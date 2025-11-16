Hay discos que exigen silencio antes de ser escuchados por primera vez. LUX es uno de ellos.

Esperé hasta el día siguiente, resistiendo la tentación de darle al play. Quería hacerlo bien: con tiempo, calma, el equipo de sonido a todo volumen y la casa en penumbra para prestar la atención que merecía. Ese instante en que las primeras notas empiezan a vibrar y todo lo que te rodea —el aire, la prisa, los pensamientos— se recoloca. Tenía una intuición: este no era un disco para “oír”, sino para sumergirse. Y se cumplió.

Porque LUX no es solo un álbum: es un territorio. Un mapa emocional que rehúye la línea recta. Rosalía construye aquí una especie de catedral contemporánea donde sonido y significado son inseparables, donde lo espiritual y lo físico dialogan sin fronteras. Cada canción es una estancia distinta en ese templo: algunas deslumbran, otras se hunden en la penumbra, otras arden. El resultado suena a riesgo, a experimentación y a fe absoluta en la intuición.

I. Arquitecta de sonidos imposibles

Desde la primera escucha, LUX se impone como un organismo vivo. No es una mera sucesión de temas, sino un cuerpo que respira. La London Symphony Orchestra, el Orfeó Català y la Escolania de Montserrat acompañan y sacan brillo a cada arreglo. Incluso los silencios se lucen, cargados de intención. Todo parece creado para desafiar el oído, como si Rosalía quisiera recordarnos que la música no es una suma de sonidos, sino una manera de mirar el mundo.

La propia artista ha explicado que el disco está estructurado en cuatro movimientos, cada uno con un foco emocional distinto: el primero abre con la reflexión sobre la pureza y el conflicto entre lo terrenal y lo divino; el segundo profundiza en el deseo, la redención y la lucha entre entrega y tentación; el tercero se adentra en lo contemporáneo, la exposición y la identidad digital; y el cuarto se cierra con la aceptación, el perdón y la trascendencia espiritual. Esa arquitectura refuerza la sensación de que LUX no se escucha: se habita. Cada acto tiene su ritmo, su densidad, su temperatura, pero pertenece a un mismo cuerpo mayor.

Ahí están los ecos de Björk, por supuesto: la islandesa abrió hace tiempo esa puerta donde conviven lo orgánico y lo digital, lo ancestral y lo futurista. Rosalía cruza ese umbral con su propio bagaje emocional, su formación musical y su manera de entender la tensión rítmica como elemento dramático. Si Björk dialoga con la naturaleza, Rosalía lo hace con la herida: su experimentación busca menos el asombro estético que el temblor interior.

En Berghain, primer adelanto y auténtico estallido, esa alianza se convierte en un trance coral. La base electrónica bombea como un corazón irregular pero vital. La colaboración con Björk e Yves Tumor transforma la pista en una liturgia pagana, un santuario de club. Hay algo profundamente espiritual en ese techno de respiración lenta, en voces que parecen venir de diferentes épocas. Tradición y vanguardia se encuentran sin jerarquías entre versos en alemán, español e inglés.

Sexo, violencia y llantas contrapone lo terrenal y lo divino: esas imágenes crudas frente a los destellos, las palomas y las santas que anuncian el conflicto que guiará el disco. ¿Se puede amar primero el mundo y luego a Dios? La ciudad, los cuerpos y el deseo conviven con lo etéreo, lo incorpóreo, lo que se escapa del tacto. El ruido se vuelve rezo; lo carnal pulsa con un aliento casi místico.

En Reliquia, la espiritualidad se vuelve íntima: un viaje por sus propios recuerdos —Milán, Madrid, Tokio, Los Ángeles— para afirmar “No, no soy una santa, pero estoy blessed / pero mi corazón nunca ha sido mío”. Arpa y electrónica conviven con la huella de Guy-Manuel de Homem-Christo (Daft Punk).

Dentro de este aparente caos, LUX despliega una lección de arquitectura musical: flamenco, electrónica vanguardista, pop sinfónico, música sacra, trip-hop, industrial, saeta, fado, corrido… Todo tejido con una coherencia abrumadora. Nada suena a pastiche: cada género deja de ser etiqueta para convertirse en símbolo. Guitarras andaluzas conviven con sintetizadores de club berlinés; cuerdas barrocas se abren paso entre beats distorsionados; los silencios cortan como un compás afilado.

