Repion – 201

Si el Reino Unido presume de los icónicos hermanos Gallagher, en España no nos quedamos atrás: las hermanas Iñesta, más conocidas como Repion, encarnan con fuerza y autenticidad el espíritu del rock alternativo patrio, y, por fortuna, parece que mejor avenidas que los ingleses.

No son unas recién llegadas: llevan años labrando su camino en la escena independiente española. El impulso inicial vino de casa —su padre les inculcó la pasión por la música— y desde entonces no han dejado de crecer. Tras despuntar en el concurso de bandas del MAD Cool, han alternado EPs con algún que otro LP, consolidando una propuesta que combina intensidad, melodía y actitud. Además, en este tiempo su talento se ha desdoblado más allá del dúo: Teresa compagina su rol en Repion con el de vocalista en Aiko el Grupo (y la batería en Yawners hasta hace poco), mientras que Marina ha aportado guitarras y coros en la banda de Mikel Erentxun en los últimos años.

Se han convertido en una de las bandas más queridas y solicitadas del circuito independiente nacional, una referencia con la que artistas consagrados y emergentes desean colaborar. Su EP Entre todas lo arreglamos Volumen II es prueba de ello: un ejercicio de sororidad y sinergia creativa que reúne a figuras clave del panorama alternativo como Shego, Rufus T. Firefly y Tulsa.

El estilo de la banda, más orientado al grunge-pop, nace de la rabia (como ya confesaran en alguna entrevista con Crazyminds) y se ha ido refinando sin perder su filo emocional. Desde sus primeros trabajos, la banda ha demostrado una capacidad singular para canalizar la ira y la vulnerabilidad, en composiciones que oscilan entre la crudeza guitarrera y la melodía introspectiva.

En 201, su nuevo LP, esa dualidad se intensifica: los ritmos se quiebran, se retuercen, rehúyen la linealidad y exigen una escucha activa. Cada tema parece construido para sacudir al oyente, no solo desde lo lírico, sino desde lo estructural. Esta evolución no es casual: tras años de trayectoria, las hermanas Iñesta han consolidado una identidad sonora que se atreve a incomodar, emocionar y sorprender en cada compás.

El álbum abre con Otro Día Será, una pieza que retrata con lucidez la sensación de estancamiento en medio del ritmo frenético de la vida cotidiana. Entre obligaciones que se acumulan y expectativas que no se cumplen, las hermanas dibujan un paisaje emocional donde la frustración y la resignación conviven. La canción sugiere que, a veces, la vida no se parece en nada a lo que imaginábamos, y lo hace con una mezcla de melancolía y determinación que marca el tono del disco desde el primer compás.

Al compás de El sueño dura una semana entramos a un universo onírico donde el amor platónico se entrelaza con la fragilidad emocional. Ese estado de nerviosismo y torpeza que acompaña los afectos idealizados, se traduce en una progresión rítmica que evoluciona con las emociones- la batería, lejos de ser mero acompañamiento, actúa como catalizador, acelerando el pulso hacia un groove más dinámico, y que intensifica la narrativa-. Hay una nostalgia latente, una evocación de las mariposas en el estómago que sólo el amor inalcanzable puede provocar. Es, sin duda, una de las piezas más románticas del repertorio de la banda, con versos tan delicados como “si sueño contigo, despierto enamorada”, que encapsulan la ternura y la melancolía de ese deseo que vive más en la imaginación que en la realidad.

Cerrar los ojos se presenta como una reflexión íntima sobre la dificultad de habitar el presente, atrapados en la vorágine de lo que viene: la próxima fiesta, el siguiente plan, el futuro inmediato que nunca termina de llegar. La canción nace con una delicadeza casi contemplativa, sostenida por un piano que invita a la pausa y al recogimiento. Pero pronto se desborda: la melodía gana intensidad, se agita, se repliega, en un vaivén que refleja con precisión el ritmo emocional de quienes llenan sus agendas sin detenerse a sentir. Repion logra aquí una representación sonora de la insatisfacción moderna, donde el crescendo y el descenso musical funcionan como metáfora de una semana vivida en piloto automático.

