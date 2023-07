Samuraï ha tirado su última bala hasta el momento con la publicación de su último disco, Artillería (2023), que lleva fraguándose desde febrero. Se trata de un EP compuesto por seis canciones que la artista ha ido publicando en píldoras como ya viene siendo habitual los últimos años entre múltiples artistas. Parece que este estilo de publicación se ajusta más al público más joven, cada vez más demandante de inmediatez y menos fan de las largas esperas. El pasado 16 de junio, Aroa (o Samu, como todos la llaman) sacó las últimas canciones y publicó su álbum en un vinilo en el que ha incluido dos bonustracks, Adrenalina y El primer tiro al aire.mp4, que solo estarán disponibles en su versión en físico.

Sobre Artillería, la artista confiesa que se trata de un compendio de “curro, amor, rabia y paz” en forma de canciones. Ya transmitía hace unos meses que se moría de impaciencia por anunciar el EP y durante la publicación de cada canción que compone el álbum hemos podido ver esa ansia en sus posts e historias de Instagram, en las que expresaba su felicidad por la salida a la luz de su reciente trabajo. Samu siente que es el proyecto más grande que ha emprendido hasta la fecha. La preparación que lleva este disco es mayor que la de sus trabajos anteriores y así lo destaca ella misma en las distintas entrevistas que está ofreciendo a los medios durante su promoción. Asevera haber estudiado cada detalle al milímetro: las notas, las letras, la acción promocional… Nosotros lo corroboramos.



Desplazándonos a través de los distintos temas, descubrimos ese sonido robusto que Samuraï aspiraba alcanzar. No es raro descubrir estos matices más duros en este EP, pues su inspiración viene de referentes muy underground como las bandas estadounidense de rock alternativo The Backseat Lovers y Paramore o los – no tan alternativos – My Chemical Romance (sus eternos referentes).



A pesar de ser solista, Samuraï siempre ha resaltado las guitarras en su música y en Artillería reconocemos un aumento de su presencia. Aunque ella siempre se autodefine como rockera, nosotros la encasillamos en un sonido pop-punk muy “dosmilero”. Ha dicho abiertamente encontrarse más cómoda dentro de estilos de banda rock, como el de los mencionados Paramore o el de Soda Stereo. Sin embargo, no quiere orientarse hacia una sola dirección y se ve a sí misma en muchas escenas a la vez, pasando, además del rock, por el punk y la música electrónica. Parece claro que esta heterogeneidad musical es ya su forma habitual de trabajo.



Inspirada confesa por los versos de Neruda o Sabina, etiqueta sus letras actuales como crudas y elegantes. A pesar de agobiarse habitualmente con “los ritmos de la industria”, tal y como ha declarado en diversos medios, ha respetado sus ritmos y asegura haber prestado la máxima atención a cada una de las seis canciones de Artillería, pues le gusta tratar con cuidado lo que hace.



Artillería es un EP reflexivo en el cual Aroa hace su propio proceso de autoterapia. En él recoge sus experiencias en el amor y las traduce en seis pistas que nos cuentan una crónica compleja pero organizada. Se trata de un paseo por los distintos episodios del amor desde una perspectiva bélica. Aunque la artista aclara que el foco se sitúa en los sentimientos y no en la historia. En cada canción vemos una emoción: pena, pasión, rabia… y el relato cobra un sentido al final: el desahogo de Samuraï al materializarlo.



El álbum empieza con Beso nuclear y una declaración de intenciones: hoy sí le apetece hablar de amor (como si eso fuera una novedad, querida Samu). Un tema que, lejos de ser la balada tranquila que aparenta en los primeros versos, explota en los coros haciendo honor a la primera referencia bélica del EP: una bomba nuclear que abre y cierra cada estribillo. Guitarras, ecos y voz modulada dan forma a un grito de amor descontrolado, lleno de adrenalina y a punto de estallar por cualquier lado.



