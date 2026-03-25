Crónica del colapso y la resistencia

El reloj de la civilización no solo marca la hora; emite un pitido agudo, una frecuencia de alerta que la mayoría prefiere ignorar. No es el fin del mundo lo que nos aterra, sino la sospecha de que el sistema no tiene un botón de reinicio automático. En este escenario de incertidumbre absoluta, Seeming regresa para decirnos que la esperanza no es un sentimiento, sino un acto de voluntad radical. Con su nueva entrega, el proyecto liderado por el erudito Alex Reed nos entrega un manual de supervivencia sonora para un planeta que ya no sabe cómo sanar.

«lamentablemente la locura y la extinción son alternativas viables de un mundo dominado por personas convencidas de su propia razón y de su derecho a controlar a los demás, matar seres vivos y envenenar el cielo» —Alex Reed

El arquitecto del mundo y su red de talentos

La gestación de The World no ha sido un proceso solitario, sino una asamblea de mentes inquietas bajo la dirección de Seeming. El álbum salió a la luz el 5 de diciembre de 2025 a través del sello Artoffact Records, consolidándose como un faro de darkwave urgente, synth-pop industrial y pop post-gótico.

Aunque el núcleo es Reed, el proyecto funciona como un organismo vivo que se nutre de su comunidad en Patreon y de contactos en la escena underground. En esta entrega, la presencia de colaboradores vocales como Sarah Green (Silver Rein), Emmillie y Eli Baez, aporta una luz etérea que contrasta con la densidad de los sintetizadores. La participación de músicos como Oleksandra Vyentseva (violín), Kellen Ko (flauta alto), contribuye una capa de realismo acústico que aleja el disco de la frialdad puramente digital, otorgándole una urgencia casi orquestal. En la masterización ha trabajado Matthew Azevedo y la portada es obra de Dragan Bibin.

La mente detrás del sonido: ¿Quién es Alex Reed?

Seeming es una de las figuras más fascinantes de la escena alternativa contemporánea, no solo habita la música, sino que la disecciona con el rigor de un cirujano y la pasión de un activista. Radicado en Nueva York, Reed divide su tiempo entre la creación artística y la cátedra universitaria en el Ithaca College.

Su nombre resuena con fuerza en los círculos intelectuales del género gracias a su obra literaria Assimilate: A Critical History of Industrial Music. Este libro, publicado por Oxford University Press, es considerado por muchos la biblia de la música industrial. En sus páginas, Reed argumenta que este estilo no es meramente ruido, sino una estrategia para hackear el control social desde sus propias entrañas tecnológicas.

Antes de fundar su proyecto actual, Reed dejó una marca imborrable con ThouShaltNot (1999-2011), un dúo de synth-pop gótico que exploraba la identidad y el deseo con una sensibilidad romántica. Sin embargo, Seeming nació de la necesidad de ensuciar ese sonido, de politizarlo y de abrazar una filosofía post-humana que busca descentrar la experiencia antropocéntrica para mirar de frente a la ecología y al colapso sistémico. Sin duda, este es el análisis profundo de una de las obras más necesarias de nuestra era.

«El concepto de este álbum es que no hay una mano invisible que guíe el progreso. Si queremos un futuro, tenemos que construirlo con nuestras propias manos, entre el ruido y la furia» —Alex Reed

La metamorfosis de un visionario

La discografía de este proyecto es una escalera hacia la lucidez. Desde su debut con Madness & Extinction (2014), Seeming dejó claro que no venía a alimentar el nihilismo gratuito. Su segundo trabajo, SOL: A Self-Banishment Ritual (2017), fue aclamado como una obra maestra de la década, un ritual de aislamiento que resonaba con la alienación moderna. Posteriormente, tras la crudeza de The Birdwatcher’s Guide to Atrocity (2020), la observación del horror se convertía en arte. Con The World, el sonido se vuelve más orgánico, pero también más alarmante. La formación académica de Reed en historia de la música le permite jugar con estructuras que resultan familiares para el amante del pop, pero tras ello se esconden texturas abrasivas del industrial.

Las sirenas de la emergencia

Musicalmente, The World es un campo de batalla. Reed ha diseñado una sonoridad que él mismo define como urgencia moral. No esperes melodías complacientes. Los arreglos de cuerdas y metales están compuestos para imitar el tono y el ritmo de las sirenas de alerta. Es un sonido que te mantiene en vilo, recordándote que el tiempo se agota.

El uso del darkwave y el synth-pop aquí no es nostálgico. Se fusiona con elementos del industrial para crear una tensión constante. Hay un contraste fascinante entre la pegada rítmica, casi bailable en algunos tramos, y la pesadez de los arreglos. Es música para bailar en las ruinas de una discoteca mientras fuera el cielo se torna naranja. La flauta alto de Kellen Ko y el violín de Vyentseva añaden una fragilidad humana que corta el aire entre los muros de sonido sintético.

La autoridad de la desesperanza

La voz de Reed en este álbum es una herramienta de precisión. Posee esa cualidad teatral heredada de sus días en ThouShaltNot, pero con una madurez que rehúye el melodrama innecesario. Su interpretación fluctúa entre la narración cínica de un académico que observa el fin de los tiempos y el grito contenido de un resistente.

