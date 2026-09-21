Sera Cahoone – I’ve Missed You All These Years

Una artista encontrada entre el ruido de la multitud

A veces hay descubrimientos musicales que no necesitan una presentación previa. Aparece un nombre entre cientos y algo inconsciente reclama tu atención y el dedo termina haciendo clic en el play sin demasiadas explicaciones. Después llega la primera canción, luego otra, y de pronto aquella artista desconocida termina ocupando un espacio que hasta hace unos minutos estaba durmiendo en el vacío. Eso es exactamente lo que me ocurrió con Sera Cahoone, una de esas artistas que aparecen sin hacer ruido y terminan quedándose. No sabes todavía quién es, de dónde viene ni qué historia se esconde detrás de sus canciones. Solo sabes que quieres seguir escuchando y acaba formando parte de tu playlist.

I’ve Missed You All These Years, su reciente álbum, lejos de comportarse como una simple colección de canciones, parece abrir poco a poco las puertas de una casa en la que alguien lleva demasiado tiempo viviendo a solas. Sin embargo, hay algo particularmente atractivo en la manera en que Cahoone regresa. No lo hace intentando recuperar el tiempo perdido ni reclamando un lugar que ya ocupó. Lo hace desde otro sitio, después de varios años atravesados por pérdidas personales, silencios y una profunda transformación creativa.

El resultado tiene la serenidad de quien ha aprendido que algunas heridas no desaparecen, pero también la energía de quien vuelve a descubrir el placer de estar rodeada de gente. Y quizá por eso este disco funciona tan bien desde la primera escucha. Bajo sus guitarras, su pedal steel, sus teclados y ese aroma de folk, country y americana hay algo mucho más sencillo y reconocible: una persona intentando volver a sentirse en casa dentro de su propia vida.

Sub Pop Records publica I’ve Missed You All These Years el 28 de agosto de 2026. Once canciones y poco más de media hora bastan para que Cahoone transforme ocho años de distancia en una conversación íntima sobre el duelo, el amor, la amistad, la soledad y esa extraña capacidad humana para volver a levantarse cuando parecía que ya no quedaban fuerzas. A veces un disco llega cuando uno no lo estaba buscando. Y precisamente por eso consigue encontrar el lugar exacto donde quedarse.

Una habitación llena de amigos

Nacida en Colorado y forjada musicalmente en la escena de Seattle, Cahoone regresa ocho años después de su último álbum con I’ve Missed You All These Years (2026), un trabajo que llega el 28 de agosto de la mano de Sub Pop Records que lo presenta como su sexto álbum, aunque la cuenta discográfica más precisa sitúa este regreso como su quinto larga duración de estudio, después de Sera Cahoone (2006), Only as the Day Is Long (2008), Deer Creek Canyon (2012) y From Where I Started (2017). Entre medias queda The Flora String Sessions (2018), un EP que sirve como pieza intermedia en una trayectoria marcada por la evolución, la pausa y, ahora, el regreso.

Sera comparte la producción con John Morgan Askew, responsable también de la grabación y la mezcla. El mastering corre a cargo de JJ Golden, de Golden Mastering. Las sesiones principales tuvieron lugar en Bear Creek Studios, en Woodinville, Washington, mientras Askew realizó la mezcla en Scenic Burrows, en Vancouver, Washington.

La instrumentación convierte el disco en un trabajo auténticamente colectivo: Jeff Fielder, guitarras y banjo; Daniel Walker, teclados; Jason Kardong, pedal steel; Keith Lowe, contrabajo; Jonas Haskins, bajo; Aaron O’Neil, batería; y Alex Guy, cuerdas. Sera Cahoone aporta voz, guitarra, guitarra acústica de doce cuerdas y armónica, además de su trabajo como compositora y productora.

