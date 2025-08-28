Powerman 5000 – Abandon Ship

«No quiero presumir ni alardear, pero cuando desapareces es cuando más te aman» (Invisible Man, POWERMAN 5000)

A veces, cuesta abordar discos que implican realismo y contundencia. Vivimos demasiado endulzados bajo una confortable nube de pensamiento acrítico. Así lo expresaba ya Pink Floyd con su resquebrajante Confortable Numb. Es decir, cuando la entrada en el sistema supone irremediablemente aceptar un entumecido conformismo.

No soy de los que aporrean el metal sin tregua. Pero de vez en cuando la mente y cuerpo precisan cortocircuitos. Alarmas que alerten sobre el mundo que vivimos. El metal tiene es poder. Revuelve las tripas y agita las neuronas. Sin duda, estamos ante un esférico que sacude los cimientos de la resignación. Nos hace conscientes de que este mundo, a pesar de sus cosas buenas (escasas) es un debe cambiar. Sus diez pistas conforman un recuerdan a Marilyn Manson y a Rob Zombie, dos monstruos bajo un singular ritmo de electro glam metal marcado.

SOBRE EL BARCO ABANDONADO

Abandon Ship ha sido lanzado este 2025 a través de Cleopatra Records bajo formatos de CD, vinilo (green marble vinyl), casete y descarga digital. Es importante destacar que el álbum ha recibido críticas positivas por su energía y estilo.El nombre Powerman 5000 viene del interés del vocalista de la banda, Spider One, por la ciencia ficción y la tecnología. Hace referencia a la idea de una máquina o un robot que produce energía en cantidad masiva, justo lo que transmite su música aunque no sosa portada.

Sea como sea, lejos de conformarse con las glorias pasadas de anteriores trabajos, la banda se ha reinventado una vez más con Abandon Ship. Con esta entrega se ha demostrado que su capacidad para sorprender sigue intacta incluso después de dos décadas. Su fusión de estilos penetra como un cuchillo sobre la mantequilla,

Recordemos que Powerman 5000 se formó en 1991 en la mítica ciudad de Boston, Massachusetts. Cuna de New Kids on the Block y Aerosmith y de innumerables grupos underground. La formación está actualmente liderada por el vocalista Michael David Cummings, apodado Spider One, hermano de Robert Bartleh Cummings, más conocido como Rob Zombie. S8us otros miembro son Dan Schiz (guitarra), DJ Rattan (batería), Taylor Haycraft (guitarra), Murv Douglas (bajo) y Gustavo Aued (bajo eléctrico).

A lo largo de su carrera, la agrupación han lanzado varios álbumes, todos ellos muy bien recibidos por la crítica y la fanarea. Son muy conocidos por su estilo enérgico y rebelde. El título del disco se refiere a la idea de dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. Es una reflexión sobre la sociedad actual y la forma en que nos relacionamos con el mundo circundante.

Según sus miembros el álbum está inspirado por la frustración y la ira que sienten hacia la sociedad y la política actual. Como influencias la banda cita a artistas como Nine Inch Nails y a Ministry. El estilo del álbum es oscuro y agresivo, con letras que reflejan la furia y los naufragios existenciales y sociales. Abandon Ship es uno de los esfuerzos más potentes de Powerman 5000 de la última década. Producido por Matt McJunkins (A Perfect Circle, Poppy…), el álbum tiene una energía y un ritmo que son perfectos desde su punto de lanzamiento.

UN DISCO LLENO DE FURIA Y REBELDÍA

El plástico estalla con Invisible Man, un tema que sacude la invisibilidad social o emocional. Esa lucha por ser visto y reconocido en un mundo que parece indiferente. El surco transmite resistencia y autoconciencia, sobre quienes se sienten intangibles por encontrar su voz y su presencia.

1999 es la siguiente ola sonora que azota los oídos. Hace referencia al año que Powerman 5000 lanzó su exitoso Tonight the Stars Revolt! (1999). Este disco les permitió tocar en festivales importantes como el Ozzfest.Y con el recibieron la rotación en la MTV y en las radios de rock. Sin duda, fue un éxito comercial. Alcanzó el puesto número 3 en el Billboard. Y se consagró como uno mejores álbumes de rock y metal del año: «Hubo un tiempo en que lo teníamos todo».

