«No More Like This»: deseo, huella y «club» emocional

La nueva entrega de PVA se arrastra por la piel como una marca en relieve, un susurro que arde después del contacto y se niega a borrarse. Es un disco de electrónica oscura y corporal, escrito para el club, pero recordado desde la resaca emocional de la mañana siguiente.

No More Like This es el segundo álbum de estudio del trío londinense, publicado el 23 de enero de 2026 a través del sello It’s All For Fun y la distribución de Secretly Distribution. Todas las canciones han sido escritas, arregladas e interpretadas por PVA, que firman un trabajo unitario, sin fisuras autorales. La producción corre a cargo de la propia banda junto al productor Kwake Bass, figura clave de la escena londinense, con arreglos adicionales, percusión auxiliar y lo que ellos mismos llaman su «sabiduría infinita».

El álbum se grabó en The Room Studios, con mezcla de Nathan Boddy, ingeniería de Lilian Nuthall y masterización de Matt Colton en Metropolis Studios, detalle que subraya la ambición sonora del proyecto. Ruby Kyriakides aporta violonchelo en pasajes estratégicos, mientras que la imagen del disco nace de la cámara de Jak Payne y del diseño gráfico del estudio DR.ME.

«Una de las cosas importantes al hacer este disco era intentar crear un álbum que conectara un poco más con la gente y con el que la gente pudiera convivir toda su vida. La música está hecha para ser escuchada. Queríamos hacer un disco que realmente expresara quiénes somos como individuos y como colectivo, e intentar explorar diferentes facetas de eso» –PAV

El título como cicatriz

No More Like This funciona como una declaración de guerra contra la comodidad: una consigna interna que obliga al grupo a no repetirse, a abandonar la tentación de perfeccionar fórmulas ya probadas. El título suena a ultimátum, pero también a promesa: no habrá más discos iguales, cada proyecto deberá dejar una impronta distinta.

Sin embargo, la frase se imprime sobre la piel como una marca indeleble, visible en la portada y en el propio imaginario del álbum. La aparente renuncia —«no más así»— convive con la evidencia de que todo lo vivido deja huella, que no existe reinicio sin restos del pasado. Esa tensión entre el deseo de cambio y la persistencia de la memoria vertebra las letras y las texturas sonoras del disco.

Género, texturas e instrumentación

PVA profundizan aquí en una mezcla experimental de trip hop, electrónica, techno, industrial e indie, que se despliega como una coreografía de luces bajas y pulsaciones derramadas. El grupo abandona el frenesí electroclash directo de Blush (2022) para abrazar un enfoque más sensual, minimalista y táctil, donde cada elemento ocupa un espacio concreto en el espectro.

El mantra es sintetizadores analógicos, cajas de ritmos noventeras, baterías híbridas y loops que se repiten hasta convertirse en respiración. La producción busca sonoridades sucias, humanas, lejos de la compresión quirúrgica, con delays húmedos, grooves lentos y capas industriales que rozan el dron emocional. El violonchelo de Kyriakides añade un punto de melancolía orgánica, casi cinematográfica, en medio de la arquitectura electrónica.

Trayectoria del trío y ADN escénico

PVA se forman en el sur de Londres en torno a 2017–2018, en una escena que mezcla post‑punk y club culture con naturalidad casi generacional. El trío lo integran Ella Harris (voz, sintetizadores, guitarra), Josh Baxter (voz, sintetizadores) y Louis Satchell (batería acústica, electrónica y percusión), una alineación que permite llevar la lógica del club al terreno del directo rock.

Su EP Toner (2020), producido por Dan Carey, les situó en el mapa de la prensa británica, mientras que el debut Blush (2022), editado por Ninja Tune, recibió nominaciones a premios de prestigio y los consolidó como una de las apuestas más arriesgadas de su generación. En directo, reconfiguran cada canción como una versión extendida, pensada para festivales como Glastonbury o el Pitchfork Festival, donde el live roza la sesión de DJ y la improvisación de banda de rock industrial. No More Like This recoge esa energía, pero la canaliza hacia un espacio más íntimo, casi de club pequeño, sin perder su vocación bailable.

