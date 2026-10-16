La alquimia del despertar inesperado

La música es un universo en constante expansión y siempre hay una nueva joya, un acorde oculto o una letra por desmenuzar. Es la belleza de esto: cuando crees que lo has escuchado todo, aparece un disco que te vuelve a descolocar la cabeza. Adentrarse en el circuito musical independiente a veces se siente como caminar a ciegas por un bosque desconocido, donde la penumbra solo es rota por fogonazos de pura genialidad. En un entorno saturado de algoritmos predecibles y fórmulas comerciales clónicas, toparse con un destello de absoluta libertad creativa resulta tan desconcertante como estimulante.

La música underground de Europa del Este ha comenzado a emitir una frecuencia particular, una señal electromagnética que rechaza las etiquetas y prefiere transitar por los extremos. No se trata de un simple ejercicio de virtuosismo, sino del nacimiento de una criatura sonora que respira a través del contraste y encuentra su hogar tanto en el susurro íntimo como en la distorsión más abrasiva.

El arte del «hombre orquesta» contemporáneo

Detrás del alias Jelly Napkins se esconde la mente hiperactiva de Maciej Kasperkiewicz, un multiinstrumentista de Varsovia, Polonia, que ha decidido que los límites artísticos son meras sugerencias. En este primer gran larga duración titulado COMA, editado de manera independiente en abril de 2026, él mismo se encarga de tejer cada línea musical, asumiendo la ejecución de las guitarras, el bajo y las voces principales.

Esta autarquía instrumental le otorga una cohesión estilística asombrosa, permitiéndole transmutar sus emociones sin el filtro o las discusiones típicas de un local de ensayo tradicional. No obstante, lejos de cerrarse en un búnker egoísta, el polaco abre las ventanas de su proceso compositivo invitando a colaboradores puntuales de la escena underground polaca, quienes aportan sutiles matices y arreglos dinámicos que inyectan frescura y evitan que el álbum caiga en la monotonía.

Controlar la guitarra, el bajo y la voz le permite a Kasperkiewicz una fluidez emocional idéntica a la de un pintor frente a su lienzo, eliminando los compromisos creativos habituales de las bandas tradicionales

Del caos cotidiano al despertar de la consciencia

El concepto que vertebra las catorce canciones del disco funciona como una inmersión psicológica profunda, una narrativa de ciencia ficción interiorizada. COMA representa ese letargo existencial, el entumecimiento de una mente urbana atrapada en la rutina antes de verse forzada a un violento despertar espiritual. El propio nombre de la propuesta, Jelly Napkins (Servilletas de Mermelada), encierra una dualidad irónica muy similar: la mezcla de algo pegajoso, dulce y orgánico con un objeto cotidiano, desechable y mundano. Es una declaración de intenciones sobre cómo la belleza y el caos se mezclan en los rincones menos pensados de nuestra realidad.

Esta visión rupturista no surgió de la noche a la mañana. La trayectoria previa del artista se había cocinado a fuego lento a través de plataformas independientes y sencillos autoeditados como Escape from the Mines (2021) y Feliz Cumpleaños (2021), pequeñas postales sonoras donde ya se intuía su obsesión por las texturas complejas. Sin embargo, ha sido este álbum de 2026 el que ha consolidado su sonido, una maduración narrativa que lo saca de los experimentos aislados para plantarlo con firmeza en el mapa del rock alternativo europeo.

La amplitud térmica de una mente inquieta

La propuesta instrumental de COMA es un organismo vivo que muta de piel constantemente. El sonido base bebe directamente del grunge de los noventa y el metal progresivo contemporáneo, trazando líneas que conectan la melancolía cruda de Nirvana y Alice in Chains con las intrincadas y místicas arquitecturas de guitarras de Tool o la densidad emocional de Deftones.

La voz del polaco es el hilo conductor de este laberinto; transita sin esfuerzo desde baladas lentas y desnudas con un aire casi folk, hasta estallidos de rabia pura donde las cuerdas vocales se tensan al límite. El bajo eléctrico, tocado con una contundencia metálica formidable, no se limita a seguir la tónica, sino que disputa el protagonismo a unos riffs de guitarra afilados y llenos de polirritmias estructurales.

