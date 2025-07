Rome – Civitas Solis

«A través de la sangre de los siglos, OIREmos el toque de la corneta, como EL viento de hierro QUE ruge ¿lucharemos y pereceremos para siempre? ¿Son nuestras visiones siempre claras? ¿SentiREmos la lanza desgarradora? JugaREMOS A SER héroeS, A SER bribOnES, PERO AL FINAL Cada CUAL encontrará su tumba» (‘FOOD FOR POWDER’, ROME)

Cada vez es más difícil encontrar discos que impresionen. Que aporten conceptos diferenciales. Que expresen mensajes oportunos aptos como un ‘kit’ de supervivencia en un mundo en descomposición. Me gustan los trabajos que avivan esa atención y actitud, que tratan de dar análisis, sentido y alternativas a las derivas que tratan de engullirnos. Por suerte, de vez en cuando, surgen joyas que gracias a su fulgor marcan la conciencia y dan respuesta a muchas dudas. Es el caso de Civitas Solis, el último álbum de ROME.

Lanzado hace poco a través del sello Trisol, este disco toma como inspiración la novela utópica La Ciudad del Sol que fue escrita en 1602 por el filósofo napolitano Tommaso Campanella. El álbum consta de 14 excelentes pistas en cuyas brasas hacen arden temas como la historia, la mitología, la filosofía y las diversas narrativas europeas. Todo ello se fragua a través de conceptos que deconstruyen y recomponen los eventos históricos, desde disímiles perspectivas: apocalipsis, melancolía y y esperanza. En consecuencia, ROME nos invita a abrir los ojos, a resurgir desde la oscuridad hacia el brillo del sol, símbolo de la fuerza de la vida. La portada del álbum habla por sí misma. Refleja ese estado permanente que siempre ha impregnado la esencia del mundo: la confrontación. Pero conozcamos mejor al autor de semejante criatura, sin duda, uno de mis compositores actuales predilectos…

EL VIAJERO ETERNO DE LA HISTORIA

ROME se fundó en Luxemburgo (2005) gracias al talento de Jérôme Reuter, un músico y poeta que se caracteriza por su estilo neofolk y cold wave que combina con elementos de música clásica y electrónica. Desde su fundación, ha lanzado varios álbumes, directos, compilaciones y EP. Todos ellos han recibido críticas excelentes dentro de la escena musical underground. Su música es elogiada por su originalidad, mensaje y profundidad.

Como banda ROME ha construido una base de seguidores leales en todo el mundo. Actualmente sigue siendo una de las bandas más respetadas. La voz de Reuter, junto a la instrumentación, el efectismo ambiental y las letras, son elementos clave en su arquitectura sónica. Sus influencias arrancan con Leonard Cohen, Jacques Brel, Townes van Zandt, Scott Walker, Albert Camus, Jean Genet y Nico. Su música ha sido comparada con otras bandas neofolk como Death in June y Current 93.

No cabe duda de que Civitas Solis agita rabiosamente en su interior composiciones e impresiones que se mezclan con la observancia y las conclusiones derivadas de aquello que vemos y oímos de la realidad. Es como si uno leyera un noticiario tras pasar un día turbulento. Las experiencias se reflejan y se plasman como metáforas icónicas.

EL SUEÑO DE LA UTOPÍA IMPOSIBLE

En un mundo donde la realidad se desvanece como la arena en el reloj, Jérôme Reuter se embarca en un viaje a través de los caminos olvidados de la historia, impulsado por un anhelo ardiente de descubrir la esencia de una Europa que late en el corazón de la utopía. Como un peregrino en busca de la verdad, Reuter se sumerge en las profundidades de la historia, donde las mareas irracionales y las fortalezas de la esperanza se enfrentan en un duelo eterno. Veamos el por qué.

El ser humano ha estado siempre fascinado por la idea de crear un mundo perfecto, una utopía donde la felicidad, la justicia y la igualdad sean la norma. Sin embargo, la historia ha demostrado que estas utopías son, en muchos casos, imposibles de alcanzar. Su búsqueda es un tema recurrente en la historia de la humanidad. Desde La República de Platón hasta la Utopía de Tomás Moro, los pensadores y filósofos han intentado diseñar sociedades ideales donde los seres humanos puedan vivir en armonía y felicidad. Sin embargo, estas utopías a menudo se basan en ideales que son difíciles de alcanzar en la práctica.

