Strange Pop – Ghost in The Old Tape

El Eco de lo que Fue

En un mundo saturado de conflictos y dudas, donde la perfección digital es la norma y los algoritmos dictan el ritmo de nuestros latidos, Strange Pop emerge como un fallo en el núcleo de la Matrix. Mientras la industria se obsesiona con la limpieza de frecuencias y la gratificación instantánea, Ghost in the Old Tape se posiciona en la acera opuesta: el de la imperfección necesaria.

Escuchar este álbum es un acto de arqueología emocional. Se siente exactamente como desenterrar una cinta de VHS sin etiqueta en el rincón más polvoriento de una tienda de segunda mano; ese objeto anónimo que contiene imágenes que alguien quiso olvidar o que el tiempo decidió ocultar. Al darle al play, no recibes una señal nítida, sino una experiencia marcada por la interferencia y el grano, donde cada salto en el sonido y cada siseo de la cinta cuenta una historia de desgaste y supervivencia.

Es una pieza de belleza inquietante, diseñada para los que encuentran refugio en las texturas y no en los fuegos artificiales. Es música para el espectador de las sombras, para aquel que entiende que la verdad no está bajo los focos de un escenario, sino en lo crudo y lo procesado por el tiempo. Este eco no es solo sonido que rebota; es el rastro de una presencia que se niega a ser borrada, un fantasma que ha encontrado en la estática su último refugio seguro.

El Arquitecto del «Ruido» Dulce

Detrás del alias de Strange Pop se esconde la visión de Michal Dziadosz, compositor, cantante y multiinstrumentista del grupo Iluzjon, conocido por No Phantoms In. El proyecto demuestra que el rock progresivo sigue vigente en Polonia.

Michał es un artesano del sonido que no solo compone música, sino que esculpe ambientes desde los márgenes más herméticos de la escena independiente. Dziadosz no es un músico al uso; es un vigilante de la periferia, alguien que opera fuera de los radares comerciales para proteger la integridad de su obra. Mientras el mundo corre tras tendencias efímeras y producciones hiper-comprimidas, él se ha dedicado a construir un refugio sonoro inexpugnable, un espacio donde el tiempo parece haberse detenido.

Su arte es un punto de colisión donde convergen él lo-fi más orgánico, el post-rock de paisajes infinitos y un indie introspectivo que cala hasta los huesos. La trayectoria de Dziadosz se define por una búsqueda incansable de la textura perfecta, esa que solo se consigue cuando te atreves a dejar que el equipo falle. Entiende, como pocos, la gramática del vacío: sabe que, en este disco, el silencio comunica con tanta fuerza como un acorde cargado de distorsión.

Para Dziadosz, el ruido no es una agresión, sino una caricia; es el ruido dulce que envuelve las verdades que no se pueden decir con palabras nítidas. Como un alquimista en un laboratorio de cintas magnetofónicas, utiliza la saturación y el eco para filtrar la realidad, dejando solo la esencia de una emoción pura y cruda. Es el arquitecto de un mundo que solo existe cuando cierras los ojos y dejas que la aguja toque el surco.

El Veredicto de las Negruras

En los círculos donde el silencio se valora más que el aplauso, Ghost in the Old Tape ha sido recibido no como un lanzamiento, sino como una frecuencia rescatada. Las reseñas en los blogs de culto y fanzines de edición limitada coinciden: Strange Pop ha logrado lo que muchos intentan y pocos consiguen: capturar el sonido del olvido.

Strange Pop es la banda sonora perfecta para el colapso de lo digital y el retorno a lo que podemos tocar con las manos sucias. Mientras otros buscan el hit del verano, Michał Dziadosz busca el crujido del invierno eterno. Un ejercicio de honestidad brutal envuelto en capas de cinta magnética.

Mensaje, Memoria y Distorsión

El disco es una exploración sobre la nostalgia traumática y la persistencia de la memoria. El Fantasma en la cinta vieja representa esos recuerdos que no terminan de borrarse, que siguen reproduciéndose en bucle en nuestra cabeza. El mensaje es claro: lo que dejamos atrás nunca desaparece del todo, solo cambia de frecuencia.

Este es un trabajo de orfebrería personal, pero con los hilos correctos moviéndose en el fondo: Michał Dziadosz (composición y producción). Como colaboradores el proyecto suele contar con músicos de la escena underground polaca que aportan capas sutiles de vientos o percusiones orgánicas que elevan el minimalismo inicial. El álbum se lanzó el 22 de abril de 2025 a través del sello Lynx Music.



La Ruta de la Evocación

Explorar el setlist de Ghost in the Old Tape es adentrarse en un diario sonoro donde cada pista actúa como un fotograma rescatado del olvido. A través de La Ruta de la Evocación, nos convertimos en pasajeros de una señal que fluctúa entre la calidez de los recuerdos y la inevitable degradación del soporte físico. Este viaje se divide en dos actos fundamentales que marcan el pulso de la obra:

I. El Despertar de la Memoria: Del Jardín a la Oscuridad

El fantasma surge por primera vez con las notas salientes de In the Garden, una invitación a un espacio exterior que se siente interior. Es una pieza de ambient-rock expansivo donde las guitarras actúan como vegetación que crece sin control. No hay prisa. Dziadosz establece que el tiempo aquí se mide en respiraciones, no en segundos. El jardín se desvanece en una niebla de sintetizadores que nos transporta de la naturaleza a un recuerdo más urbano y rítmico.

