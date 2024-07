«El 68% del universo está compuesto de energía oscura. La materia oscura jugó un papel importante en la formación de galaxias y la evolución del universo, pero sigue siendo extraña e ilusoria, y tremendamente importante para nuestra comprensión de la naturaleza, desde las partículas más fundamentales hasta los orígenes y la evolución del universo»

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Según la ciencia del espacio, la materia oscura o Dark Matter es esa energía no visible y desconocida que es capaz de transformar las cosas, pero al mismo tiempo, es el nombre del último disco de Pearl Jam, donde Eddie Vedder y sus secuaces (Jeff Ament, Stone Gossard, Mike McCready y Matt Cameron) usan su Dark Matter para renacer y ser capaces de hacernos vibrar las venas.

Temas como Scared Of Fear (Asustado por el miedo), React o Respond (Reaccionar o Responder) o Running (correr) así lo autentifican, porque lo valorable de este poderoso álbum estriba en la capacidad de reinventarse. La edad, dicen, es experiencia y en este caso no genera desgaste alguno en sus miembros. ¿Quién es capaz de mantenerse más de 30 años plasmando jugosos éxitos?

Si bien es cierto que la voz de Vedder ya no es aquella que surgía desde las entrañas juveniles, sus cuerdas vocales siguen todavía lustrosamente engrasadas. Lo difícil de ser artista es, sin lugar a dudas, ofrecer y seguir trasmitiendo virtuosos niveles de sonido y de composición. Para Pearl Jam las amenazas del tiempo y del aburrimiento creativo pasan de largo. Dark Matter revive al más muerto.

Ahora, Dark Matter, título que es compartido por la serie televisiva con el mismo nombre, es el doceavo disco de Pearl Jam. El plástico se grabó durante tres semanas de 2023 en el mítico Shangri-La de Malibú. Se trata de un álbum compuesto por 11 canciones, algunas de esencia muy furiosa, otras con medios tonos mágicos y el resto agrupadas en torno a melodías suaves y épicamente existenciales. En definitiva, es una catarsis grupal que canaliza el espíritu enérgico que aún mantiene a la banda de Seattle en plena efervescencia.

La producción del álbum ha sido obra del productor e ingeniero de sonido Andrew Watt, reconocido por sus múltiples colaboraciones con músicos de diversos géneros: The Rolling Stones, Iggy Pop, Justin Bibier, Post Malone, Selena Gómez, Miley Cyrus, Camila Cabello, Avicii, Rita Ora, Blink 182, Ozzy Osbourne y 5 Seconds of Summer (5SOS), entre otros.

La portada del disco fue realizada por el fotógrafo moldavo Alexandr Gnezdilov, un genio de la pintura con luz (lightpainting). Se trata de una forma artística de fotografía en la que se crean imágenes ajustando la exposición de una cámara durante un período prolongado y utilizando una fuente de luz, como una linterna, para «pintar» en la oscuridad. La portada se creó utilizando un gran caleidoscopio de fabricación propia. Cada letra visible fue capturada individualmente y escrita a mano en el aire con una linterna especialmente diseñada para crear el efecto nacarado.

El album empieza con el atronador con Scared of Fear y React, Respond, dos temazos que arrasan como dos Lamborghini Huracán a 260 km por hora. Acto seguido, sobreviene a medio tono Wreckage, una melodía que te encandila mientras imaginas la Route 66 en un descapotable yanquee.

A continuación, Dark Matter arrasa un obús repleto de materia oscura hasta convertir los oídos en polvo. La canción establece las conexiones entre la materia oscura y las emociones negativas producidas por los académicos incrédulos: «Toda esa materia oscura roba las luces de nuestros ojos, drena la sangre de nuestros corazones (…) Denuncia a los semidioses (…) Es tu palabra contra la ley (…) Todos pagaremos los por el error de otros».

En la quinta posición aparece como Won’t Tell que, en ciertos momentos, recuerda las cristalinas guitarras de The Cure: «¿Puedes sentir las cadenas en mi corazón?» Tras esos minutos de traslúcida opresión, llegamos a Upper Hand, un alto suave en camino que evoca los momentos íntimos que van y vienen sin darnos cuenta: «La distancia hasta el final, está más cerca ahora que nunca (…) Todas las luces y vistas que vimos, no queda espacio en las páginas. Las llenamos y pintamos un poco, aunque el libro nunca pueda ser leído por nadie más que yo».

Waiting for Stevie es una canción a medio gas que crece a medida que avanza hasta alcanzar un climax de guitarra que finaliza con un apéndice acústico que nos incita a una dura reflexión: «Puedes ser amado por todos, y al mismo tiempo no serlo».

Por su parte, Running es un estallido punk, pura dinamita: «Ahora estoy perdido en toda la mierda que estás tirando (…) Ausente en el túnel (…) viviendo en las sombras». Something Special arranca como una dedicatoria a las hijas de Vedder: «Cada revés es una oportunidad para crecer (…) una prueba más de que eres fenomenal. Será mejor que creas que eres algo especial». Got to Give hierve como ese líquido que escuece el alma cuando el desamor se derrama en sus entrañas. Es el llanto de un amor fracturado: «El yeso fue hecho para restablecer los huesos rotos, pero no existe tal cosa para arreglar un amor que salió mal».

Con Setting Sun se cierra el esférico. Es uno de esos temas que desgarran al propio ser. Lo trituran a causa de la tragedia que asola en su interior: «Mares tormentosos detrás de tus ojos. La luna oscura se está poniendo en tu disfraz barato ¿Quién dijo que el amor es un compromiso? El castillo se cae, se convierte en arena (…) y ahí estoy, simplemente recogiendo las piezas. Un motor roto, reventado, levantado sobre bloques. Debería haber hecho los giros cuando el camino se puso difícil (…) ahora ya no puedo soportarlo (…) El dolor de cada día tiene que ceder. Dame la libertad o dame la muerte».

Para acabar, cabe decir que el legado de Pearl Jam es innegable, construido bajo las influencias directas de las bandas clásicas del rock de los 70, se constituyeron como una de las formaciones más importantes del grunge. Sin caer en las exageraciones se puede decir que Pearl Jam es la única banda activa de aquel legendario movimiento de Seattle. Dark Matter da testimonio de eso y más. Es una energía que explosiona como una bocanada de aire fresco entre los fans del añorado grunge.

Pero hay más. Pearl Jam va más allá de su propia música. Su referente está profundamente ligado a las causas sociales y políticas, desde la justicia ambiental hasta los derechos humanos y las críticas a determinados conflictos y realidades. Como formación ha apoyado a organizaciones humanitarias, y ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre una variedad de problemas importantes que ocurren en el planeta y que pasan de ser atendidos.

Pearl Jam es una banda que ha retado las evidencias sociales y se ha mantenido inseparable a su enfoque artístico a través de los años. Gracias a esa pasión, integridad y talento musical, Pearl Jam ha dejado un rastro imborrable en la historia de la música y continúa siendo una impulso inspirador imparable. Son Dark Matter.