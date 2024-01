Como ya sabéis, procuro comentar aquellos discos que, por múltiples razones, me atrapan, me dicen cosas y me hacen sentir emociones que otros no consiguen. Cuestión de gustos y de sensibilidades. Pero al margen de los personal y de los estilos de muchos artistas, no podía cerrar 2023 sin comentar esta inspirada obra de Riders of the Canyon y su trabajo homónimo. El disco fue grabado durante el agitado 2023 en diversas ciudades emblemáticas como Barcelona, ​​Girona, Texas, Nashville, Oregón y Londres. Asimismo, fue lanzado por Great Canyon Records y desde entonces es un exitazo.

Riders of the Canyon lo conforman cuatro mentes excepcionales: la compositora Joana Serrat (de Vic), el cantautor norirlandés Matthew McDaid (afincado en Osona) y los barceloneses Roger Usart (de Manlleu) y Víctor Partido (de Sant Boi de Llobregat). También está David Giménez, la sombra que genera muchas de las letras de la banda. Pero en el disco intervienen además, otros músicos cuyos créditos pueden consultase en este enlace.

Dada su calidad, el disco ha recibido innumerables elogios por parte de la crítica especializada, tanto nacional como foránea: «Los bagajes artísticos de los cuatro músicos confluyen en una obra refinada y con carácter que te atrapa desde la primera canción» (Jordi Bianciotto y Rafael Tapounet, El Periódico). «¿Es el mejor disco español de 2023? Pulcras melodías, guitarras variadas, voces masculinas y femeninas celestes, paisajes sonoros heterogéneos, coros oníricos, arreglos con una espectacular riqueza cromática de timbres y sonidos… Riders of the Canyon han firmado un primer álbum tan exquisito como expansivo» (Matías Uribe, El Heraldo Aragón). «Este debut de Riders of the Canyon es una preciosidad que, aunque acaba de salir del horno ya desprende todo él un regusto de clásico eterno y atemporal» (Jordi Sunyer, El 9 Nuevo). Pero hablemos más sobre el contenido del disco…

En primer lugar, y sin perder su propia naturaleza y personalidad, las diez canciones que configuran el disco son el resultado de un trabajo exhaustivo, melódicamente exquisito, con reminiscencias a los íconos musicales norteamericanos de las últimas décadas, como Neil Young o Bill Callahan, entre otros.

En segundo lugar, aparte de los citados, este magnífico proyecto cuenta con diversos productores y colaboradores de renombre internacional, como Joey McClellan (Midlake, John Grant, Rufus Wainwright), McKenzie Smith (St. Vincent, Sharon Van Etten, First Aid Kit), Jesse Chandler (Midlake, Mercury Rev, Beth Orton), Cory Gray (The Delines, The Decemberists. Laura Gibson), BJ Cole (Elton John, R.E.M., John Cale), Jason Kardong (Brandi Carlile, Marissa Nadler, Margo Cilker), John Morgan Askew (She & Him, Neko Case, Alela Diane) o Ted Young (Kurt Vile, Mercury Rev, The Rolling Stones).

Es por todo ello que, a pesar de que Joana Serrat es quien compone la mayoría de los temas, ella misma indica que «todas las canciones se finalizan a ocho manos, sin prisas, transformándolas entre todos, para luego decidir de forma natural quién las canta. La autoría es, por tanto, compartida a fin de cohesionar toda la obra para alcanzar un resultado que forme parte integral de un mismo abanico de sonidos» (La Vanguardia).

El album se inicia con Master Of My Lonely Time, un tema excelente que, según la banda, hace referencia a Lou Reed: «Tus brazos se asoman desde la oscuridad. Mi carne es la única chispa en el amanecer de una nueva mañana. Girando en este anillo de polvo. Satélite del amor. ¿Estoy libre de caer?». La propia Joana explica que compuso la canción «al piano, un día que me sentía bastante sola y me asaltaba la incertidumbre. Empecé a escribir la letra pensando en el amor, pero pronto me di cuenta de que también intentaba expresar algo más. Conforme abordaba la segunda estrofa, me inspiré en el cuadro «Saturno devorando a su hijo» de Goya, y en las múltiples interpretaciones que varios críticos han hecho sobre la obra». Los compases finales a bases de guitarras y voz es un sinfonismo bellamente clamoroso.