Rosalía recorre aquí una amplitud de estilos fascinante: En Mundo Nuevo, reinterpreta Quisiera yo renegar, atribuida a La Niña de los Peines; De Madrugá revisita el flamenco urbano entre palmas, violines y sintes; Dios es un Stalker explora la ironía entre lo humano y lo divino; La Rumba del Perdón —con Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz— devuelve a casa, a su sonido más reconocible; Magnolias cierra con delicadeza solemne, como un último suspiro de luz que estremece.

Cada textura aporta su color; juntas forman un tapiz que demuestra su dominio absoluto para moverse entre géneros sin perder identidad.

II. Eco de otras voces

Rosalía ha explicado que LUX es “un intento de encontrar luz en lo oscuro”. Y lo consigue: suena a revelación y, también, a pérdida. En esa dualidad resuenan muchas artistas que ampliaron los márgenes del pop: Kate Bush, con su teatralidad doméstica; Madonna, en su uso del cuerpo como manifiesto; Florence Welch, con esa vulnerabilidad que roza lo espiritual.

Pero late también una pulsión más literaria, casi espectral, cercana a Scott Walker en The Drift: esa sensación de escuchar algo que se oculta tras su propia belleza. Rosalía, sin embargo, le da un calor distinto: lo suyo no es el concepto frío, sino la emoción desnuda.

Su voz es el instrumento central. En Porcelana, alterna latín, español, inglés y japonés para pintar su fragilidad y su poder: “Soy la diva del tigueraje… Te puedo envenenar y te puedo curar”, evocando el espíritu de “Motomami” (2022). En Jeanne, se convierte en coro celestial. En Novia Robot, se distorsiona hasta lo mecánico, mostrando lo inhumano de la perfección. Cada timbre encarna una identidad: la niña, la santa, la virgen dolorosa, la máquina, la mujer que arde.

En La Perla, el folclore regresa filtrado por el ruido contemporáneo junto a la colaboración con Yarihtza y Su Esencia. Es una especie de ranchera espectral, más cercana a Chavela Vargas que a ningún corrido moderno. No busca la lágrima fácil; busca la dignidad de quien ya ha llorado demasiado. Es una declaración de intenciones y, aunque con suma elegancia, una dedicatoria venenosa. Hay en su interpretación ecos de Rocío Jurado o de Lola Flores, pero transformados en algo más íntimo e incluso más dulce, sin aspavientos vocales.

Y ahí —quizá solo en mi cabeza— surge también un parentesco remoto: PJ Harvey. En algún punto entre la voz y la herida, ambas se tocan. La vulnerabilidad como poder; la emoción como método.

III. Heridas, plegarias y espejos

Durante todo el disco, la catalana parece escribir desde un lugar que ya ha ardido. LUX está atravesado por la pérdida, pero no desde el lamento: desde la comprensión de que el amor —como la fe— deja cenizas. Hay una espiritualidad resquebrajada, un intento de seguir rezando aun sin creer del todo.

Jeanne condensa ese gesto: una plegaria entre la devoción y la duda. La figura de Juana de Arco se convierte en espejo. La hoguera es confesionario. No hay heroicidad, sino cansancio; el cuerpo arde, pero no por convicción, sino por no encontrar salida. La voz se desdobla, se multiplica, se confunde con coros que parecen venir de otra época. Es la guerra interna entre la fe y la razón, entre lo divino y lo carnal.

Ese fuego también atraviesa Focu ’ranni, incluida solo en la edición física (igual que Jeanne y Novia Robot). Cantada en siciliano y español, su título significa “gran incendio”, y eso es exactamente lo que suena: una quema simbólica. “Quería ir de blanco, pero fui de violeta”, dice, y después sentencia: “No seré tu mitad, nunca de tu propiedad; seré mía y de mi libertad.” El tema se construye como una ceremonia de renuncia, un fuego ritual donde la artista deja atrás lo que fue para volver a pertenecer(se). El color violeta, el idioma antiguo, el eco de lo sagrado… todo dialoga con la figura de Santa Rosalía de Palermo, que renunció al matrimonio para consagrarse a la vida contemplativa. Hay en ese gesto una emancipación paralela: del amor romántico, de la mirada ajena, del deber.

La santidad, aquí, no se entiende como pureza, sino como resistencia. En Divinize, el tono es casi de trance; el inglés se funde con el catalán, y el mensaje se vuelve universal: la divinidad ya no está fuera, sino dentro. Es la consagración del yo. En Mio Cristo, esa búsqueda se tiñe de un dramatismo añejo: Rosalía canta en italiano con una intensidad desgarradora, como si el idioma mismo le diera permiso para sentir distinto. Su voz, que en otros temas se disuelve entre filtros o coros, aquí es carne viva: cada nota parece rezar y maldecir al mismo tiempo.

