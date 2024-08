ROME publica «World in Flames», un EP que narra la decadencia del mundo actual

La historia se repite incesantemente para aquellos que se niegan a aprender del pasado

Tras el lanzamiento del fascinante Gates of Europe (2023), un álbum conceptual sobre el actual ataque de Rusia a Ucrania, Jerome Reuter, autor intelectual y líder de ROME, ha regresado para alucinarnos con un fascinante EP que nos presenta un mundo envuelto en llamas. World in Flames es un nuevo trabajo compuesto bajo una implacable lírica poética y sonoridad, que disecciona una despiadada e implacable visión del mundo moderno.

Este poderoso trabajo de 6 pistas sobrecogedoras es una fusión de sonidos industriales combinados con composiciones muy elaboradas y dotadas del sello que distingue a ROME. En todas las pistas, Reuter rastrea concienzudamente el colapso de una civilización que parece irracionalmente abocada a su final. Vol De Nuit, First We Take Berlin, Submission, Eagle Wings, Todo Es Nada y World in Flames, son un sexteto de piesas maestras que dibujan este panorama desolador.

ROME es una banda de neofolk oscuro, neoclásico, industrial y marcial oriunda de Luxemburgo y fundada en noviembre de 2005. Su principal fuerza creativa principal es Jérôme Reuter, pero tanto en los directos como en las grabaciones de estudio, Reuter actúa con una variedad de músicos. Las composiciones de Reuter abordan temas históricos y políticos. Por ejemplo, sus álbumes anteriores se adentraron en la Guerra Civil Española, la Resistencia Francesa y la Europa de posguerra.

Reuter es un destacado defensor de Europa y actualmente de Ucrania. Ha realizado numerosos espectáculos en varias ciudades ucranianas en sus giras europeas antes y durante el conflicto actual. Sus apariciones se han utilizado para recaudar donaciones para un refugio de ucranianos en Lviv. Su último lanzamiento fue Gates of Europe, es un álbum conceptual sobre el actual ataque de Rusia a Ucrania. Ahora, regresa con World In Flames donde muestra una disección del mundo moderno.

El álbum se abre con Vol de Nuit, una suave pieza orquestada que se fusiona con First We Take Berlin, donde aparecen muchas analogías entre lo que el narrador percibe que está sucediendo actualmente en Europa y lo que ocurrió en torno al ascenso del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes y los ideales que propusieron y defendieron.

Sumisión, como su título indica, sugiere obediencia y rendición ante una fuerza destructiva a menos que reaccionemos y resistamos. Sobreviene Eagle Wings, una composición de himno, donde las alas de un águila significan la fuerza divina aplicada a nosotros, una metáfora que representa inspiración, liberación de la esclavitud, victoria y longevidad.

Todo es Nada es una composición acústica con sabor latino que se siente como un llamado a las armas para levantarse contra un percibido agresor. La canción principal World in Flames cierra el mini album. Es una tierna pieza instrumental que tiene una sensación subyacente de inquietud, aprensión y posiblemente desaliento, sobre todo porque existe un preocupante aumento de las ideologías de extrema derecha, especialmente en Europa, y Jérôme Reuter expresa algunos de los temores que pueden acontecer si esta situación no se controla. No olvidemos lo que en cierta ocasión advirtió Aldous Huxley: «Quizá la lección más grande de la historia es que nadie aprendió de sus lecciones».