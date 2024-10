Phil Thornton – The Healing Circle of Shaman Remagined

Dicen que la música no fue inventada por los humanos, sino que ya existía antes de su existencia, en el seno incipiente de la primitiva naturaleza y de sus formas de vida más diversas

Según los tratados de filosofía antigua, la reinvención es la puerta que nos permite acceder a la capacidad de adaptación y superación de las personas, incluidos los artistas. Es así como siempre lo entiende y expresa Phil Thornton, un afamado compositor británico que abandonó el punk y el rock progressive para escribir y producir en solitario más de 50 álbumes de fina electrónica, y alcanzar una cifra de ventas mundiales que supera los 2 millones de copias.

Thornton recibió sus primeras impresiones musicales durante su adolescencia. Estuvo influenciado por diversos movimientos punk y rock. Isao Tomita, Kraftwerk, Jimi Hendrix y The Who y otros, formaron parte de su base principal. Fue así que en 1976 se unió a la banda Stallion, la cual tuvo cierto éxito en su momento, llegando incluso a ganar el concurso de rock Melody Maker en 1976, hecho que les valió poder actuar en el festival de Reading, entre otros.

No obstante, a principios de los 80, su odisea musical cambió a raíz de formar el grupo Expandis, un colectivo de artistas muy conocido por el uso innovador del sonido electrónico. Posteriormente, a partir de 1988, Phil también trabajó con la legendaria banda británica de rock espacial/psicodélico Mandragora, tocando sintetizadores y coproduciendo las composiciones. Más tarde, también tocó los teclados con Sinead O’ Connor en su gira mundial de 1988.

Con el tiempo, Thornton fue convirtiéndose en un aclamado maestro del sintetizador, un multinstrumentista de gran talento y un productor innovador, dedicándose a realizar diversas composiciones sobre paisajes sonoros diversos. Sin duda, es un auténtico hacedor de sonidos ancestrales.

Durante los últimos 30 años, Phil ha estado viajando de forma independiente por el mundo, colaborando con intérpretes y músicos de cada lugar, lo que le ha generado un amplio conocimiento de incalculable valor. The Healing Circle: Shaman Re-Imagined es parte de esta aventura, un álbum inmersivo que reactiva las insondables evocaciones del subconsciente arquetípico.

Se trata de un álbum que expresa, de manera mística y profunda, el contexto espiritual de las magias ritualistas nativo americanas. El trabajo ha sido creado bajo el más profundo respeto por todas las formas de chamanismo del mundo, práctica ancestral de hechicería y magia surgida en las tribus indígenas.

La inspiración y la influencia provienen de una amplia gama de culturas tribales a fin de de comprender esa conexión que nuestra sociedad ha perdida en pos al consumo y al materialismo desorbitados. Esa desconexión nos ha hecho perder el respeto por la naturaleza hasta tal extremo que la degradación natural y los cambios climáticos amenazan nuestra existencia. De ahí, la importancia de recuperar el trabajo de ciertos artistas que tratan de recordarnos que la naturaleza y las tradiciones son parte de nosotros mismos, y que la música es un vehículo para reconectarnos con lo olvidado.

Como instrumentación Thornton usa los mismos artilugios que las etnias ancestrales usaban para sus rituales e invocaciones. Esa espectacular y original descripción sónica nos transporta a legendarios estados de dimensionalidad olvidada. En este caso, a las tribus de los auténticos indios nativos americanos, como los Apaches, Pies Negros, Cheyennes, Comanches, Cherokees, Navajos, Seminolas, Sioux, etc. Con Thornton colaboran Darren Green, Mike Rogers, David Roberts y The Whatlington Renegades.

Para la construcción sonora usan flautas de pollo, flautas dulces, vainas, palos de lluvia, bull roarer, hueso tibetano del muslo, didgeridoos, percusión tribal, batería de hoguera, pipas de bambú, caracolas, grabaciones de locación y teclados, así como y un sinnúmero de instrumentos arcanos y de efectos de sonido registrados naturalmente. Este enorme despliegue instrumental protagoniza la acción de este asombroso viaje sónico a los ancestros del pasado.

Recordemos que los dos primeros álbumes de Phil Thornton, Cloud Sculpting y Edge Of Dreams, encabezaron la lista New Age de New Musical Express y actualmente son ampliamente aclamados como clásicos de su género. Anteriormente Phil colaboró en el álbum conceptual First Quest usado para la banda sonora del exitoso juego Dungeons & Dragons. Al mismo tiempo, compuso la música para el evento de arte esotérico en St. James’s en Piccadilly, Londres, ampliamente considerado un punto de inflexión hacia la nueva era.

Phil Thornton ha concedido numerosas entrevistas y ha actuado en programas de radio de todo el mundo, incluidos Echoes, KTWV y Hearts of Space en EE.UU. Su enorme discografía abarca temáticas sonoras como los estados meditativos, la conexión cósmica, la New Age, los viajes espaciales (Space Music), la naturaleza salvaje, las antiguas culturas africanas, asiáticas y centroamericanas (World Music), así como y un largo catálogo de materias exóticas, esotéricas y tribales, especialmente célticas, egipcias, tibetanas, indias y precolombinas.

Sin duda, a los que nos gusta la música debemos tener la valentía de explorar terrenos dispares, no quedarse atrapados en lo habitual. La música se alimenta de muchas raíces y gracias a eso se forman influencias, géneros nuevos y tendencias que muchas veces de otra manera resultarían inimaginables. La exploración es inevitable en cualquier aspecto del arte y de la vida. El tiempo es una herramienta que nos hace cambiar.

Visto esto, quizás lo más sorprendente de este artista es ver que la música no tiene fronteras ni límites y ver como una persona puede evolucionar desde géneros tan contundentes como el punk y el rock y llegar al exotismo tribal y a las atmósferas cósmicas electrónicas. Esto demuestra que el ser humano tiene necesidad, por la razón que sea, de superarse o de cambiar. En el caso de Phil Thornton fue para mejor ya que probablemente su camino estaba en esa otra parte que en su juventud le era completamente inimaginable. Como dice la vieja sabiduría popular, muchas veces hay que tomar otros caminos para mejorar.