El disco entero es espejo, liturgia y herida. Un duelo convertido en forma. No hay redención, pero sí luz: una luz que quema, pero que es suya.

IV. Lenguas, símbolos y heridas

El uso de trece idiomas no es un gesto de cosmopolitismo, sino una búsqueda de resonancia emocional. Rosalía cambia de lengua como quien cambia de piel: en latín se purifica, en portugués se confiesa, en inglés se distancia, en catalán recuerda. En italiano, como en Mio Cristo Piange Diamanti, su voz se curva y se impregna del espíritu del idioma, convirtiendo la plegaria en un lamento palpable. Y en Memória, el fado transforma la nostalgia en un paisaje vivo, donde cada sílaba enlaza dolor y consuelo.



Pero el poder de LUX no se limita a la voz: el disco está atravesado por una corriente de feminidad casi litúrgica. Como ya apuntábamos anteriormente con la referencia a Santa Rosalía de Palermo, la artista catalana investigó biografías de santas de todo el mundo durante la composición del álbum, colocando un mapamundi en su estudio para marcar aquellas figuras que le inspiraban. Entre ellas, menciona explícitamente a Santa Rosa de Lima, cuya disciplina y fervor le ayudaron a explorar la intensidad emocional del canto; Santa Teresa de Ávila, con su fuerza mística y capacidad de introspección, que se refleja en los momentos más recogidos del disco; Anandamayi Ma, mística hindú conocida por su entierro cubierto de flores y por la sensación de calma que transmitió a quienes la rodeaban, que inspira Magnolias; y Juana de Arco, cuya figura inspira directamente el tema Jeanne. También aparecen referencias a otras santas como Santa Olga de Kiev, cuyo espíritu Rosalía evoca en las canciones cantadas en ucraniano, y en general a mujeres que ardieron por convicción o que vivieron con intensidad espiritual.

En la portada de LUX, Rosalía aparece vestida con un hábito blanco que recuerda al de una monja, con los ojos cerrados y los labios dorados, como si se abrazara a sí misma con devoción. Según ella misma, ese hábito no es provocación, sino una metáfora de su “compromiso con una causa”: su música. Representa su fervor, su vocación, y el vínculo íntimo entre la espiritualidad y la creación artística.

Cada idioma y cada santa actúan como filtro y amplificador: la voz además de comunicar, se transforma en instrumento, ritual y confesión. Los símbolos que se repiten —agua, corona, fuego, porcelana, llantas— se entrelazan con estos referentes: todos son fragmentos de una liturgia privada, un mosaico donde lo sagrado y lo humano se funden. El idioma y la inspiración histórica funcionan juntos: permiten que la emoción de cada tema exista en su propia tonalidad, que la intensidad de Mio Cristo solo pueda surgir en italiano, o que la melancolía de Memória solo pueda residir en portugués.

El resultado es un álbum donde la tradición flamenca se mezcla con la vanguardia, donde la devoción histórica se cruza con la experimentación contemporánea, y donde la voz femenina se convierte en brújula y altar a la vez.

V. Herencias, constelaciones

La conexión -aunque remota- con Radiohead me resulta inevitable nombrarla: LUX comparte con Kid A esa voluntad de reinventar el lenguaje y explorar el abismo sonoro. La reciente visita de los británicos a España me permitió acercarme de nuevo a su universo, y ahora, al escuchar a Rosalía, esas texturas de densidad y vulnerabilidad resuenan con más claridad. Pero mientras Radiohead parte de la deshumanización tecnológica, aquí la búsqueda es distinta: Rosalía convierte la complejidad en calor, la electrónica en carne y emoción. Su territorio no es la máquina, sino el alma, y su riesgo consiste en hacer que cada pulso sonoro atraviese al oyente con una intensidad casi física.

También hay ecos de Laurie Anderson, en la combinación de spoken word y experimentación vocal; de Enya, en la espiritualidad atmosférica; incluso de David Sylvian, en ese gusto por los espacios amplios y los silencios cargados de significado. Lo fascinante es cómo todas esas influencias no pesan: se disuelven en algo nuevo, reconocible sólo por su audacia.

