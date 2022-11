El sonido de Santigold se ha ido diversificando a lo largo de su carrera, pero su compromiso de lucha por la reivindicación afroamericana se ha mantenido invariable o inclusive se ha recrudecido a medida que el movimiento Black Lives Matter ha cobrado mayor relevancia.

En varias entrevistas, la artista ha señalado que detesta la idea de que la gente intente encasillar a los músicos afroamericanos en géneros como el hip hop, el soul o el R&B. Estas declaraciones, junto a la paleta sonora presente en sus trabajos, nos dejan con la idea de que, para Santi White (su verdadero nombre), la música es también un discurso político que, ejecutado en varios idiomas musicales, puede contribuir a romper estereotipos y poner por delante un mensaje de integración racial.

Para la norteamericana, desenvolverse en diversos géneros siempre ha sido una ventaja y Witness, tema central del disco, es un buen ejemplo con su beat y atmósfera, a medio camino entre el dancehall y el trap, en el que rechaza la intromisión de la gente y que tiene cierta cercanía sonora con Ain’t ready. Shake alterna el viejo sonido del synth pop primitivo con una rapeada bastante económica, pero por demás eficaz. Los beats programados en el límite entre la ansiedad y la efervescencia, sirven para sostener melodías más oscuras como en High Priestess pero el narcotizante electro-reggae de Ushers of the New World te introduce en nuevas direcciones en donde la versatilidad de su música es la primera palabra sobre la cual se ha construido su vocabulario musical. La producción de Fall First puede hacerte volar la peluca con ese rock mugriento y aullidos fantasmales.

Arriesgarse en nuevos terrenos no tiene una connotación negativa o desfavorable para Santigold, es más, parece reconfortarla y eso es lo que persigue en este su cuarto álbum: darle una mirada más diversa a los sonidos mientras su mensaje se irradia en las cuatro direcciones. No es que nunca lo haya hecho pero este álbum en particular tiene la significancia de ser un proceso catárquico para empezar a moverse de nuevo y cuya creación ocupó los dos años de la pandemia.

Este tiempo le ha permitido descubrirse capaz de crear ensamblajes de ambientes sonoros por lo demás interesantes y que se atestiguan en cada una de las canciones de Spirituals, una clara referencia a los cantos negros de la época de la esclavitud que representaban un tipo de proceso catárquico también para ese grupo social, en los que visualizaban la esperanza de liberarse y comenzar a andar de nuevo. El álbum ofrece momentos climáticos clave, con interpretaciones vocales que cautivan la atención y que fácilmente podrían llegar a estar entre los mejores momentos musicales de Santigold.

Quizá ir en diversas direcciones simultáneamente le haya acarreado también ciertas dificultades: recientemente, White acusaba a Taylor Swift de plagiar uno de sus temas, una actuación que, según señala la autora de Spirituals, no hace sino contribuir a la invisibilización el trabajo de artistas afroamericanos.

La militancia de Santigold, hecha música, mostrándole los dientes a la industria y a ciertos sectores de la sociedad política y civil, se reflejan en este trabajo que bebe de diversas fuentes, una de ellas su reciente experiencia como madre, vislumbrando un futuro para su descendencia que aún oscila entre la lucha y la esperanza.

Escúchalo vía streaming