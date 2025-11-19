El sonido magnético de «Pinball Wanderer»

Cuando la música parece haber dicho todo, todavía existen discos que pueden hacer girar la cabeza y obligarte a caminar entre destellos inesperados. Pinball Wanderer es un viaje que se siente como un rebote constante entre la memoria y la imaginación. Su autor, Andy Bell, ex bajista de Oasis, Beady Eye, Ride y Hurricane #1, es el responsable de esta movida. Recordemos que Andy ha aportado una dimensión completamente nueva a los conciertos de Oasis. El mismo Noel siente un profundo respeto por su forma de tocar, llegando incluso a decir: «Por muy bueno que se crea que es con la guitarra, es aún mejor con el bajo. Toca el bajo como un guitarrista toca el bajo». Andy formó su primera banda, Ride, junto a Mark Gardener y juntos lanzaron tres EP entre enero y septiembre de 1990, titulados Ride, Play y Fall.

Este nuevo disco no busca, por tanto, reproducir fórmulas ya hechas con sus colaboraciones, simplemente es un neo impulso hacia algo desconocido. La vida, en ese instante, se convierte en un tablero y la música en una bola de pinball, que salta, gira y explotando entre luces y sombras diversas.

La bio general del disco oscila entre la euforia eléctrica y la introspección más silenciosa. Cada pista tiene su propia gravedad y antigravedad, es decir, un binomio donde los sonidos se cruzan como rayos láser y las emociones se fragmentan en mil reflejos. Cada uno absorbe esa energia o materia oscura según su percepción de la música. Bell ilumina ese corredor con elegancia lúdica. No hay dramatismo impostado, solo la precisión de quien conoce los caminos del sonido y sabe cómo hacerlos palpitar de manera distinta.

Con composiciones, interpretaciones y producción propia, Bell demuestra que la autonomía creativa puede ser tan expansiva como una galaxia. La participación de Gem Archer (Oasis, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Beady Eye) en producción adicional y las voces de Dot Allison (One Dove, Massive Attack) en I’m in love… agregan texturas que expanden el tablero sónico sin romper la coherencia del viaje. La mezcla y masterizado de Stuart Hamilton (Castlesound Studios) y de Antony Ryan (RedRedPaw Mastering), aseguran que cada rebote se sienta nítido, y que cada nota sea un impacto que vibra en el pecho del oyente.

Pinball Wanderer es, pues, un armazón donde la música se mueve por sus propias reglas, y nosotros, los oyentes, aprendemos a seguir la bola del pinballl mientras descubrimos que cada giro, choque y flasher tiene su propio encanto y su propia magia.

Los circuitos anatómicos de Bell

El álbum se publicó el 28 de febrero de 2025 bajo el sello Kobalt. La instrumentación combina guitarras eléctricas, loops electrónicos y capas de sintetizadores que se entrelazan como luces de neón en una máquina de pinball. Bell encuentra inspiración en los lejanos ritmos de Can, en el sonido hipnótico de The Stone Roses y hasta en las texturas experimentales en su guitarra.

Al mismo tiempo, Bell rinde homenaje a The Passions, con la participación de Dot Allison en la voz y Michael Rother (Neu!, Kraftwerk) en la guitarra. El diseño visual corresponde a Marc Jones y la fotografía es obra de Perou, retratista también de Marilyn Manson, Daft Punk, Coldplay, Depeche Mode,Foo Fighters, Courtney Love o U2 entre otros bandas y famosos. Todo este equipo completa la obra del pinball, reforzando el aura de ciencia-ficción lúdica y la nostalgia luminosa que caracteriza el universo del álbum. El disco, en consecuencia, navega entre el synth-pop, la electrónica experimental y el dream pop, creando una atmósfera híbrida que es tanto divertida como introspectiva, un juego constante entre energía psicodélica y contemplación minimalista.

Lazos invisibles: afinidades y resonancias del álbum

Pinball Wanderer dialoga con una genealogía que no se proclama origibnal pero sí vibrante. Su pulso motorik atraviesa varias piezas y sugiere una conexión directa con la escuela alemana de los setenta, el krautrock, especialmente con la arquitectura minimalista de Neu!, CAN, pero también con otras bandas más actuales como Cocteus Twins, Primal Scream, Foxygen o MGMT.

