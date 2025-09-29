Robert Plant – Saving Grace

«Llega un momento en que dejas de ser una estrella de rock. Estar en la cúspide con Led Zeppelin me permitió explorar lo desconocido y no tener miedo al fracaso. Pero una cosa es segura. Hay un momento para parar y un momento para seguir» «Ahora puedo leer un libro, desaparecer en las montañas galesas o buscar tribus celtas. Lo que sea. Saving Grace es una experiencia hermosa, sin estrés ni agresiones» (ROBERT PLANT)

El tiempo pasa para todos. Para algunos supone un retiro, una pausa inevitable; para otros, el paso de los años no frena la intensidad ni la entrega. Robert Plant, voz legendaria de Led Zeppelin, pertenece a este segundo grupo. A sus 77 años, sigue en la brecha, desafiando el calendario con la misma pasión de siempre. Considerado por muchos como uno de los cantantes más grandes de la historia del rock, Plant no solo se sostiene sobre sus logros, sino que continúa explorando nuevos territorios musicales. Es conocido, además, por su personalidad magnética y extravagante, por sus interpretaciones crudas sobre el escenario y por tener una voz potente, rica en matices, es capaz de recorrer un amplio espectro emocional. Como líder carismático del rock and roll, sigue teniendo esa imagen tan convincente como la de sus grandes contemporáneos de los años 70: Mick Jagger, Roger Daltrey o Jim Morrison.

ENTRE TRADICIÓN Y MODERNIDAD

Tras la disolución de Led Zeppelin en 1980, su camino no se detuvo. Ha continuado actuando, creando y explorando, tanto en solitario como en proyectos colectivos, alimentando su legado sin conformarse con el pasado. Hoy nos presenta Saving Grace, su duodécimo álbum de estudio, que surge como un testimonio de madurez y entrega artística.

Al escucharlo se percibe algo más que música: es un regreso cálido a las raíces. Es una colección de canciones antiguas que renacen con dignidad, renovadas por la visión de un artista que conoce el valor del tiempo. Robert Plant nos conduce a un espacio íntimo donde el blues, el folk y la tradición se encuentran, se abrazan y se transforman. Este álbum es como una luz filtrada por ventanas antiguas: cálida, tenue, cargada de historia y memoria, capaz de iluminar con suavidad el presente.

LA GRACIA REDENTORA DE ROBERT PLANT

El álbum se lanza oficialmente el 26 de septiembre de 2025 a través del sello Nonesuch Records. El álbum está producido por Robert Plant junto a su banda Saving Grace, una formación que se ha forjado en años de reflexión, experimentación y escucha mutua. La grabación tuvo lugar entre abril de 2019 y enero de 2025, en estudios ubicados en los Cotswolds y las fronteras de Gales (Welsh Borders), lugares que parecen respirar historia y paisaje, influencias que palpitan en cada acorde del disco.

El título Saving Grace tiene un significado doble y profundo. Nombra a la banda que acompaña a Plant: un colectivo nuevo con identidad propia y compartida. También sugiere una redención: la gracia salvadora, una idea que late en el corazón del disco. La música se convierte en refugio frente al paso implacable del tiempo, al ruido del mundo y a lo que no se puede controlar. Es una metáfora de rescate: de lo antiguo, de lo olvidado, de aquello que merece seguir viviendo. La gracia salvadora hecha canción.

Musicalmente, Saving Grace se sitúa en un cruce elegante y profundo: folk tradicional, blues antiguo, e spirituals, americana y canciones reinterpretadas con sensibilidad contemporánea. No es una mirada nostálgica, sino una lectura presente del pasado, un rescate creativo que respeta la tradición y la convierte en nuevo lenguaje.

La banda está formada por Suzi Dian (voz principal junto a Plant), Oli Jefferson (batería), Tony Kelsey (guitarras), Matt Worley (banjo y cuerdas) y Barney Morse‑Brown (violonchelo). Juntos forman un tejido sonoro orgánico, capaz de conjugar raíces y exploración. No cabe duda de que la gran sorpresa de este álbum es descubrir la voz de Suzi Dian, compañera de viaje de Plant. Poco se sabe aún de su trayectoria previa, y quizá ahí resida parte de su magnetismo: aparece en este proyecto como una revelación.