El fantasma prosigue su viaje con Dempsey and Makepeace, un corte más directo y rítmico que rompe la inercia inicial. El título evoca esa nostalgia de las series de televisión de los 80, reforzando la idea de la cinta vieja. Es el sonido de alguien intentando sintonizar una señal de radio del pasado. El ritmo se detiene bruscamente, dejando paso a una reverberación que nos introduce en los pasillos vacíos de la siguiente etapa.

Seguidamente, con Old Mansions el post-rock se vuelve arquitectónico. La instrumentación evoca techos altos y habitaciones con polvo. Las capas de sonido se superponen como capas de pintura descascarillada en las paredes de una mansión que ya nadie habita. Un eco persistente de guitarra nos lleva de la mano hacia una memoria más íntima y melancólica.

Llegados a In Your Eyes (School Lo…) el título fragmentado sugiere un recuerdo que la cinta ya no puede reproducir con nitidez. Es la pieza más pop en estructura, pero bañada en una tristeza que se siente como mirar una fotografía de graduación quemada por el sol. La melodía se distorsiona lentamente hasta que el color desaparece, dejándonos en la oscuridad total de la pista central.

II. El Colapso Analógico: Sombras, Estática y Réquiem

Entramos en el corazón del álbum. The Longest Night, como indica su nombre, es una inmersión en la penumbra. El bajo aquí es un pulso pesado, y los sintetizadores crean una atmósfera de aislamiento absoluto. Es el punto de no retorno del disco. De la oscuridad emerge un sonido mecánico, casi industrial pero sutil, que nos introduce en el mundo de la tecnología obsoleta.

Dentro de esa oscuridad se materializa VHS Ninja, una oda al soporte físico. El track juega con texturas que parecen imitar el movimiento de un cabezal de vídeo buscando imagen entre la lluvia de estática. Es rítmica, pero de una forma hipnótica y algo paranoide. La estática del VHS se disuelve en una nota pura y alta, como un objeto celeste cruzando el cielo nocturno.

Halley’s Comet es la pista más breve, un interludio necesario que aporta un destello de luz fría. Es un recordatorio de que algunas cosas hermosas solo pasan una vez en la vida antes de perderse en el vacío del espacio. El cometa desaparece y el silencio resultante es llenado por el comienzo fúnebre y expansivo del final.

Y alcanzamos el monumento final con Requiem for My Childh… Son diez minutos de elegía donde Strange Pop lo entrega todo. No es solo un cierre; es el desmantelamiento del álbum. Comienza de forma solemne y va creciendo en una espiral de ruido blanco y melodías etéreas que representan el adiós definitivo a la infancia. Al final, solo queda el siseo de la cinta girando en vacío.

La Poesía de lo Invisible

Esta sección es donde el álbum deja de ser solo sonido para convertirse en una confesión encriptada. En Ghost in the Old Tape, la palabra no se impone; se manifiesta como un residuo. Las letras son el tejido cicatrizal de este artefacto. Huyen de la narrativa lineal y de lo explícito para refugiarse en la abstracción, funcionando como poesía de lo invisible. No se trata de contar historias, sino de capturar el instante en que un pensamiento se desvanece antes de ser pronunciado.

Las frases son cortas, casi exhalaciones susurradas que operan como pies de foto para imágenes mentales borrosas. La voz de Sember no busca liderazgo; se funde con el reverb, convirtiéndose en una textura más de la cinta. Son letras que gravitan en torno a la ausencia. Hablan de habitaciones vacías donde el eco es el único habitante, de señales de radio perdidas en la inmensidad de la noche y de un paso del tiempo que no perdona, pero que embellece lo que toca.

Aquí no encontrarás estribillos diseñados para ser coreados en estadios. Estas canciones son secretos compartidos en la penumbra entre el artista y quien escucha. Son diálogos internos que, por accidente, han quedado registrados en un magnetófono. Títulos como Requiem for My Childh… o In Your Eyes (School Lo…) reflejan esta lírica mutilada. Las palabras parecen cortadas por el final de la cinta, sugiriendo que hay cosas demasiado profundas o dolorosas para ser terminadas. Es una invitación al oyente para que complete la frase con su propia pérdida.

Estética del Olvido y Encuentro en la Penumbra

La identidad visual del álbum es clave. Refleja una imagen que parece estar siendo devorada por el tiempo, un recordatorio de que la materia (y la música física) se degrada, y en esa degradación hay arte. Es el fotograma de un sueño que se niega a ser borrado por el tiempo. Al observarla, nos convertimos en cómplices de una escena que parece rescatada de un archivo secreto del subconsciente.

