El verano eléctrico

El verano tiene su propia banda sonora no escrita. Genera sensaciones especiales, Basta con cerrar los ojos para que aparezca una playa interminable, el sol cayendo lento sobre el mar y un riff que parece evaporarse en el aire caliente como si la guitarra aprendiera a respirar. En ese paisaje imaginario, el sonido de Carlos Santana flota, arde y acaricia a la vez, como un viaje sensorial que convierte cualquier instante en una postal tropical con pulso humano.

Ahí es donde entra Sentient, más que un álbum, una especie de peregrinación sonora donde el tiempo se dobla sobre sí mismo. Santana no se limita a recopilar canciones, las reimagina, las remueve como arena bajo el agua y las conecta en una narrativa que atraviesa diversos géneros como si todo perteneciera al mismo mapa emocional. El resultado no se escucha de forma lineal, se atraviesa como un territorio vivo que respira en cada transición.

Todo se funde en una sensación de continuidad espiritual, como si la música no tuviera principio ni final, solo estados de ánimo que se encadenan. Y así, Sentient se abre paso como un disco que no busca nostalgia, sino presencia. Una invitación a escuchar con el cuerpo entero mientras el mundo, por un momento, se convierte en ritmo.

Créditos que respiran por sí solos

Carlos Santana firma aquí algo que no se limita a la autoría clásica, sino a la curaduría de un universo sonoro. Sentient se publica el 28 de marzo de 2025 bajo el sello Candid Records y como tan no podíamos olvidarnos de él. El álbum se construye como una obra retrospectiva reimaginada, más cercana a una instalación musical que a un disco convencional.

La producción y reconstrucción sonora recae en el propio Santana, que selecciona, remasteriza y reordena material de distintas épocas con una intención narrativa clara: convertir grabaciones dispersas en una sola corriente espiritual continua. El disco reúne 11 piezas, entre revisiones, rescates históricos e inéditos, todas hiladas bajo una misma arquitectura emocional.

En el plano de colaboraciones, el álbum funciona como un cruce de constelaciones musicales. Aparecen figuras como Michael Jackson, Miles Davis, Smokey Robinson o Darryl “DMC” McDaniels, junto a músicos de su círculo más cercano como Cindy Blackman Santana o Benny Rietveld. No es una lista de invitados, sino una especie de conversación intergeneracional donde el tiempo se desordena con naturalidad. En esencia, Sentient no se presenta como un archivo recuperado, sino como una reescritura emocional del pasado. Un álbum que no conserva recuerdos, sino que los reinterpreta como si todavía estuvieran ocurriendo.

‘Sentient‘ refleja la búsqueda de huellas digitales propias, donde la paciencia para encontrar la melodía adecuada y la conexión profunda con los colaboradores se convierten en un testimonio de su carrera Al integrar versiones distintas de temas previos junto a material nuevo, el artista subraya que, aunque el sonido evolucione, la honestidad del mensaje sigue siendo la herramienta más poderosa para crear algo memorable

La música como conciencia viva

Sentient gira alrededor de una idea central muy clara: la música como algo que no pertenece al pasado ni a un autor concreto, sino a un flujo espiritual continuo. El propio Carlos Santana lo articula desde esa palabra clave del título, «sentient» (sintiente), que apunta a la conciencia que percibe, siente y permanece activa.

El concepto no es contar una historia, sino demostrar una tesis emocional: que las grabaciones, las colaboraciones y hasta las figuras ausentes siguen «vivas» dentro del sonido. Por eso Miles Davis o Michael Jackson conviven como si no hubiera ruptura temporal. El disco borra la frontera entre archivo y presente, entre memoria y experiencia en tiempo real.

En consecuencia, el mensaje del álbum se mueve en torno a tres ejes claros. El primero es la continuidad de la energía creativa: la música como algo que no muere, solo cambia de forma. El segundo es la fusión como lenguaje espiritual, donde jazz, rock, hip-hop y ritmos latinos no son géneros separados, sino dialectos de una misma emoción. El tercero es más filosófico: la idea de trascendencia, de que el arte conecta vidas distintas, épocas distintas e incluso ausencias físicas dentro de un mismo pulso. En resumen, Sentient no recopila pasado, lo reactiva. Como si cada pista fuera una chispa encendiendo otra vez una conversación que nunca se apagó.

Una portada con vocación cósmica

La portada de Sentient funciona como un portal más que como una simple presentación visual. En ella, Carlos Santana aparece en el centro de la composición como eje gravitacional, rodeado por una luminosidad dorada que lo separa del fondo y, al mismo tiempo, lo conecta con él. No es un retrato estático: es una figura en tránsito, como si la guitarra no fuera un instrumento sino una extensión de un estado de conciencia.