EL UMBRAL DE «SAVING GRACE»

El título del disco encierra una doble resonancia. Por un lado, nombra a la banda que acompaña a Plant con la intención de hacer música desde la suma de voces y no desde el ego individual. Por otra parte, Saving Grace es metáfora y promesa. Habla de redención, de refugio, de la música como salvación íntima en tiempos convulsos. Es la gracia que nos salva del ruido, del olvido, de la fugacidad del mundo moderno. Cada canción se presenta como un gesto de rescate: de lo antiguo, de lo olvidado, de lo que aún puede brillar si alguien lo vuelve a cantar.

El título refleja, en última instancia, una filosofía. La música como acto sanador. No se trata de nostalgia ni de huida, sino de transformar el pasado en un presente vivo. Plant nos ofrece un álbum que no solo entretiene, sino que acoge, abraza y devuelve sentido. En ese gesto humilde y poderoso reside la auténtica gracia salvadora.

EL BISONTE COMO SÍMBOLO DE LA NORTEAMERICA LEGENDARIA

El bóvido en la portada no es un detalle casual. Posee una fuerte carga simbólica y poética que encaja con la filosofía del disco. En muchas culturas, el bisonte representa la resiliencia, la abundancia y la conexión con la tierra. Es un emblema de fuerza tranquila, de sabiduría ancestral y de respeto por lo esencial. En el contexto del álbum, el bisonte puede interpretarse como una metáfora de la propia música de Robert Plant: poderosa y firme, pero humilde; un regreso a raíces profundas y perdurables.

Más allá de lo literal, el bisonte conecta con la idea central de Saving Grace: la redención y la preservación. Así como este animal fue durante siglos fuente de sustento y símbolo de supervivencia en las Grandes Llanuras, el álbum rescata canciones antiguas y tradiciones musicales, devolviéndolas a la vida con dignidad. Es una imagen de protección, de resguardo frente al paso del tiempo.

El bisonte también sugiere un viaje espiritual. Para muchas comunidades nativas americanas, es un guía y protector, un puente entre lo terrenal y lo sagrado. Esa lectura encaja con la esencia de Saving Grace como viaje introspectivo, musical y espiritual. En pocas palabras: el bisonte se erige como guardián simbólico, una presencia silenciosa que anuncia que este disco no es solo música, sino un acto de memoria, respeto y gracia.

EL TIMBRE LÍRICO DE «SAVING GRACE»

La voz de Robert Plant suena distinta en el disco. Es una voz madura, reflexiva, consciente de su propia historia. Ha dejado atrás la bravura abrasiva de antaño para abrazar una nueva expresividad, donde cada nota se convierte en un susurro cargado de intención. Hay menos fuerza bruta y más matices de fragilidad, de emoción contenida. Plant sabe que no necesita gritar para conmover: basta con resonar.

Su timbre en este disco es una mezcla de experiencia y delicadeza. En él se percibe un artista que habla desde la memoria, desde la emoción más pura, cuidando cada frase, cada inflexión. Su voz se convierte en instrumento narrativo, capaz de dibujar paisajes y abrir puertas emocionales. Es un canto que sabe dónde quiere ir, pero que deja espacio para la introspección del oyente.

Junto a Plant, está Suzi Dian que ofrece un contrapunto vocal de textura y equilibrio. No se trata de voces enfrentadas, sino de un diálogo íntimo. Suzi no compite, acompaña; su canto se entrelaza con el de Plant, construyendo paisajes sonoros de gran riqueza emocional. En canciones como Too Far From You, se percibe una conversación emocional donde no hay jerarquías, sino encuentro. Ese intercambio aporta al disco una dimensión coral y profundamente humana.

