She Drew The Gun – Howl

«mi aullido es lo que EXCLAMO para liberar emociones y conectar. como forma de arte, canción O poema, da VIDA al momento presente, Y lo comparto con quienes me acompañan. También trata SOBRE la cantidad de cosas que llevaron a la existencia, de cómo parte de mí estuvo ahí desde el principio de los tiempos. los átomos, los elementos de nuestros cuerpos, se formaron en el corazón de estrellas extintas hace mucho tiempo, durante miles de millones de años… Luego está lo que vivieron todos nuestros antepasados, la magia de la conciencia, la supervivencia, todos los peligros que nos configuraron cÓmo somos, la espiritualidad, el respeto por la tierra. veo la forma en que se organiza la vida a través de esta comprensión histórica, cómo llegamos a este punto, A las civilizaciones, el feudalismo, el colonialismo, el poder patriarcal, la caza de brujas y cómo fueron fundamentales en la transición al capitalismo, el aplastamiento de las tradiciones y el conocimiento indígenas. todas estas historias e instituciones dan forma a lo que soy hoy, y lamento el sufrimiento causado en la búsqueda del poder. pero no pueden tocar mi alma. tengo mi aullido para conectar Y PARA liberar e invocar LA energía espiritual más potente en el ritual de la actuación en vivo» (LOUISA ROACH)

She Drew the Gun que irónicamente podría traducirse como «ella sacó el arma», es una banda británica que ha emergido con fuerza en la escena musical contemporánea. Es conocida por su acercamiento audaz y comprometido a temas sociales, políticos y culturales. Su último trabajo, Howl (noviembre de 2024), reafirma su carácter innovador y su compromiso con la expresión artística como herramienta de cambio. Se define como un viaje personal y surreal de su líder, Louisa Roach, tras superar un período de ruptura y crecimiento personal. La palabra Howl se traduce al español como aullar o gritar, lo que sugiere que estamos ante un álbum intenso y emocional.

Howl fusiona indie rock con elementos punk, psicodelia, folk y electrónica, creando una atmósfera visceral y emotiva. La instrumentación va desde guitarras eléctricas con distorsión, líneas de bajo contundentes, hasta ritmos enérgicos y arreglos de sintetizadores aportando altas capas de profundidad sónica.

La producción del álbum, llevada a cabo por Ash Workman (Christine and the Queens, Metronomy), es cruda pero pulida, permitiendo que cada instrumento y matiz vocal tengan protagonismo. En el disco también colabora el hijo de Louisa Roach quien marcó un nuevo enfoque en el proceso creativo. Este nuevo álbum Howl explora los temas personales y sociales. De ahí que la portada refleje la imagen de su líder encarando y desafiando el círculo del poder. Los tonos oscuros de rojo y azul transmiten la intensidad emocional y reflexivo del disco. Las hojas verdes simbolizan esos momentos de esperanza que llevamos dentro de nosotros mismos.

Las letras representan una poderosa denuncia y reflexión sobre la desigualdad, la infravaloración de la mujer, la opresión, la libertad individual y colectiva, y la resistencia ante la adversidad. Son diez canciones que estimulan la introspección y el despertar de la conciencia social. Para ello toma referencia de movimientos sociales y literarios que abogan por la justicia social y la libertad. Ya en sus tres anteriores discos, Memories of Another Future (2016), Future (2016), Revolution Of Mind (2018) y Behave Myself (2021), Roach demostró una habilidad incisiva en los temas políticos y sociales, desde la discriminación racial y de género hasta el capitalismo, la corrupción y la pobreza.

««La gente te categoriza por tu género; esas ideas nunca han desaparecido, están absorbidas por la sociedad. Han mejorado, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, hay muchísimas mujeres geniales haciendo música, así que no hay razón para no tenerlas en cuenta» (LOUISA ROACH)

La voz de Louisa Roach es uno de los pilares del sonido del grupo. Es potente y capaz de transmitir tanto rabia como esperanza. Su tono áspero y entrega apasionada aportan autenticidad y fuerza a cada tema, convirtiéndola en una figura emblemática del movimiento musical comprometido.

Gracias a esta nueva entrega, She Drew the Gun se consolida como una banda relevante en el panorama musical contemporáneo, no solo por su calidad artística sino por su compromiso social. En un momento donde la música se vuelve un vehículo para expresar inquietudes y movilizar consciencias, su trabajo destaca por su sinceridad y fuerza. Su aportación radica en revitalizar la tradición del rock protesta, adaptándola a los tiempos actuales y demostrando que la música puede ser un medio poderoso para el activismo. Además, su influencia se extiende a nuevas generaciones de músicos y oyentes que buscan un sonido auténtico y con propósito.