El álbum comparte su sensibilidad con otros trabajos que exploran el trance emocional desde las texturas diferenciales, como son Jon Hopkins (por su enfoque hipnótico), Kevin Shields (por esa capacidad de manipular el sonido como si fuera un líquido) o The Notwist (por el modo en que lo electrónico y lo orgánico se funden sin cicatrices). No se trata de similitudes directas, sino de una afinidad espiritual. Todas las pistas trabajan desde un mismo punto de partida, un territorio sónico donde la repetición no adormece, sino que abre portales. En consecuencia, el álbum de Bell no copia ni rinde homenajes. Teje hilos, patrones con una sensibilidad que se ha ido afilando durante décadas. Las resonancias están ahí, pero solo sirven para revelar la singularidad del viaje.

El mensaje de la «bola metálica»

Pinball Wanderer funciona como una reconocimiento de intenciones aunque disfrazadas de juego. La imagen de una bola de metal suspendida en un laberinto iluminado contiene más filosofía de la que parece. Los impulsos, rebotes, recorridos y choques marcan un rumbo que nunca está del todo trazado. Así trabaja Andy Bell. Sus discos avanzan, paso a paso, como un viajero que se desliza entre pasadizos sonoros, guiados por fuerzas invisibles, una experiencia que embriaga pero que al mismo tiempo puede quedarse a medias. Ese es el riesgo.

Las melodías aparecen sin avisar, como recuerdos adruptos que cambian la dirección. Como un pinball que no sigue una línea recta; que se deja llevar por el azar y responde a un pulso interno que lo mantiene en movimiento constante. Esa es la esencia del álbum. Un viaje irregular, lleno de desvíos, donde la intuición pesa más que el mapa y donde cada colisión abre una posibilidad nueva.

Sin embargo, pese a ese imprevisible recorrido, la bola de acero siempre encuentra su destino. Las canciones pueden desviarse, explorar, retroceder, inclinarse, incluso resultar vanas, pero siempre apuntan a territorios inesperados, y nunca pierden su centro de gravedad. En ese ir y venir entre impulso y contención, choque y equilibrio, se revela la verdad del título: un wanderer (errante) que avanza sigiloso y sin miedo porque ha aprendido que el camino, incluso cuando parece aleatorio, siempre acaba revelando su propósito.

La voz y la visión: el núcleo expresivo del «pinball» errante

La voz de Andy Bell alcanza aquí uno de sus registros más estables. Canta sin artificios, con un fraseo limpio y una claridad que favorece la narrativa íntima del álbum. No busca imponerse sobre los instrumentos; prefiere convivir con ellos, ajustarse a sus contornos y generar un espacio donde la palabra y el sonido funcionan como un mismo organismo. Esa decisión vocal, contenida pero precisa, prepara el terreno para comprender la filosofía que sostiene el esférico. Porque en Pinball Wanderer todo parte de la precisión. Bell opta por depurar un lenguaje que conoce de memoria.

La producción del disco mantiene y conserva esa misma lógica: sobria, transparente, repleta de detalles que se revelan con la escucha atenta. Las guitarras entran como pinceladas, los sintetizadores marcan la geometría emocional y las capas discretas actúan como señales que orientan el recorrido. Bell confía en que la emoción no surja altisonante, sino que emerja libremenete de la exactitud de cada sonido. Dentro de ese equilibrio, entre la voz y la visión el álbum, el global se convierte en una obra que respira, a pesar de sus posibles defectos, coherencia desde el primer compás.

Atravesando el «motorik» del «pinball»

El recorrido comienza con panic attack, una apertura que equilibra tensión y claridad. Bell coloca la guitarra como eje rítmico mientras el tempo avanza con determinación, sin estridencias. El tema actúa como umbral emocional: un punto de partida donde el nervio inicial se transforma en impulso. El mensaje es determinante: la ansiedad puede ser motor, no freno.

A continuación, surge i’m in love…, una transición natural hacia un clima más etéreo. La versión de The Passions encuentra aquí una nueva identidad gracias a la voz de Dot Allison, que aporta una fragilidad luminosa. La guitarra de Michael Rother introduce un brillo hipnótico, redefiniendo el tema sin desvirtuarlo. El mensaje concluye: el amor es eco, reinterpretación continua.

