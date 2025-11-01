El balido de la «oveja negra»: «Ser distinta es mi bandera»

Por fin, en este país emerge alguien que merece la etiqueta de «diferente y especial». Alguien que se aparta de esa tendencia metropolitana y castiza que, día a día, encasilla a nuestro país bajo estilos cerrados y repetitivos. Cuando vemos el nombre de Blacksheep, la mente nos traslada de inmediato al mundo anglosajón, patria indiscutible de la creatividad musical por excelencia. Sin embargo, más allá de esta realidad, el nombre evoca otras referencias singulares.

Al margen de la vorágine de respuestas y asociaciones posibles, hay una línea concreta que sobresale entre todas. La que define a un blacksheep, como alguien que rompe las reglas, que va a contracorriente o simplemente elige su propio camino. En España se la conoce literalmente como «oveja negra».

«He escrito canciones desde que puedo recordar y he entonado melodías desde mucho antes de hablar. No hay un momento que pueda hacer memoria en el que la música no estuviera presente en mi vida» (RuTH)

Pues bien, musicalmente hablando, nuestra oveja negra nacional se asocia al útimo trabajo de Ruth Lorenzo, cantante, compositora, presentadora y actriz originaria de Las Torres de Cotillas (Murcia). Su figura goza de reconocimiento, tanto en España como a nivel internacional, especialmente por diversos momentos clave. Ruth saltó a la fama tras participar en la edición británica del concurso de talentos The X Factor. Llegó a las fases finales y se ganó el cariño del público por su voz potente y versátil. En España representó al país en el Festival de Eurovisión de Copenhague con la canción Dancing in the Rain, con la que alcanzó el décimo puesto. Además, Ruth ha lanzado varios álbumes de estudio, entre ellos Planeta Azul (2014) y Loveaholic (2018). Con su proyecto más reciente, Blacksheep (2025), se aleja en parte del pop para abrazar sus orígenes rockeros.

La «oveja negra» empieza a caminar…

El lanzamiento de Blacksheep es una declaración de principios sobre la autenticidad, la liberación y la búsqueda de lo propio. La principal novedad es que Ruth se presenta como líder de la banda homónima RUTH, a modo de la rockera Dorothy Martin con su grupo DOROTHY, del que ya hemos hablado en Crazyminds.

Con RUTH estamos ante un proyecto que simboliza un acto de libertad artística: dejar de encajar dentro del «rebaño» musical de la industria mainstream y dedicarse por completo al sonido que apasiona a la cantante. Un concepto que comparto y mantengo personalmente.

Escuchar este álbum es abrazar la diferencia

El concepto fundamental de Blacksheep es celebrar la disconformidad: es decir, ser un himno para todos aquellos que se sienten fuera de lugar, animándolos a encontrar su propia comunidad y aceptar que aquello que los diferencia como su mayor fortaleza. Tal como decía Noam Chomsky dejar de formar parte del «rebaño desconcentrado».

El álbum de Ruth Lorenzo es una inmersión al rock clásico (con tintes de hard rock y rock alternativo), aunque mantiene ciertas influencias de soul e incluso más vintage. El sonido se grabó en cinta analógica en los prestigiosos estudios Real World de Peter Gabriel, en Londres, bajo la dirección del ingeniero musical Rafa Sardina. La mezcla y master es de Sylvia Massy y la dirección artística de Nicolás Martínez de la Fuente, reconocido por su trabajo con iconos como Madonna, Snoop Dogg, Rihanna y Dua Lipa. Este método de grabación —poco común hoy en día— ofrece una calidez, una profundidad y una «suciedad» sonora vital para el género, haciendo que la música suene más orgánica y potente. Y es que la buena música siempre se inspira fuera de nuestras fronteras.

RUTH: la banda de Ruth Lorenzo

Este disco es un proyecto coral que implica una colaboración íntima en la composición y ejecución con Nando Robles (guitarra), David Lozano (guitarra), Sergio Bernal (batería) y Ricardo Ruiz (bajo). Curiosamente, las letras están en inglés. ¿Por qué será? En su interior se exploran temas de lucha personal, autenticidad, desamor y crítica social, todos bajo una intensa carga emocional.