La voz en Saving Grace no es solo un recurso musical, sino el hilo conductor del álbum. Representa memoria, confesión y redención, el vehículo que conecta tradición y presente, fuerza y vulnerabilidad, historia y emoción. Escuchar este disco es, en buena medida, emprender un viaje vocal donde cada frase se convierte en un puente entre lo vivido y lo por venir

VIAJANDO A TRAVÉS DE LAS PISTAS

Saving Grace incluye diez temas, principalmente reinterpretaciones de material de artistas como Memphis Minnie, Moby Grape, Blind Willie Johnson, The Low Anthem, Martha Scanlan, Sarah Siskind y Low. El recorrido comienza con la pista Chevrolet, que abre el álbum como si encendiera un motor y pusiera el horizonte en marcha. No es solo un coche, es el símbolo de la carretera abierta, del viaje perpetuo que invita al oyente a dejarse arrastrar por paisajes físicos y sonoros.

Desde allí, Plant se adentra en As I Roved Out, un canto tradicional que resuena como puente entre lo rural y lo íntimo. Su voz parece caminar por senderos antiguos, donde la brisa del folk acaricia cada palabra. El trayecto continúa con It’s A Beautiful Day Today, una pieza que rescata la belleza escondida en lo cotidiano, como si quisiera recordarnos que incluso en los días más comunes late una chispa de esperanza.

El tono se torna más profundo en Soul Of A Man, un espiritual que hunde sus raíces en la tradición de la música negra. Aquí, la voz de Plant adquiere peso sagrado, conectando con lo eterno, con lo que trasciende. Y enseguida llega Ticket Taker, que parece reflexionar sobre lo que dejamos atrás en la vida: quién nos pide el peaje de la inocencia, quién guarda el recuerdo de nuestras nostalgias.

El viaje se vuelve íntimo con I Never Will Marry, canción folk que en sus manos y en la voz compartida de Suzi Dian adquiere una dimensión como tradición y testimonio atravesado por el paso del tiempo. A continuación, Higher Rock eleva la mirada hacia lo alto: montaña espiritual, desafío interior, ascenso que mezcla lo físico y lo simbólico en una misma melodía.

En el corazón del álbum late Too Far From You, quizá uno de los momentos más conmovedores del disco. Habla de la distancia emocional, de la separación inevitable, de la añoranza que nunca se apaga. Pero tras la herida llega el reencuentro: Everybody’s Song es un abrazo colectivo, un recordatorio de que la música puede ser de todos y para todos, una celebración compartida.

El viaje concluye con Gospel Plough, un espiritual que no cierra en silencio, sino en impulso. Es un llamado a sostenerse, a resistir con fe y música. Un final que deja la sensación de haber asistido no solo a un disco, sino a una liturgia íntima, un círculo que se abre hacia el infinito.

EL CANTO FINAL DE UNA LEYENDA

Saving Grace no es solo un álbum; es un acto de resistencia ante el paso del tiempo, una ofrenda hecha música. Robert Plant y su banda han construido un puente entre lo antiguo y lo presente, entre la tradición y la reinterpretación. En cada canción laten raíces profundas y memorias que reclaman ser escuchadas.

El bisonte en la portada no es un adorno. Es un símbolo vivo, una figura que evoca la fuerza, la dignidad y la conexión espiritual con la tierra. En la tradición norteamericana, el bisonte encarna supervivencia, protección y respeto por lo esencial. Así, Saving Grace se convierte en un bisonte sonoro: poderoso, humilde, custodio de historias y melodías que merecen seguir viviendo.

Escuchar este disco es acompañar a Plant en un viaje donde cada nota es un paso hacia lo esencial, donde la música se convierte en refugio y el tiempo se transforma en memoria. Saving Grace invita a detenerse, a mirar dentro y fuera, y reconocer que, en medio del ruido del mundo, la gracia salvadora está siempre a nuestro alcance. Y quizá, como el bisonte que avanza lento pero seguro, la verdadera música es la que resiste, que guarda, que protege. Esa es la grandeza de Saving Grace.