Esta imposibilidad de la utopía se debe a varios factores. En primer lugar, la naturaleza humana es compleja y contradictoria, lo que hace que sea difícil crear un sistema que satisfaga las necesidades y deseos de todos. Además, la historia ha demostrado que las utopías a menudo se convierten en distopías, donde la libertad y la justicia son sacrificadas en nombre de la igualdad controlada y la seguridad. Aunque las utopías pueden ser imposibles de alcanzar, su importancia radica en que nos permiten imaginar un mundo mejor y trabajar hacia él. Las utopías nos inspiran a luchar por la justicia, la igualdad y la felicidad, y nos recuerdan que el ser humano tiene la capacidad de crear un mundo más justo y equitativo.

LA CIUDAD DEL SOL, UN REFUGIO DE LA IMAGINACIÓN

Dentro de la vorágine de la historia, Reuter encuentra un refugio en la metáfora de Tommaso Campanella, donde una utopía social imagina un estado en el cual la estructura económica y política se fusionan en una armonía perfecta. Esta visión de un mundo mejor hace que nos preguntemos: ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Y qué significará ese futuro para Europa y resto del mundo? ¿Seremos capaces de alcanzar esos eternos sueños que parecen siempre permenecer en la mente universal de la historia?

Actualmente y su historia lo corrobora, Europa y el mundo se encuentran sumidos en la oscuridad de las guerras, una tormenta de fuego que amenaza con consumir el planeta. Desde 2005, Reuter ha estado creando canciones y álbumes conceptuales que se sumergen en esos momentos clave de la historia, reflexionando sobre sus mitos, causas y realidades. Reuter se transforma en un testigo contemporáneo, a veces melancólico, a veces enojado, que nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro.

Con ello, ROME nos ofrece una música que es a la vez un reflejo de la realidad y un llamado a la acción. Nos invita a reconocer, observar, estremecernos y sentir miedo, pero también a encontrar la fuerza para brillar de nuevo en medio de la oscuridad. En un mundo sumido en la incertidumbre, la música de ROME se convierte en un faro de esperanza en busca de la deseada ciudad del sol.

HACIA LA BÚSQUEDA DE LA UTOPÍA

Mientras nos encontramos ante el muro de los lamentos, como hombres atormentados contra el tiempo por nuestra debilidades y fracasos, presenciamos la tormenta que se avecina. La historia se despliega ante nosotros como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de nuestra imaginación y nuestra determinación. Solo podemos prepararnos para lo que nos espera, armados con la sabiduría de la historia y la esperanza de un futuro mejor. En este viaje sin fin, Jérôme Reuter nos invita a reflexionar sobre el futuro de Europa y el mundo. ¿Podremos encontrar la utopía que anhelamos? ¿O nos perderemos en el laberinto de la historia? La respuesta solo la conoceremos cuando lleguemos al final del camino, pero el viaje en sí es lo que nos hace o no humanos.

«ROME atrae a gente interesada en las ideas, personas dispuestas a reflexionar sobre conceptos de cualquier tipo y sobre las emociones que generan éstas en el mundo real» (JEROME REUTER)

PENETRANDO EN LA CIUDAD DEL SOL

El álbum despega con La France Nouvelle, un tema que invita a recapacitar sobre la identidad, la historia y el despertar de una nación. Evoca una visión de renovación y esperanza para Francia, resaltando su pasado glorioso y la posibilidad de un renacimiento cultural y espiritual.

In Brightest Black se baraja la desdoblamiento entre la oscuridad brillante y la luz más dura, hecho que refleja la lucha interna y la aceptación de las contradicciones humanas. En los momentos más oscuros siempre aparece un brillo emergente como parte del viaje hacia un entendimiento más profundo de uno mismo y de la historia.

Tomorrow We Live aborda la esperanza, la resistencia y la búsqueda de un futuro mejor en medio de dificultades, es decir, de seguir adelante a pesar de las adversidades. Transmite un mensaje de esperanza y perseverancia.

Food for Powder es una canción que refleja una profunda crítica social y política. Sacude temas como la manipulación de las masas, la violencia y la forma en que el poder y la guerra alimentan un ciclo de destrucción y sufrimiento. La metáfora de «food for powder» (comida para pólvora) sugiere cómo las tensiones y conflictos se alimentan unas a otras, creando una especie de explosivo social que solo puede terminar en caos si no se afrontan las raíces del problema. En conjunto, la canción invita a cuestionar las estructuras de poder y a pensar en un cambio consciente para evitar la destrucción autoinfligida, justo que lo vemos y oímos todos los días en los noticiarios.

Ad Vindicta (hacia la venganza) una pista relacionada con la justicia, la venganza y la lucha interna. Transmite una sensación de confrontación con las fuerzas que oprimen o injustamente afectan a la humanidad, simbolizando un llamado a la resistencia y a la búsqueda de justicia en medio de un mundo caótico y opresivo.

