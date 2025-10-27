Texto escrito por Natalia Díaz Santín.

Si hay algo que me gusta en general es el significado de las fechas. Y que Quique González titulara 1973 a su último disco, tenía que querer decir algo más que su fecha de nacimiento. Desde que el 3 de octubre me llegó firmado su último trabajo, me obsesioné con indagar qué había detrás de todo lo que significa ese número: una respuesta voraz a todo el presente, una mirada casi de reojo al pasado, una reivindicación a su generación (que no deja de ser la mía, que nací en 1978).

Porque las letras de las canciones de Quique no dejan de ser fieles a los fundamentales principios de la vida: los sentimientos, la lealtad, la amistad y el amor. Oh, vaya, el amor en todos los rincones.

Porque, como ya dije una vez, aunque cada vez que paso cerca de la Asturiana de Zinc se remueven mil asteroides dentro de mí, se supone que la vida está para avanzar, y eso es lo que ha hecho Quique González con este trabajo. Es un disco sólido, con idas y venidas al pasado y presente, pero con un arranque de guitarras que provocan un sonido en ocasiones diferente al que habíamos escuchado en anteriores discos. Hay algo más “salvaje” en los comienzos, como si quisiera decir que en la vulnerabilidad está la fuerza.

Y esa fuerza es la que se manifiesta en los acordes más potentes al inicio de casi todas las canciones. Porque cada canción es una obra independiente que, hilada con el resto, compone esta melancolía serena de la que hablamos, con un sonido aparentemente nuevo pero que nos recuerda en sus letras pasados lejanos como En la ciudad del viento.

No es un trabajo para escuchar de una vez, eso sí, sino que hay que ir analizando las letras y sonidos día a día, como quién desea saborear un helado en pleno invierno, sabiendo que no se va a derretir a la primera de cambio. Es, por el contrario, un disco que hay que escuchar detenidamente, porque cada vez se va a sacar algo nuevo, aquella frase, aquella nota, aquel sonido que se grabará para siempre en todo tu cuerpo. Esa intensidad que hará que, cuando te sepas las canciones de memoria, quieras que sea esa la estrofa que cantes con más emoción en la gira que empieza.

En realidad, yo creo que no es un disco para todo el mundo, sólo para aquellos que siguen la trayectoria de Quique González y que saben de dónde viene. De dónde venimos, de aquella generación que lo mismo estaba un poco perdida que decidía tomar las riendas de su vida.

La portada viene a concretar todo el sonido de este trabajo, con tintes de melancolía sosegada, y con la estética pausada de un pasado que añoramos pero al que damos nuestro respeto, desde nuestro presente, ahora sosegado. A mí particularmente me gusta, por esas veces que hemos roto con todo por no seguir sufriendo, como canta Quique en De verdad, lo siento (De verdad lo siento / tan profundamente dentro / que me tengo que apartar).

Porque ese 1973 se va recomponiendo a medida que suenan las canciones. Y al final todo se plasma en ese lugar donde queremos llegar, a esa calma inundada de desamores del pasado que nos hacen tiritar, pero a la vez sabiendo que somos los que somos por esas pérdidas que supusieron el principio de otras cosas.

Como ejemplo musical hemos de señalar las notas de piano rítmico y acordes folk. Y a la vez, todo parece sacado de la Ruta 66 en un viaje hacia lo querido, sin expectativas mas que el propio devenir de las horas.

Es importante señalar aquí la producción de Toni Brunet. Alrededor de Quique, además, se reúnen músicos como Edu Olmedo (batería y percusión), Jacob Reguilón (bajo y contrabajo), Raúl Bernal (piano, teclados y coros), Javier Pedreira (guitarras eléctricas) y César Pop (piano, sinte y armonio). El propio Brunet aporta guitarras eléctricas y acústicas, además de coros. Completan el conjunto las voces de María Ovelar, Araceli Lavado y Maisa Hens en Cheques falsos y Preguntas sencillas. El disco incluye también las colaboraciones vocales de Gorka Urbizu (Berri Txarrak) en De verdad lo siento y Fabián en S.T.U.O.P.E.T.

Nos vemos en la gira, nos vemos en Madrid, en mi caso el 6 de febrero. Porque aunque yo siga caminando en círculos toda la vida, he de reconocer que la evolución de este disco me ha aportado serenidad y calma con canciones que suenan a despedidas pero a la vez, a comienzos.

Escucha aquí 1973 de Quique González