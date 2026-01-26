Robbie Williams reescribe el «britpop» a su manera

En la madrugada del 16 de enero de 2026, entre memes, partidos atrasados y playlists automáticas, empezó a circular una portada imposible: Robbie Williams enmarcado como un cuadro de museo, rociado por pintura rosa y custodiado por activistas con chalecos fluorescentes. Parecía una broma, una filtración o fanart, pero detrás había un título demasiado preciso para ser casualidad: Britpop.

De repente, el viejo «gordo bailarín» al que el britpop cool nunca quiso del todo, volvía a la carga como si hubiera encontrado el interruptor secreto de los 90 en algún sótano de Stoke-on-Trent. Y lo encendía sin pedir permiso, con la misma mezcla de descaro, vulnerabilidad y humor negro que siempre le ha permitido colarse en fiestas a las que, en teoría, no estaba invitado. Con este nuevo disco Robbie no busca recrear un sonido sino rehacerlo a su manera, mezclando nostalgia, humor y un ego juguetón que se permite competir incluso con The Beatles en los libros de récords.

¿Por qué «gordo bailarín»?

A finales de los 90, el guitarrista de Oasis, Noel Gallagher, se refirió públicamente a Robbie como «the fat dancer from Take That» (el bailarín gordo de Take That), comentario que se hizo especialmente famoso cuando lo repitió en los BRIT Awards de 2000 y quedó asociado para siempre a la rivalidad Oasis–Williams. Con los años, Robbie ha reconocido que esas palabras le marcaron, pero también ha terminado apropiándose del mote en clave irónica, usándolo como parte de su relato de outsider despreciado por el britpop serio que acaba llenando estadios igualmente.

«A Noel se le han acabado las ideas de los demás. Dentro de mí hay un hombre gordo intentando salir» –Robbie Williams

«Britpop» y su constelación de invitados

El disco, publicado bajo los sellos Columbia Records y Farrell Music, cuenta con la producción de Karl Brazil, Owen Parker, Martin Terefe y Tom Longworth, mientras que las mezclas llevan la firma de Terefe, Oskar Winberg y George Murphy. Robbie coescribe la mayoría de las canciones junto a su banda de directo y convoca a una nómina de colaboradores tan dispar como reveladora: Gary Barlow en Morrissey, Gaz Coombes (Supergrass) en Cocky, Tony Iommi inyectando riffs de heavy metal en Rocket, el dúo mexicano Jesse & Joy en Human, Chris Martin añadiendo capas de teclados y sintetizadores, y Laura Pausini colándose en Desire, tema que ya sonó como himno oficial de la FIFA.

Los coros de Glenn Hughes y el propio Barlow aportan esa familiaridad pop‑rock que acompaña a Robbie desde 1997, mientras que la orquestación del Love Sponge String Quartet, con arreglos de David Davidson, termina de vestir el conjunto. La edición estándar reúne 11 cortes; la Deluxe expande el universo hasta las 17 pistas, salpicadas de guiños a Oasis o Blur sin perder nunca el sello Williams.

Nacido en la ciudad de Stoke‑on‑Trent (Inglaterra)en 1974, Robbie abandonó Take That en 1995 en busca de libertad creativa y protagonismo en solitario. Desde entonces ha transitado por el pop mainstream, el swing, el glam‑rock y ahora este homenaje torcido al britpop noventero. Con Britpop suma su 16º número uno en Reino Unido, superando a The Beatles y consolidando un récord que él mismo parece saborear con ironía: el «gordo bailarín» que se convirtió, casi a su pesar, en rey del pop británico, mientras su obsesión por demostrarlo se filtra de nuevo entre riffs y coros.

Portada de museo: Ego y sabotaje «pop»

No se trata de activismo real ni de una crítica directa al ecologismo. Los activistas son un disfraz narrativo. Una máscara. Robbie toma prestado un gesto muy reconocible de nuestro tiempo, las acciones performativas tipo Just Stop Oil, para hablar de otra cosa: la saturación del icono pop y la violencia simbólica de la sobreexposición. La vandalización del retrato no es un ataque externo. Es auto vandalismo. Robbie se coloca a sí mismo en el lugar del cuadro sagrado y, al mismo tiempo, autoriza su profanación. La pintura rosa no llega desde fuera del sistema, sino desde dentro. Es la industria, los medios y el propio personaje chocando contra su reflejo.

¿Y por qué activistas?

Porque hoy la protesta funciona como espectáculo. Tiene imagen, gesto, consigna, camiseta. Exactamente igual que el pop mainstream. Al unir ambos lenguajes, Robbie señala un paralelismo incómodo: tanto la estrella pop como la acción activista pueden acabar convertidas en productos visuales, repetidos hasta perder filo. JUST STOP POP! no es un lema político. Es un eslogan irónico contra la inflación de su propia figura.

El museo refuerza la idea. Canonizar es congelar. Convertir a Robbie en pieza de museo implica admitir que el mito ha envejecido, que ya no vive en el presente sino en la vitrina. La vandalización rompe ese estado. No destruye la obra. La reactiva. La vuelve conflictiva. Por eso la pintura rosa importa tanto. No es negra ni roja. No hay tragedia ni sangre. Es pop. Es maquillaje. Mancha sin aniquilar. Actualiza sin borrar. El gesto dice: «Si voy a seguir aquí, tendrá que ser después de romper mi propia imagen».

En resumen: los activistas no atacan a Williams. Robbie se utiliza a sí mismo como superficie de protesta para cuestionar qué queda de una estrella cuando el sistema ya la ha absorbido por completo. Y la única salida que propone no es la nostalgia ni la defensa del mito, sino el sabotaje controlado de su propia imagen.