By Tradition es una pieza afín con la historia, la cultura y la continuidad de las tradiciones a lo largo del tiempo. Indaga cómo las tradiciones actúan como un pilar que sostiene la identidad y la memoria colectiva, a veces resistiendo los cambios y las influencias externas.

Dannazione nos habla sobre la condena, la culpa y la lucha interna que enfrentan a los individuos en un mundo lleno de desigualdades y sufrimiento. La palabra «Dannazione» en italiano significa «maldito» o «condenación», lo que ya nos indica un tono de condena o desesperanza, alienación, búsqueda de redención y soportar el peso de las acciones humanas.

Bring Me the Head of Romanez combina poder, confrontación y quizás una lucha interna o externa contra una figura o idea representada por Romanez, una metáfora genérica para un usurpador que se convierte en tirano y tiene que enfrentarse a la espada y a la ira de aquel que es el verdadero dueño del reino. El título mismo sugiere un acto de desafío o una demanda de justicia o venganza, lo que puede interpretarse como una metáfora para la confrontación con una autoridad, un enemigo o incluso aspectos internos de uno mismo.

The Western Wall hace referencia al muro occidental en Jerusalén, un símbolo poderoso del judaísmo y de la conexión con lo divino. La letra explora la búsqueda de significado, la presencia de lo sagrado en lo cotidiano y la carga emocional de las tradiciones ancestrales. Es como un viaje emocional hacia la comprensión de nuestras raíces espirituales, enfrentándonos a la historia y a nuestras propias creencias, y reflexionando sobre la relación entre lo humano y lo divino.

White Flags presenta una mezcla de introspección y lucha interna, reflejando quizás una resistencia silenciosa ante las adversidades. La letra, que hace referencia a banderas blancas, suele simbolizar rendición o paz, pero en el contexto de la canción, puede interpretarse como una cuestión de aceptar ciertas verdades o de una protesta silenciosa frente a un sistema o situación opresiva. El tono introspectivo y las imágenes evocadoras en la letra transmiten sentimientos de resignación, esperanza y desafío. La canción invita a reflexionar sobre la resistencia personal en tiempos difíciles y sobre la búsqueda de libertad o verdad en medio de la opresión.

Jupiter evoca una atmósfera de introspección y reflexión, envuelta en el seno de un simbolismo que remite a la mitología, a la astronomía y a la espiritualidad. Júpiter, como planeta, representa la expansión, la autoridad y la protección y puede interpretarse como una búsqueda de comprensión de un poder superior o de uno mismo en medio de un cosmos vasto y enigmático. Es la conexión con lo divino, y la lucha intrínseca por encontrar sentido en la inmensidad.

Mar’yana es una pieza que evoca amor, naturaleza y espiritualidad como una reflexión sobre el vínculo entre lo humano y lo celestial, y las emociones profundas que surgen en esa relación. En particular es una oda a una figura femenina que simboliza la belleza, la pureza o una musa inspiradora, con referencias que sugieren un vínculo emocional intenso y casi místico. Sin duda es todo un temazo.

Men Against Time refleja una profunda reflexión sobre la lucha del ser humano contra el paso del tiempo y las fuerzas inevitables de la vida. Es un sentido de resistencia y desafío, como si los hombres estuvieran enfrentándose a las adversidades del destino y a la misma naturaleza efímera de la existencia. Su título sugiere una batalla épica contra el reloj y la mortalidad, resaltando la voluntad humana de luchar contra la inexorabilidad del tiempo a través de la creatividad, la memoria o la resistencia.

Herculaneu es la última pieza que cierra la ciudad del sol. Nos invita a una deliberación sobre el desgaste, la decadencia y la busca de significados en medio de la destrucción. Es la fuerza que rompe sus cadenas de la frágil civilización y la inevitable marcha del tiempo. Puede interpretarse como una metáfora de cómo las civilizaciones dejan huellas efímeras en la historia y cómo, a pesar de ello, persisten en la memoria y en la cultura.

Y LLEGAMOS AL FINAL…

Civitas Solis es más que una simple adaptación de la literatura a la música; es un ritual pagano que invoca al sol y al diablo en un canto profundo y enigmático. Este álbum es una experiencia impactante que te envuelve en una atmósfera oscura y fascinante, invitándote a rendirte a su poder sonoro y emocional. Con cada nota y cada letra, Civitas Solis te lleva a un viaje a través de la oscuridad y la luz, donde la música se convierte en un acto de adoración y reflexión. Recordemos que los conceptos de Jerome Reuter se inspiran en la literatura universal, desde Burroughs, Brecht, Céline y Cioran, hasta Hesse y Jünger. Sus álbumes conceptuales son detallados y bien fundamentados, Combinan su interés por la historia, la filosofía y las artes, creando un universo musical único. Os dejo con esta maravilla…