La delicada Cuerpo a tierra se sitúa en segunda posición del álbum. Es el single con el que Alba terminó el disco y del que confiesa haber hecho unas ocho pruebas finales hasta encontrar el sonido perfecto. Supuso para ella la canción más difícil de componer, la más compleja. Quizás por eso nos parezca la más alejada de todas las demás.Sus versos nos desvelan la historia de un amor nocivo que ha dejado atrás. Nos relata un discurso en el que admite la toxicidad de esa relación y reconoce que a la vez le hace sentir viva. Los cambios de intensidad de batería y guitarra en las estrofas acompañan con destreza los altibajos del amor intenso que relata. Es curiosa la sencillez musical, sin grandes alardes, que la artista escoge para hablar de un tema tan complejo.



El tercer tema y focus track del disco, Punto de fuga, ya arranca con una declaración de intenciones traducida en unos arreglos de guitarra que hacen de avanzadilla. La canción inicia con la energía musical que requiere la letra, una historia amarga y profunda de enamoramiento (temática fetiche de la artista). La continuación no sólo no defrauda sino que eleva la potencia hasta el punto esperado. El estribillo satisface las expectativas con toques muy punk en guitarra y voz, todo esto sin perder un rollazo muy rockero. El cierre es sencillamente perfecto: la armonía de la voz de Samu proyectada en eco y recogida por cierta distorsión de guitarras suena celestial. Un tema redondo.



Pared y Espada es posiblemente la canción más rockera del EP, con un sonido muy áspero y un ritmo potente. De nuevo, el amor complejo aparece como tema central en las canciones de Samuraï y nos narra un desengaño. La nostalgia quedó enterrada y la rabia aparece en una historia fea en la que ella parecía dar más que la otra persona. Acompaña el relato con un ritmo muy rápido que parece intencionado con el fin de transmitirnos la ansiedad vivida. Spoiler: lo consigue. Los toques ágiles de guitarra y golpes secos de batería ayudan a entrar en el mood del tema: “entre pared y espada”.

Mechero es la única colaboración del disco y Samuraï la interpreta junto a Renee, compositora y cantautora mexico-estadounidense. Es sabido que el criterio de Samu para las colaboraciones es exigente. Reconoce escoger muy bien las uniones musicales, solo le gusta colaborar con artistas con los que realmente conecta. Resulta extraña esta mezcla por el sonido más relajado de la artista mexicana. No obstante, nos encaja que Aroa la escoja como compañera musical por su autenticidad y creatividad, cualidades que casan con el gusto por la exploración de estilos que tiene Samuraï. Las voces de ambas artistas se fusionan fácilmente y vibran con fuerza. Estamos ante uno de los temas más guitarreros que, junto a los gritos cantados y la letra rebelde, provocan un himno cañero y divertido.





Un tiro al aire es el cierre perfecto a la gran historia de amor que Samu nos cuenta en Artillería. En este punto, la artista recuerda lo vivido en una relación pasada pero esta vez “fuera del tablero”. Parece que ese disparo al aire ha sido el cierre de una experiencia que pasa a ser un bonito recuerdo. La mezcla de tonalidades de una misma voz simultáneamente nos hace ver las dos caras de una misma historia: la aguda, que inspira amor e inocencia y la grave, que transmite experiencia y resignación. Suena redundante destacar de nuevo las guitarras pero nos resulta imposible no hacerlo al ser las grandes protagonistas del disco. La versatilidad que Samu demuestra en la variedad de registros vocales de esta canción, el sonido eléctrico y la energía del conjunto hace de este nuestro tema favorito indiscutible.

A estas alturas y tras este viaje a lo más hondo de Samu, afirmamos sin reservas que seguimos ante una revolución del panorama musical actual. Movida por el amor y atraída por lo tóxico, ha conseguido transformar sus experiencias en letras profundas y bmps rápidos en este EP que ya es de todos nosotros. Artillería nos ha dejado completamente cautivados y Samuraï ha conseguido que empaticemos con cada emoción que plasma en este tracklist. Su universo nos ha invadido y su energía nos ha dado un vuelco. Se le ha escapado que este álbum es solo una parte de algo más grande que todavía no puede descubrir y verla estos días mostrando en redes procesos de grabación hace que nos hagamos muchísimas ilusiones ante lo que se viene. Queremos más guerra. Y más amor.

