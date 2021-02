RATS ON RAFTS – EXCERPTS FROM CHAPTER 3: THE MIND RUNS A NET OF RABBIT PATHS

Rats On Rafts ha lanzado un disco que parece una novela, o al menos parte de una novela. Diez años después de su álbum debut, vuelven con una narrativa muy marcada, muy estudiada y muy bien realizada. Tras su colaboración con De Kift en 2016, para su último trabajo se han volcado en una nueva etapa musical, donde se hace aún más difícil encajarlos dentro de un género. Han experimentado y el resultado ha sido un acierto.

El álbum empieza con Prologue Rain, con lluvia, literalmente: un punteo que recuerda a las gotas cayendo, con truenos de fondo. El ritmo sube, la lluvia se transforma y en A Trail Of Wind And Fire y Second Born Child aparece el punk ¿o post-punk? Juegan en esas líneas, pero juegan bien, ya que el ritmo cambia pero no deja de ser lo que marca la narrativa de esta primera parte. Este ritmo de repente se interrumpe, hay un cambio de guión con Tokyo Music Experience. De repente te llevan a una calle comercial y concurrida de Tokio, rodeándote de luces, pantallas, ruido, anuncios y música de juguetes. Este contrapunto en el álbum parece extraño, pero es una transición muy interesante hacia la segunda parte.

The Rise And Fall Of The Plague vuelve al ritmo de Second Born Child, incluso con una narración que te lleva de vuelta al hilo principal. Este tema es esencial, ya que es en él donde se ve mejor esta relación entre la narrativa y el ritmo, concentrando el carácter del álbum en sus más de 6 minutos. Tanto se puede considerar así que hasta requiere de otro tema de transición para cuando termina: Another Year. Es muy corto, muy lento, pero es el puente perfecto hacia los siguientes temas. Fragments y The Disappearance Of Dr Duplicate vuelven a la carga y enseñan el lado más punk del álbum.

El último capítulo de esta novela empieza con Excerpt Taken From Chapter 3, una corta introducción que va a seguir en Where Is My Dream?. Los puntos fuertes de esta última parte son Part One: The Long Drought y Part Two: Crossing The Desert, en los que la narrativa se vuelve mucho más patente y obvia conforme el ritmo crece hacia el final. Epilogue: Poisonous Shadows es más que el final de este álbum, es el tema que le da sentido. Tras hablarnos de la sequía en los temas anteriores, terminan con la lluvia inicial, la que tanto ansiaban.

El resultado es redondo, no quedan dudas. Conectan muy bien los temas entre sí, las voces van acorde a lo que quieren contar y no se pierde la calidad del sonido.

Escucha aquí el nuevo trabajo de Rats On Rafts