Sam Fender – People Watching

El universo indie está repleto de formaciones que día a día van escalando su nicho de mercado en el gigantesco mainstream musical. Un buen ejemplo de ello es Sam Fender, cantante, compositor, músico y actor inglés que acaba de publicar su tercer álbum de estudio, People Watching, un disco que ha visto la luz a través de Polydor Records. El álbum ha sido grabado en Londres y en Los Ángeles, además de ser coproducido por el propio Sam Fender junto a Marcus Dravs y Adam Grancuciel de The War On Drugs. La foto de portada es obra de Tish Murtha, una fotógrafa documental social que documentó las comunidades marginadas y la vida de la clase trabajadora en Newcastle upon Tyne.

People Watching es un álbum altamente pegadizo y comercial, esos que dejan múltiples huellas, especialmente emocionales, esas que te hacen recordar sensaciones vividas y situaciones añoradas. El disco se compone de 11 pistas, todas repletas de melodías perfectas para ser oídas mientras cruzas las carreteras y la mente vuela libre entre pensamientos dispersos. People Watching reflexiona sobre los problemas, las adicciones y nostalgias precoces. Su mayor fortaleza reside en hacer revivir en uno mismo las historias ajenas. En consecuencia, el disco es un reflejo de ese cisma emocional que marca nuestras vidas. Veamos uno por uno su contenido…

«Escribo desde la perspectiva de un chico de 20 años que está tratando de comprender qué diablos está pasando EN LA VIDA» (Sam Fender)

El álbum arranca con Personal Watching, una canción maestra que ha sido escrita como homenaje a Annie Orwin, una figura fallecida que Sam Fender consideraba como su madre sustituta: «Me quedé toda la noche hasta que dejaste esta vida (…) Te llevaré en mi corazón hasta el día que muera». La pista fue lanzada como single y acompañada de un videoclip que rápidamente ascendió a los puestos más privilegiados de las listas. Musicalmente tiene un ritmazo que se apodera del cuerpo. Todo un hit parade.

Acto seguido sobreviene Nostalgia’s Lie, un track muy sensitivo que inspecciona los sedimentos de la nostalgia, dejando bien claro que hay ciertas cosas que es mejor dejar en el pasado a fin de que puedan recordarse mejor desde el presente: «Hay mucho dolor y demasiado anhelo desesperado desplegándose por todos los amigos que se han ido».

Chin Up aparece como un temazo que obliga a reflexionar sobre el conflicto que se produce cuando chocan los problemas financieros y las emociones humanas. La canción es una dura crítica a la actual situación política del Reino Unido, la crisis marcada por el incremento del fuerte coste de vida y el desempleo que ello conlleva. Es el precio que se paga por la privatización neoliberal. La letra no puede ser más explícita «Las calles destrozadas me prenden fuego hasta los huesos. La gente es expulsada de sus casas».

«No soy un experto en política, pero hay un montón de gente mala en los puestos más altos que se preocupa por llenarse los bolsillos antes de crear una sociedad que cuide a los vulnerables» (Sam Fender)



En cuanto a Wilde long Lie hay que comentar que es un corte semi acústica que habla sobre el pretérito salvaje y falso que va y viene para hacernos recordar aquello que nunca fuimos o sobre lo que hemos perdido. Por su parte, Arm’s Lenght habla de ser evasivo y frívolo cuando las amenazas aparecen: «Estaba aferrándome a la esperanza de un amigo pero el ardiente infierno de los fracasos se interpuso en mi camino».

Por su parte, Crumbling Empire, es una canción muy al estilo de Bruce Springsteen. Narra la caída en desgracia de Gran Bretaña, principalmente a partir de la privatización de las empresas a causa de las acciones de la Dama de Hierro, Margaret Thatcher. Sus consecuencias siguen latigando gran parte de la sociedad inglesa. El titulo de la pista deja muy evidente ese declive: «No uso los zapatos con los que solía caminar, pero no puedo evitar pensar a dónde me llevarían en este imperio en ruinas».

«Mis escritores favoritos son siempre grandes narradores, como Bruce Springsteen. Adoro a Bruce Springsteen. Siento que no se anda con rodeos ni complica demasiado las cosas. Explica las cosas en términos sencillos y cuenta historias que cualquiera puede entender» (Sam Fender)

Seguidamente alcanzamos Little Bit Closer, otro temazo emocional. Examina la enmarañada mecánica que mueve la fe, la duda y la religiosidad, prometiendo creencias profundamente falsas. La canción captura la controversia que desata la religión organizada, el control que ejerce sobre los individuos frágiles y la alienación que impone a aquellos que ostentan cuestionar sus dogmas.

Como contrapartida, Rain Me In se alza como un temazo precioso que profundiza sobre la compostura afectiva y las complejidades de las relaciones personales. Musicalmente presenta un sonido rico en capas, destacando la profundidad rítmica del bajo acompañado de un saxo muy al estilo de Clarence Clemens, saxofonista fallecido de E Street Band. Líricamente la canción indaga la tensión que se produce entre el deseo de unión y el instinto de mantener la distancia emocional: «Todos mis recuerdos de ti suenan como tinnitus, si me detengo, es solo dolor, por favor no me controles».

TV Dinner es una crítica a la industria musical. En ella menciona a Amy Winehouse, un marcado ejemplo del maltrato que reciben los artistas. Sin duda, es una dura puñalada al voraz sistema mainstream: «Ella era sólo una niña. La aman ahora, pero la desangraron entonces». En cambio Something Heavy penetra hondamente en el peso universal que supone soportar las cargas de la vida, ofreciendo una liberación catártica de alta energía. La letra refleja esas revueltas y retos a los que nos enfrentamos todos. Es una meditación profundamente conmovedora sobre la disputa, el quebranto y la camaradería en tiempos difíciles.

Remember My Name es la canción que concluye el álbum, una pista que trata sobre el amor hacia los abuelos que se van apagando. Sam Fender recuerda eso, cuando su abuela estaba en un asilo y sufría demencia. Su abuelo la visitaba todos los días par contarle historias y recuperarle la memoria: «Te contaré historias, besaré tu cara y rezaré para que recuerdes mi nombre».

A modo de conclusión cabe decir que Personal Watching es un discazo con todas las de la ley. Es comercial, sin duda, coreable, sensitivo y lacrimógeno, pero es una demostración más de que la música no tiene etiquetas cuando es buena. Da igual el género que represente o si acaricia el sonido experimental o el más popular; lo excelente siempre deja su marca y Sam Fender es un especialista en dejar este tipo de vestigios en sus discos.