Además de su carrera solista, Cahoone trabaja como productora e ingeniera en su estudio casero, habiendo producido y tocado la batería en los elogiados discos Pohorylle y Valley of Heart’s Delight de la cantautora de folk Margo Cilker

De Seattle al corazón de la americana

Cahoone llegó a Seattle en 1998 después de crecer en Colorado. Empezó con la batería a los once años y muy pronto participó en jams de blues en bares locales. En Seattle encontró su primera gran plataforma en Carissa’s Wierd, donde compartió escenario con músicos que después formarían parte de Band of Horses. Tras la disolución de Carissa’s Wierd en 2003, participó en la etapa inicial de Band of Horses y tocó en Everything All the Time (2006).

En 2006 apareció su debut homónimo, todavía marcado por una escritura de country oscuro y folk nocturno. Only as the Day Is Long profundizó en esa fórmula; Deer Creek Canyon llevó la mirada hacia Colorado y la memoria del hogar; From Where I Started reforzó la vertiente country-folk y el pulso más dinámico.

El paréntesis posterior no significó inactividad. Cahoone produjo y tocó la batería para artistas como Margo Cilker y Dean Johnson, experiencia que transformó su relación con la producción y con el trabajo colectivo. Ella misma reconoce que aprender a soltar el control y confiar en su intuición cambió su manera de hacer música.

Ocho años para regresar al cuerpo

El título I’ve Missed You All These Years adquiere una doble lectura. Por un lado habla del tiempo transcurrido desde su anterior álbum. Por otro, parece dirigirse a la propia Cahoone: a la artista que permaneció años apartada del centro de la escena mientras reconstruía su vida. Durante ese periodo perdió a su mejor amiga, a su padre y a su perro. Su padre padecía Parkinson y murió durante la pandemia, cuando ella no pudo acompañarlo. Esa experiencia desembocó directamente en Supposed To Be.

Pero Cahoone evita convertir el disco en un monumento al duelo. El eje está en lo que sucede después. Ella habla de regresar al propio cuerpo tras un invierno emocional y de recordar quién eres y a quién amas. La composición empezó en 2018, cuando se refugió en una cabaña y trabajó inicialmente sin letras, construyendo melodías con la guitarra. Después trasladó las canciones a Bear Creek Studio y abrió las puertas a una comunidad de músicos que llevaba años formando parte de su vida. La soledad originó las canciones; la amistad terminó de construir el álbum.

El álbum funciona como una balanza emocional: sostiene el luto en una mano y la alegría colectiva en la otra El enfoque definitivo del disco no es la oscuridad, sino la luz que surge cuando la tormenta se aclara. Es el retrato de volver a conectar con el propio cuerpo, sanar heridas y encontrar refugio en el amor y la comunidad

La luz entra por las grietas

Musicalmente, I’ve Missed You All These Years se mueve por una americana abierta que conecta folk, country, blues, pop y alt-country. La propia campaña de Sub Pop señala ecos de Loretta Lynn y Lucinda Williams, mientras otras referencias alrededor del álbum han señalado también a Gillian Welch, Jenny Lewis, Emmylou Harris o Weyes Blood.

La clave está en que Cahoone no utiliza esos géneros como disfraces. Los mezcla desde su propia historia. El pedal steel aporta esa melancolía líquida tan asociada al country, mientras el piano y el Hammond amplían el espacio emocional. Las guitarras pueden sonar domésticas o eléctricas, el banjo introduce tierra y movimiento, las cuerdas aparecen como una respiración adicional y el acordeón colorea Tangled Nights.

La batería merece una atención especial. Cahoone procede de ella y entiende el ritmo desde dentro. Aunque no busca exhibirse como percusionista, sabe cuándo dejar que una canción avance, cuándo contenerla y cuándo permitir que el groove transforme una confesión en una celebración.

La voz que aprendió a no esconderse

La voz de Cahoone nunca necesita imponerse. Su fuerza aparece precisamente en la contención. El tono posee una textura cálida, ligeramente áspera, capaz de pasar del susurro al croon sin romper la intimidad. En Say Something aparece un falsete ligero que introduce vulnerabilidad sin dramatismo. En Not How I Hoped, en cambio, el registro grave adquiere una densidad emocional extraordinaria.