La voz soprano de Ruth Lorenzo es, como siempre, el centro de gravedad: el péndulo que mantiene el núcleo gravitatorio por excelencia. Su potente registro se centra en la textura áspera, la intensidad rockera y el control dinámico que exige el género. Su interpretación es distinta a la de sus trabajos más pop, más enfocada en transmitir rabia, pasión y honestidad sin concesiones. Es la clase de solista vocal que sabe transitar entre distintos registros, pasando de una balada conmovedora al rugido enérgico de una narrativa rock.

El surrealismo como imagen identificativa

La portada de Blacksheep es visualmente impactante y coherente con el concepto del álbum: una obra de arte fascinante y cargada de simbolismo que captura su esencia de forma magistral. La imagen es un collage surrealista que combina elementos clásicos con un toque de modernidad, creando una metáfora visual potente sobre la identidad, la visión y la individualidad.

En primer plano, vemos un rostro de mujer con rasgos que evocan las ilustraciones vintage o las obras de René Magritte o Salvador Dalí, pero con un aire pop art. Esto le confiere un tono atemporal y onírico. La textura —que parece pelo rizado o un abrigo de lana oscura— envuelve la figura y genera una conexión inmediata con la idea de la oveja; al ser oscura, sugiere ya a la «oveja negra».

El elemento más llamativo es el ojo enorme que ocupa la mayor parte de la frente. En el surrealismo, los ojos simbolizan la percepción, la conciencia, la intuición y la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Dentro del ojo, en la pupila y el iris, se refleja un paisaje amplio con un campo lleno de ovejas blancas. En el centro de ese paisaje, de pie sobre un montículo, aparece una figura femenina —presumiblemente Ruth Lorenzo— vestida de negro. Este reflejo es crucial: muestra cómo la artista se percibe a sí misma dentro del rebaño o la norma. Está rodeada, pero se mantiene distinta, como una observadora.

El ojo gigante parece revelar el ojo más profundo de Ruth: el ojo de la intuición, el que ve la verdad. ¿Y qué ve? Un gran campo con todas las ovejas blancas del mundo —el rebaño, la norma, la industria, las expectativas— y, en medio de ellas, minúscula y solitaria, ella, vestida de negro. Es la visión de sí misma en el mundo: presente, pero diferente.

La figura central sostiene una pequeña oveja negra como si fuera su tesoro más preciado. Es la aceptación final: «Esta soy yo, la rara, la que no encaja, pero la amo». Es una portada de empoderamiento y cariño propio. La forma en que la sujeta sugiere protección, amor y un vínculo íntimo con esa identidad. El cielo, con tonos rojizos, anaranjados y rosados, sugiere un atardecer o amanecer: un nuevo comienzo, un cambio o la intensidad emocional del álbum. También añade dramatismo y un toque de surrealismo.

En definitiva, la portada de Blacksheep encapsula perfectamente el mensaje del álbum: la búsqueda de identidad, la mirada introspectiva y el valor de ser uno mismo. La oveja negra abrazada confirma que Ruth Lorenzo ha encontrado su lugar en la diferencia. El rebaño alude a la masa de la que se distingue. Todo está filtrado por una lente emocional y subjetiva. Una portada que no solo ilustra el título, sino que invita a reflexionar sobre la autenticidad y el poder de ser distinto.

«Blacksheep»: el manifiesto de autenticidad

Cansada de las jaulas de la industria pop, la artista arranca con un golpe de adrenalina. La oxitocina —la hormona del amor y el apego— se convierte aquí en un impulso visceral: la chispa que enciende el motor del proyecto. Es un disco que busca establecer un compromiso inmediato con el rock duro y el sonido orgánico de la banda. ¿Lo consigue? Descubramos el velo…

La historia comienza con I Hate My Life, que enciende el motor de la banda y nos lleva directamente,a modo de cantata a explorar las zonas más intimas y sin filtros, de cómo desterrar esa vida que detestamos. Seguidamente llega fuerte Sticks & Stones, donde la artista se blinda contra el juicio y la crítica porque sabe que viene la batalla. Puro hard rock y chorro de voz. A su final, empieza The Game, más suave pero con gas letal. Es el juego donde todo se baraja y se pone en marcha: Ruth reflexiona las reglas para no caer en sus trampas. Todo un temazo con un final muy americano.

