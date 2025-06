Peter Alexander Jobson – Burn The Ration Books Of Love

De vez en cuando aparecen discos que sobrecogen la médula espinal, es decir, permiten que el cerebro procese mensajes profundos al resto del cuerpo para que éste suba de temperatura. Son trabajos que brotan bajo el motor de corazones sensibles y mentes sagaces con el fin de ofrecer la oportunidad de sentir la vida desde dentro y bajo otras perspectivas. Es lo que ocurre cuando oyes la voz y el sonido depurado de Peter Alexander Jobson. Su nuevo trabajo Burn The Ration Books Of Love (2024) es una experiencia extrasensorial.

El álbum es una colección pasmosa de géneros diversos como la psicodelia, el country y el jazz, todo un entramado sónico respaldado bajo la narrativa poética del agreste norte de Inglaterra. Estamos hablando del álbum debut y en solitario del compositor, poeta y narrador de Northumberland, cuyo contenido y detalles hacen volar la mente por parajes sobrecogedores. El disco ha sido grabado en su estudio casero del artista y producido por Ben Christophers. Recordemos que Peter Alexander Jobson era conocido por haber sido el bajista y teclista de la banda I Am Kloot, junto al baterista Andy Hargreaves y el cantante y guitarrista John Bramwell.

Peroel factor determinante de Peter Apexander Jobson es, aparte de su exclencia compositiva e instrumental, su voz, especial fusión entre Serge Gainsbourg, Leonard Cohen, Tom Waits y Scott Walker. Hay quien esa profunda voz a leyendas del blues country como Robert Johnson y Hank Williams, Les Dawson y Jake Thackray. Comparaciones aparte, la voz de Jobson es de otro mundo, suave, susurrante y honda, con matices que transmiten vulnerabilidad, intimismo y emotividad. En su lirica utiliza analogías relacionadas con la liberación, la destrucción y la renacimiento, reforzando así la temática de la transformación personal y social.

Las canciones son de inspiración fuertemente autobiográfica, profundamente arraigadas en las experiencias del autor y en sus raíces geográficas de Northumberland, región de empinadas depresiones y páramos salvajes, costa arisca y tempestuosa, y extensas tierras agrícolas donde la familia de Alexander ha trabajado durante generaciones. Northumberland se convirtió en una especie de condado salvaje, donde los bandidos se refugiaban de la justicia, ya que era un condado muy poco poblado. Sin embargo, después de la unificación de las coronas de Inglaterra y Escocia bajo el reinado de Jacobo I, el condado se transformó y se volvió más tranquilo, tal y como es en la actualidad. Hoy en día, el condado sigue siendo mayoritariamente rural y es el menos poblado.

«’Burn The Ration Books of Love’ es un álbum lleno de observaciones y reflexiones sobre las decisiones que he tomado en la vida y el futuro que me depara. Comparto mis experiencias como si estuviéramos sentados juntos y el silencio se volviera inoportuno» (PETER ALEXANDER JOBSON)

Por tanto, estamos frente un disco que se adentra en un mundo introspectivo y poético, donde la temática central gira en torno al amor, la memoria y la resistencia emocional dentro del entorno y vivencias del artista. El espacio es fundamental y el disco se basa en gran parte sobre este entorno junto con la metáfora sobre la «quema de los libros» como un acto de liberación, ruptura con restricciones y un deseo de libertad emocional y social. La instrumentación utilizada es etérea, con capas de sintetizadores, guitarras acústicas y eléctricas, y arreglos minimalistas que permiten que las voces y las letras sean protagonistas. La producción presenta una estética sonora lo-fi, creando una sensación de intimidad y vulnerabilidad.

El álbum cuenta con varias canciones que exploran el amor como un acto de rebelión con el fin de liberar los sentimientos reprimidos. También se habla de la nostalgia y la memoria, la libertad personal y emocional, y la resistencia ante la opresión social o interna. Las letras son íntimas, poéticas y en ocasiones crípticas, llenas de simbolismos y metáforas que invitan a múltiples interpretaciones. Por ejemplo, «ration books» representa un símbolo de restricción, control y limitaciones impuestas por la sociedad o por uno mismo. El acto de «quemar» puede interpretarse como un acto de purificación, transformación o destrucción necesaria para avanzar, y el amor como un acto de resistencia y autodescubrimiento.

El álbum contiene 10 pistas centrales y 10 variaciones auxiliares (voz y piano) recopiladas bajo el título de Blueprint Stripped Down Session. La primera canción, Holiday – Live, muestra una reflexión sobre cómo expresar el espíritu de un primer encuentro romántico. Al mismo tiempo explora el deseo de escapar de las convenciones sociales, de las responsabilidades, e incluso del dolor emocional. La idea de «holiday» representa un refugio temporal que permite recargar energías o reevaluar la vida. Mountain, por su parte, es una reflexión sobre la superación de obstáculos y la búsqueda de la libertad. La canción se basa sobre la búsqueda de la fuerza interior para superar los desafíos y alcanzar los objetivos.