Acto seguido, surge Agua Sucia (Dirty Water) cuyo armónico sonido resuena como los pájaros (The Birds) y las águilas (Eagles) surcando los cielos. El tema es una poderosa parábola de esos soldados que viven muertos en vida, que se han visto obligados a beber esa agua corrompida que va infectando su alma y los acaba convirtiendo en cadáveres vivientes. Una vez más, el final con guitarras es celestial

Here in My Dreams es una composición suave y reflexiva donde la letra expresa cómo escapar de esos sentimientos de amor, añoranza y existencialismo que dañan nuestro ser. La fantasía, los sueños, se abren como una vía de huida para evitar las heridas que nos hacen sangrar: «Encontré tu última carta retorcida desde lejos. Permaneció durante años sin abrir en mi polvoriento escritorio adolescente. Decía: nunca volveremos a este punto con el que soñamos. La escena y los personajes parecen desdibujarse. Y las heladas ilusiones perdidas me mantienen enjaulado y entumecido. Pero pude verte. Activando viejas señales de advertencia. Voy a estar en mis sueños».

Por su parte, Everything Blooms In Spring se desarrolla como un downtempo melancólico e inquietante, donde se brindan armonías exquisitas y se profundiza sobre ese amor que no renace como las flores y el follaje al llegar la primavera: «Es primavera, todo florece ¿Por qué no renazco dentro de ti? En primavera todos celebran, pero el invierno en mí es lo que queda».

Downtown es una crítica feroz al poder económico y político, un tema que a ritmo sureño y animoso, busca zarandear esos poderes que dia a día zarandean nuestras vidas, generando todo tipo de problemas y repercusiones: «Se están volviendo locos (…) contando cuentos de sótano (…) La frustración está creciendo (…) ¿Por qué tuvimos que llegar a este punto? ¿Por qué tuvimos que sentirnos tan mal? (…) Se sienten libres con un apretón de manos (…) pero cargamos con la culpa de ser tan puros de corazón (…) La vergüenza ahora está entre nosotros (…) pero el sonido de cientos de millones de calles será fuerte para siempre».

Llegamos a Riders of the Canyon, un tema atmosférico de ritmo lento que evoca visiones del legendario western: «Como un trueno en las montañas y el viento silbando a través del bosque. Como el eco en el valle y el águila persiguiendo el acantilado en su sombra. Sólo queda una corazonada en un latido».

Sunrising, es una pista que, por su guitarra y coro, presenta una fuerte vibración a lo Tom Petty. A su vez su letra se abraza intensamente como una aura existencial: «Llega un momento en que solo necesito un pequeño disfraz sutil en mi lado radiante, una sonrisa que borre los cielos grises y sentir de nuevo los pasos que siempre quise tomar.

Wild River, recuerda en cierta manera a Neil Young, pero con coros góspel entre medio y alguna concordancia con el clásico country de alguna estados sureños norteamericanos. La letra describe un crudo viaje e hipnótico: «Seguiré el juego (…) la dulce erosión para calmar mi dolor (…) Arrástrame hacia abajo (…) río salvaje (…) la morfina ayuda a mi mente preocupada (…) Mantenme bajando por ese camino de grava hambriento y manso (…) a lo largo de las colinas».

Some Kind a Addiction, es otro track rockero de ritmo rápido bajo un recio solo de guitarra distorsionada. La letra es aplastante: «He estado demasiado cerca del pozo (…) colgado sobre el dolor. Vi las caras de nuestras faltas, susurrando suavemente a nuestras almas. A veces puedo ver el futuro y una grieta en la pared. Somos parte de algún tipo de adicción (…) en las cadenas del amor. ¿Qué partes de nosotros son ilusiones equivocadas? ¿A qué reflexión podemos aferrarnos? Rodando sobre mis propios pecados, suspirando sobre las estrellas de neón, besos fríos (…) en las rocas y una cálida esperanza en mis entrañas».

Sorrow Song cierra el album bajo intensos tonos pesimistas y proféticos, que se alzan entre metales y tambores épicos como un espectro doloroso y nostálgico hacia las experiencias vividas: «¿Alguna vez los recordarán, y traerán flores allí donde se arrodillan»?

Para finalizar, cabe decir que Riders of the Canyon son talentos individuales dentro de una profunda y cohesionada identidad como grupo, pues siempre ha quedado demostrado que el poder creativo y ejecutable de las cosas reside en el conjunto, dentro de una fuerza que debe acontecer en todas las disciplinas y acciones humanas. Cuando las cosas se hacen bajo estos esquemas, es cuando realmente nacen y viven las criaturas resultantes, hasta tal punto de convertirse en heroínas de su propia historia. Teniendo en cuenta lo dicho, comprendemos que el amor y la pérdida casi siempre van juntos, en conexión, formando parte del núcleo del cancionero pero siempre cruzándose y entrelazándose como férreas sinapsis a fin de recomponer el fraguado y complejo rompecabezas de nuestras existencias.

Como jinetes que son cabalgan juntos al unísono por los salvajes parajes de la vida en busca de sueños y aventuras, sin dejarse abatir por las tentaciones que asaltan su paso. Son el fiel reflejo de cada uno, y a su vez, de todos.

