«Cuando empezamos, la intención era cavar lo más profundo posible (…) pero al final había dos lados diferentes de la misma historia. Por un lado, luchas contra la oscuridad y, por el otro, estás llevando tu propia luz donde no la hay (…) Sin un intermedio, la colección sería un bocado demasiado grande, por lo que dividirla en dos era la única forma de hacerlo. En pocas palabras, planeamos un disco oscuro y otro de luz, el ying y el yang que deben coexistir en conjunto y por tanto deben escucharse con detenimiento»

Existen discos que no pueden pasar inadvertidos porque son especiales y buenos. Sería una falta de respeto obviarlos. La música debe valorarse y compartirse cuando tiene calidad, sea del estilo que sea. En consecuencia, y según la gran mayoría de soportes especializados, Darkfighter y su consanguíneo Lightbringer, de la banda Rival Sons, han sido considerados como dos de los mejores álbumes de rock clásico de 2023. American Songwriter señaló que el álbum «ofrece una escapatoria a las preocupaciones cotidianas» mientras que All About Rock admitió que, «más allá de los elogios, debería existir una nueva generación de fans cuyas vidas tuvieran a Rival Sons como banda sonora dentro de sus canciones predilectas».

La formación californiana, compuesta por Jay Buchanan (voz, armónica, guitarra rítmica), Scott Holiday (guitarra), Mike Miley (batería) y Dave Beste (bajo), despliega con ambas publicaciones un demoledor torbellino de alto voltaje, demostrando una vez más que el rock sigue activo combustionando almas en sus máximas temperaturas.

En consecuencia, es difícil diferenciar o separar los dos trabajos de forma independiente, pues entre ellos no hay saltos ni disimilitudes, sino más bien una sutil continuidad, es decir, podrían definirse como un doble álbum, como aquellos que antes nos deleitaban la vista con portadas de gran formato, imágenes resplandecientes y libretos liricos.

El propio Jay Buchanan ya advirtió que, tanto Darkfighter como su extensión Lightbringer, llegarían en el mismo año 2023. Y así fue. Estamos pues ante dos discos que merecen todos los respetos porque son puro rock diferencial, hecho con cabeza, maestría, sensibilidad y toques de magistral creatividad y ejecución. En definitiva, alto quilataje.

Scott Holiday, guitarrista de la banda ya manifestó las razones por las que decidieron publicar los dos discos con escaso margen de tiempo: «Los discos son una forma de escapismo (…) Cuando haces dos álbumes seguidos, hay muchas cosas en las que pensar. El primer disco tiene que tener suficiente fuerza y contar suficiente historia para que la segunda mitad tenga un impacto aún mayor. Los intentamos equilibrar en cuanto a energía y significado, pero el segundo álbum necesitaba tener algo más y creo que Lightbringer lo tiene».

Las composiciones de ambos plásticos despliegan auténticas diabluras, demostraciones talentosas que aportan sonidos disímiles a los habituales en este género de música. Son una perfecta combinación de arquitecturas progresivas, melódicas y de hard, factores que les confieren una personalidad discordante con lo estandarizado.

Siguiendo las palabras de Jay Buchanan, vocalista principal de la formación, «Darkfighter muestra un lado nuevo de Rival Sons, mientras que Lightbringer es la definición clara de lo que somos ahora. Con Darkfighter quisimos innovar, pero Lightbringer es un paso más allá de la innovación y la exploración personal».

Darkfighter representa el lado oscuro que corrompe, la mitosis cultural que aísla y hunde en el aislamiento. Pero esa negrura nos impulsa también a convertirnos en portadores de la luz (Lightbringer). Las dos alternativas conforman la realidad completa de la existencia, el Ying y el Yang que sustenta la vida y el sentido de las cosas. Esa doble filosofía de la oposición y del equilibrio está inspirada en la teoría de Lao Tse y en la filosofía dialéctica de Hegel (tesis + antítesis = síntesis, es decir, nacimiento + muerte = vida).

Del primer disco Darkfighter destaco la espitosa Nobody Wants to Die («Nadie está diciendo la verdad (…) Nadie quiere morir, pero todos sabemos que tendremos que hacerlo»). En una entrevista con Rolling Stone, Jay Buchanan dijo: «Vives tu vida sabiendo que la espada de Damocles cuelga de un hilo sobre tu cabeza. Eres plenamente consciente de la impermanencia de tu existencia, pero no puedes pensar en ello todo el tiempo o arruinarías tu vida».

Horses Breath es el segundo tema del album. Su inicio es casi imperceptible pero poco a poco va surgiendo un misterio emergente hasta que irrumpen las guitarras y resto de instrumentos: «Los caminos son lentos, largos y el final queda demasiado lejos para verlo (…) Ahora, es demasiado tarde para dar la vuelta (…) Mi fe reza (…) por los héroes que fueron capturados demasiado pronto». En definitiva, trata sobre la perseverancia, la resiliencia y la fuerza que reside dentro de cada persona para superar los obstáculos y desafíos.

