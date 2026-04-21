Nigromantes de neón y desecho

The Great Satan, un titulo que de por sí ya asusta, es uno de esos artefactos incómodos que derriban puertas y patean la tele. Desde el primer instante todo el arsenal suena a magia maldita, a luces de neón rotas, altavoces reventados y a un predicador decrépito gritando consignas perversas mientras el cielo se tiñe de negro. No hay sofisticación ni coartadas, solo la mugre de la cultura pop convertida en gasolina para un aquelarre de riffs satánicos. Es la nigromancia sónica que desata el nuevo alarido de Rob Zombie.

Este nuevo monstruo toma forma gracias a una alineación que huele a reencuentro: Rob Zombie se reserva voz, dirección artística, ilustración y letras, mientras Mike Riggs retoma las guitarras, Rob «Blasko» Nicholson se encarga del bajo y Ginger Fish aporrea la batería con precisión de martillo neumático. A su alrededor, Ryan Goff refuerza la percusión y Keys Mahoney cubre de teclados y texturas sintéticas los huecos donde antes solo había óxido. La producción, grabación, mezcla y masterización queda en manos de Chris «Zeuss» Harris. Nuclear Blast ha puesto el sello y la artillería industrial para que el circo pueda girar sin que se caigan las carpas. La fotografía es obra de Rob Fenn, que captura el reverso espectral del frontman y lo eleva a icono de culto de gasolinera.

«Rob Zombie ha cosechado un gran éxito en la industria musical, primero como miembro de la banda multiplatino White Zombie y luego como solista, con resultados aún mejores, obteniendo numerosos discos multiplatino y de oro, entre ellos Hellbilly Deluxe, The Sinister Urge y Educated Horses» –Rob Zombie Official Website

Del sótano de los 90 al infierno eléctrico de 2026

La historia de Rob Zombie es la de un mutante que nunca dejó de oler a sótano, por muy grande que se hiciera su escenario. Desde los días de White Zombie, con aquel cruce imposible de groove metal, industrial y estética de película de serie Z, hasta la consolidación en solitario con Hellbilly Deluxe y The Sinister Urge, su discografía funciona como una cadena de atracciones de parque temático donde siempre hay sangre falsa, niebla y ruido. Con los años, el proyecto se volvió más barroco y conceptual, especialmente en etapas como The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser o The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy, que empujaban la psicodelia y el montaje de samples hasta casi devorar las canciones. The Great Satan aparece tras cuatro años de silencio discográfico y baja nuevamente al fango: menos laberinto, más callejón oscuro, un retorno deliberado a los «Hellbilly Roots».

«El Gran Satán»

Es un título que resuena como una provocación política reciclada, a aquellos titulares de la Guerra Fría y los discursos antiamericanos. Pero Zombie lo retuerce hacia su terreno. Convierte la etiqueta en personaje, en máscara, en figura de feria donde se concentran la paranoia, el espectáculo y la decadencia de la cultura yankee. Esta definición encaja con un tracklist lleno de demonios, animales impuros y callejones sin salida. El título no plantea una tesis teológica, sino una caricatura gigante: Estados Unidos como parque temático endemoniado, con la figura del rockstar como predicador deformado. En su centro, el propio Zombie convertido en maestro de ceremonias de un circo que se ríe tanto de sí mismo como de sus monstruos. Cada canción parece un capítulo de ese evangelio blasfemo y ruidoso, un pequeño sermón desde la cuneta.

El álbum es un viaje salvaje por los callejones traseros del rock and roll y el submundo de la americana, filtrado por la lente enferma del propio Great Satan

El enemigo público «número uno»

Con The Great Satan, Rob Zombie no está inventando un monstruo nuevo: está robando un fantasma ajeno y pintándolo con spray fluorescente. La expresión Gran Satán nació en boca del ayatolá Jomeini para señalar a Estados Unidos como fuerza corruptora e imperialista, enemigo moral absoluto en el relato de la Revolución Islámica iraní. Décadas después, el término sigue flotando en titulares, manifiestos y análisis políticos como etiqueta para un país acusado de exportar guerras, consumo y decadencia cultural a golpe de televisión y misiles. Las noticias actuales hablan por sí mismas.

Zombie coge esa palabra inflamable y la arrastra a su feria particular. El Gran Satán de este álbum ya no es solo el EE. UU. demonizado desde fuera, sino la propia América vista desde dentro del basurero: telepredicadores, sectas, armas, moteles de carretera, punkis poseídos y animales impuros bailando alrededor de un bidón ardiendo. El tracklist refuerza ese bestiario —Punks and Demons, The Devilman, Unclean Animals, The Black Scorpion— como si cada canción fuese una viñeta del mismo cómic blasfemo, capítulos de un evangelio torcido donde los santos han sido sustituidos por mutantes y motoristas sin matrícula.

