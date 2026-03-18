«Ships», la arquitectura acuática de la memoria

La música de Seamus Fogarty siempre ha operado en un rincón nebuloso del espectro sonoro, un espacio donde la tradición del folk irlandés choca de frente con el espejismo digital y la experimentación de vanguardia. El lanzamiento de Ships (marzo de 2026), a través de los sellos Lost Map Records y Sing a Song Fighter, marca no solo el regreso de un alquimista sonoro, sino la consolidación de un estilo que ha sido descrito como folk motorik. Este cuarto álbum de estudio representa la colección de música más expansiva y honesta del artista hasta la fecha, un compendio de instantes que capturan la fragilidad de la existencia humana, el peso de la pérdida y la extraña pulsión de optimismo que surge cuando se decide seguir adelante a pesar de todo.

El disco no es simplemente una continuación de su trabajo previo; es una evolución técnica y emocional que sitúa al oyente en una posición de vulnerabilidad compartida. Si en A Bag Of Eyes (2020) Fogarty exploraba la oscuridad a través de sintetizadores y cajas de ritmos tras sentirse cansado de la guitarra, en Ships logra un equilibrio simbiótico entre el instrumento acústico y la manipulación electrónica. El resultado es una obra que canaliza influencias tan dispares como el post-rock de Tortoise, el hip hop de principios de los 90 y la psicodelia pastoral de Brian Wilson, todo ello filtrado por la lente de un músico que creció en el condado de Mayo (Irlanda) y ahora navega por la cacofonía urbana de Londres.

Los «Argonautas» de Seamus

La gestación de Ships ha sido un proceso colaborativo y geográficamente diverso, grabado en los estudios de Londres, St Leonards-on-Sea y Margate, con toques finales realizados en el estudio casero de Fogarty en Walthamstow. La producción ha contado con la mano experta de colaboradores habituales y nuevas incorporaciones que han ayudado a expandir el horizonte sonoro del artista hacia terrenos más expansivos y detallados.

El álbum cuenta con una lista de argonautas musicales de primer nivel que aportan texturas esenciales al conjunto. Emma Smith, colaboradora de larga data y miembro de bandas como Pulp y acompañante de Beth Gibbons, se encarga de los arreglos de cuerda, el bajo, el violín, la viola y las voces de apoyo. En la sección rítmica, el disco se beneficia del trabajo de los percusionistas Chris Vatalaro (conocido por su trabajo con Anohni y Radiohead) y Aram Zarikian. Otros colaboradores incluyen a Joe Auckland en trompeta y fliscorno, Sergio Serra al violonchelo y John Fogarty en las voces de apoyo.

Del condado de Mayo a la vanguardia londinense

La historia de Seamus Fogarty es la de un músico que nunca ha tenido miedo de arruinar una buena canción con ruidos extraños, grabaciones de campo o interferencias electrónicas para encontrar una verdad más profunda. Nacido y criado en la costa oeste de Irlanda, Fogarty creció inmerso en la música tradicional, comenzando a tocar el silbato (tin whistle) a los cuatro años y la guitarra a los diez. Su formación académica como ingeniero en la DCU de Dublín y su posterior máster en tecnología musical en Limerick sentaron las bases para su enfoque técnico único: una mezcla de composición clásica y manipulación digital mediante software como Ableton Live y sintetizadores analógicos.

A lo largo de los años, Fogarty ha mantenido una agenda de directos envidiable, abriendo para artistas de la talla de Beth Gibbons de Portishead en el Roundhouse de Londres y compartiendo escenario con leyendas como Mike Heron de The Incredible String Band. Su conexión con el sello Lost Map, dirigido por Johnny Lynch (The Pictish Trail), ha sido constante desde sus días en Fence, culminando en el lanzamiento de Ships tras el éxito del EP Hee Haw (2023), cuyo sencillo They Recognised Him fue alabado públicamente por el actor Cillian Murphy como simplemente brillante.

El inicio y la consolidación

El debut oficial de Seamus llegó en 2012 con God Damn You Mountain (2012), lanzado por el influyente sello escocés Fence Records. Aquel disco, apadrinado por King Creosote y James Yorkston, ya mostraba su capacidad para tejer narrativas surrealistas sobre instrumentos tradicionales y objetos cotidianos como platos de mantequilla, conchas marinas o despertadores. Tras este inicio, su carrera dio un salto cualitativo al fichar por Domino Records, donde publicó los aclamados The Curious Hand (2017) —calificado con cinco estrellas por The Guardian— y el ya mencionado A Bag Of Eyes.

A lo largo de los años, Fogarty ha mantenido una agenda de directos envidiable, abriendo para artistas de la talla de Beth Gibbons de Portishead en el Roundhouse de Londres y compartiendo escenario con leyendas como Mike Heron de The Incredible String Band. Su conexión con el sello Lost Map, dirigido por Johnny Lynch (The Pictish Trail), ha sido constante desde sus días en Fence, culminando en el lanzamiento de Ships tras el éxito del EP Hee Haw (2023), cuyo sencillo They Recognised Him fue alabado públicamente por el actor Cillian Murphy como simplemente brillante.