Por su parte, Mirrors es el espejo sónico que batea la existencia de las almas perdidas: «Toma mis ojos y lávalos para siempre. Ayúdalos a ver las cosas que deberían ver, pero no sabía que me estaba quedando ciego tras romper los espejos». Es un track que trasfiere la liberación sobre las limitaciones autoimpuestas. Representa la búsqueda de la verdad y la ampliación de la propia perspectiva más allá del nivel superficial. Fomenta la introspección, la autorreflexión y el deseo de descubrir un mayor sentido de propósito y pertenencia.

Con Bird in the Hand el sonido se inicia acústicamente, pero al poco rato se torna marcado y sincopado cuando es arropado con un excelente fraseo coreable: «Hay un hombre al borde de la carretera, parado a la sombra de una señal que indica alto. Cuando crees que no te queda ningún lugar adónde ir, es cuando te aferras fuerte al diablo que conoces».

Bright Light es una pista a medio tono, pero muy marcada. Describe ese brillo que debe marcarnos el camino para un futuro mejor: «Escuché mi futuro en el viento y me dijo que estaba a punto de perder el rumbo. Demasiados círculos no alineados (…) Ahora un barco viene a rescatarme, pero el final llegará sólo para empezar de nuevo».

Rapture muestra esa necesidad de liberación que tenemos encerrada dentro de nosotros mismos Es un incitación a la autorrealización: «Puedo ver esos nubarrones que vienen. Deja que mi corazón salga de mi pecho (…) para cantar su libertad. Ahí es donde deseo estar, en la creación aullando de rabia».

Guillotine es dura como el filo de un cadalso. En algunos tramos pausados, pero en otras sientes la cuchilla caer: «Destruye lo que no entiendes (…) La guillotina está alta y limpia, lista para cortar el aliento de la bestia. ¿Vas a luchar o vas a volar de regreso al confort de mamá? ¿Estoy más cerca del cielo o más cerca del infierno?».

Darkside, es el último track del álbum. Se amplifica siguiendo una estructura de rock progresivo cuya duración es de seis minutos, todo un cúmulo de tiempo cuya letra deja frases que obligan a reflexionar: «¿Quién será mi isla? (…) Ahora sé que te has ido al lado oscuro, ya no hay promesas que cumplir». Simboliza la pugna interna y las derivaciones que surgen por ceder a influjos negativos y tomar decisiones equívocas. Al mismo tiempo, representa un aviso sobre la pérdida de la equidad a causa de las convulsiones personales.

Dejamos la oscuridad de Darkfighter y llegamos a esa continuidad como un portador de luz, Lightbringer. Derstaco la pista Darkfighter, un tema potente de casi 9 minutos. La canción es una impresionante muestra de musicalidad y composición. Se trata de varios temas en uno solo, y recorren diversos estilos: baladas suaves, sonidos más furiosos, y entremedio, pura instrumentación. La letra manifiesta la vinculación entre los dos discos y sus realidades contrapuestas: «Quiero ser un luchador oscuro y un portador de luz hasta el final».

Mercy explora el tema del dolor y el perdón. La letra transmite una narrativa donde el protagonista, herido por alguien en el pasado, responde buscando venganza e infligiendo dolor a los demás, perpetuando así un ciclo de dolor e ira. En medio de este ciclo, el coro introduce el concepto de la misericordia. Sugiere que el acto de mostrar esa compasión puede romper el ciclo del dolor y evitar que nos consuma interiormente: «La misericordia nunca te decepcionará. La idea de elegirla en lugar de la venganza puede conducir a un camino sanador y satisfactorio».

La canción también explora la naturaleza de la ira, comparándola con la electricidad, como elemento que se extiende e intensifica rápidamente. Ese poder destructivo debe controlarse y canalizarse hacia una dirección positiva: «Alguien te lastimó y ahora vas a lastimar a alguien. La ira se mueve como la electricidad».

Redemption indaga sobre la superación de los traumas, la búsqueda del desahogo y el poder transformador del amor. La letra cuenta la historia de dos personas, cada una de las cuales lucha con sus propias experiencias pasadas y busca la redención en sus vidas. El mensaje general es que la redención es un partida que involucra y dejar atrás el pasado, cerca la esperanza para hallar la fuerza. Subraya el poder de la conexión, la empatía y el amor para sanar heridas y transformar vidas.

Sweet Life examina las dificultades, perseverancia y deseo de una vida mejor. Transmite un deseo de una existencia mejor, una voluntad para superar los desafíos y encontrar una vida más plena. Es un llamado al cambio y una negativa a aceptar las dificultades como estado permanente.

Before the Fire bucea la transformación personal, las consecuencias de las elecciones y la realización del valor de la inocencia y la previsión. Sirve como reflexión sobre el pasado y sirve como recordatorio para apreciar el presente y aprender de los errores retrospectivos.

Mosaic cierra el album. Recuerda la interconexión de la Humanidad. Acentúa la necesidad de compasión y apoyo, pues todos estamos en la vida para sufragarnos. La canción alienta a encontrar conforte en las experiencias compartidas a fin de tejer un mosaico equilibrado de emociones.

Concluyendo, siempre me ha apasionado los discos que encierran conceptos globales que justifican su existencia, es decir, aquellos que encierran mensajes que exprimen el coco para ser descifrados, conjugando bien el sonido y la composición con los textos, tal como hacen bandas Tool y otras.

