen el corazón, tanto por sus exquisitas melodías, voces, instrumentación y composiciones, como por el concepto y mensaje que contiene y transmite. Sin duda, es uno de esos discos que pueden catalogarse como obra de autor o como proyecto que pone en máximo valor todo lo vivido, sin membranas, a través de letras que hablan de vivencias muy intrínsecas. Una parte del disco representa la enfermedad vivida y la otra evidencia su salida, es decir, cuando el alma logra liberarse del mal.

Escucha Començar de nou, de Paula Valls