Peter Hammill – Tears in Time

El espejo fragmentado y las làgrimas a traves el tiempo

Si el arte es una forma de cronómetro espiritual, Peter Hammill lleva más de medio siglo operando en una dimensión temporal completamente propia. El indomable profeta del rock progresivo más descarnado regresa, a través del sello Esoteric Antenna / Cherry Red Records, con Tears in Time, un álbum que no solo es su primer conjunto de composiciones originales en casi una década, sino un monumental ejercicio de exorcismo sonoro.

Registrado en los confines de su estudio privado Terra Incognita (Norton St Philip, Bath) entre 1991 y 2026, el disco funciona como una sobrecogedora caja negra existencial. Hammill, con la experiencia de su ex banda Van der Graaf Generator y la sabiduría crepuscular de sus 77 años, nos arrastra hacia un laberinto emotivo, técnico y deliberadamente oscuro, recordándonos que el tiempo no cura las heridas; simplemente las congela en ámbar.

Anatomía de la soledad

En esta ocasión, el concepto de «banda» queda completamente abolido. Fiel a su faceta de artesano obsesivo y ermitaño del sonido, Peter Hammill asume el control absoluto de toda la instrumentación: voz principal, pianos analógicos, sintetizadores clásicos, guitarras eléctricas y acústicas, cajas de ritmos y producción de audio.

No hay músicos de sesión, ni arreglos orquestales externos, ni concesiones al confort sonoro. Cada imperfección, cada capa de teclado espectral y cada síncopa rítmica ha sido ejecutada e integrada de forma exclusiva por las manos de Hammill en su santuario, logrando una intimidad que rasga la espina dorsal del oyente.

El hecho de que el disco esté interpretado y producido al 100% por Hammill en su propio estudio dota a las canciones de una coherencia claustrofóbica irremplazable. Ningún productor externo se habría atrevido a dejar la voz tan desnuda y expuesta

Las cápsulas de los ciclos

El núcleo temático de Tears in Time es la confrontación con la transitoriedad y el desvanecimiento de las certezas. La gestación del disco es un concepto artístico en sí mismo: al rescatar y trabajar sobre pistas, bocetos e ideas grabadas a lo largo de un arco de 35 años (de 1991 a 2026), Hammill establece un diálogo directo con sus ««yo» del pasado.

El título, que juega hábilmente con la ambigüedad fonética en inglés, puede traducirse tanto como «Lágrimas en el tiempo» o «Rasgaduras en el tiempo». Ambas lecturas son correctas y complementarias, porque el álbum es un llanto melancólico ante la vejez inevitable, pero también una fractura deliberada en la línea temporal cronológica, donde el pasado analógico de los años noventa colisiona de frente con la crudeza digital del presente.

El generador «Van der Graaf»

Resulta imposible desvincular la densidad artística de Hammill de la mítica agrupación que fundó en la Universidad de Mánchester a finales de los sesenta: Van der Graaf Generator. El nombre de la banda proviene de la famosa máquina inventada por el físico Robert J. Van de Graaff, un acelerador de partículas electrostático diseñado para generar altísimos voltajes mediante una gran esfera metálica.

Los jóvenes músicos adoptaron el término de forma premonitoria, fascinados por la imaginería científica y el poder del voltaje puro. Su propuesta musical hizo honor al nombre: un sonido volcánico, tenso, impulsado por órganos sobrealimentados, saxos abrasivos y la desgarradora presencia de Hammill, capaz de generar chispas de una intensidad emocional insólita en la escena progresiva británica.

Trayectoria solista y discos esenciales

Paralelamente a la trayectoria intermitente de la banda, Hammill edificó una de las carreras en solitario más prolijas, iconoclastas e hiperactivas de la historia del rock. Con más de 35 discos de estudio a sus espaldas, su discografía transita desde el desgarro gótico de obras maestras como Chameleon in the Shadow of the Night (1973) y el doloroso exorcismo post-divorcio de Over (1977), hasta la experimentación de vanguardia de A Black Box (1980) o la sutileza camerística de From the Trees (2017). Tears in Time se sitúa con orgullo en la cúspide de su etapa de madurez tardía.

El uso deliberado de instrumentación ‘vintage’ no suena desfasado; al contrario, en pleno 2026 funciona como un rechazo frontal a la hiperproducción plástica de la Inteligencia Artificial

Arquitectura de la penumbra

El envoltorio sonoro de este larga duración es una delicia técnica para los amantes del audio analógico y lo sombrío. Hammill renuncia deliberadamente a la pulcritud digital contemporánea y rescata un instrumental que evoca sus épocas más oscuras. Destaca el uso de sintetizadores Yamaha DX7 y cajas de ritmos primitivas, cuyos timbres fríos y metálicos dotan al álbum de un aura fantasmal, casi industrial.