La portada nos sitúa en un plano general, una panorámica de lo desconocido donde la escala humana se mide frente a lo salvaje. En el centro del encuadre, bajo una luz crepuscular que se resiste a morir, emerge la silueta de un niño frente a un lobo. No hay señales de lucha ni de huida; es una comunión estática en medio de la niebla. Esta bruma actúa como el ruido blanco del disco, difuminando los límites entre la realidad y la fábula.

La paleta está dominada por azules profundos y negros abisales, colores que en el mundo underground representan el refugio y la introspección. Este mar de sombras es interrumpido únicamente por un sol (o una luna) velado tras la densidad de los árboles, una fuente de luz tímida que no ilumina, sino que revela siluetas. El resultado es una paz inquietante, esa calma que precede al momento en que la aguja toca el vinilo y el siseo de la cinta comienza a llenar la habitación.

En última instancia, la portada es un espejo de lo que encontraremos al dar al play: un artefacto visual que se siente como un fotograma de un sueño olvidado, una imagen que ha sobrevivido a la degradación física para contarnos que, incluso en la penumbra más absoluta, siempre hay un encuentro pendiente.

El Sonido como Culto a la Textura

Definir el estilo de Strange Pop es como intentar describir una fotografía que se está velando ante tus ojos: es una mezcla de nostalgia táctil, aislamiento y una belleza que solo florece en el error. No es una banda que busque el impacto, sino la resonancia. Las coordenadas exactas de su sonido son una fusión de post-rock introspectivo, Lo-Fi analógico, tape-core, dream pop y ambient narrativo. En resumen, es música de cámara para la era de la decadencia analógica. Un refugio para quienes prefieren la textura de un VHS rayado a la frialdad de un archivo digital de alta fidelidad.

Como instrumentos emplea las guitarrasjunto a capas de reverberación y delay a fin de generar muros de sonido onírico. Los sintetizadores vintage aportan esa inestabilidad tonal (wow and flutter) tan característica. La percusión, a menudo minimalista, actúa más como un metrónomo del corazón que como una base rítmica agresiva. Junto a ella el uso del noise resplandece comoel siseo de la cinta (tape hiss o tape saturation) tejiendo una atmósfera más orgánica y viva.

El Manifiesto del Fantasma

Ghost in the Old Tape no es un producto, es un acto de insubordinación sonora. En un mercado diseñado para la satisfacción inmediata y el brillo artificial, este disco se erige como una anomalía que desprecia las masas, y es precisamente en ese rechazo donde reside su mayor virtud. No es música para ser compartida en hilos de Twitter ni para sonar de fondo en cafeterías pretenciosas; es un artefacto de aislamiento.

Este es un disco que impone sus propias condiciones: exige ser escuchado en la soledad más absoluta, preferiblemente cuando la ciudad calla y la noche es lo suficientemente densa como para que los auriculares se conviertan en una cámara de privación sensorial. Solo ahí, en esa intimidad forzada, es donde el oído logra captar cada imperfección buscada: el roce de una cuerda, el siseo de una cinta que agoniza o el eco de un sintetizador que parece llorar en una habitación contigua.

Strange Pop ha logrado la proeza de embotellar la esencia de lo efímero. Mientras la industria se obsesiona con la inmortalidad digital y la nitidez estéril, Sember nos entrega un recordatorio de que todo lo que importa está destinado a degradarse. Si tus oídos están domesticados y buscas algo que brille con la luz falsa de los focos, sigue de largo; este bosque no es para ti. Pero si buscas algo que se filtre por tus fisuras, que resuene en tus grietas y que les dé voz a tus propios vacíos, has llegado al lugar correcto.

Al final, cuando el último track se funde en el silencio, comprendes la verdad del underground: que el éxito no es la claridad, sino la persistencia. La señal sigue viva, latiendo con fuerza entre la estática, esperando a que alguien más decida sintonizar la frecuencia del olvido.

Epílogo

Con Ghost In The Old Tape, Dziadosz nos acompaña a todos en una máquina del tiempo que nos transporta a los años 80. Líricamente se trata de recordar una arcadia infantil (no siempre dulce), profundamente arraigada en la profunda conciencia del sujeto lírico maduro sobre el paso del tiempo. Las emociones ligadas a estas reminiscencias son variadas.

Abarcan desde amargas reflexiones sobre lo inevitable, pero también a la emoción del mundo mágico que nos rodea, sin olvidar las fascinaciones juveniles, o la intensa polarización de los estados de ánimo durante la caída del comunismo en Polonia. Finalmente, hay un homenaje a la cultura pop, y a los dilemas de los adultos, innecesariamente impuestos a los niños en crecimiento de aquella época.

El mensaje del álbum es que nada termina ni comienza realmente, al menos no hasta que aceptemos plenamente el curso de los acontecimientos y todas las posibles consecuencias de nuestros actos. Hasta que no nos demos cuenta de que los acontecimientos más importantes de nuestras vidas tienen sus raíces en la infancia, no podremos avanzar. Ghost In The Old Tape es el último álbum de este primer capítulo terapéutico y reconciliador. En otras palabras, estamos aquí gracias a toda la cadena de eventos que nos precedieron. Quizás ni siquiera existiríamos si esos eventos hubieran tomado un curso diferente.