La colisión entre lo analógico y lo digital

En Ships, la arquitectura sonora se construye sobre la tensión entre el ritmo motorik y la calidez del folk. La instrumentación es rica y deliberadamente sucia en los bordes, utilizando capas de disonancia electrónica para acentuar la emoción de las letras. El uso del bajo, particularmente influenciado por la era de Wings de Paul McCartney en temas como Fire, proporciona una columna vertebral sólida sobre la que flotan sintetizadores Moog y arreglos de cuerda cinematográficos.

El álbum se aleja del minimalismo para abrazar una producción más densa. La colaboración con Leo Abrahams, conocido por su trabajo con Brian Eno y Jon Hopkins, es fundamental para este sonido expansivo que mezcla la tradición con la experimentación electrónica. Se percibe una integración orgánica de grabaciones de campo —como el babble and buzz (el murmullo y el zumbido) de Walthamstow— con instrumentación de cámara y ritmos que canalizan el hip hop de los 90. La presencia de la trompeta y el fliscorno añaden una capa de melancolía que contrasta con los ritmos electrónicos más agresivos y las texturas de drone.

Voz, intimidad y declaración

La voz de Fogarty en este disco funciona como un hilo conductor de honestidad brutal. En canciones como Fire, la interpretación es extra-breathy (extremadamente jadeante), resultado de haber grabado la maqueta original en su teléfono mientras su hija dormía para no despertarla. Esta decisión de mantener la toma original, sugerida por Abrahams, preserva una intimidad que las grabaciones de estudio pulidas a menudo pierden. Su registro varía desde el susurro vulnerable en el tema homónimo Ships hasta una declaración abierta y potente, reflejando el arco emocional del álbum que evoluciona de la introspección al crecimiento.

«Creo que hay algunas canciones tristes, sin duda —algo inevitable a estas alturas, pero en mi opinión, esta colección tiene algo extrañamente inspirador, más que cualquier otra cosa que haya publicado antes. Sé que estoy mejor que la mayoría, pero aún me cuesta perseverar y seguir adelante, y ese es probablemente el tema principal del álbum. Es honesto de una manera que mis otros discos no siempre lo han sido, por eso estoy tan seguro de que va a ser un gran éxito» –Seamus Fogerty

Un barco solitario en el mar de los estilos flotantes

El arte visual de Ships, creado por el propio Fogarty, es una extensión directa de su música. La portada presenta la imagen de un barco flotando en un mar representado a través de una mezcla de estilos: óleo, monografía y carbón. Esta pluralidad técnica en el lienzo es una metáfora visual de la música contenida en el disco: una mezcla de géneros y estados de ánimo que coexisten en el mismo espacio vibrante.

El concepto central gira en torno a la perseverancia y la transformación. Fogarty ha declarado que el álbum explora cómo las personas, los lugares y los símbolos son moldeados por el tiempo. La imagen del barco sugiere movimiento, pero también la vulnerabilidad de estar a merced de los elementos. Estéticamente, el álbum ha sido comparado con las acuarelas de J.M.W. Turner, donde las imágenes brillantes se disuelven en memorias líquidas. Líricamente, el punto de anclaje es una instalación de neón de Tracey Emin en el puerto de Margate, cuyo mensaje directo inspiró el tema central del disco.

El nacimiento de la odisea

A simple vista no hay ninguna relación explícita entre Jasón y los Argonautas y el álbum Ships. Fogarty si cita como referentes el neón de Tracey Emin en Margate, la historia real del relojero que construyó su propio ataúd, las giras en tren, la vida en Walthamstow o la campiña de Mayo. Aun así, la metáfora del viaje argonáutico encaja a la perfección.

En el mito, Jasón y su tripulación emprenden una travesía por etapas hacia un objetivo casi imposible —el vellocino de oro—, enfrentándose a islas, monstruos y pruebas que ponen a prueba su resistencia. En Ships, Fogarty levanta una odisea íntima: cada canción es una parada —la plaza de Walthamstow, la casa en Mayo, Margate, Woking, el taller del relojero— donde el protagonista se confronta con una variante de la pérdida, la culpa o el cansancio.

El mar, en el relato clásico, es territorio de riesgo y transformación. En Ships aparece en la portada y en la letra del tema central, como horizonte de posibilidades, pero también de distancia insalvable: los barcos que cruzan de izquierda a derecha son vidas o futuros que quizá nunca lleguen a puerto.

El mito es, en esencia, un catálogo de pruebas que obligan a Jasón a decidir si sigue adelante o se da la vuelta. Fogarty verbaliza algo similar cuando admite que el núcleo del álbum es lo difícil que le resulta perseverar pese a saber que «lo tiene mejor que la mayoría»; temas como Fire, Plodder o Doer Undoer son equivalentes emocionales de esas pruebas. La diferencia es el botín: Jasón persigue un trofeo heroico; el de Ships es mucho más modesto y conmovedor, la posibilidad de seguir viviendo con honestidad, de mantener vivo un amor, de aceptar la muerte ajena y la propia sin dejar de remar.