Le sigue The Night of The Fire, una meditación sobre la pasión y la intensidad de una de una conexión emocional entre dos personas en un suceso concreto. Es decir, relata una historia autobiográfica sobre un incendio accidental que aconteció en el pueblo de Northumbria. Se trata de un recuerdo melancólico de la infancia de Jobson que, junto a un amigo, prendieron fuego al campo de golf adyacente mientras jugaban con cerillas. El autor comenta que fue «un accidente muy formativo» ya que desde su posición elevada vio a todo el pueblo y a los servicios de emergencia movilizarse para apagar el infierno.

«Tenía 11 o 12 años, iba en bicicleta con un chico mayor con el que crecí, y fuimos a la tienda a comprar cigarrillos. Fuimos a las dunas a fumar y jugamos con cerillas. De repente, las dunas se incendiaron, luego el campo de golf y, a unos tres kilómetros de la costa, un incendio masivo que se dirigía hacia el pueblo. Nos subimos a las bicicletas y pedaleamos tan lejos como pudimos y tan rápido como pudimos para escapar. Luego nos escondimos en la cima de la colina que dominaba el pueblo y vimos cómo la mitad del pueblo venía a ayudar a apagarlo. Esperamos a que oscureciera temiendo lo peor: que nos encerraran o nos golpearan nuestros padres. ¡Casi quemamos el pueblo! Y nunca se lo había dicho a nadie, ni siquiera a mis padres» (PETER ALEXANDER JOBSON).

Acto seguido, llega Taxi Supplies, metáfora del taxi como símbolo de movimiento constante, de provisiones necesarias para sobrevivir dentro de los sistemas urbanos donde todo es rutinario y controlado. En última instancia, refleja esos aspectos más profundos de la existencia moderna y su necesidad de supervivencia: «Si se te llenan los ojos de lágrimas y se te seca la boca, puedo estar a tu lado».

Go Go describe la ruptura irrevocable de una relación. Encapsula la esencia energética de los años 60 a fin de tomarse la vida con alegría y afrontando las pérdidas como nuevas oportunidades de manera más intensa. La canción explora el amor, la libertad y la celebración de la vida en tiempos de cambio difícil. Con Foolish Boy, el autor lamenta su insensatez. Explora temas de amor, ingenuidad y autoconciencia. Invita a la introspección sobre las decisiones amorosas y la autoconciencia. Es una reflexión sobre la ingenuidad juvenil en el amor y las lecciones que se aprenden a través del dolor y la experiencia.

Please Please Please indica una súplica, un anhelo intenso para ser amado o aceptado. Puede entenderse también como una expresión artística de vulnerabilidad y deseo en tiempos complejos. Hay metáforas y simbolismos relacionados con la lucha interna y la esperanza de un cambio emocional. Home, en contrapartida, reflexiona sobre los peligros de la falta de vivienda: «Cada día es un duelo entre el frío y yo». Kesta es un fundamento sobre la amistad, sin filtros; un recuerdo hablado con un amigo llamado Kesta cuyas conversaciones fueron registradas en un magnetófono veinte años atrás pero musicalizadas recientemente. El tema documenta las dificultades de Kesta que lo llevaron a prisión.

Just’ Cause I’m Dead reflexiona sobre los intentos fallidos de la humanidad por controlar su la muerte. Combina humor negro, reflexión filosófica y crítica social, e invita a la audiencia a cuestionar las percepciones de la vida y la muerte: «Solo estaba a mitad de camino (…) Todavía queda mucho por hacer» o «Solo porque estoy muerto, no significa que ya no esté aquí, solo porque estoy muerto, no significa que no me importe».

El álbum se cierra con Burn The Ration Books Of Love, pista que contiene muchas reflexiones sobre la vida y las decisiones que Jobson ha ido tomado a lo largo de su camino. También evoca a la novela de Fahrenheit 451, escrita por Ray Bradbury, y que narra sos poderes gobernantes que queman los libros a fin de imponer su ideología hipodérmica. Viene a ser también una crítica a la creciente intolerancia del mundo cuando cuestiona la pericia y la reflexiónl La canción se inspira en la reciente noticia sobre el gobierno populista eslovaco que impuso una enorme subida del IVA a los libros afirmando que son solo para los ricos.

No cabe duda de que Burn The Ration Books Of Love es un álbum que combina una estética sonora delicada y atmosférica, con letras profundamente simbólicas y poéticas. La propuesta artística invita a reflexionar sobre las restricciones internas y externas, proponiendo la liberación y el acto de «quemar» esas limitaciones como camino hacia la autenticidad y el amor genuino. No solo alude a restricciones sociales, sino también a las internas, como miedos, dudas o heridas pasadas. Esa acción de «quemar» simboliza el proceso de purificación y transformación. La influencia de diversos géneros y estilos, junto con la sensibilidad de la voz y la instrumentación minimalista, hacen de este disco una obra introspectiva y evocadora, que busca resonar en aquellos oyentes que valoran la profundidad emocional y la exploración simbólica.