Sub Pop describe su interpretación como un honeyed croon, un fraseo cálido capaz de cargar una sola nota con emociones contradictorias. La experiencia como batería también se percibe en el fraseo. Cahoone no canta por encima de la banda: canta dentro de ella. Su voz respira con el contrabajo, se apoya en las guitarras y permite que el pedal steel responda como una segunda voz.

El disco como conversación entre instrumentos

Aquí las metáforas no viven únicamente en las palabras. Los instrumentos también cuentan la historia. El pedal steel de Kardong funciona como una especie de lágrima prolongada en Not How I Hoped. No necesita subrayar el dolor: simplemente se desliza detrás de la voz y deja una estela de nostalgia.

El piano y la guitarra eléctrica de Say Something producen el movimiento contrario. Entran con energía y parecen sacar la canción de una habitación cerrada. Pulling Up Roots convierte el ritmo en desplazamiento: su balanceo de bar invita a caminar, bailar y recuperar el contacto con el mundo. Tangled Nights, mientras tanto, utiliza el acordeón como una textura íntima que aumenta la sensación de proximidad. El resultado recuerda algo fundamental: Cahoone no compuso estas canciones para permanecer sola con ellas. El disco nace del aislamiento, pero encuentra su verdadera forma cuando entran los demás.

Una portada que sonríe después de la tormenta

La portada parece diseñada contra cualquier expectativa de solemnidad. Cahoone aparece en primer plano, sonriente, con gorro negro, gafas amarillas y varias cadenas doradas. El retrato queda encerrado en un marco blanco mientras el nombre de la artista y el título aparecen en una tipografía dorada.

El fondo exterior, amarillo y luminoso, establece una temperatura visual cálida. Incluso el vinilo de la edición especial aparece en dorado metálico. Hay algo significativo en esa sonrisa. Después de un periodo atravesado por la pérdida, Cahoone no se presenta como una figura derrotada ni como una heroína solemne. Se muestra viva, reconocible, incluso divertida. La imagen encaja con un álbum que no niega el dolor, pero tampoco permite que el dolor tenga la última palabra.

Una filosofía sin pancarta

La posición vital de Cahoone no necesita proclamas. El álbum habla desde una idea sencilla: la supervivencia también puede adoptar la forma de una canción luminosa. Su trabajo reciente como productora reforzó esa perspectiva. Según explica, producir a otros músicos le enseñó a escuchar, confiar en la intuición y aceptar posibilidades que no había previsto. Esa apertura terminó modificando su propia relación con la música.

Por eso el concepto de comunidad resulta tan importante. Cahoone no plantea la recuperación como un proceso exclusivamente individual. Los amigos aparecen en el estudio, los músicos entran en las canciones y las relaciones humanas ocupan el centro de varias composiciones. No hay una moraleja cerrada. Hay una constatación: podemos cargar con quienes hemos perdido y, al mismo tiempo, seguir construyendo vínculos con quienes permanecen.

Las composiciones de Cahoone recurren a elementos de la vida cotidiana y la naturaleza simbolizando cómo el dolor, la tristeza y la libertad es algo maleable que el ser humano puede transformar con el tiempo

Las seis primeras habitaciones del disco

La apertura corresponde a High and Low, que establece desde el principio la dinámica de contrastes que recorre todo el álbum. El propio título anuncia esos extremos emocionales y prepara el terreno para una colección que nunca permanece demasiado tiempo en un único estado de ánimo. Después llega Say Something, una canción sobre la incertidumbre afectiva y la necesidad de comunicación. El piano y la guitarra eléctrica iluminan una letra marcada por la inseguridad. La canción fue el primer sencillo y su producción reúne a Jeff Fielder, Daniel Walker, Jonas Haskins y Aaron O’Neil.

