Eco y espadas en el valle del asalto

El aire se vuelve denso y el olor a óxido inunda el presente cuando las primeras frecuencias analógicas cruzan el umbral. No estamos ante un ejercicio nostálgico de mero revivalismo oscuro; el regreso de la agrupación de Filadelfia se siente como una profecía desenterrada de un suelo cubierto de hiedra y ceniza. El oyente es despojado de sus certezas modernas para ser arrojado a una llanura donde el post-punk y el deathrock marchan hombro con hombro bajo un estandarte de guerra. Desde los primeros compases, queda claro que este trabajo no busca el confort de la melodía digerible, sino la confrontación física y espiritual a través de himnos que resuenan como oraciones paganas antes del asedio final.

La forja del cuarteto y sus aliados en la sombra

Detrás de la densa niebla sónica que caracteriza a la obra se encuentra una maquinaria humana firmemente engrasada. Concebido bajo el liderazgo creativo de Mac Kennedy —quien asume la voz principal, guitarras, teclados y la responsabilidad de registrar los instrumentos en una cinta que destila urgencia—, el proyecto se consolida en el circuito extremo gracias al pulso implacable de sus compañeros de armas. Nao Demand aporta el filo cortante en las guitarras, mientras que las frecuencias subterráneas del bajo quedan en manos de Will McAndrew y la percusión marcial es ejecutada por Allen Chapman.

Para este asalto discográfico, editado bajo el prestigioso sello Relapse Records, el grupo sumó aliados fundamentales en la retaguardia técnica: Jonah Falco se encargó de moldear la mezcla, equilibrando el caos con la intención melódica, mientras que el reconocido Arthur Rizk otorgó el toque maestro en la masterización, dotando al conjunto de un relieve monumental y sombrío.

Poison Ruïn tiene programada una gira de actuaciones en España en noviembre de 2026 para presentar en directo los temas de su nuevo álbum, Hymns From The Hills. El grupo de Filadelfia ofrecerá cuatro conciertos en territorio nacional: Barcelona (lunes, 2 de noviembre de 2026 en la sala Razzmatazz 3). Madrid (martes, 3 de noviembre de 2026 en la sala Moby Dick). Oviedo (viernes, 6 de noviembre de 2026 en Kuivi Almacenes). Y Bilbao (sábado, 7 de noviembre de 2026 en la sala Sarean)

Mitología de la colina y el veneno en las ruinas

El título de esta entrega, Hymns From The Hills, lanzado oficialmente al mercado el 3 de abril de 2026, encapsula a la perfección el núcleo filosófico que mueve al grupo: la experiencia de vivir en los márgenes de la civilización, ya sea por exilio forzoso o por pura resistencia ideológica, observando cómo la realidad se descompone a lo lejos. Estos himnos celebran la pérdida y la ganancia espiritual obtenidas al dar la espalda a los centros de poder.

Esta visión conecta directamente con el bautismo de la propia banda, Poison Ruïn. Su nombre rinde homenaje al linaje de grandes agrupaciones de la escena punk que llevaron la palabra Poison en su identidad, mientras que el término Ruïn inyecta el componente estético medieval. No es una mirada nostálgica hacia reyes y castillos, sino el uso de la ruina feudal como una metáfora anarquista para ilustrar el colapso del capitalismo contemporáneo y el declive de un sistema que aprisiona el espíritu humano.

El uso de imágenes feudales no funciona como escapismo fantástico, sino como un crudo espejo político para denunciar el malestar espiritual y las dinámicas de opresión de la sociedad contemporánea

El férreo camino hacia la madurez extrema

La trayectoria de los originarios de Filadelfia ha sido un ascenso meteórico forjado en la autogestión y el misticismo underground. Nacidos originalmente en 2020 como un proyecto en solitario de Kennedy en el formato crudo del casete, sus demos homónimas iniciales llamaron de inmediato la atención del circuito internacional gracias a su amalgama única de anarco-punk y sintetizadores de mazmorra.

La verdadera consagración llegó con el lanzamiento de su aclamado LP Härvest en 2023, una obra totémica que los posicionó como renovadores de la música extrema al fundir la agresión callejera con atmósferas opresivas. Tras afilar sus armas en los escenarios y entregar el afilado EP Confrere en 2024, la banda regresa con este nuevo capítulo discográfico, expandiendo los límites de su geografía sonora mediante texturas más ricas, pasajes ambientales e inesperados estallidos de furia rítmica.

Brumas analógicas en la corte incisiva del sonido

El apartado instrumental del álbum es un triunfo de la producción deliberadamente texturizada. Las voces de Mac Kennedy se presentan distantes, envueltas en un eco cavernoso que parece flotar sobre las capas de distorsión, evocando la desesperación de un heraldo atrapado en una fortaleza sitiada. Las guitarras despliegan un ataque directo, heredero directo del post-punk más agresivo y del primitivismo áspero de bandas emblemáticas como Killing Joke.

Sin embargo, el elemento diferenciador en este trabajo radica en la perfecta integración de líneas nítidas de sintetizador analógico que tejen paisajes de una melancolía fantasmal, combinadas con momentos de pura violencia rítmica que abrazan los blast-beats clásicos del metal extremo. La instrumentación se convierte así en un ente vivo, denso y cargado de un magnetismo oscuro.

