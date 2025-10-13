«Queríamos que cada canción fuera como un ‘rocket’: que saliera disparado del estudio y dejara una estela en quien impactara» «No nos interesa encajar; buscamos que nuestro sonido tenga su propia gravedad. ‘R Is for Rocke’t no es solo un disco, es una cápsula de emociones impulsadas a máxima velocidad» «Cada riff, cada percusión, cada silencio tiene que sentirse como una maniobra en el vacío. No hablamos, detonamos. La música debe sentirla el cuerpo antes que la mente» (ROCKET)

Los primeros trazos de la cola de fuego

R Is for Rocket irrumpe en el espacio como una detonación primigenia. Como un cohete lanzado desde Cabo Cañaveral. Estamos ante el álbum debut de la banda Rocket (Los Ángeles, California), publicado el 3 de octubre de 2025 bajo el sello Transgressive, como si alguien hubiera decidido gritar su identidad en medio del cosmos. Cada formato —LP, cassette, CD y digital— es un portal distinto, una manera de dejar que el disco habite todos los rincones del oído humano y del tiempo.

No hay que confundir la banda Rocket que estamos tratando en esta crítica con otras bandas homónimas. R Is for Rocket es el debut exclusivo de la banda de 2025 bajo el sello Transgressive, con su propio universo sonoro, pilotos y trayectorias únicas. Cada miembro —Alithea Tuttle, Desi Scaglione, Baron Rinzler y Cooper Ladomade— navega esta órbita sin interferencias, dejando su estela de fuego en cada acorde.

La duración total del disco es de 38 minutos y 19 segundos y no es casualidad. Cada segundo está medido para generar tensión, respirar, golpear y luego dejar que el silencio recupere terreno. Cada instante del álbum contiene inhalación, expiración y choque, un pulso que se siente en el pecho. La creación del álbum tomó forma en dos santuarios sonoros: 64 Sound y Studio 606. En esos espacios, las guitarras, los teclados, la batería y la voz se mezclaron con la urgencia de lo que no puede esperar.

La transmutación interna: Cuando cada nota es pulsación

El arquitecto de este universo sonoro es Desi Scaglione (productor, ingeniero y mezclador). Él es el responsable de tallar los bordes del disco con precisión brutal, sin suavizar la aspereza que lo define. Junto a él, Henri Cash quien añade la ingeniería adicional. Como sombra que refuerza la estructura aparece Oliver Roman que interviene en los momentos más tensos (tracks 4 a 7 y 9). Finalmente, Howie Weinberg le da la capa definitiva de masterización, dejando que el estruendo conserve forma, coherencia y densidad.

Cada miembro de Rocket se transforma en instrumento y narrador del disco. La tripulación de la nave es conducida por Alithea Tuttle (voz, bajo y teclados). Es el aliento emocional que atraviesa las canciones. Le acompaña Desi Scaglione (guitarra, teclados, producción/mezcla) Es la demiurgo del sonido, el corazón técnico y creativo. Luego está Baron Rinzler (guitarra y teclados) como responsable de delinear los contornos, sumando tono y propulsión al cohete. Finalmente, Cooper Ladomade (batería). Es el motor físico que impulsa la maquinaria emocional del disco.

Este no es un álbum que se escucha pasivamente. Todo el álbum empuja hacia una galaxia remota, intensa, directa, donde la música recorre tanto en la piel como los huesos.

Entre la órbita y la distorsión: anatomía del sonido

R Is for Rocket no se limita a un solo género: es un universo híbrido de energías crudas y texturas sofisticadas. Cada pista despliega un abanico sonoro que atraviesa capas de rock alternativo, post-punk y art-rock, con toques electrónicos y guiños a la psicodelia moderna y al noise controlado y shoegaze. La banda mezcla guitarras afiladas y distorsionadas, líneas de bajo que funcionan como motores gravitatorios y batería que golpea con precisión nuclear, generando un pulso que nunca deja de moverse.

La voz de Alithea Tuttle se mueve entre fragilidad y poder, alternando registros delicados y estallidos que rozan lo visceral, creando un contraste que marca la identidad del álbum. Por momentos, el sonido se sumerge en capas de sintetizadores y teclados que funcionan como atmósferas espaciales, mientras riffs y percusión mantienen la tensión de un despegue constante.

En conjunto, el disco desafía etiquetas, porque su fuerza no está en encajar, sino en crear su propio paisaje orbital. Cada canción es un impulso autónomo, pero todos los impulsos forman un enjambre coherente: un viaje continuo que mezcla riesgo, energía y belleza sonora.

Desintegrando el viaje inmersivo de «R Is for Rocket»

Cada pista es un cohete que despega velozmente, dejando tras de sí un rastro incandescente en la atmósfera sonora. El álbum se despliega como un enjambre de proyectiles, cruzando órbitas y choques de energía, todos destinados a converger en el tórax humano, donde la emoción late con fuerza eléctrica.

The Choice enciende la plataforma de lanzamiento: un susurro eléctrico que se convierte en detonación. La voz de Alithea guía el trayecto, y la vibración inicial se siente en las costillas, preparándonos para la aceleración. Antes de que el eco se disipe, la energía se transfiere a Act Like Your Title, que empuja el cohete a plena aceleración atmosférica. Cada golpe de batería sacude el suelo, cada riff corta el aire como estelas de plasma, y la presión crece en el pecho.