Ecos y parentescos

Aunque la personalidad de PVA es reconocible, el disco dialoga con varias genealogías. Hay trazas de art‑pop y trip hop que remiten a épocas donde la pista de baile admitía oscuridad y duda, cercanas a la herencia de Portishead o Massive Attack, pero filtradas por una sensibilidad contemporánea, más áspera y de club.

La combinación de techno industrial, estructuras de canción y un uso casi performativo de la voz los emparenta con bandas como Working Men’s Club o con el pulso mecanizado de Factory Floor, aunque PVA se distinguen por el juego de dos voces y la presencia constante de batería orgánica. Frente a muchos proyectos que imitan la nostalgia rave desde la distancia, aquí la tensión entre intimidad y energía bailable se percibe física, incómoda, profundamente actual.

«El álbum es una declaración de intenciones y un recordatorio para estar siempre innovando y cambiando, y no centrarnos tanto en mirar atrás, sino en seguir adelante con creatividad, determinación y alegría» –PAV

La portada como manifiesto somático

La fotografía de Jak Payne muestra un fragmento de cuerpo desnudo en un gesto de recogimiento, con el título del álbum hundido en la piel como una impresión reciente. No hay rostro, no hay identidad fácilmente reconocible: el sujeto se define por la carne, por la vulnerabilidad, por la marca.

La imagen dialoga con la idea de «indentación», de huella física y emocional que deja la presión del deseo, del club, del contacto. Sugiere cansancio, fricción, la marca que deja una ropa ajustada o el peso de otra persona tras una noche de techno, condensando la resaca emocional que atraviesa el álbum. La contradicción entre un título que proclama ruptura y un cuerpo que exhibe la persistencia del pasado convierte la portada en el núcleo conceptual del proyecto.

La voz como cuerpo expandido

La voz de Ella Harris actúa como hilo conductor: un instrumento dúctil que pasa del susurro casi ASMR al canto melódico pleno, sin perder nunca su cualidad íntima. A menudo se sitúa baja en la mezcla, casi enterrada entre beats y sintetizadores, como si fuera una conciencia interior que murmura por encima del ruido del club.

Por ejemplo, en Rain domina un fraseo hipnótico, casi hablado, mientras que en Enough la interpretación oscila entre susurros conspirativos y estallidos contenidos, reforzando la sensación de tensión erótica. Con Flood la voz se vuelve tenue, frágil, flotando sobre acordes estrangulados que empujan el tema hacia una especie de clímax emocional suspendido. Sin embargo, en Okay se explota un registro de spoken word que recuerda por momentos a Dry Cleaning, pero que PVA recontextualizan en un crescendo electrónico que acaba devorándola.

Filosofía: deseo, cuerpo y memoria

Detrás del diseño de sonido late una filosofía clara: la pista de baile como espacio de vulnerabilidad, negociación y deseo, no solo de evasión. El disco explora la sumisión, la devoción y el juego en relaciones donde el cuerpo se convierte en campo de batalla y lienzo a la vez, en especial en canciones como Mate o Boyface.

La idea de «indentación» (huella que deja algo que ha ejercido presión), se amplía hacia la memoria: cómo recordamos mal, cómo las experiencias se deforman, cómo la autenticidad se vuelve una construcción más entre tantas. La metáfora lunar que recorre el álbum apunta a un proceso de cambio y desprendimiento, a aceptar que todo ciclo implica pérdida y renovación, como sugiere el cierre con Moon. PVA miran a la cultura de club sin ingenuidad: celebran el contacto, pero también sus consecuencias, las marcas visibles e invisibles que deja.

«Playlist» y arquitectura del disco

La duración moderada de la mayoría de cortes contrasta con la expansión de Okay, que funciona como centro emocional dilatado antes del epílogo lunar. Todo el recorrido parece diseñado como una noche que comienza en la calma extraña del amanecer invertido y termina en la reflexión melancólica de quien vuelve a casa con más preguntas que respuestas.



La llovizna en la Luna

Rain abre el disco con un beat lento y un paisaje sintético nebuloso, casi vacío, donde los arpegios discretos dejan espacio al mantra vocal que observa la ciudad tras el desvelo. Esta lluvia inicial prepara el terreno emocional, una especie de umbral entre sueño, club y realidad que anuncia el carácter táctil del álbum.

Enough irrumpe como la primera descarga de calor: groove más marcado, bajo insinuante, hi‑hats nerviosos y una letra que pide ser «arreglada» a través del juego físico: «white knuckles on my skin / I want to be the one you play with». El deseo se formula como rendición consciente, como entrega lúcida a un otro que ejerce presión y deja marca.