El fondo se abre en una nebulosa cósmica que disuelve cualquier referencia terrestre. No hay paisaje, sino expansión. El espacio exterior aquí no representa distancia, sino infinitud emocional, un territorio donde el sonido parece tener cuerpo propio. La imagen sugiere que la música no ocurre en el universo, sino que lo atraviesa.

Uno de los elementos más simbólicos son los colibríes. Suspendidos alrededor del artista, actúan como entidades vibracionales más que como simples animales. Su presencia introduce una lectura energética: velocidad, ligereza, transformación constante. En este contexto visual, funcionan como intermediarios entre lo humano y lo invisible, como si la música de Santana se propagara en forma de aleteo sutil entre dimensiones.

La tipografía refuerza ese equilibrio entre legado y expansión. El logotipo clásico de Santana mantiene su identidad orgánica y serpenteante, mientras que Sentient aparece con una estética más contenida, casi meditativa. Esa dualidad visual sintetiza el núcleo del proyecto: memoria y conciencia, tradición y expansión, cuerpo y energía.

En conjunto, la portada no ilustra el álbum, lo conceptualiza. Propone la idea de la música como campo energético, como lenguaje universal que conecta lo terrenal con lo cósmico. El resultado no es decorativo, sino declarativo: aquí el sonido no acompaña a la imagen, la imagen anuncia el sonido.

la portada funciona como un portal. nos invita a entrar en un estado de consciencia elevada, donde el blues y el rock latino se fusionan con la espiritualidad cósmica. Es una imagen que comunica equilibrio: la fuerza de la guitarra eléctrica contrastada con la fragilidad y vitalidad de las aves, todo contenido en la inmensidad del espacio exterior

El disco como organismo vivo

Sentient se despliega como un organismo vivo, donde cada una de sus once piezas no actúa de forma aislada, sino como parte de una respiración continua guiada por Carlos Santana. El disco no avanza por capítulos, sino por oleadas emocionales que se contaminan entre sí. Lejos de ofrecer una simple sucesión de canciones, el guitarrista construye una experiencia en permanente transformación. Cada composición recoge el pulso de la anterior y, al mismo tiempo, anticipa la siguiente, como si todas compartieran un mismo torrente sanguíneo. No existen cortes bruscos ni cambios gratuitos: todo responde a una lógica emocional donde el jazz, el rock, el soul, el hip-hop y los ritmos latinos dialogan con absoluta naturalidad.

Esa sensación de continuidad convierte la escucha completa en la mejor forma de comprender la verdadera dimensión del proyecto. Cada tema aporta una textura distinta, una emoción nueva o un color diferente, pero ninguno pretende eclipsar al resto. Todos colaboran en la construcción de un paisaje sonoro donde pasado y presente, memoria e inspiración, tradición e innovación conviven con un equilibrio sorprendente. Más que una colección de composiciones, Sentient se comporta como un ecosistema musical en constante movimiento. Un viaje donde cada parada tiene sentido por sí misma, pero alcanza toda su fuerza cuando forma parte del conjunto.

Cuando la guitarra despierta

La apertura con Let The Guitar Play irrumpe con energía urbana, como si la guitarra despertara en mitad de una ciudad que aún no ha abierto los ojos. Pero esa vitalidad no se queda en la superficie, enseguida se transforma en memoria cuando Stranger In Moscow aparece como una niebla suspendida, donde la guitarra empieza a hablar en lugar de acompañar, recogiendo la ausencia de Michael Jackson y convirtiéndola en presencia sonora.

Desde ahí, el tránsito hacia Whatever Happens se siente como si el disco buscara un reencuentro emocional. La calidez de la colaboración se percibe como una conversación que nunca terminó del todo, solo cambió de forma con el tiempo. Y cuando el alma soul de Smokey Robinson entra en Please Don’t Take Your Love, el álbum se vuelve más íntimo, como si la música se acercara al oído del oyente en lugar de expandirse hacia el espacio.

La conciencia toma forma

Sin apenas darnos cuenta, el viaje se abre hacia territorios más elásticos con Get On, donde la sombra de Miles Davis introduce una tensión elegante. Aquí la música ya no fluye en línea recta: respira en espirales, como si cada nota estuviera pensando su propio movimiento antes de existir.

Y justo cuando ese pulso parece dispersarse, Vers Le Soleil lo recoge con delicadeza, funcionando como un pasillo de luz entre mundos. Es un respiro, un espacio suspendido donde el álbum parece contemplarse a sí mismo antes de volver a moverse. Esa contemplación se fractura suavemente con Rastafario, que retoma la energía jazz-rock, pero la empuja hacia una vibración más inestable, más abierta, como si el equilibrio nunca fuera definitivo.