Y si hay un parentesco más lejano, casi simbólico, sería con Patti Smith. Ambas conciben el arte como acto sagrado: lo que cantan, lo que dicen, lo que callan, todo está cargado de intención y emoción. En LUX, Rosalía hace algo muy parecido a lo que Smith hizo en Horses: usar la palabra, la voz y la vulnerabilidad como armas de revelación, como ritual de transformación. La conexión, de hecho, se vuelve explícita en La Yugular, donde un sample de la voz hablada de Patti Smith aparece al final del tema. No es un detalle decorativo: es un gesto de filiación. Ese instante recuerda al arrojo de Smith al cruzar la poesía con la música, al romper límites, al convertir la confesión personal en algo colectivo. En LUX, ese guiño refuerza la idea de que la vulnerabilidad puede ser monumental, que la intensidad y la emoción no son accesorias sino fundamentales, y que la música puede ser un territorio de valentía y de verdad, tal como lo fue para Patti Smith en los años setenta y sigue siendo para Rosalía hoy.

VI. Una luz que quema

Escuchar LUX es dejarse atravesar. Es uno de esos discos que no buscan gustar, sino resonar. Obliga a detenerse, a mirar de frente lo que duele y lo que brilla, a morar en un espacio sonoro que a veces quema y a veces consuela. En un tiempo donde todo se comprime para ser inmediato, Rosalía se atreve a entregar un álbum que exige espacio, escucha atenta y entrega. Esa osadía, hoy, es casi un acto de resistencia.

También es inevitable hablar del riesgo. Con LUX, Rosalía no pisa los territorios que ya exploró en “Los Ángeles” (2017), «El Mal Querer» (2018); ni retoma la irreverencia y el atrevimiento pop de «Motomami» (2022). Cada uno de sus discos es un mundo aparte, construido sobre un bagaje musical que combina tradición, aprendizaje y experimentación.

Y quizá convenga recordar algo que parte de la crítica mordaz parece haber olvidado: la imaginería religiosa no irrumpe en LUX como un capricho repentino, sino que lleva acompañando a Rosalía desde hace años. “El Mal Querer” (2018) ya era una liturgia pop: capítulos, actos y un lenguaje simbólico que respiraba devoción y conflicto. Criticar ahora la presencia de lo sagrado es hacer como si ese camino no existiera.

Y aun así, vale la pena dejarlo claro: Rosalía no ha inventado nada. Ningún artista lo hace del todo. Pero pocas veces alguien es capaz de tomar materiales conocidos —ritmos, símbolos, tradiciones, sonidos— y devolverlos transformados, afilados, vivos. Esa es su verdadera fuerza: no la novedad absoluta, sino la manera en que todo lo que toca termina sonando únicamente a ella.

No obstante, LUX no se parece a nada que haya hecho antes: no busca complacer ni repetir fórmulas, sino ampliar los límites de lo que puede ser su voz, su estilo, su narrativa musical. Y, sin embargo, siempre hay un hilo común que permite reconocerla: pese a la densidad, la experimentación y la multiplicidad de influencias, Rosalía nunca suena rara ni forzada; su sonido es propio, inconfundible, como si cada innovación emergiera naturalmente de su identidad artística.

Al escuchar este álbum, también me vino a la mente lo que supuso El Madrileño (2021), de C. Tangana: un trabajo rompedor dentro de su contexto. Pero cualquier comparación se queda corta: LUX es mucho más complejo, profundo y arriesgado, con capas que se multiplican, referencias que se entrecruzan y una audacia que va más allá de la simple fusión de géneros. Mientras aquel proyecto era valiente y rompedor, este disco se siente como un universo entero, cuidadosamente construido, donde cada decisión musical tiene peso y significado propio, que exige del oyente la misma entrega que de la propia artista.

La artista ha reunido décadas de estudio del flamenco, del canto coral, de la electrónica, del pop internacional, y de repente lo traduce todo en un territorio donde los géneros se disuelven y la emoción manda. Filosofando un poco: no se trata de evolución lineal ni de madurez previsible, sino de un salto hacia lo desconocido, donde la experiencia previa sirve de punto de partida, pero no como guía.

No es exagerado decir que no tenemos otra artista como Rosalía en su tiempo, y que hacía años que no aparecía alguien capaz de conjugar con tal intrepidez lo popular, lo experimental y lo íntimamente humano. Su voz, sus elecciones estéticas cuidadísimas, su capacidad de transformar lo cotidiano en ritual —desde la tradición flamenca hasta la experimentación electrónica y la liturgia coral— la colocan en un lugar único, casi sin parangón.

La artista catalana ha creado una luz reveladora, una declaración de lo que la música puede ser cuando alguien decide no temer.

Ha puesto un territorio entero a su nombre. Y ya no hay manera de borrarlo.

Escucha LUX de Rosalía