«No me puedo tomar en serio, porque lo que hago es muy estúpido. No es cirugía cerebral ni nada, es solo coger una guitarra, escribir una canción y expresar lo que quieres decir y eso no te hace ser Einstein» –Robbie Williams

Un concepto: Reconciliarse con el pasado para reescribirlo

Britpop es más que un homenaje: es una reivindicación. Robbie confronta su propia biografía, la mitología de los 90 y ese britpop elitista que lo miró siempre desde cierta distancia, y lo hace desde una mezcla de madurez y autoconsciencia en la que la nostalgia convive con el humor y la ironía. La tensión entre victoria en listas y necesidad de legitimidad musical late en cada riff y cada estribillo, recordando que Robbie no solo canta: también negocia con su leyenda, la desmonta y la vuelve a montar a la vista del público.

El viaje del cohete: de «Rocket» a «Pocket Rocket»

El arranque con Rocket y el cierre con Pocket Rocket dibujan un arco circular: despegue hacia la épica del recuerdo noventero y aterrizaje en una versión miniaturizada, más juguetona y autoconsciente de esa misma fantasía. Entre medias, el disco se despliega en ráfagas de tres minutos, riffs luminosos y estribillos enormes que, más que imitar al britpop ortodoxo, amplifican la tradición propia de Robbie: power‑pop de estadio, guiños electrónicos, baladas orquestales y un constante coqueteo con el musical pop que lleva años escribiendo sobre sí mismo.

Auto‑mitología, vulnerabilidad y sátira «pop»

Spies mezcla balada de estadio y sensibilidad indie, moviéndose entre confesión y grandilocuencia: un cruce posible entre Angels, Elton John y cierto pathos post‑emo que refuerza la épica emocional ya insinuada en Rocket. Pretty Face y Bite Your Tongue exploran la auto‑mitología del personaje que sabe que está siendo observado, que juega con su atractivo y su fama, pero que también se siente atrapado dentro del propio Robbie Williams, prolongando la tradición autoconsciente de su catálogo.

Cocky, cofirmada con Gaz Coombes, se erige en himno de arrogancia lúdica: reivindica el derecho a la chulería noventera mientras lleva el gesto tan lejos que termina señalando lo ridículo del macho rockero de aquella era. All My Life, en cambio, aparece como núcleo confesional del disco: habla de adicción a la luz de los focos, rareza asumida y la tentación de convertir el dolor personal en espectáculo, hasta desembocar en la idea de vivir dentro de una «beautiful lie»; es la pieza más abiertamente introspectiva y orquestal del conjunto.

Colaboraciones, iconos y choque generacional

Human, junto a Jesse & Joy, abre un diálogo intergeneracional y transnacional sobre la vulnerabilidad, acercando la figura de Robbie a un pop global y emocionalmente directo, lejos del cinismo que suele asociarse al britpop clásico. Morrissey, escrita con Gary Barlow, juega con la obsesión fan por los iconos de los 90: la voz narrativa idolatra al exlíder de The Smiths pese a sus polémicas, lo reduce a alguien raro, perdido y solitario que necesita amor, desactivando tanto el mito como la cancelación total mediante una compasión irónica. La frase «Siempre quise ser Morrissey, pero terminé siendo Robbie» concentra el chiste central del álbum: él nunca fue el poeta maldito del indie, sino el «entertainer pop» masivo, y ahora se permite asumir ese destino con sorna y un orgullo melancólico.

Nostalgia química y un cierre de fuegos artificiales

You e It’s OK Until the Drugs Stop Working se mueven entre la nostalgia y la crítica: evocan la época de excesos y la mitología del rockstar roto, pero la revisan desde la distancia, incluso citando Angels para dejar claro que aquel relato de salvación ya pertenece al pasado. It’s OK Until the Drugs Stop Working, con su guiño explícito a «she offers me protection», funciona casi como una nota al pie de su propio clásico, contraponiendo la promesa de redención de entonces con la resaca emocional de ahora. Pocket Rocket retoma la metáfora del cohete en un registro más ligero: no es ya el gran lanzamiento generacional, sino un juguete pirotécnico que condensa la idea de britpop reinventado como parque temático emocional por el que Robbie se pasea, guiado por la memoria, pero sin dejar de reírse de ella.

Conclusión: coronación, sabotaje y gira

Britpop es un ejercicio de reconciliación con el pasado, un juego de ironía y un catálogo de éxitos personales. Robbie no busca simplemente revivir los 90, sino reclamar su propia versión de la historia y, de paso, añadir un capítulo más a su legado. Entre guitarras retro, sintetizadores y coros épicos, el álbum se convierte en un acto de nostalgia consciente y diversión desacomplejada. Tras el lanzamiento digital en enero, el británico tiene prevista una mezcla de conciertos íntimos y festivales de gran formato durante su Britpop Tour 2026, con paradas ya confirmadas en España: Sevilla (30 de junio, Icónica Sevilla Fest) y Bilbao (10 de julio, Bilbao BBK Live).

Britpop funciona, en última instancia, como una auto‑coronación y, al mismo tiempo, como su sabotaje. Robbie se sube al pedestal del britpop con todo el oropel del género —guitarras brillantes, estribillos coreables, épica de estadios— solo para pintarrajearlo desde dentro y admitir que nunca encajó del todo en ese relato. Más que un revival, el disco se lee como una reescritura: acepta el peso del pasado, se ríe de sus propias aspiraciones de ídolo noventero y abraza sin pudor su condición de entertainer desmesurado. En ese equilibrio entre chulería performativa, vulnerabilidad y nostalgia lúcida, Britpop suena menos a homenaje que a acto de autoría tardía: la forma que tiene Robbie de recordar que, si la historia del pop británico va a seguir contándose, él también piensa firmar un par de párrafos más.