Grabar al margen de los grandes estudios comerciales permite a la banda conservar una textura rugosa, emparentada con el casete, demostrando que la verdadera épica del punk reside en su atmósfera y no en la pulcritud digital

La crónica de un asedio: oraciones desde la tierra herida

Lily Of The Valley es el primer rugido del álbum. Irrumpe con ganchos infecciosos que remiten al punk rock más arrogante y directo, balanceando la accesibilidad melódica con la mugre de la baja fidelidad. Tras esa bofetada incial, Hymn From The Hills se alza como una proclama de resistencia desde la periferia, donde las guitarras dibujan cabalgatas épicas y la voz ruge con el dolor de quien ha elegido la libertad del aislamiento.

Eidolon sacude como un torbellino de ritmos impulsivos y oscuros, atrapando al oyente en una alegoría sónica sobre realidades rotas y engranajes que giran sin fin, como las andanzas de un fantasma en bucle maldito. Utiliza el concepto griego del eidólón (un espectro, fantasma o doble fantasmal) para describir la impotencia del ciudadano moderno atrapado en un sistema en decadencia). Kennedy concibe el tema como una metáfora sobre vivir en una realidad rota, actuando como un simple diente de engranaje en una máquina del destino condenada a repetir el mismo rizo perverso hasta su colapso definitivo. Las élites políticas y los poderosos—aquellos con la capacidad de cambiar las cosas—han abandonado el escenario, dejando atrás únicamente sus espectros para vigilar con desaprobación el desastre que se despliega abajo.

Después, sobreviene Howls From The Citadel, que toma los sintetizadores como control mientras las voces resuenan de manera espectral, transmitiendo la sensación de lamentos que escapan de los muros de una fortaleza abandonada. Pilgrimage se agita comoes un viaje rítmico que avanza de manera constante, simulando una marcha forzada a través de páramos inhóspitos donde el post-punk y el deathrock se funden por completo. El cierre acontece con Guts (Lay Your Self Aside) representa una descarga de punk abrasivo y conciso que funciona como un recordatorio visceral de las raíces más crudas y urgentes del cuarteto norteamericano.

El crepúsculo de los ídolos de piedra

Este segundo bloque arranca con Turn To Dust, un interludio asfixiante que marca la transición del álbum, despojando la instrumentación de cualquier adorno para dejar al descubierto la fragilidad de la materia ante el paso del tiempo. Llega Puzzle Box, una composición intrincada donde las dinámicas rítmicas cambian de dirección de manera impredecible, desafiando las estructuras convencionales del género. Tras escasos segundos de silencio detona Serpent’s Curse,la pista más extensa y ambiciosa del conjunto, un despliegue donde la banda se permite rebajar la velocidad para construir una atmósfera densa, opresiva y cargada de un misticismo que muta en una espiral hipnótica al estilo de Ramones.

Sleeping Giant (Interlude), una hermosa pero inquietante serenata instrumental que evoca paisajes de la New Wave of British Heavy Metal filtrada por una sensibilidad neoclásica y desoladora. Acto seguido estalla Crescent Sun, el amanecer de un día de batalla, donde las guitarras afiladas vuelven a la carga con líneas melódicas que brillan con luz pálida entre la oscuridad dominante del álbum. El cierre definitivo del telónaterriza con The Standoff, un enfrentamiento sonoro de alta intensidad que deja el ambiente cargado de estática y humo, clausurando la travesía con una sensación de triunfo amargo y absoluto.

El salto creativo de este disco integra arreglos más complejos como sintetizadores analógicos y ritmos extremos sin sacrificar un ápice de la hostilidad anarquista que cimentó su reputación underground

El lenguaje mítico de la desesperación moderna

En el universo lírico de Poison Ruïn, las espadas, las colinas marchitas, los espíritus y los castillos abandonados no pertenecen a una fantasía escapista de manual. Como ha explicado su líder y compositor Mac Kennedy, la banda utiliza la imaginería medieval como un espejo simbólico para retratar el malestar espiritual y la alienación del siglo XXI. En lugar de enumerar datos históricos o discursos políticos directos, el grupo construye una mitología sombría para hablar de realidades cíclicas: la opresión, el aislamiento y la lucha de clases bajo un engranaje socioeconómico que tritura a los individuos.

La victoria de las sombras sobre el asfalto

Cuando el último eco de las cintas analógicas se apaga, queda en el aire la certeza de que estamos ante un documento crucial para entender el rumbo del punk contemporáneo. La propuesta no se limita a repetir fórmulas de manual, sino que amplía con audacia su propio ecosistema de mitos y agresividad cortante, recordándonos que la música extrema es más peligrosa cuando posee un cerebro analítico y un corazón cargado de descontento político. Estos cantos desde las colinas son el refugio sonoro definitivo para quienes se niegan a marchar al ritmo impuesto por los fantasmas del orden establecido.

Escucha aquí «Hymns From The Hills» de Poison Ruïn