No busca la perfección técnica, sino la transmisión de una verdad incómoda. En las colaboraciones, como con Sarah Green, su registro se vuelve más sombrío, permitiendo que las voces femeninas actúen como un eco de esperanza o una advertencia adicional. Es una voz que suena cansada pero firme, la voz de alguien que ha leído todos los libros sobre el colapso y ha decidido que aún hay algo por lo que luchar.

La mirada de lo salvaje

El arte de Dragan Bibin para The World es una pieza de simbolismo potente. En ella, vemos una ventana dividida en marcos. Tras el cristal, en la oscuridad del interior, varias cebras nos observan con una fijeza inquietante. El contraste entre la pared de ladrillo pálido, casi aséptica, y la selva oculta tras la ventana es una metáfora perfecta del álbum.

Las cebras representan esa naturaleza que hemos intentado domesticar o encerrar, pero que ahora nos observa desde las sombras, esperando su turno. Sugiere una inversión de roles: ¿somos nosotros los que miramos afuera o son ellas las que asisten al espectáculo de nuestra caída? Es una imagen que captura la eco filosofía de Reed: el mundo no es nuestro escenario, es una entidad que nos precede y nos sobrevivirá.

Mensaje y concepto: Contra el progreso automático

El corazón ideológico de The World es un ataque frontal al mito del progreso automático. Reed nos advierte que la historia no tiene una dirección ética por defecto. Si el fascismo crece y el planeta muere, es porque permitimos que la inercia del sistema siga su curso. El disco es una llamada a la acción frente a la apatía, un rechazo absoluto al nihilismo que suele plagar el darkwave.

El álbum abraza el antifascismo no como una consigna vacía, sino como una necesidad de supervivencia. Conecta la lucha política con la ecología radical, sugiriendo que la destrucción del medio ambiente y el autoritarismo son dos caras de la misma moneda. La idea central es clara: el mundo no va a cambiar por sí solo; requiere una intervención humana consciente, dolorosa y urgente.

Un recorrido por el abismo

El viaje comienza con A Failure of Imagination, una pieza que golpea desde el inicio con su violín punzante. Aquí, Reed critica nuestra incapacidad para concebir un sistema que no sea el actual. La letra es una bofetada: «No es que no podamos cambiar, es que ni siquiera podemos imaginar cómo sería el cambio». Es un inicio poderoso que establece el tono de urgencia del resto del disco.

La narrativa fluye hacia Heart of Hunger, donde la colaboración con Unwoman aporta una profundidad melancólica. Es un tema sobre la voracidad del sistema que todo lo consume. Sin pausa, nos encontramos con Zebra Tramples Horse Trainer, una metáfora vibrante sobre la rebelión de lo natural contra quien intenta dominarlo. El ritmo es frenético, casi violento, reflejando el caos de la insurrección.

En Tomorrow Place, la voz de Sarah Green se entrelaza con la de Reed para crear un espacio de refugio temporal. Es una canción de cuna para el fin del mundo, donde se busca un lugar que aún no ha sido corrompido. Sin embargo, la tensión regresa con Shackleton, donde la voz de Joe Bedel evoca la épica de la supervivencia en condiciones extremas, comparando la crisis climática con una expedición al hielo eterno que sale mal: «Perdí el control. Salí de mi jaula. Es el nacimiento de la era».

«El vapor se expande fresco e incierto. Cuando el mirlo tamborilea la mañana. Olvida tus cien historias anteriores. Donde intentaste una y otra vez desaparecer. Pero nunca encontraste la puerta de salida» –Tomorrow Place

La segunda mitad del disco nos ofrece Any Other World, un himno de resistencia que clama por la existencia de alternativas. Es una de las pistas más pop del álbum, pero su letra es puramente política. Le sigue Nova, una explosión de sintetizadores que se desvanece en Grindshow, un tema más oscuro e industrial que retrata la sociedad del espectáculo como un circo de horrores.

El tramo final se vuelve introspectivo con Spiral, donde la flauta alto crea una atmósfera asfixiante de repetición y caída. En Assassin’s Lovesong, Reed explora la relación entre la violencia y la devoción en un entorno hostil. Finalmente, el disco cierra con Winterlight, co-compuesta por Jess Bennett. Es un cierre cinematográfico, una luz fría que ilumina el paisaje tras la tormenta, dejándonos con la sensación de que, aunque el mundo esté roto, la claridad es el primer paso para reconstruirlo.

Concluyendo el orbe de Alex Reed

The World no es un disco fácil, ni pretende serlo. Es un artefacto sonoro diseñado para sacudirnos el polvo de la indiferencia. Seeming ha logrado lo que pocos artistas consiguen en la madurez de su carrera: sonar más vital y peligroso que nunca. Alex Reed utiliza su vasto conocimiento para recordarnos que la música sigue siendo un arma, un espejo y, en el mejor de los casos, un mapa para encontrar la salida del laberinto. Al terminar la escucha, el silencio que queda no es de paz, sino de responsabilidad. El mundo está ahí fuera, y como dice el álbum, no se va a salvar solo.

Escucha aquí «The World» de Seeming