El espacio se abre con Crossing Fingers, que introduce vacío y gravedad cero: riffs que crujen como estructuras metálicas tensadas al límite, voces que flotan ingrávidas, y un bajo que mantiene el tirón gravitatorio. La transición hacia One Million es un impulso controlado, como activar motores secundarios: la melodía se expande, las guitarras orbitan como satélites y la percusión pulsa en resonancia con cada hueso. El vacío se siente infinito, y la nave avanza entre corrientes sonoras.

Another Second Chance realiza maniobras arriesgadas. Fragmentación, timones de guitarras y teclados, batería propulsora; la voz mantiene la misión en control. Al instante, Pretending toma el relevo: voz que se repliega y emerge, guitarras cruzándose como meteoritos, percusión que sostiene la nave. Se perciben micro temblores, cada giro es tangible, el oyente siente la tensión de cada maniobra.

De pronto, Crazy lanza un turbo inesperado. La cápsula vibra, el cuerpo entero percibe la aceleración; un breve respiro en el centro permite recalibrar antes de un nuevo empuje. Desde ahí, Number One Fan baja la gravedad: guitarra acústica, ritmo lunar e intimidad flotante generan un descenso orbital, un instante de calma que hace sentir el espacio que rodea la cápsula.

Wide Awake restablece la aceleración atmosférica: distorsión como rugido de propulsores, percusión vibrando el fuselaje, capas de sonido que se entrelazan en un clímax controlado. Se sienten corrientes de aire, sacudidas, la cápsula vibra con cada golpe de batería. Finalmente, R Is for Rocket, el cierre, corona la misión: guitarra, bajo, teclados y batería se fusionan en un núcleo energético que se expande y reverbera. La voz declara identidad y propósito: este cohete no solo despega, deja huella en el vacío, y el eco queda en la piel del oyente.

En conjunto, el álbum es un enjambre de cohetes orbitando un mismo planeta, pero cada trayectoria es autónoma. Cada canción se encadena con maniobras calculadas, giros inesperados y ascensos dramáticos. La sensación final es la de haber habitado una cápsula durante todo el viaje: adrenalina, riesgo, belleza y emoción concentrada en 38 minutos de pura potencia sonora.

Portada: caída libre y órbitas humanas

La portada muestra a un paracaidista cayendo en vacío, suspendido en un cielo oscuro que podría ser el límite entre atmósfera y espacio. La imagen transmite inmediatez, riesgo y libertad absoluta, reflejando el espíritu de cada canción del disco: impulsos que salen disparados y dejan su estela.

El gran «R» en rojo funciona como marca de identidad, un emblema que recuerda que cada lanzamiento, cada riff y cada estallido de percusión tiene un nombre y un propósito. La tipografía irregular aporta un toque humano y artesanal, recordando la vibra underground y DIY de la banda.

El paracaidista suspendido es también una metáfora de la música de Rocket. Un cuerpo en caída libre que necesita precisión, coraje y control, como las guitarras, teclados y baterías que manejan tensión y liberación en el álbum. La oscuridad circundante resalta la sensación de vacío, de espacio infinito, y convierte cada elemento en un punto de gravedad propio. La figura central, la letra, y las sombras reflejadas en los bordes, que podrían sugerir ecos, repeticiones o capas de sonido.

En conjunto, la portada prepara al oyente para el viaje sonoro. Nos recuerda que cada pista es un impulso autónomo, pero todas forman parte de un mismo enjambre de energía. Es visual, directa, y peligrosamente atractiva, como la música que contiene.

La Mecánica del nombre y el impulso del despegue

Rocket evoca velocidad, ascenso y riesgo. Es la metáfora de la energía cruda liberada al despegar, del vértigo de lo desconocido, de la fuerza que nace de la cohesión y propulsión acelerada del grupo. R Is for Rocket refuerza esta idea. La “R” no es solo una inicial, sino una declaración de identidad corporativa y un sello que marca la trayectoria de cada canción. Cada pista es un motor y cada estela un mensaje: audacia, precisión y libertad.

El álbum transmite un mensaje claro: Rocket no solo hace música, lanza experiencias. Quiere que el público sienta impulso, velocidad, tensión y el eco de cada estallido. La música se convierte en un viaje físico y emocional. Un despegue constante hacia territorios íntimos y universos paralelos.

Cuando el ruido se disuelve

Cuando el último acorde se disuelve, queda un silencio que respira, pesado y liviano a la vez. R Is for Rocket no pretende deslumbrar; demanda persistir como recuerdo auditivo, como una voz flotando en el aire y retumbando en los rincones donde habita el tiempo.

Entre la penumbra de sus guitarras y la calma de la voz de Alithea, el reloj parece detenerse unos minutos, y en ese paréntesis, algo en nosotros también se ordena, se alinea con el pulso del disco. Cada nota, cada estallido y cada susurro deja huella; cada silencio es una gravedad propia que nos mantiene en órbita.

El disco termina, pero el zumbido sigue, como un motor que nunca se apaga del todo. Se percibe en el eco de la memoria, en el ritmo de los latidos, en la vibración de cada instante posterior. R Is for Rocket es un cohete que despega y deja estela, y aunque la cápsula haya aterrizado, su energía se mantiene viva en el aire, recordándonos que la música no se consume: se propaga.