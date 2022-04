Recibir la noticia de un nuevo disco de Placebo después de aquel Loud Like Love de 2013 siempre es una buena cosa. Cierto es que su último trabajo nos dejó con algo de bajón, ya que carecía de la garra de trabajos anteriores, pero la banda londinense suele ser sinónimo de calidad,así que, sobre todo para los más sentimentales,y después de nueve años, saltaban las alarmas ante este nuevo LP.

Brian Molko no ha sido ajeno a este mundo apocalíptico en el que nos encontramos, con una pandemia de por medio y una catástrofe ecológica en ciernes. El grupo ha querido reflejarlo en este trabajo y tanto algunas de las letras como la portada del disco tienen mucho que ver con este tema.Como él mismo ha comentado, este disco trata del dolor del mundo, del grito silencioso que está por todas partes.

Arrancamos con Forever Chemicals, donde Molko trabajó una y otra vez en la letra, centrando el tema en una persona que ha perdido a alguien debido a brutalidad policial aunque finalmente decidió darle una ambigüedad a la letra, dando opción a que el oyente se identifique con lo que a nivel personal le sugiera. Arranca con sonidos metálicos al inicio de la canción que parecen golpear al oyente, suavizados inmediatamente después con un medio tiempo y que se van alternando a lo largo del tema con guitarras intensas y la subida de intensidad en la voz de Brian.

El bombo y la guitarra de Hugz nos envuelven en un tema de rock clásico, con una gran intensidad que no hace más que acrecentar las ganas de subir el volumen, pero sin perder la sentimentalidad característica de Placebo y virando a momentos con detalles electrónicos.

El álbum tiene destellos de optimismo y luminosidad, como encontramos en temas como Beatiful James, uno de los prometedores adelantos, que plantearon como un cambio en su carrera, introduciendo unos teclados muy parecidos, tal como ellos han declarado, al Jump de Van Halen. En esta línea de dejar a un lado la oscuridad, una de las sorpresas llega con la brillante The Prodigal, con un cambio de registro, casi de música clásica, con un predominio prácticamente exclusivo de violines y un tono más alegre de lo que nos tienen acostumbrados, mientras que Try Better Next Time nos da un respiro en lo sonoro, aunque hable del fin de la Tierra, ¿o será quizá de los humanos?, celebrando el inicio de algo nuevo.

No se pierden las raíces de los londinenses en este octavo trabajo, y en temas como Happy Birthday in the Sky vemos a Placebo en su esencia, con una letra que podría estar hablando de algún desorden mental, nos va sumergiendo poco a poco hasta que llega al estribillo, con unos coros que ya van mostrando la visceralidad del tema, como si el autor estuviera discutiendo en su fuero interno consigo mismo. El momento álgido de la canción llega en el minuto 3:26 con una parte instrumental dotada de dramatismo y locura, con una gran combinación entre la fuerza de la guitarra y esos coros suplicantes.

El contexto paranoide de Surrounded by Spies, la hace parecer sacada de La Ventana Indiscreta. Este oscuro tema fue escrito cuando Molko se dió cuenta de que sus vecinos le espiaban. Otra de las cosas que le inspiró fue el pensar en la falta de privacidad que tenemos actualmente, como él mismo decía, con los CCTV o los móviles, con los que cualquiera puede convertirse en paparazzi.

Y siguiendo en la estela habitual del grupo, Twin Demons suena urgente, afilada y potente, sin perder esos momentos de desesperación que tan bien manejan los ingleses y con un desarrollo que te mantiene en vilo durante toda la canción.

En la parte más introspectiva nos encontramos con temas como Went Missing, de un tono muy parecido a temas anteriores de la banda, o la delicada This Is What you Wanted, que nos lleva, a través de esas notas de piano a no culpar a los demás de nuestras propias decisiones.

Cierra el disco la magnífica Fix Yourself, con un gran acompañamiento entre los sintetizadores y la guitarra , dotando de la incertidumbre necesaria para que la voz de Brian lance ese alegato contra toda esa gente que vive de arreglarle la vida a los demás además de provocar un laberinto de emociones que se van enredando entre sí. Tiene ciertos toques a los 80 con ese fade away al final y en las guitarras y gana con cada escucha.

En resumen, se trata de un disco bastante ecléctico y completo, donde Placebo no han tenido miedo de sacar a relucir su lado más luminoso, o explorar otros estilos como coqueteos con el rock más tradicional (Hugz) o con la música clásica (The Prodigal). Pero si antes comentaba el ansia con que sus fans más sentimentales esperaban este trabajo, lo hacía en parte por ese halo melancólico y angustioso que suelen desprender sus temas, y que en Never Let Me Go no han dejado de mostrar, además de provocar reacciones viscerales e ir directo a tu sistema nervioso (Fix Yourself, Happy Birthday in the Sky, Twin Demons). Tampoco dan interpretaciones cerradas a los temas, sino que esperan que el oyente sea el que saque las suyas propias.