Dancing Like We’re Dead es un tema que transmite un mensaje de liberación yresistencia. Vivir sin miedo, incluso en medio de la adversidad o un mundo caótico. Invita a dejarse llevar con intensidad. Como si no hubiera un mañana. Enfatiza la idea de aprovechar cada instante y desafiar las convenciones: «Ahora bailamos como si estuviéramos muertos. Sin romances y con los ojos de una cabeza cortada».

Wake Up Take Up Space irradia un despertar a fin de dejar atrás las dudas y a reclamar nuestro lugar en el mundo sin miedo. La temática central gira en torno a la autoexpresión, la confianza y la resistencia ante las presiones sociales. Anima a los oyentes a ser audaces y a ocupar su espacio con determinación: «Quieres algo que no puedes tener. Persigues colas de rata en el laberinto. Ahora estás arañando pero ya no queda nada en tu tumba».

The Company Loves Misery afronta la crítica social, el descontento y la lucha contra la opresión. En esta canción se explora la idea de una sociedad que se alimenta del sufrimiento y la desesperación. Sugierie una especie de sistema que prospera gracias a la miseria de las personas: «Los cuerpos de tus héroes están colgados xon sus propias capas (…) Gritan sus nombres desde el infierno pero ya no van a volver».

Bloodsuckers puede interpretarse como una crítica a las personas o entidades que absorben energía, recursos o vida, similar a los vampiros en sentido figurado. Es una crítica a esa sociedad moderna que se aprovecha de los demás para beneficio propio. Esto puede referirse a políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos o cualquier persona que se aproveche de los demás. «La primera regla de la vida es que nada dura y todos los que conoces morirán».

En This Is A Life la banda sondea la existencia, la lucha personal y la percepción de la realidad. Representa una actitud desafiante hacia las circunstancias y la búsqueda de significado en un mundo caótico. Es decir, describe una sensación de desilusión y frustración con la vida. La vida es una lucha constante y que no siempre obtenemos lo que queremos. La coposioción menciona que la sociedad nos impone ciertas expectativas y normas que debemos seguir, y que esto puede ser limitante y opresivo. El estribillo enfatiza que esta es la vida que estamos viviendo, y que debemos aceptarla o cambiarla: «Vive rápido y muere clavado en una cruz. Luego jura lealtad y edifica barreras solo para verlas derrumbarse».

GTFO es un acrónimo de Salida Rápida que se utiliza en internet y en la cultura popular. Expresa la idea de salir de allí o largo de aquí. Las siglas provienen del inglés y significan: G: Get, T: The, F: Fuck, O: Out. En esencia, es una forma de decirle a alguien que se vaya o que salga de un lugar de inmediato. Se utiliza a menudo en situaciones en las que alguien está siendo molesto, irritante o inapropiado. Expresa la necesidad de que se vaya. Implica un mensaje de rechazo y empoderamiento. Invita a alejarse o irse. El título mismo significa vete de aquí en inglés. Refleja esa actitud directa y desafiante: «Te dan palmaditas en la cabeza y luego te golpean».

Places For People That Scream describe una sensación de frustración y enojo hacia la sociedad y sus normas. Menciona cómo la sociedad intenta silenciar a aquellos que se atreven a cuestionar sus normas y expectativas: «He estado arrastrándome bajo tierra. Buscando la ciudad donde los buitres se comen a los jóvenes (…) Esperando el chasquido del hueso dentro de la cuchilla».

The Last Chapter es una reflexión sobre el final de una era o un capítulo en la vida. La necesidad de cerrar heridas y seguir adelante. La letra describe una sensación de conclusión y finalización. Spider One canta sobre la idea de que un capítulo ha llegado a su fin, y que es hora de cerrar heridas y seguir adelante. La canción nos advierte de que es hora de mirar hacia el futuro y seguir adelante. «En qué maldito desastre se ha convertido este mundo. Nos ha estrangulado y azotado con la pistola de nueva tecnología (…) Ya no podremos soportar el peso de nuestras responsabilidades».

REGRESANDO A PUERTO

Estamos ante un disco que refleja la intensidad y la rebelión que caracterizan a la banda. A lo largo de las diez canciones se explora la crítica social yel inconformismo. Se insta a cuestionar la sociedad y sus normas. El disco es una mezcla de metal industrial y rock, con guitarras pesadas y una batería fuerte. La voz estalla como un grito furioso al cambio. Transmite energía y pasión. En general, es un trabajo que acosa a la autoridad y a la opresión. Busca inspirar a los oyentes a fin de inducir a la acción. A luchar por lo que se cree. En definitiva, refleja la intensidad y la rebelión que caracterizan a Powerman 5000.