Pronto irrumpe Hey!, un grito para volver a levantarse y gritar. Esta intensidad encuentra su punto de quiebre emocional en Cry, una balada catártica que acepta que hay que dejar ir lo que duele, porque el llanto es el único camino hacia la sanación. Sobreviene Road Rage, es breve pista de corte hollywoodense, que nos prepara para Don’t Break My Heart (DBMH), un rugido frontal contra la hipocresía del mundo y la farsa de la felicidad perfecta, donde la rabia se vuelve hard rock con cierto aire operístico que recuerda, en ciertos momentos, a The Queen.

Alcanzamos Dirty Love, una explosión rock que explora la pasión en su estado más crudo y sin adornos. Es la confirmación sonora de que la artista ha elegido el camino sin filtros ni idealizaciones, abrazando la intensidad de las emociones sucias. Es uno de los temas más veloces y pasionales. Luego brota Bad Blood, la destilación de los conflictos y resentimientos del pasado. En la purga de la mala sangre que nos envenena a todos. Recuerda a Bonnie Tyler o Pat Benatar.

Con la tormenta a la espalda, el viaje entra en serenidad con The Night After Tonight, tema que ofrece la claridad de la mañana después de la oscuridad: la calma tras la tempestad. Finalmente, el álbum culmina con Carry Me Home. Este no es un lugar físico, sino la confirmación de que, al abrazar su verdad y su singularidad, la «oveja negra» ha encontrado su propia manada y su verdadero hogar. Este es el ciclo completo de Blacksheep: una historia de conflicto, catarsis y paz, narrada íntegramente a través del lenguaje sin filtros del rock, con su brotes enérgico y baladas introspectivas.

A modo de conclusión…

En definitiva, Blacksheep no es solo un disco de un solo género. Es Ruth Lorenzo gritando al mundo: «Esta soy yo, y es genial. Únete si también eres un bicho raro». Esta declaración de independencia es un trabajo honesto y poderoso que utiliza la furia y la pasión del rock para celebrar la individualidad y la resistencia, consolidando su posición como una de las voces más singulares y valientes del panorama musical nacional.

Sin embargo, nada es perfecto. Y si algo puede matizarse de Blacksheep es quizá la falta de homogeneidad del álbum. Algunos temas se apartan de la línea rockera que la banda quiere dar. Existe una confluencia de estilos que se suceden de manera discontinua. Algunas pistas no acaban de encajar en el puzzle sonoro del esférico. Por ejemplo, I Hate My Life, Road Rage, Dont Break My Heart (DBMH), The Night After Tonight y Carry my Home. Son temas interesantes pero para otro concepto de álbum, no para un disco de hard rock, donde se clama a la diferencia y a la oposición rebelde. Aun así, es un buen disco y marca la diferencia dentro del aburrido panorama español. Esperemos que esto sirva como empuje para cambiar este castizismo nacional que dura desde los tiempos de los 70.

Para finalizar nada mejor pues que leer las palabras sinceras que Ruth Lorenzo expresó en una entrevista a los medios, reflexión y que ratifico personalmente: «Estamos tan atrapados por el streaming y en las playlist del momento que nos cuesta mucho hacer que la música tenga la relevancia que merece. Nosotros hemos querido rebelarnos contra la norma. Este disco es el viaje de una persona que siente que no encaja y que está sola. Pero que desde su soledad descubre que hay más gente como ella; gente que también es diferente. El álbum refleja sus momentos de duda, de confrontación personal, de aceptación y, por último, de celebración».

Escucha aquí «Blacksheep» de RUTH