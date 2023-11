PinkPantheress – Heaven Knows

PinkPantheress es, sin lugar a duda, la artista británica del momento –antes de que Dua Lipa le quite el puesto–. Desde el 2020 lleva sorprendiendo al público con canciones cortas y pegadizas que le han llevado a trabajar con grandes artistas, productores y compositores reconocidos como Mura Masa, El Guincho, Skrillex, Lil Uzi Vert, Shygirl, Troye Sivan, WondaGurl… A su vez, ha podido trabajar para el disco recopilatorio de la última película de Barbie dirigida por Greta Gerwig en la, con Angel (From Barbie The Album) nos ha podido aportar a mitad de esta canción un sorprendente jig irlandés.

Hace algo más de 2 años esta artista sacó, casi en forma de recopilatorio, parte de su catálogo. To hell with it (2021) está formado por tan solo 10 canciones encapsuladas en menos de 19 minutos, mientras que, para esta ocasión, ha sido más generosa con el tiempo, en Heaven knows (2023) nos ha entregado 13 canciones en unos 34 minutos. La artista que empezó creando música desde GarageBand ha demostrado que, con softwares gratuitos se puede llegar hasta los altavoces y auriculares de todo el planeta.

Entrando al disco, en el comienzo abre con un sonido orgánico, más concretamente un órgano que va siendo decorado por un piano eléctrico, y como no, con una batería eléctrica y un bajo, transportándonos a su carácter y a un sonido británico. En esta Another life nos da la bienvenida con Rema, que aporta la primera de las 4 colaboraciones que encontramos en este álbum.

Hablando de las colaboraciones, 3 de las 4 que participan en el disco estuvieron este 2023 en la programación del Primavera Sound Barcelona, y, además, Rema y PinkPantheress se solaparon en horarios (solo en la capital catalana puesto que en Madrid este primer día que coincidían se canceló por daños provenidos de la meteorología). Los asistentes de la ciudad condal pudieron ver a los 2 porque el concierto de la británica duró poco más de 20 minutos mientras que el de nigeriano duró más de una hora en el tercer escenario más grande del recinto. Central Cee, a su vez, se pasó por el recinto del Parc del Fórum, y también, por este disco donde aporta sus versos rapeados en Nice to meet you. Kelela también asistió al festival y participa en Bury me, esta pista es una de las más calmadas y cortas. En esta colaboración casi pasa a todo correr la participación de la estadounidense, pero su voz deja un bonito verso y en el coro final aporta su voz agregando los adlibs.

En True romance, el sonido de unos flashes fotográficos comienza con la canción donde parece que nos presentan una alfombra roja. En esta pista nos cuenta la historia de un romance que ha roto por parte de la pareja de la protagonista, y ella se pregunta si va a seguir viéndola igual o va a pasar de ella como si fuese una extraña: “Tell me, do you view me the same? / Or do you call me a stranger”. Para el outro de la canción nos despiden con aplausos haciendo el paralelismo de este final de gala.

Internet baby (interlude) es un interludio que no lo parece ni por la letra, ni por el ritmo y ni siquiera por el tiempo. Canción que habla sobre la gente que usa al artista que da papel a Victoria Beverly Walker. Aquí nos cuenta que la usan para lo que puede ofrecer mediante internet, en este caso sus canciones, que se popularizam en redes, mientras que ella busca algo físico: “I am not your internet baby (it´s makin´ me upset)”.

Ophelia comienza con un harpa y tiene cajas de ritmos curiosas en su recorrido, e incluso, suenan de fondo alarmas de ambulancia o lo que parece una cerilla ardiendo, y para el final, deja un sonido de unas burbujas. PinkPantheress lo ha producido junto a Danny L Harle y Mura Masa, estrellas de la PC Music. Feel complete transforma en forma de sample la base del tema afrobeat Ku Lo Sa, del artista Oxlade, en un beat que podría formar parte de la banda sonora de los Sims, y el beat de The Aisle también podría oírse en un videojuego de los 2000. En él se agregan unas escondidas cuerdas en tercer plano en distintas partes de la duración.

Blue es la canción que más puede sonar en un club londinense. En ella, se emplean bibliotecas de sonido que podrían salir en demon time (2022) y otra vez utiliza wildtracks como el pitido del mando de un coche. Feelings es una de las mejores canciones, y considero que pasará desapercibida. Es una pista simple y minimalista, que también utiliza un bajo para dar esa aura. Tiene una percusión que se aprecia en tercer plano durante el recorrido y hasta que el final no coge el protagonismo. La canción deja tensión durante todo el metraje para que rompa de alguna manera y por eso es interesante, porque no predices que no vaya a romper.

Capable of love consigue dejar una de las canciones del repertorio de PinkPantheress de más duración, casi 4 minutos. Probablemente su canción más comercial de radio, y no como algo negativo. Para terminar nos deja ya su viral y más funcional canción que, además, ha mencionado en alguna entrevista que no es un buen tema del que esté orgullosa… Aún así, la canción tiene ese efecto divertido y de chicle pegajoso.

La artista consigue demostrar un aliento juguetón, atemporal y fresco en su medida. Todas las colaboraciones aportan valor a este disco para descubrir otras voces, aunque sean de artistas reconocidos. Drum and bass, rythm & blues, pop, afrobeat, PC Music e incluso K-Pop se dejan oír de una manera lineal que parece no abarcar tantos diferentes géneros. Ha salido de su personal D&B acercándose a otros géneros, pero en su territorio sonoro. Su primer mixtape fue más característico y funcionaba en su pequeña medida. Este, no obstante, es un disco que deja temas buenos para pinchar en estos años. Sin embargo, creemos que no envejecerá como la mejor propuesta de la artista.