A continuación, No One Like You reduce la velocidad y se instala en una atmósfera acústica más brumosa. La canción habla de dependencia, confianza y de esa clase de amor que aparece cuando uno pierde momentáneamente el equilibrio. Su guitarra ondulante evita cualquier exceso sentimental. Entonces llega Not How I Hoped, quizá la herida más visible del conjunto. Cahoone ha explicado que fue la primera canción que escribió para el proyecto y que surgió directamente de un momento de corazón roto. El pedal steel convierte la tristeza en materia sonora.

Horse Runnin’ cambia el paisaje. Su ritmo galopante y su narrativa sobre un interés romántico introducen una dimensión casi cinematográfica, con ese punto de extrañeza que la propia Cahoone relaciona con una rom-com. Seguidamente, Pulling Up Roots se convierte en uno de los centros conceptuales del álbum. El balanceo de taberna acompaña una canción sobre crecimiento y recuperación. Cahoone definió el tema como una experiencia de llegar al otro lado de una etapa difícil y descubrir que todavía existe impulso para continuar.

las letras de ‘I’ve Missed You All These Years‘ enseñan que un corazón roto o unas rodillas raspadas por las caídas de la vida pueden ser purificantes. No se trata de olvidar la miseria, sino de absorberla para ganar la resistencia necesaria para seguir adelante

Cinco suites de lujo

Supposed To Be devuelve el álbum a la intimidad. La guitarra finger-picked y la voz construyen un espacio casi desnudo para hablar de su padre. La frase «I miss my father» concentra una ausencia que no necesita adornos. Hits Right vuelve a sacar la historia a la calle. La protagonista permanece en un bar mientras observa a los demás divertirse. Cahoone transforma la incomodidad social en una pequeña escena cinematográfica: quiere participar, pero algo dentro de ella continúa frenándola. El videoclip, rodado en Cowgirls, Inc. de Seattle, reproduce esa situación con precisión.

Tangled Nights introduce el acordeón y una textura más nocturna. La canción explora ese territorio en el que intimidad y distancia se enredan hasta convertirse en una misma sensación. El instrumento amplía el carácter roots sin romper la delicadeza del álbum. Con I’m No Fool, Cahoone recupera una mirada más reflexiva. El título introduce una pequeña declaración de independencia dentro de un disco obsesionado con los vínculos: amar, necesitar y recordar no implica renunciar a la propia lucidez.

Y Something Good cierra el círculo con una escena doméstica: una mañana tranquila, café y la sensación de que algo nuevo ha llegado a la vida. Después de tantas pérdidas, Cahoone no necesita un final grandilocuente. Le basta una habitación, una persona querida y un momento de paz.

El álbum no pretende esconder la miseria humana, sino que utiliza los instrumentos como un vehículo para enseñarnos a absorber esos momentos en la piel, utilizándolos como el combustible necesario para resistir la siguiente tormenta

Cuando las raíces vuelven a tocar tierra

I’ve Missed You All These Years no intenta convertir ocho años de pérdidas en una épica de superación. Su grandeza aparece precisamente en lo contrario: Cahoone acepta que algunas heridas permanecen, pero descubre que pueden convivir con el amor, el humor, los amigos, una guitarra, un piano o una mañana tomando café. Hay algo profundamente americana en esa manera de mirar la vida. El dolor no desaparece; cambia de forma. El recuerdo tampoco se marcha; aprende a vivir dentro de nosotros.

Y quizá ahí reside la verdadera fuerza de este regreso. Cahoone empezó su carrera detrás de una batería y durante años aprendió a sostener las canciones de otros. Ahora vuelve al centro, pero no parece necesitar demostrar nada. I’ve Missed You All These Years suena como el trabajo de alguien que finalmente ha dejado de correr para empezar a escuchar. No vuelve exactamente al lugar del que partió. Vuelve a sí misma.

Escucha aquí I’ve Missed You All These Years de Sera Cahoone