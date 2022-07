Todos tenemos un amigo rarito. Bueno, a ver, sabemos que de tan melómanos que sois, de tan aficionados a nuestra humilde y de altísima calidad web musical, tenéis poco tiempo para cultivar amistades. Pero seguro que tenéis ese amigo que apreciáis pero cuyas ocurrencias vitales os hacen preguntaros si debería ir a terapia (sí, siempre sí) y si en caso de ir está funcionando como debería. Ese amigo con dudas existenciales, ese amigo que “no quiere ser amado”, esa persona que abraza sus crisis mentales y las convierte en su propia personalidad. De hecho probablemente seáis vosotros mismos ese amigo rarito. ¿Quizá os estemos poniendo delante un espejo?

Sin embargo, tenemos todos claro que esa persona es la más interesante que conocéis, la más profunda e incluso la más divertida. Convivir en el día a día con ella tiene que ser un infierno, pero aún así, sabéis que es vuestro amigo favorito, el que más os dolería que sufriera, el que más queréis que le vaya bien en la vida. Bien, pues ese amigo es Porridge Radio.

Porridge Radio es ese amigo que “no quiere ser amado” como nos recuerdan en Birthday Party, de su nuevo álbum Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky (2022) –aquí es donde selecciono el nombre del álbum y pulso CTRL+C–, el regreso de la banda tras el espectacular Every Bad (2020) que terminó de poner en el radar de muchos de nosotros a un grupo que, aunque difuso en su álbum de debut, Rice, Pasta and other Fillers (2016), derrochaban sinceridad, honestidad y sarcasmo, con un sonido deslavazado, pero que prometía grandes cosas, promesas que se vieron materializadas en Every Bad, con la catedralicia Lilac, Nephews o Give/Take.

Y esas cosas que se concretaron en Every Bad continúan en este Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky. Esa apabullante sinceridad es algo que no conseguimos recordar en ningún grupo. Porridge Radio nos presentan una mezcla de optimismo, angustia vital, desesperación y esperanza. Una avalancha de sentimientos expresados mediante el carisma de Dana Margolin, líder y voz principal, con tanta personalidad en su voz como en sus letras. Margolin habla de lugares emocionales en los que todos hemos estado, en los que vamos a estar o en los que nos avergonzamos de haber estado. Porridge Radio te cuentan lo que tú no eres capaz de contar a los demás. Eso es lo que hace especial a la banda, y por eso les queremos tanto. Expresan lo que quisiéramos expresar y no sabemos cómo.

Pero, volviendo a un análisis más formal, este Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky si bien sigue la senda de Every Bad, siendo igualmente directo quizá no es tan descarnado, no es una llamada tan clara a la ayuda, ese grito de rabia no es tan desgarrador, si bien los momentos de esperanza y luminosidad quedan claros desde el principio, en Back to the Radio, el tema que abre el disco, o en U can be happy if U want to –aunque en este caso suena más a consejo vacío para persona con depresión. Como hemos dicho, en el caso de Birthday Party, ahondan en ese sentimiento de autocastigo, con ese ritmo claustrofóbico y ansioso, y en Jealousy, de nuevo exploran un sonido agobiante , acompañando a la ansiedad del sentimiento de los celos descrito en la letra: “I’m useless, jealousy makes me bad”

El caso es que Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky vuelve a ser el retrato perfecto de los altibajos de una salud mental deteriorada, de la ansiedad, de la angustia de la juventud en un mundo hostil y polarizado, siempre desde un punto de vista personal y desde lo más profundo de nuestro ser. Ese sonido descarnado y sobrecogedor sigue presente, se ha convertido en la seña de identidad de la banda, y, desde aquí, sólo podemos decirles que está todo bien, que les queremos mucho, que no sufran y que no tienen la culpa de ser así, que es perfectamente normal estar triste y que no podemos evitar hacer daño a veces a las personas a las que queremos.

Así es Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky. El grupo que amará tu terapeuta. El grupo cuya angustia puede ayudarte a sentirte mejor. El grupo que es como tu amigo ese rarito. El grupo que, en el fondo, es como tú.

