Polly Jean Harvey está de vuelta…Y eso significa que vamos a volver a degustar la música de una de las figuras musicales más poderosas de los últimos 30 años. La artista nacida en Bridport (Reino Unido) es, junto a leyendas vivas como Tori Amos o Björk , una de las grandes fuerzas de la música alternativa de la década de los 90 y 2000. Su obra está siendo de referencia y aprecio en cantantes como St. Vincent o Lauren Mayberry (Chvrches). Nos encontramos con su décimo álbum de estudio, punto clave en una carrera tan sólida y brillante como es la de PJ Harvey. ¿Qué nos deparará I Inside the Old Year Dying?

La carrera de PJ Harvey ha experimentado múltiples metamorfosis dentro de sus raíces del rock alternativo: en discos como To Bring You My Love (1995) abrazó la música blues, Is This Desire? (1998) contaba con tintes de trip hop o también sonidos folk como los que rodeaban a The Hope Six Demolition Project (2016). Su nuevo trabajo se ubica muy próximo a lo que hizo en 2016 y no tanto a sus sonidos de los 90. El disco va muy de la mano con Orlam: un libro de poesía escrito por la propia PJ Harvey en dialecto de Dorset que nos narra la historia de un niño de 9 años en una Inglaterra rústica y sembrada de luces, sombras, misterios…Algo que representa muy bien a lo que es también el nuevo álbum de la artista.

Para empezar, en el tema de apertura Prayer at the Gate ya tenemos una muestra muy directa de este vínculo literario/sonoro como la que resume esta parte de la canción: All souls under orlam’s reign. El segundo extracto musical nos traslada con sus guitarras a lo que bien dice su título: Autumn Term.

Por otra parte, hay un componente que también hace acto de presencia en el disco y es la vertiente religiosa. La melancólica Lwonesome Tonight lo corrobora: Are you Elvis? / Are you God? / Jesus sent to win my trust?. Además de la mención a Elvis Presley, la canción comparte título con una del «rey del rock and roll».

En la cuarta y quinta parada del disco es donde más unidos se sienten éste nuevo álbum y el anterior. Seem an I y The Nether-edge son dos piezas de art rock que desprenden desde sonidos lúgubres hasta casi susurros. Al llegar al ecuador del disco, nos topamos con la que es una de las canciones con más fuerza de todo el recorrido que da título al álbum: en I Inside the Old Year Dying, los instrumentos congenian a la perfección con la voz de Polly Jean, dejando una maravilla intimidante que recuerda su mejor versión. Pasando la mitad, se encuentra la parte con mayor corazón del disco: All Souls hace gran alusión a Orlam, sintiéndose como un recorrido por esa Inglaterra rural.

La siguiente es el primer single del disco: A Child’s Question, August es una opción inteligente y obvia para promocionar el disco, y más si cuenta con la compañía en voz del actor Ben Whishaw (Paddington, El Perfume, Saga Bond). Tras ésta, contamos con un nexo como es I Inside the Old I Dying; que comparten muchas similitudes entre sí.

La décima pista musical está empapada de una excelente producción por parte de Flood (colaborador habitual de PJ o Depeche Mode); August es atronadora y parece una tormenta musical tan acertada como inesperada. Como antesala al desenlace, A Child’s Question, July deja fragmentos que musicalmente hablando parecen rescatados de hace décadas, de nuevo con el tándem Harvey/Whishaw.

Para finalizar, tenemos la canción que mejor fusiona los sonidos del álbum con los orígenes de PJ Harvey; A Noiseless Noice es la mejor canción del disco: energía a raudales, golpeando con fuerza y más fuerza para concluir con la tristeza más calmada que mayormente definen al disco.

En conclusión, I Inside the Old Year Dying es un trabajo con muchas capas. Hay que digerir bien lo que cuentan sus sonidos y letras porque estamos ante uno de los proyectos más personales de PJ Harvey. No es su trabajo más memorable, revolucionario ni impactante, pero sí que tiene detalles que lo hacen muy especial y a tener en cuenta. Un cuento de claroscuros con 12 páginas musicales a las que merece la pena pararse a escuchar.