«Quería que el disco se sintiera como muchos viajes pequeños que, juntos, acaban formando uno grande» –Seamus Fogerty

Un viaje por los fragmentos diversos de la vida

El álbum se estructura como un viaje narrativo de nueve paradas, cada una capturando un momento donde la cotidianeidad se eleva a la categoría de mito personal a través de la experimentación sonora. A pesar de los temas de pérdida y la presencia de canciones miserables obligatorias, el mensaje final es de una extraña esperanza. Es un reconocimiento de que, aunque el camino sea difícil y la determinación flaquee, es necesario seguir navegando. La honestidad del trabajo radica en admitir la dificultad de perseverar: «Sé que lo tengo mejor que la mayoría de la gente, pero aun así me cuesta perseverar y seguir adelante, y ese es probablemente el tema principal del álbum».

Todas letras de Ships forman un ciclo muy cohesionado sobre cómo el tiempo modela personas, lugares y símbolos: amor, duelo, fama, agotamiento y persistencia aparecen siempre filtrados por imágenes muy concretas y, a la vez, ligeramente extrañadas. Más que contar historias lineales, Fogarty arma una serie de escenas que funcionan como recuerdos o visiones, conectadas por la idea de seguir adelante, aunque la inercia invite a pararse.

Perseverar y seguir adelante

El disco abre con Come Down To The Square, una pieza que funciona como el primo urbano de sus primeras canciones pastorales. En lugar de sonidos de la campiña irlandesa, aquí escuchamos el zumbido de Walthamstow, con predicadores callejeros y vendedores apasionados. La letra observa que «las viejas formas están muriendo», creando una atmósfera ominosa sobre un ritmo que evoca la constante transformación de la ciudad.

Esta energía urbana se transforma en Fire, un corte donde el folk tradicional se encuentra con sintetizadores locos y una línea de bajo adictiva. La canción nació de versos olvidados en un teléfono que Fogarty redescubrió. Al cantarlos con esa voz jadeante, reflexiona sobre la falta de presencia: «No he estado escuchando. No he estado leyendo. No he estado presente. Apenas he estado respirando». Sin embargo, la canción se convierte en un himno a la ignición interna, buscando algo que «vuelva a encender el fuego en ti».

Amor, duelo y memoria

El corazón llega con Ships, el centro emocional y el duelo. Inspirada por la obra de Emin, la canción utiliza la frase repetida «Nunca dejé de amarte». La instrumentación es progresiva, evocando la elegancia de Brian Wilson, mientras las cuerdas remiten a la sintonía del pronóstico marítimo de la BBC Radio 4, Sailing By. Es un homenaje a un amor que crece con el tiempo y un réquiem por un amigo fallecido.

La narrativa continúa con I Passed Your House, un réquiem pulsante por un amigo perdido. Sobre un ritmo de cuatro por cuatro, Fogarty reflexiona sobre la desolación de pasar frente a una casa familiar y sentir la frialdad de la campiña de Mayo en octubre. La letra es directa y dolorosa, capturando la esencia de la pérdida a través de la geografía física y emocional.

Este tono de duelo se mantiene en They Recognised Him, una canción oscura y divertida que analiza el culto a la celebridad y cómo hasta los momentos más mundanos se vuelven obsesiones públicas. Originalmente incluida en el EP Hee Haw, su inclusión aquí refuerza la temática de cómo el tiempo transforma la identidad.

Las transiciones y el final del relojero

El álbum avanza con Woking y la breve pieza Plodder, que funcionan como puentes rítmicos antes de llegar a la hipnótica The Last Days Of Watchmaker Joe. Esta cuenta la historia real de un viejo relojero que construye su propio ataúd sin usar ni clavos ni tornillos. La canción funciona como una fábula sobre el tiempo y la preparación para la muerte. La música se apoya en un dron de estilo oriental y un metro repetitivo que induce al trance, capturando la obsesión por el tiempo y la preparación para el final.

El cierre llega con Doer Undoer, un crescendo desafiante que resume la lucha entre la acción y la inacción que atraviesa todo el disco. Es una conclusión poderosa que reafirma la idea de que, a pesar de los naufragios personales, siempre hay una orilla a la que intentar llegar, cerrando el álbum con una nota de resiliencia expansiva.

El triunfo de la honestidad quebrada

Ships es, sin duda, la obra más completa de Seamus Fogarty. En un mundo saturado de producciones perfectas, Fogarty apuesta por lo imperfecto: el jadeo en la voz, el ruido de la calle, la estructura que parece romperse pero que se mantiene unida por una melodía impecable. Es un disco sobre la supervivencia emocional, no desde la sabiduría, sino desde la duda diaria.

La capacidad de Fogarty para elevar viñetas de la vida cotidiana —desde latas de cerveza en trenes con desconocidos hasta literatura rusa de segunda categoría— a la categoría de arte es lo que lo sitúa como una voz única. Ships es un recordatorio de que la música puede ser un refugio melancólico y un motor de propulsión hacia adelante. Es un álbum que invita a perderse en sus capas para acabar encontrándose en sus verdades más simples y honestas.

Escucha aquí «Ships» de Seamus Fogarty