A partir de ahí, el disco desciende hacia una zona más nocturna con Full Moon, donde todo se vuelve más lento, más circular, más interno. La música deja de avanzar y empieza a orbitar alrededor de una emoción que no termina de definirse. Y cuando I’ll Be Waiting aparece, ese movimiento circular se rompe: el pasado regresa sin nostalgia explícita, pero con la claridad de algo que sigue vivo bajo otra piel.

Dos joyas para el desenlace

Sin embargo, el álbum no se queda en la memoria. Con Coherence, entra en su zona más física y contemporánea, donde la percusión de Cindy Blackman Santana convierte el ritmo en un pulso casi biológico. Aquí la música ya no representa estados emocionales: los produce en tiempo real. Guitarra y batería se entrelazan como fuerzas que no buscan armonía perfecta, sino fricción creadora. Es el punto donde el disco se vuelve materia.

Y es precisamente desde esa materia viva donde el viaje empieza a cerrarse. Blues for Salvador funciona como una especie de retorno transfigurado: no un final, sino una relectura del origen. El tema, ligado a uno de los momentos más significativos de la trayectoria de Carlos Santana, reaparece aquí como si hubiera sido desplazado en el tiempo. Lo que antes era declaración personal ahora se percibe como memoria expandida.

En este último tramo, el álbum deja de proponer movimiento hacia adelante y comienza a replegarse sobre sí mismo. Coherence empuja la energía hacia lo tangible, mientras Blues for Salvador la disuelve en reconocimiento emocional. Entre ambos, el disco encuentra su verdadero cierre: no una conclusión, sino una resonancia que permanece abierta. Las escalas de guitarra son un auténtico lujo. Demuestran el virtuosísimo de este tremendo guitarrista.

Filosofía: el tiempo como ilusión sonora

Sentient es una afirmación espiritual sobre la continuidad de la música. En manos de Carlos Santana se convierte en entidad viva, capaz de recordar, sentir y trascender a quienes la generan. En base a ello, el núcleo filosófico del disco se articula bajo un tiempo no lineal. Por eso conviven figuras como Miles Davis y Michael Jackson no como invitados de épocas distintas, sino como presencias simultáneas dentro de un mismo campo energético. El álbum propone que la música no pertenece al pasado, sino a un presente expandido donde todo sigue ocurriendo.

Desde ahí, el concepto de colaboración también cambia de naturaleza. No se trata de sumar voces o estilos, sino de activar resonancias. Cada tema funciona como un punto de contacto entre frecuencias distintas: el jazz como interrogación, el rock como impulso, el soul como memoria emocional, el hip-hop como pulso contemporáneo y los ritmos latinos como raíz orgánica. Pero ninguno domina: todos se disuelven en una misma circulación.

Existe también una dimensión claramente espiritual. La guitarra de Santana no representa tan solo un instrumento, sino un canal. La música no se interpreta, se canaliza. Y en ese gesto, el álbum sugiere que la creación artística es una forma de permanencia, una manera de seguir presente incluso cuando las formas originales ya no están. El resultado es una obra que funciona como puente entre lo material y lo intangible. Un espacio donde la memoria no es archivo, sino respiración activa. Donde las ausencias no se perciben como vacío, sino como otra forma de presencia. En última instancia, Sentient no intenta explicar la música. Intenta sostener una idea más radical: que la música no necesita explicación porque, en sí misma, ya está viva.

Epílogo: cuando el disco no termina

Sentient no se comporta como un recopilatorio ni como una simple relectura de catálogo. Es más bien un organismo sonoro que reorganiza el pasado para hacerlo respirar en presente. Bajo la guía de Carlos Santana, cada fragmento se reubica dentro de una lógica distinta: aquí no importa el origen de las piezas, sino su capacidad para seguir generando vida musical.

El disco funciona porque renuncia a la linealidad. En lugar de avanzar, orbita. En lugar de cerrar, conecta. Y en ese movimiento continuo, figuras como Miles Davis o Michael Jackson dejan de ser referencias históricas para convertirse en presencias activas dentro del mismo campo sonoro.

La fuerza de Sentient está pues en su ambición conceptual, en tratar la música como una forma de conciencia expandida. No busca nostalgia ni celebración de archivo, sino la idea de que todo sonido puede ser reactivado, recontextualizado y devuelto al presente con otra intensidad. Esa es su apuesta y también su riesgo: convertir la memoria en materia viva.

Ahora solo queda esperbar el nuevo álbum deSantana y Cindy Blackman denominado Coherence, que sale a la venta el 31 de julio. El primer sencillo, Illumination, ya está disponible. Coherence cuenta con un selecto grupo de colaboradores para completar su visión, entre los que se incluyen Carlos, John McLaughlin, el bajista Matt Garrison, el teclista Ray Angry, el violonchelista Dave Eggar entre otros.

Escucha aquí «Sentient» de Carlos Santana