Con Mate el disco se instala en un bucle hipnótico que crece sin estridencias, sosteniendo una cadencia obstinada donde el cuerpo se sitúa en el centro del relato. La letra insiste en la corporeidad, en la fricción, en esa intimidad que se construye más con gestos que con palabras, mientras la instrumentación avanza a cámara lenta, casi ritual.

Send vuelve al terreno del single directo, un tema que conserva la urgencia rítmica de la etapa anterior del grupo, pero filtrada por la nueva estética contenida. Funciona como un mensaje enviado desde la pista de baile, mitad súplica mitad desafío, donde los synths cortan como luces estroboscópicas en medio de una letra que pide conexión, pero teme la respuesta.

En Anger Song la cólera no se descarga de inmediato: la canción crece como una bomba de relojería, aumentando la tensión tanto lírica como instrumental hasta encontrar una resolución contundente. La rabia se entiende aquí como otra forma de deseo frustrado, como una energía que busca salida entre capas de percusión y texturas industriales.

Temas Intermedios: desnudar y apretar

Peel se adentra en un territorio más minimal, quizá menos inmediato, pero alberga uno de los momentos más inquietantes del álbum cuando Harris repite «push my fingers, pull the skin off». La letra convierte el cuerpo en superficie que puede pelarse, abrirse, revelando lo que hay debajo, en coherencia con el imaginario de la portada.

Boyface aborda de frente la identidad de género y la performatividad del cuerpo deseante, apoyándose en ritmos sutiles que nunca estallan del todo. La canción examina cómo la cara, el cuerpo, el rol, se convierten en máscaras intercambiables, mientras los beats sostienen una sensualidad contenida, más sugerida que explícita.

Con Flood, el disco sube la intensidad: acordes estrangulados, tensión armónica, un pulso que avanza como marea alta. Harris canta que «the world is on fire, life’s a beautiful curse», frase que resume el tono existencial del álbum, a medio camino entre el hedonismo y la conciencia del colapso.

Cierre: la aceptación del ciclo lunar

Okay se erige como pieza central de siete minutos, donde el spoken word va acumulando imágenes mientras la instrumentación crece en oleadas. La canción parece describir un estado de aceptación precaria, un «estar bien» que es más mantra defensivo que certeza, acompañado de synths que parpadean como monitores vitales.

Moon cierra el recorrido con un ritmo cercano al jungle contenido, como si la noche terminara con un último estallido antes de desvanecerse. La metáfora lunar reaparece para sugerir ciclos, fases, recomienzos; después de toda la presión, de todas las huellas, la luna observa desde arriba, fría, mientras el cuerpo recuerda.

Reflexiones del propio grupo

En declaraciones recientes, PVA han descrito No More Like This como un disco construido a partir de una vieja grabación dañada, rescatada y recompuesta, idea que encaja con la noción de memoria fragmentada y cuerpos que se rearman tras el desgaste. También han insistido en que este trabajo debía sentirse físico, táctil, como si los sonidos tocaran al oyente, de ahí la elección de equipo analógico y texturas imperfectoras.

La banda entiende el álbum como un paso necesario lejos del impulso inicial de Blush, una forma de habitar un espacio propio donde la vulnerabilidad y el deseo no sean efectos colaterales, sino el centro del dispositivo musical. No more like this no significa negar el pasado, sino usar sus cicatrices como mapa para avanzar hacia territorios aún más arriesgados.

Conclusión: bailar con la marca en la piel

No More Like This es un disco que reclama escucha completa, de principio a fin, como si fuera una sola noche comprimida en diez cortes. PVA renuncian al impacto inmediato en favor de una sensualidad que se pega a la piel, que duele un poco, que exige tiempo para revelar sus matices.

En un panorama saturado de playlists desechables, el trío propone un ritual lento, un baile que continúa cuando las luces ya se han encendido y las marcas en la piel empiezan a doler. La verdadera innovación del álbum no reside solo en su mezcla de géneros, sino en cómo convierte el cuerpo en archivo de recuerdos, errores y deseos, y nos invita a escucharlo como quien palpa una cicatriz reciente.

Escucha aquí «No More Like This» de PVA