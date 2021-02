Desde su aparición en el mundo musical en 2017, Puma Blue ha ido lanzando singles y EPs en los que ya mostraba su propia versión de lo que es el jazz, el R&B y el hip-hop. Estos estilos los ha unido al rock, al pop y a su propia voz, melódica y aterciopelada, experimentando con muy buenos resultados. Su primer LP de estudio une todas estas características.

La suavidad marca este álbum desde el principio. Sweet Dreams abre con una atmósfera de delicadeza infinita. Una voz que susurra, junto a la percusión qe se mantiene en segundo plano y juega a veces a sobresalir un poco más, pero sin dejar tampoco de ser un ritmo suave, armonioso. En Snowflower se encuentra el contrapunto a la atmósfera general del álbum. El R&B llega de golpe, con una voz mucho más electrónica, aunque sin dejar de tener un ritmo lento. Es ese cambio en la voz, y el cambio en la armonía que ello conlleva, lo que marca esta distinción. Por otra parte, también existe un contraste con Sheets. Para este tema, la guitarra toma protagonismo manteniendo la voz suave del principio, dando un giro de tuerca en la composición del sonido. Como punto medio entre estos sonidos está Already Fallin, con su suavidad y su seducción pero también con un ritmo mucho más marcado. El resto de temas mantienen la misma estética. Oil Sleek te roza como la seda, Is It Because es muy íntima y Opiate es animada, todo esto a ritmo del jazz suave que se ha visto en el resto de temas.

No es de extrañar que el álbum termine con Super Soft, una forma perfecta de autodefinirse. Sí, es muy suave, muy muy suave. Hasta el punto de que puede sonar como una nana. Pero esto desde luego no lo hace aburrido, lo hace diferente. Es un buen álbum para encontrar un rincón de paz, donde todo lo que te toque lo haga con suavidad.

Escucha aquí In Praise of Shadows de Puma Blue