En lugar de escribir un panfleto político, Zombie levanta un espejo deformante: El Gran Satán aquí es un logo, una máscara, un parque temático infernal con forma de país. Bajo las luces estroboscópicas, se mezclan la crítica y la fascinación; la América que Jomeini llamó Satán se convierte en un carnaval de neón y chatarra que escupe riffs, monstruos y «días impíos» mientras el mundo real se sigue desmoronando fuera del recinto.

El alma negra del metal

Musicalmente, el disco vive en una intersección reconocible: heavy metal de riffs cortantes, groove-rock de autopista, ramalazos punk y un barniz industrial que golpea como maquinaria oxidada. Las quince pistas avanzan a ritmo rápido, con apenas respiro, más cerca de una colección de singles macabros e interludios que de un álbum conceptual al uso.

La violencia nunca llega al extremo del metal extremo contemporáneo; se mantiene en un terreno accesible, pensado para el pogo sudoroso y el estribillo coreado con cerveza en mano. La columna vertebral es el diálogo entre las guitarras de Riggs y la sección rítmica de Blasko y Ginger Fish: motivos sencillos, pegadizos, muchas veces casi de himno punk, envueltos en distorsión gruesa y adornados con armónicos chirriantes y pequeños licks psicóticos.

El bajo se mantiene grueso, con líneas que doblan la guitarra, pero añaden esa sensación de tanque rodando que distingue al proyecto desde los tiempos de White Zombie. La batería trabaja con patrones directos, mucho bombo cuadrado y caja seca. Pero, sobre todo, flotan las capas de teclados y ruidos de Keys Mahoney, que funcionan como un neón sonoro: sirenas, zumbidos, coros sintéticos y texturas que convierten los silencios en pasillos infestados de bichos.

Un cómic en blanco y negro

La portada funciona como un mini-manifiesto visual: un collage en blanco y negro donde el cuerpo de Zombie se multiplica en brazos tatuados alzados, como un falso dios de chatarra rodeado de calaveras, iconografía satánica y viñetas mínimas de horror pop. La composición recuerda a un póster de exploitation setentera pasado por la fotocopiadora mil veces, con un grano sucio que encaja con la idea de «volver al Hellbilly» más crudo. No hay colores chillones ni brillo digital; todo respira fotonovela maldita, panfleto de culto distribuido en gasolineras de medianoche. El logo de Zombie, deformado y lleno de sombras, domina la parte superior, mientras el título estalla abajo como un grafiti pronunciado a gritos, reforzando esa sensación de sermón blasfemo y de espectáculo ambulante. Es una portada que se mira como quien abre un fanzine perdido en un cajón lleno de cintas VHS.

El grito del predicador oxidado

La voz de Rob Zombie suena aquí más vieja, más rota. No busca notas imposibles ni melodías complejas; se mueve entre el gruñido, el recitado y el estribillo coreable, con un fraseo que mezcla el predicador de carpa, el maestro de ceremonias de circo de fenómenos y el rockero de bar de carretera. Zeuss la coloca al frente de la mezcla, envuelta a veces en coros demoníacos, reverbs cortas y dobles pistas que refuerzan la sensación de ritual. Cuando grita, no parece un adolescente enfadado, sino un veterano que ha visto demasiada sangre falsa y sabe exactamente qué volumen necesita para seguir levantando al público. Esa personalidad vocal sigue siendo su mejor arma: incluso cuando la composición se simplifica al extremo, su voz mantiene la atención y da cohesión al viaje.

Más allá del ruido y las referencias de horror, el discurso de Rob Zombie siempre ha girado en torno a una idea simple: la cultura pop es un vertedero mutante donde se mezclan películas baratas, religiones deformadas, rock de estadio y sueños rotos. Zombie no predica esperanza ni revolución; se limita a construir un carnaval donde los monstruos representan miedos muy reales —violencia, decadencia, fanatismo—, pero envueltos en luces y humo para que la catarsis sea bailando, no llorando.

Tres viñetas bajo el microscopio

El álbum se despliega en quince cortes y 38:40 de duración, encadenando golpes rápidos, interludios extraños y estampas de ferretería satánica. El primer latigazo, F.T.W. 84, abre con energía de manifiesto: riffs marciales, batería a piñón y un estribillo que funciona como consigna, algo así como un «que le jodan al mundo». Sin pausa entra Tarantula, que suena a insecto mecánico arrastrándose por un callejón lleno de cables pelados; la guitarra se enreda en patrones reptantes mientras la voz escupe imágenes de veneno, telarañas y cuerpos atrapados en la red: «Mi mundo es un ataúd».

