El arte del minimalismo emocional

Hoy en día existen creadores que entienden que el verdadero impacto no radica en el volumen de las notas, sino en la profundidad de los silencios. El rock progresivo contemporáneo a menudo cae en la trampa del artificio, pero hay agrupaciones capaces de desnudar su propuesta para dejar al descubierto los huesos de la melancolía humana. La llegada de una nueva obra bajo estas premisas se convierte en un refugio para los sentidos, una invitación a detener el tiempo y contemplar las grietas de nuestra propia realidad a través de texturas sonoras meticulosamente calculadas.

El decimosexto esfuerzo de estudio de los británicos Pineapple Thief, editado bajo el prestigioso sello InsideOut Music el 9 de opctubre de 2026, se materializa como un lienzo de rock y art-rock progresivo de impecable factura técnica. Su nacimiento responde a una decisión compartida y radical: despojarse de los adornos innecesarios para facturar un sonido directo, vibrante y con la urgencia propia de los escenarios.

La alineación que da vida a este trayecto, llamado Far and Wide, se consolida con una química inquebrantable tras años de kilómetros recorridos. A la cabeza se mantiene Bruce Soord, quien asume el rol de vocalista principal, guitarrista y el meticuloso trabajo de mezcla. La base rítmica la completan Jon Sykes en el bajo y los coros sutiles, junto a Steve Kitch, encargado de tejer los ambientes sintéticos desde los teclados y firmar la masterización final. En la retaguardia, otorgando un pulso tan sofisticado como vital, se encuentra Gavin Harrison, cuya precisión milimétrica en la batería continúa elevando el sonido del cuarteto a una dimensión superior.

El disco demuestra que, en el rock progresivo actual, restar elementos suele sumar emotividad; saber cuándo no tocar es tan importante como la complejidad de las notas ejecutadas. Es la elocuencia del vacío

El eco de la ausencias

El concepto que vertebra las nueve composiciones del álbum funciona como una crónica sombría de nuestro tiempo. En sus líneas se cruzan dos realidades paralelas: la radiografía de una sociedad convulsa en constante crisis y el dolor íntimo de una pérdida familiar, tras el fallecimiento del padre de Soord. El título del disco evoca esa búsqueda expansiva, un intento de esparcir los fragmentos del duelo y la reflexión a lo largo y ancho de un territorio emocional inhóspito. Visualmente, el álbum se presenta con una portada sobria e íntima cargada de simbolismo, diseñada originalmente por el fallecido suegro de Harrison.

Durante el proceso de composición, Bruce Soord estuvo lidiando con el deterioro y el posterior fallecimiento de su propio padre. Este dolor íntimo inspiró tanto las letras de Far and Wide como su desgarrador disco en solitario titulado Ghosts In The Park (2026). La banda decidió utilizar la fotografía de la escultura de Michael Schoenholtz como un tributo directo al suegro de Gavin Harrison. Al ser una obra abstracta que juega con las estructuras y los vacíos, encajó milimétricamente con la atmósfera de desolación y pérdida que Soord estaba plasmando en las canciones.

Esta sensibilidad poética ha sido el motor de la agrupación desde que Bruce Soord la fundara a finales del siglo pasado. El curioso nombre de la banda nació de una sutil confusión cinematográfica: Soord quedó marcado por una escena de la película Magnolia (1999), donde un personaje menciona de pasada que el ladrón de piñas (The Pineapple Thief) se había llevado sus frutas. Lo que comenzó como un proyecto en solitario para canalizar ideas íntimas terminó mutando en una de las fuerzas más estables y respetadas del progresivo actual.

Una senda de luces y sombras atmosféricas

Para entender el peso específico de esta nueva entrega, es imperativo mirar el retrovisor de una trayectoria que supera las dos décadas. The Pineapple Thief cimentó su identidad en trabajos esenciales como Variations on a Dream (2003), una obra impregnada de una calidez acústica elemental y frescura poética, o el aclamado Your Wilderness (2016), que marcó un punto de inflexión definitivo al integrar de forma permanente la maestría rítmica de Harrison.

A diferencia de lanzamientos previos como It Leads To This (2024), donde las estructuras se sumergían en pasajes marcadamente alternativos, su propuesta actual apuesta por una economía de elementos. La banda decidió conscientemente limitar el exceso de pistas —prescindiendo de capas infinitas de guitarras o armonías vocales sobrecargadas— para buscar la contundencia de un formato de banda en vivo, capturando la energía cruda que despliegan en los grandes recintos.

