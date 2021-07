Los pamploneses Río Arga tienen nuevo álbum recién salido del horno. Tras la publicación en 2019 de su álbum homónimo (al igual que sus EP) ahora vuelven a la carga con Piscinas y lagos (2021), publicado conjuntamente por Snap Clap Club y Caballito Records. Un disco que va sobre “cagarla continuamente y tratar de encarar los errores propios sabiendo que no serán los últimos” como bien han dicho en alguna ocasión. La cagamos todo el rato “pero no pasa nada”, que diría Amaia Romero. Por dejarlo todo en casa navarra.

Txema, Nico, Álex y Laura son los cuatro integrantes del grupo. Todos ellos forman o han formado parte de otras bandas de la escena pop navarra (Txema en Los Jambos y actualmente en Exnovios, Nico y Álex en Almanaque Zaragozano y Nico actualmente en Exnovios, Laura en Panty Pantera y actualmente en Melenas). A cargo de la producción y mezcla se encuentra Guillermo Mutiloa (productor también de Kokoshka, Melenas y Exnovios) y, en esta ocasión, han contado además con la colaboración de Amaia Tirapu (Kokoshka) a los coros, sintes y percusiones.

Piscinas y lagos se podría considerar un disco twee pop: melodías sencillas de 2 o 3 acordes con letras sensibles y directas que relatan la dualidad entre la tristeza y la felicidad. Dentro de los 8 temas que componen este nuevo trabajo quizás el más destacable sea Vuelta a empezar (su segundo adelanto tras Piscinas y lagos), que nos transporta a ese bucle infinito en el que las vueltas de la vida te devuelven al punto de partida, a hacernos esa pregunta sin respuesta sobre si “la próxima historia será de verdad… o no”. Como curiosidad (o decepción para algunos): la rana que se oye en el 00:57 es una rana de madera, no de verdad.

Piscinas y lagos supuso el primer corte del disco que además, da título al mismo. A pesar de que vuelve a primar la sencillez en la letra: “chico se enamora de una desconocida y le escribe canciones en el cuarto”, podemos imaginarnos que tiene un trasfondo detrás. Que probablemente esa relación idílica que el chico se imagina con esa desconocida sea fruto de todas sus relaciones anteriores fallidas.

Otro de los temas que llama la atención es El calamar, de las más divertidas y positivas, en la que las palmas y las trompetas le dan un toque un tanto flamenco que provoca esa sensación de disfrute y de querer arrancarse a bailotear en cualquier momento. De mis favoritas sin lugar a dudas.

Adolescente está inspirada en “La gaviota” de Mocedades, una de las canciones que la hermana de Txema tocaba a la guitarra cuando éste era un niño y cuyo estribillo se le quedó grabado. “Adolescente salta la valla, adolescente ya nunca volverás”. De nuevo se presenta la dualidad entre la nostalgia de visualizar la adolescencia desde la edad adulta y por otro lado, la aceptación de la madurez y el “dejar atrás” esa etapa. Premio a la más melancólica adjudicado.

Vomitar es, en mi opinión, la más “punkarra” de todas, la catarsis hecha canción. El querer sacarlo todo de dentro. “Solo quieres desaparecer y que todos te dejen en paz”, más claro agua.

Más allá de las canciones me gustaría hacer mención también al formato físico (LP): la portada consiste en una fotografía realizada por Pablo García Esparza en la que aparece una casa que se encuentra en Larrasoña, el pueblo de Txema. Llama la atención a primera vista que no aparecen ni el nombre del grupo ni el del disco en la portada, si no que lo hacen en la contraportada. A mí personalmente este hecho me lleva a imaginarme la historia de la casa, su relación con las piscinas, con los lagos y con el río Arga, y creo que plasma perfectamente la sencillez que caracteriza al grupo.

Contraportada de ‘Piscinas y Lagos’

Los navarros se mantienen fieles a su estilo en este último trabajo, puede que la fórmula de 3 acordes y letras directas se haya vuelto magistral y os entren ganas de “volver a empezar” el disco una vez que lo escuchéis. Solo tenéis que comprobarlo.

Escucha aquí el nuevo disco de Río Arga