Howl es la canción que da apertura homónima al disco. Destila la ansiedad y la angustia que se siente cuando se está atrapado en una situación o emoción que no se puede controlar. Es un grito de liberación, una forma de romper con las expectativas impuestas por la sociedad y afirmar la identidad propia, comunicar una verdad o reclamar atención ante las injusticias. La canción combina un mensaje potente con una música enérgica, sirviendo como un himno para aquellos que buscan desafiar las normas establecidas, a liberar las emociones reprimidas y luchar por la autenticidad y la justicia social.

Mirrors explora la autoimagen y la influencia de los espejos en la construcción del yo. Los espejos no solo reflejan la apariencia física, sino también aspectos internos, los pensamientos y las emociones que a veces preferiríamos ocultar. Es la manera en que nos vemos a nosotros mismos y cómo somos vistos por los demás.

Tras ello, suena Became como un proceso de cambio interno, donde la protagonista parece haber pasado por una serie de experiencias que la llevaron a convertirse en una persona diferente a fin de entender una evolución forzada por circunstancias externas o internas. Es una declaración de empoderamiento, donde la protagonista acepta su transformación y las heridas o desafíos que la acompañan. La canción invita a reflexionar sobre cómo las experiencias pueden moldearnos y ayudarnos a encontrar nuestra verdadera esencia.

Shine On, por su parte, transmite un mensaje de esperanza, resistencia y autoafirmación. Es un pista que inspira a los oyentes a mantener su luz interior a pesar de las adversidades. La letra refleja una llamada a la perseverancia y a no dejar que las dificultades apaguen la chispa personal o colectiva. Funciona como un mantra de resistencia, un recordatorio de la resiliencia frente a la opresión, la injusticia o el miedo, alentando a las personas a mantenerse firmes y auténticas.

Rise es otra canción poderosa que busca movilizar, empoderar y ofrecer esperanza a quienes luchan por un cambio social. Su mensaje y energía la convierten en un llamado a la acción para levantarse frente a las dificultades y seguir luchando por un mundo mejor.

Seguidamente estalla Washed In Blue, un título que expresa una limpieza emocional. El color azul, a menudo es asociado a la melancolía, a la serenidad o la profundidad emocional. En consecuencia sugiere una sensación de estar sumergido bajo un estado de reflexión, de purificación y aceptación: «Tu corazón llenó un agujero, era más grande que yo. Me quedé como un fantasma en tu puerta Estamos vivos y es ahora, el mundo podría ser nuestro»

«La salud mental no es un problema individual, se ve afectada por los sistemas en los que vivimos» (LOUISA ROACH)

Nothing Lasts hace frente a la naturaleza efímera de las cosas en la vida, incluyendo las relaciones humanas, los momentos y sentimientos compartidos. La pista se centra en la idea de la transitoriedad y la inevitabilidad del cambio: las cosas cambian y terminan, pero también abren paso a nuevas oportunidades y ciclos.

What’s The Matter invita a confrontar las desigualdades, las mentiras y los problemas que afectan a la comunidad y al individuo. Puede interpretarse como una denuncia a la apatía y a la indiferencia social, destacando la importancia de prestar atención y actuar ante las injusticias. También puede entenderse como una expresión de angustia personal, mostrando cómo los problemas globales impactan en la mente y el espíritu del individuo. Roach asume ambas posiciones y en el video queda reflejada esa doble inquietud.

Conjuring se alza como una metáfora para denunciar las formas en que ciertos discursos o ideologías moldean nuestra percepción del mundo. Es una canción que invita al despertar la conciencia y a desafiar las narrativas establecidas a fin de buscar una comprensión más auténtica de la realidad, lejos de la ignorancia y la opresión que benefician a unos pocos.

Finalmente, alcanzamos Ritual, tema que cierra el álbum con ese aullido final exclamando una reflexión sobre los rituales sociales y culturales que a menudo aceptamos sin cuestionar. La canción señala esos comportamientos, tradiciones o sistemas que se perpetúan contra toda lógica y justicia, perpetuando el statu quo del control social.

«Un aullido puede ser un gesto de duelo o un grito al mundo, que es lo que puede ser una obra de arte. Tiene una conexión con la energía primaria y siento que es con eso con lo que me he estado conectando: con mi pasado y con un poco de magia. ‘Aullido’ lo captura todo”.

Como conclusión cabe decir que Howl es mucho más que un álbum de canciones; es un grito de resistencia, una llamada a la reflexión y un ejemplo de cómo la música puede ser un acto de valentía y transformación. Con su sonido enérgico, letras profundas y la voz inconfundible de Louisa Roach, la banda reafirma su lugar en la escena musical como una fuerza de cambio y conciencia social. En un mundo en constante cambio, She Drew the Gun nos recuerda que el arte, cuando está cargado de pasión y propósito, puede inspirar y movilizar a quienes están dispuestos a escuchar y actuar.