La anatomía del silencio envolvente

En el plano estrictamente sonoro, la instrumentación se percibe directa y desnudada de pirotecnia. La voz de Bruce Soord transita por registros familiares, cargados de una nostalgia orgánica que evita los sobreesfuerzos para apoyarse en la pura vulnerabilidad acústica. El pulso del bajo de Sykes y la batería de Harrison con sus contrapuntos caminan al unísono con un control dinámico envidiable, mientras que los sintetizadores de Kitch no buscan el protagonismo, sino que actúan como el pegamento atmosférico que sostiene cada estructura.

Grabar bajo el prisma de la energía del escenario le devuelve a la música de estudio una urgencia y una crudeza orgánica que los procesos de edición digital suelen disolver. La banda toma el directo como brújula

La radiografía del nuevo orden

New World Order fue lanzado con un aclamado videoclip de corte conceptual y cinematográfico dirigido por George Laycock (Black Tide Productions). Describe la confusión de ver cómo colapsan los valores morales y sociales tradicionales mientras la gente solo obedece órdenes en este nuevo orden: «Confinados en la oscuridad, están saliendo a la luz del día. Vienen a por todo lo que hemos conocido… justo frente a tus ojos (…) Todo lo que creías correcto ya no existe».

Hold the Ashes aborda la muerte y el duelo. Explora el vacío identitario que provoca perder a alguien y la necesidad física y espiritual de dejar ir a ese ser querido: El protagonista se siente incomprendido en un mundo en constante conflicto. Entiende que la muerte viene a por todos nosotros, por lo que el acto de esparcir las cenizas funciona como la única forma de liberación y aceptación posible ante la pérdida.

Still Living funciona como un retrato de la inercia existencial tras una catástrofe personal o colectiva. Se enfoca en el estado de choque en el que entra una persona cuando la tormenta pasa. A pesar de haber perdido posesiones, certezas o personas amadas, el peso de la rutina obliga al individuo a seguir adelante. La letra explora la extraña paradoja de estar todavía vivo en un escenario desolado, procesando el dolor de manera lenta, pausada y en absoluto aislamiento.

God Knows cierra el bloque conectando los pensamientos intrusivos del dolor íntimo con la frialdad del entorno. El título actúa como una exclamación de resignación o desamparo. Se adentra en la psicología de la culpa y la incertidumbre. Habla del peso de los secretos y de las cargas que arrastramos en silencio cuando sentimos que nadie más comprende nuestro sufrimiento: «Todo empieza a desmoronarse. Hay un fantasma en tu sistema».

Si la primera mitad se enfocaba en el impacto de la catástrofe y en el desconcierto inicial, estas últimas cinco canciones profundizan en la dolorosa reconstrucción personal en medio de un entorno devastado y frío

Crónicas del espacio vacío

This Empty Space marca el núcleo del dolor más íntimo tras el fallecimiento del padre de Bruce Soord. Se sitúa en el momento exacto en que la persona regresa a los espacios físicos compartidos y los encuentra desiertos. Describe la pesadez de las habitaciones vacías, la quietud de los objetos que pertenecieron al ser querido y el eco de los recuerdos que aún rebotan en las paredes.

Scattering Like Flies retrata la alienación masiva y el sálvese quien pueda de la sociedad actual. La analogía de dispersarse como moscas evoca el pánico colectivizado, el aislamiento individualista y la desconexión total con el sufrimiento del prójimo. Cuestiona la pérdida de empatía comunitaria frente a una amenaza o agitación general.

Through the Noise funciona como una declaración de supervivencia lírica en un mundo saturado de sobreinformación y ruido mediático. Aborda la saturación mental. El protagonista expresa el agotamiento provocado por las voces cruzadas, la polarización y las opiniones vacías.

Who Wants It pone en duda las metas e ideales materiales que solemos perseguir. Ante la muerte y las crisis existenciales, el valor del éxito o las posesiones se desvanece por completo: si el mundo que nos rodea se está quebrando y la vida es tan efímera, ¿quién quiere realmente aferrarse al poder, al orgullo o a las ambiciones superficiales?

No Exceptions es el cierre definitivo. Canta sobre la rendición inevitable ante el destino y las leyes de la naturaleza. Nos recuerda que, ante la muerte, el paso del tiempo y el dolor, no hay ninguna excepción. Sin embargo, la letra ofrece es un mensaje de reconciliación afectuosa con el recuerdo de su padre y la aceptación de que la vida, con toda su fragilidad, debe continuar.