A nivel vocal, el llamado «Hendrix de la voz» por Robert Fripp demuestra una madurez sobrecogedora. Aunque los agudos extremos de su juventud se han apaciguado, el peso dramático de su interpretación ha aumentado. Su rango actual se mueve en un registro barítono, cavernoso, agrietado por los años, pero dotado de una precisión técnica escalofriante. Hammill ya no grita para derribar muros; ahora susurra con la autoridad de quien conoce los secretos que se esconden al otro lado de la pared.

Las agujas externas (el impacto de los elementos)

Las once canciones del álbum se estructuran de forma magistral en dos mitades conceptuales que dividen este viaje crepuscular. La criatura sale del cascarón con For A Rainy Day, un inicio minimalista sustentado sobre un piano lúgubre. Funciona como una invitación formal a resguardarse de la tormenta existencial que se avecina. Esto da paso a The Wheels, el pulso mecánico y monótono de los teclados que emula el avance inclemente del engranaje del tiempo. Hammill canta sobre las rutinas que nos consumen sin que nos demos cuenta.

Inmediatamente llega Heavy Weather, el sencillo de presentación del álbum y una pieza cumbre de su catálogo reciente. Con una base de caja de ritmos seca y ruda, el tema estalla en un clima de amenaza climática e interna. El contrapunto entre las texturas del DX7 y una guitarra eléctrica cortante crea una atmósfera opresiva insuperable.

Sin más preámbulos aterriza Angle Of The Curve, una balada disonante centrada en los sutiles desvíos que toma la vida. La instrumentación se reduce a la mínima expresión, dejando la voz agrietada en primer plano absoluto. El cierre de la primera mitad viene con So Much Water donde Hammill recurre a la metáfora clásica del río. El agua fluye pesada, saturada de ecos y frecuencias bajas, simbolizando los años que se han escurrido entre los dedos del compositor.

Las grietas internas (la rendición de la carne)

Tabula Rasa se manifiesta como la apertura de la cara B. Arranca con un tono de reinicio forzado. Un manto de sintetizadores góticos arropa una reflexión sobre lo imposible que resulta borrar los errores del pasado para empezar de cero. Su propio nombre refleja un reset, la máxima de empezar de cero. Hammill aborda el concepto como una imposibilidad física y mental. No importa cuántas veces intentemos limpiar el lienzo; los trazos del pasado están profundamente grabados en la piedra.

El tema reflexiona sobre cómo los recuerdos, los errores y los fantasmas acumulados durante décadas ya forman parte indisoluble de nuestra estructura biológica y psicológica. No puedes empezar de nuevo cuando el propio peso de lo vivido determina cada uno de tus pasos presentes. Un denso manto de sintetizadores góticos arropa este duro diagnóstico, convirtiendo la canción en un lamento por la pérdida de la inocencia y el reconocimiento de que somos, irremediablemente, prisioneros de nuestra propia historia

Acto seguido surge Oh The End, breve, directa y sin concesiones. Es una meditación sombría sobre la finitud de la experiencia humana, abordada no desde el pánico, sino desde una sobrecogedora y técnica aceptación del fin que está por llegar. Eso da pie a Red Flags (In The Sunset), una de las composiciones más complejas a nivel armónico. Las guitarras limpias se entrelazan con acordes menores de piano para retratar las advertencias que decidimos ignorar a lo largo del camino.

Pronto alcanzamos You’ll Never Know, un corte marcadamente experimental donde las pistas de voz de Hammill se duplican y desfasan entre sí. Crea un efecto de coro de fantasmas que deambula por los auriculares del oyente. The Half Of It es una pieza técnica deslumbrante donde el ritmo se fragmenta de manera impredecible. Es el análisis de una vida contada a medias, de los secretos que se quedan bajo la superficie del estudio. Y llegamos al final con And When He Ran, el broche de oro definitivo. Un desvanecimiento instrumental denso y prolongado donde los acordes de piano se pierden lentamente en un oleaje de estática analógica. Es el sonido de la huida definitiva hacia el silencio.

Unir maquetas de 1991 con tomas vocales de 2026 en una misma pista crea un fenómeno lírico insólito: es el Hammill maduro cantando sobre los hombros y las armonías de su yo de mediana edad. Un truco de magia técnica que solo un genio de su calibre podía ejecutar

Cerrando el tiempo

Tears in Time no es un ejercicio de nostalgia dócil; es un testamento sonoro implacable. Peter Hammill ha firmado una obra exigente, densa y magnética que exige del oyente una entrega absoluta. Al encapsular grabaciones de tres décadas en un único cuerpo de trabajo, el músico británico demuestra que el verdadero arte no caduca, sino que madura en la penumbra. Un regreso majestuoso, oscuro y profundamente conmovedor de uno de los arquitectos más indómitos de la vanguardia rockera. Pasa el tiempo y las lágrimas cierran su curso.

Escucha aquí «Tears in Time» de Peter Hammill