La tercera parada, (I’m a) Rock ’N’ Roller, actúa como autorretrato autoparódico: Zombie se coloca el parche de pirata del riff y reivindica la figura del rockero como último outlaw de chupa manchada de gasolina, con una energía cercana al hard rock clásico pero pasada por su filtro industrial. De ahí saltamos a Heathen Days, uno de los sencillos clave; dura poco más de dos minutos y se siente como una ráfaga de metralla, letras que evocan «días impíos» y una atmósfera de guerra a la vuelta de la esquina: «este mundo está violado y sangrando».

Cinco dagas en el núcleo del horror pop

Who Am I? rompe el ritmo con treinta y pocos segundos de voz espectral y ruido de fondo, casi como una pregunta retórica lanzada al vacío: «La gente se ha perdido a sí misma, pero sigue las reglas. De repente, se encuentran preguntándose ¿Qué soy? ¿Dónde estoy?». Acto seguido, Zombie sumerge la cabeza en Black Rat Coffin, donde el título ya lo dice todo: un ataúd de rata negra, riff denso, groove arrastrado y sensación de viaje en coche fúnebre por un polígono industrial sin farolas. La letra no puede ser mas directa: «El mal y la violencia son las únicas dos medidas que tienen algún poder. Mira el mundo convetido en caos».

Tras ello, la secuencia se enciende con Sir Lord Acid Wolfman, quizá uno de los títulos más delirantes del lote, que suena a criatura híbrida salida de un cómic underground; la música acompaña con un balance entre velocidad y psicodelia de garaje, como si The Cramps se hubieran estrellado contra Ministry. En el centro del álbum estalla Punks and Demons, donde dos tribus del imaginario Zombie —los punks y los demonios— comparten barra, con una base casi hardcore, un estribillo instantáneo y un vídeo cargado de imágenes de horror, ciencia ficción y caos urbano.

La sensación de desfile infernal continúa con The Devilman, otra pieza de tres minutos largos que presenta a un antihéroe salido de un tebeo blasfemo, entre riffs que pisan el acelerador y una voz que recita más que canta, como si presentara al personaje sobre un escenario de tabla vieja: «Yo soy la sangre que se filtra en el suelo. Escucha al perro lobo gritando (…) La venganza es mía (…) Yo soy el infierno, el corazón de lo más oscuro».

El aquelarre llega a su fin

Out of Sight baja un punto la velocidad y explora un territorio más sombrío, con guitarras que se abren en acordes amplios y una atmósfera de desaparición, de cuerpos que se escapan de la vista pero dejan huellas de sangre en el suelo: «La vida es un zumbido de avispa (…) una carga (…) Todos caen. Todos se escapan» Justo cuando el oyente podría pedir aire, llega Revolution Motherfuckers, dos minutos y medio de consigna profana, espíritu de motín y coros que piden gritar con el puño en alto, más cerca del punk metal que del metal industrial al uso: «Tu vida está cambiando drásticamente y estás insensible a ello».

Los últimos compases del disco juegan con la estructura fragmentada: Welcome to the Electric Age funciona como bienvenida tardía, un interludio de menos de un minuto donde la electrónica se adueña del espacio y abre la puerta a un tramo final casi de collage. The Black Scorpion mantiene el formato breve, con un ritmo tenso y sensación de persecución, como si el escorpión del título fuera un dron armado recorriendo pasillos húmedos: «El sonido del infierno golpea mi mente».

Unclean Animals recupera la forma de canción completa con más de tres minutos de groove y letra que parece señalar a esa fauna humana que habita el submundo de la americana degenerada que tanto obsesiona a Zombie. Todo acaba con Grave Discontent, un minuto exacto de epitafio sonoro que deja al oyente en un cementerio de feedback, ruidos y voces lejanas, como si el circo recogiera sus carpas dejando tras de sí solo basura y silencios raros.

La arquitectura del circo ardiente

Al final de The Great Satan, la sensación es la de haber atravesado otra vez el túnel del terror de Rob Zombie y salir manchado de humo, gasolina y purpurina barata. No hay giros dramáticos ni apuestas por la reinvención radical; lo que hay es oficio, confianza en la fórmula y una energía sorprendentemente fresca para un artista con décadas de batalla a sus espaldas.

El disco funciona como recordatorio de que el metal industrial festivo, el horror rock de feria y el «Hellbilly» siguen teniendo sentido cuando los maneja alguien que entiende el ridículo, abraza el exceso y lo convierte en virtud. Puede que el mundo se haya acostumbrado a las distopías, pero mientras existan discos como este, siempre quedará un circo demoníaco dispuesto a poner banda sonora al derrumbe.

Escucha aquí «The Great Satan» de Rob Zombie