El mayor triunfo del disco es hacer coexistir la delicadeza acústica de una balada confesional con la violencia rítmica del metal progresivo sin que el viaje se sienta forzado o inconexo

El entumecimiento de las células

COMA se incia con Current State, una introducción atmosférica y fría que sitúa al oyente en la camilla de un hospital mental, donde los sintetizadores dibujan los primeros latidos estables. Poco tiempo después aparecen las invocaciones en la penunbra con Indian Prayer. Es el pulso místico del álbum donde se desata guitarras de afinación baja que recuerdan el aura espiritual y desértica de los pasajes de Adam Jones.

Medicine inyecta un corte alternativo con un estribillo sumamente accesible pero envuelto en una distorsión pesada, retratando la dependencia química y emocional. Esto da lugar a Where There Is No Gloom, una balada agridulce que engaña con acordes mayores antes de sumergirse en una sección rítmica densa y claustrofóbica dando paso a Addiction (Some Day). Aquí el bajo toma el control absoluto con un groove hipnótico que avanza de forma implacable hacia una explosión de metal progresivo.

Cerrando el primer bloque temático surge Cells Fighting For Life, una pieza instrumental frenética que traduce musicalmente la guerra biológica interna de un cuerpo que se resiste a morir. Y el broche que cierra la mitad del disco, Not For Life, un medio tiempo oscuro que reflexiona sobre la inercia de existir sin un propósito real.

El retorno a la superficie

La segunda mitad del álbum se inicia con el destello de Light On The Other Side, tema lanzado como uno de los singles promocionales del álbum. Guitarras limpias que se elevan gradualmente hacia un clímax de rock alternativo luminoso. Sobreviene Live You Again, un tema visceral donde la voz explora sus registros más agresivos, escupiendo versos sobre la oportunidad de empezar desde cero. Le sucede Awaiting, un pasaje acústico y minimalista, una pausa necesaria llena de espacio y silencio que prepara el terreno para el tramo final.

El laberinto del subconsciente se manifiesta con la llegada de Never Find You, un corte intrincado con cambios de ritmo constantes y riffs cortantes que emulan la desesperación de una persecución mental, dando lugar a Mother, una de las canciones más íntimas y desgarradoras del plástico, donde la instrumentación se desvanece para dejar paso etra una interpretación vocal cargada de pura vulnerabilidad desnuda.

Un viaje sónico de más de siete minutos llega a través de In The Sand, tema que destaca por un solo de guitarra monumental, un tributo directo a las texturas expansivas del rock progresivo clásico. El final aterriza con Everything In Its Right Place, el cierre definitivo. Se trata de una interpretación masiva y distorsionada que deconstruye el clásico de Radiohead para llevarlo al terreno del art-metal, dejando una última nota suspendida en el aire como un despertar definitivo.

La lírica del sueño profundo

En medicina, el concepto del «coma» representa un estado grave de pérdida de consciencia que puede llevar incluso a la muerte. Líricamente, el COMA de Jelly Napkins es un descenso a los infiernos de la mente humana y a una posterior resurrección. Maciej Kasperkiewicz estructura el álbum de forma cronológica para reflejar las distintas fases del letargo existencial, la desconexión con la realidad y el violento despertar espiritual del protagonista.

En el primer bloque, las letras retratan a un individuo completamente anestesiado por el entorno urbano, la rutina y los químicos. El segundo bloque nos narra la lenta y dolorosa fase de reanimación y aceptación. La deconstrucción final con la versión de Radiohead le da un giro al caos, el dolor, el coma y el despertar eran pasos necesarios. Al final, todo encaja para dar paso a una nueva vida.

Cerrar un álbum tan complejo con una versión pesada de Radiohead es un movimiento audaz que resume la filosofía del proyecto: tomar lo familiar, romperlo en pedazos y reconstruirlo bajo una luz completamente nueva y oscura

La consagración del ecléctico solitario

COMA no es, por tanto, un disco de consumo rápido; es un laberinto sónico diseñado para aquellos que extrañan la urgencia del rock alternativo más visceral, pero exigen la sofisticación técnica del progresivo actual. Jelly Napkins ha logrado manufacturar una obra debut imponente que se siente cohesionada a pesar de su tremenda variedad estilistica.

Al final del viaje, la sensación que queda en el pecho no es de letargo, sino de una vitalidad renovada. Un recordatorio brutal de que, en ocasiones, es necesario caer en un vacío profundo para poder aprender a escuchar el verdadero peso de nuestra propia voz.

Escucha aquí «COMA» de Jelly Napkins