Con madder lake deep, el disco desciende a un espacio más introspectivo. Su pulsación lenta, la arquitectura contenida y el uso del espacio demuestran la madurez compositiva de Bell. Cada acorde parece abrir una superficie silenciosa donde el oyente puede respirar. El mensaje establece: hay profundidad en lo que se mueve despacio.

Acto seguido, apple green ufo irrumpe con un giro más rítmico. El titulo de por sí ya te deja perplejo. La bateria y percusiones toman la iniciativa. El ritmo es muy marcado junto al bajo profundo. La melodía se ilumina como un ovni centelleante y la instrumentación sugiere una ligereza como la de una manzana verde. Hay momentos de guitarra punteada, donde Bell juega con una estética casi psicodélica, aunque sin desbordes. Es como parte de una jam session de corte jazz club: humo, copas y atmósfera turbia. El mensaje es directo: lo extraño también puede ser amable.

El viaje alcanza un punto central con pinball wanderer, pieza titular y una declaración de intenciones. Aqui el rollo cambia. Es una pieza precisa, equilibrada y construida bajo un desarrollo progresivo que crece sin quebrarse. La pista se erige como un mapa filosófico sumergida en un movimiento constante y con rumbo flexible. Su mensaje lo clava: lo importante no es trazar la línea, sino mantenerse en movimiento.

Después surge music concrete, un corte ambivalente que introduce una dimensión más experimental pero envuelltos bajo un sonido electronico con una base de free jazz funk. Bell se acerca al concepto de collage sonoro y juega con texturas que aparecen y desaparecen, casi como si fueran escuchadas desde un taller de ideas en pleno proceso. El titulo da que pensar, ya que la música concreta es un tipo de composición sonora que utiliza sonidos grabados como materia prima y los modifica mediante el procesamiento de señales de audio y técnicas de música en cinta. Se supone que Bell se refiere a esa secuencia electrónica ensamblada bajo una base rítmica funky. Sea lo que sea, el mensaje es claro: crear también es desordenar.

Con the notes you never hear, el disco recupera la intimidad. La voz se desplaza sobre un armazón instrumental discreto, elegante, sostenido por detalles microscópicos que solo revelan su fuerza en la escucha atenta. El mensaje sentencia: lo esencial no siempre suena en primer plano.

Finalmente, space station mantra cierra el álbum con una perspectiva expansiva. Repetición, pequeños mantras sonoros y un tono contemplativo que funciona como despedida aérea. Es el tipo de cierre que deja al oyente mirando hacia dentro, pero también hacia lo que puede venir. El mensaje resume: al final del viaje, el silencio también es una forma de órbita.

El final de la «bola de acero»

Pinball Wanderer confirma a Andy Bell como un compositor instalado en la serenidad de su madurez creativa. Sin alardes ni artificios, sin esos trucos que a veces disfrazan el vacío de un álbum, despliega un pulso honesto y una claridad diáfana, casi un gesto de resistencia en tiempos de humo y espejos. No es un disco que busque deslumbrar, no pretende ser perfecto. Pero lleva inserto un bucle de ideas que., cara al futuro, puede dar grandes frutos. Su luz no llega como un relámpago instantáneo y cegador, sino más bien como una lámpara encendida en una habitación que ilumina pero que aun puede dar más de sí.

Sin lugar a dudas, Andy Bell es un autor muy especial. Busca experimentar distintas melodías y sonidos. Su fin es ensamblar la diversidad y obtenerarmonías lógicas o descompuestas. Huir de lo estandar y husmear en sus reversos. Esta amplitud estilística hace que el oyente pueda confundir el experimento. Pero si algo hay que agradecerle es el atrevimiento a romper las reglas de lo normal e indagar en otras perspectivas sonoras, aunque sean fusionadas.

Es como ocurre en todo pinball, donde la bola de metal sigue su curso libremente. La metáfora no es nueva; ya lo intuíamos en aquel Pinball Wizard de Tommy (The Who), donde un niño ciego y sordomudo descubría en el juego un milagro propio. La vida funciona igual: una esfera metálica que avanza entre flippers y destellos, celebrando cada rebote, cada impulso, hasta que finalmente es absorbida por la oscuridad del desagüe. Pero en ese trayecto —en su ruido, en su fricción, en su terquedad— reside la verdad del viaje.