Tus fotos se erige como una de las piezas más emotivas del álbum, evocando con intensidad el recuerdo de un amor que dejó huella. La frase “me dejé algo más que la camiseta” condensa con crudeza ese vínculo profundo que trasciende lo físico. Además, en un ejercicio de honestidad sin filtros, la canción exige una respuesta sincera, con la pregunta directa “dime qué tal, nena, dímelo de verdad”, donde la interpretación vocal se torna más desgarrada, casi confesional. La guitarra acústica construye un espacio íntimo y cálido, que envuelve al oyente en una atmósfera de cercanía. Las voces de Marina y Teresa se entrelazan con una complicidad que potencia el carácter emocional del tema, logrando una conexión que va más allá de la armonía: es una conversación entre dos almas que comparten memoria, vulnerabilidad y verdad.

También hay espacio para el desencanto amoroso en Me sabe a poco, una pieza contenida pero emocionalmente punzante que retrata con precisión el desgaste de una relación desigual. Mientras una de las partes ha perdido la ilusión y ya no vislumbra futuro, la otra se aferra a lo que queda, intentando salvar lo inevitable. La canción se sostiene en una atmósfera de tristeza latente, sin caer en el dramatismo, lo que la hace aún más poderosa. la banda logra encapsular ese momento de ruptura emocional con una sobriedad que conmueve, dejando que el vacío se insinúe entre acordes y silencios.

Con la energía desbordante de X, Repion lanza un dardo envenenado a quienes han cruzado la línea (a sus enemigos como comentaban en su Instagram), en un tema que se despliega como un auténtico vendaval de rabia. Las cántabras canalizan aquí su faceta más combativa, sin perder la precisión lírica que las caracteriza. La frase “no te acostumbres a que hablen de ti” resuena como una denuncia directa a la vanidad ajena,gracias a ese narcisismo impermeable, a la autocrítica. Pero también hay espacio para la vulnerabilidad: el malestar de Marina al encontrarse con esa figura incómoda se filtra en cada verso, revelando una tensión emocional que va más allá del reproche. X no solo golpea: también expone, incomoda y deja cicatriz.

Columnas se presenta como uno de los cortes más introspectivos de 201, una exploración honesta del desconcierto identitario y la búsqueda de autenticidad. La frase “yo no sé ni lo que quiero ni lo que busco” condensa con crudeza ese estado de confusión existencial, mientras que “esta es mi cara aunque me cambien de sitio” reivindica la esencia del yo frente a las convenciones sociales. La melodía, marcada por una urgencia casi visceral, refuerza el carácter confesional del tema, convirtiéndolo en un manifiesto emocional que se mueve entre la vulnerabilidad y la firmeza.

Uñas de amarillo destaca por su estribillo breve pero contundente, uno de los más pegadizos y efectivos del álbum. Con una energía inmediata y una melodía que se graba a fuego, la canción se convierte en el punto más álgido y destacado del disco, demostrando que la intensidad no depende de la duración, sino de la precisión con la que se transmite.

En Me sabe a poco, las cántabras exploran el deseo insaciable por aquello que siempre parece estar fuera de alcance. La canción retrata con rapidez esa ambición que nos empuja a buscar constantemente lo que nos falta, generando una insatisfacción crónica que se filtra tanto en la letra como en la interpretación. Cada compás parece reflejar la tensión entre lo que se tiene y lo que nunca termina de llegar.

La más minimalista y costumbrista del álbum, Atocha nos sumerge en un registro más cercano al folk, donde la sencillez melódica se convierte en vehículo de ternura cotidiana. La canción retrata con delicadeza la llegada a la estación y el saludo afectuoso de una pareja que se prepara para un viaje, capturando ese instante fugaz donde lo ordinario se vuelve poético. Construyen aquí una escena íntima, casi cinematográfica, que se despliega con naturalidad y sensibilidad, recordándonos que también hay belleza en los gestos pequeños.

201 se construye a partir de temas breves pero intensos, donde los quiebros rítmicos impiden cualquier zona de confort auditiva. Rehúyen de la estructura convencional y apuestan por composiciones no lineales que mantienen al oyente en constante alerta, como si cada compás pudiera cambiar el rumbo emocional. La interpretación vocal de Marina y Teresa Iñesta es uno de los grandes pilares del disco: sincera, visceral y perfectamente entrelazada, logra transmitir con precisión cada matiz emocional. La melodía, lejos de ser mero acompañamiento, se convierte en una extensión de esa sensibilidad compartida, haciendo que cada canción se sienta vivida y no solo escuchada.

Escucha aquí el disco de Repion, 201