El disco es una mezcla entre la observación de una crisis social global y la pérdida íntima del padre de Soord lo que otorga al álbum una dualidad única, balanceando la vulnerabilidad personal con el desencanto colectivo

La deconstrucción del símbolo

Estamos ante una escultura tridimensional del artista Michael Schoenholtz. La escultura juega con las líneas geométricas para sugerir de forma abstracta las iniciales de la banda: The Pineapple Thief (T.P.T.). La estructura principal es una gran letra «T». Sin embargo, el tronco de la letra se va quebrando e interrumpiendo hacia abajo con dos bloques horizontales añadidos, creando el efecto visual de tres letras «T» superpuestas o una combinación de la «P» y la «T». Esto simboliza la música del álbum: tomar la identidad clásica de la banda y desnudarla hasta dejar solo los huesos y la estructura esencial.

Sin embargo, el mayor acierto artístico de la portada es que la silueta de la escultura está troquelada (perforada) en la carpeta exterior del vinilo. Al recortar la silueta y dejar un hueco literal en el cartón, el diseño juega con la idea del vacío y la ausencia. Esto conecta directamente con el núcleo lírico del disco: el dolor por la pérdida del padre de Bruce Soord y el espacio en blanco e irremplazable que deja la muerte en nuestras vidas. No es un dibujo impreso; es una hendidura física, una cicatriz en la portada que simula la herida que deja el duelo.

El diseño cobra todo su sentido cuando interactúa con el disco que se guarda en su interior. La fachada exterior es gris, fría, minimalista y texturizada, representando la rutina, el aislamiento y ese nuevo orden social anestesiado. Al sacar el disco negro, la galleta central rompe el minimalismo con un rojo intenso y abrasivo que simboliza el pulso vital, la rabia contenida, la crudeza de la banda tocando en vivo y las emociones viscerales que se esconden detrás de la fría fachada del duelo.

Tour 2027 por España

La visita de The Pineapple Thief a España ya tiene fechas y recintos confirmados, y va a ser una auténtica delicia para los seguidores de la banda. Vendrán de la mano de la promotora Madness Live! en marzo de 2027 para presentar en directo todo el despliegue minimalista de Far and Wide. Lo mejor de todo es que han prometido conciertos exclusivos de más de dos horas de duración en cada una de sus paradas, garantizando un repaso profundo tanto al nuevo plástico como a sus grandes clásicos. Las tres fechas oficiales en nuestro país son:

Viernes 12 de marzo de 2027 – Barcelona : Descargarán toda su atmósfera envolvente en la mítica Sala Apolo .

– : Descargarán toda su atmósfera envolvente en la mítica . Sábado 13 de marzo de 2027 – Madrid : Una cita obligada en el emblemático Teatro Eslava , ideal por su acústica e intimidad para este tipo de shows.

– : Una cita obligada en el emblemático , ideal por su acústica e intimidad para este tipo de shows. Miércoles 17 de marzo de 2027 – Bilbao: El broche de oro en el norte peninsular se dará en la Sala Santana 27.

Las entradas ya se encuentran en venta general a través de la web oficial de Madness Live!. Tienen un precio unificado para las tres ciudades de 37€ anticipada y pasará a costar 42€ en taquilla el día del evento (más los habituales gastos de gestión). A nivel escenográfico, se rumorea que la banda quiere trasladar el concepto visual del álbum utilizando el juego de contrastes que comentamos: una iluminación fría, recortada y con grandes focos cenitales que simulen las grietas de la portada, rota únicamente por estallidos de luces rojo sangre en los clímax instrumentales más potentes guiados por la batería de Gavin Harrison.

La consagración de la honestidad sonora

Far and Wide se erige como una obra de madurez indiscutible que no busca impresionar a través del impacto inmediato, sino recompensar al oyente paciente que se sumerge en sus múltiples capas. Al desnudarse de excesos técnicos y trucos de producción, The Pineapple Thief entrega uno de sus trabajos más honestos, directos y vigentes de los últimos años. Un viaje profundamente humano que ratifica que, tras más de un cuarto de siglo en la carretera, la banda sigue encontrando nuevas formas de hacer hablar al silencio.

Escucha aquí «Far and Wide» de The Pineapple Thief