Sivert Høyem – Dancing Headlights

Resulta evidente que hay discos que asumen riesgos que cruzan las lineas de las tendencias principales. No cabe duda de que a veces hay que sacar cabeza del hoyo para reflejarse en el otro lado del espejo. Dancing Headlights es precisamente eso, un latigazo sónico que dinamita los riesgos y te obliga a girar la mirada. Es el brillo de la excelencia.

Estamos hablando del último álbum de Sivert Høyem, lanzado el 7 de febrero de 2025, bajo el sello discográfico Hektor Grammofon. Es un discazo con todas las de la ley, una mezcla sublime de calidad versátil en todos los sentidos. Por si alguine todavía no lo conoce, fue el vocalista de la banda noruega de rock alternativo Madrugada. Tras la disolución del grupo a causa de la muerte de su miembro Robert Burås (2007), Sibert ha disfrutado de gran éxito como solista. Su discografía de estudio abarca ya 7 albumes: Exiles (2006), Moon Landing (2009), Long Slow Distance (2011), Endless Love (2014), Lioness (2016), On An Island (2024) y el actual Dancing Headlights (2025).

Su nuevo esférico cuenta con la colaboración de varios músicos como Sivert Høyem (voz, guitarra y tamborín), Cato Salsa (guitarra), Christer Knutsen (piano, mellotron, guitarra y sitar), Øystein Frantzvåg (bajo), Børge Fjordheim (batería y coros) y a Bjarne Stenslim en la producción y mezcla. La fotografía es creación de Andreas Hornoff.

«Las ideas para canciones surgen mientras toco la guitarra o camino por la calle. Canto solo todo el tiempo, así que siempre estoy trabajando. La dinámica de caminar posee un buen ritmo para el tipo de música de medio tiempo que suelo hacer. Descubrí que la clave para escribir una canción es cantar, no estar sentado frente al Mac fingiendo ser un novelista» (Sivert Høyem)

LOS FAROS DANZANTES ILUMINAN EL CAMINO

El álbum se compone de 8 pistas y abarca una duración total de 32 minutos y 29 segundos. Dependiendo del contexto y la perspectiva, el titulo, compuesto de luz y danza, posee múltiples interpretaciones, posibles significados y metáforas asociadas. La luz se asocia al conocimiento y a la iluminación, mientras que el baile podría representar la celebración o descubrimiento de algo nuevo a través del movimiento. Estos faros danzantes podrían simbolizar concepotos como la libertad y la dinámica, la dirección y el propósito, la iluminación y el conocimiento. Pero también la velocidad y la emoción, especialmente en un contexto nocturno donde la oscuridad se ilumina bajo la luz de los faros.

Esta obra de arte arranca con el tema homónimo Dancing Headlights, un grito de apertura que nos introduce dentro de los significados emocionales de la tristeza, la introversión y la perfección efímera relacionados con ciertos momentos en la vida. La metáfora representa esas luces que dan luz a esos caminos fugaces o recuerdos que brillan por un instante y luego desaparecen: «Las cosas que me retienen, ya no pueden detenerme. Una extraña habitación está al borde de la nada (…) esa sensación me hace tambalear dando tumbos sobre faros danzantes en la pared».

Love vs. the World plantea el conflicto entre los sentimientos personales y las presiones externas, como la sociedad, las circunstancias o las expectativas. Es probable que la letra examine argumentos como la disputa interna, seguir el corazón o adaptarse a las demandas del mundo o del amor, como ser auténtico en medio de las dificultades: «Tenía mi cabeza en las nubes, justo cuando el suelo empezaba a moverse (…) No soy más sabio y soy diez años mayor (…) Ahora estoy solo en la oscuridad. Empezando a dudar, empezando a ir a la deriva (…) Pero sé que puedes arrancar los cuadros de la pared. Tirar el cristal al fuego. Porque eso es todo lo que vale esta basura. Es el amor contra el mundo».

The Great Upsetter, es uno de mis temas predilecto del disco. Esa cadencia marcada, arrastrada y tremendamente atmosférica se arropa en el cerebro como una esponja apretujada. Los detalles de fondo, la voz desgarrada y profunda y la guitarra melosa y espesa licua el alma: «¿Qué importa si espero aquí abajo, y me consumo por otro año? (…) Cuando las estrellas se alineen haré lo que sea solo para hacerte sonreír».

Hurdle… otra maravilla de pista. Los toques de guitarra enloquecen los oídos. Se trata de una palabra inglesa que puede tener varios significados dependiendo del contexto: un obstáculo o barrera que debe sortearse, un desafío, problema, dificultad o impedimento de un progreso o logro de algo. En el contexto de Sivert Høyem, el título podría sugerir la actitud superar obstáculos o desafíos en la vida, o quizás sobre la lucha por superar las dificultades emocionales o personales: «Con el tiempo todos tendremos la cara que merecemos».

Hollow es una balada dramática que manifiesta una subterránea meditación sobre la existencia, la percepción del cambio y la búsqueda de significado en un mundo que parece inestable y desilusionante. Es decir, trata sobre la identidad y el paso del tiempo, la dualidad del bien y el mal, la naturaleza efímera y la ilusión, la inevitabilidad del cambio e impermanencia, la búsqueda de significados y pertenencia en una especie de compromiso sincero pero también está marcado por la incertidumbre y la fragilidad, y por último sobre la aceptación de la realidad y la gratitud en contraste con la percepción de que todo es provisional.

En resumen, representa una reflexión melancólica y honesta sobre la naturaleza transitoria de la vida, las ilusiones y la búsqueda de significado en un mundo cambiante. Subraya una sensación de vacío o desilusión, pero también puede interpretarse como una aceptación de esa realidad, proponiendo una especie de compromiso honesto en medio de la incertidumbre. La canción invita a cuestionar, aceptar y quizás encontrar consuelo en la continuidad y en las promesas sinceras, aunque sean «vacías»: «Todas las cosas son temporales y huecas (…) La única constante que encontrarás (…) es que todo será reemplazado».

Summer Rain me recuerda a Radiohead. Evoca la atmósfera de un verano nostálgico, centrado en la lluvia estival como símbolo de transición, memoria y emociones profundas. Sibert rememora una conexión profunda con el entorno y el pasado: «Muéstrame dónde comienza toda la vida. Los orígenes de todo (…) Cuanto más te arriesgas, más ganas».

Living It Strange presenta un tono anímico y mustio, revisando el sentido y la desconexión de uno mismo con el mundo que nos rodea. La expresión «living it strange» (vivirlo extraño) sugiere esa experiencia de alienación y desconcierto, como si las circunstancias y emociones fueran ajenas o incomprensibles. La letra invita a aceptar esa extrañeza como parte del proceso de vivir y entender la propia existencia: «Si los gestos parecen vacíos, solo di que me amas (…) Me hiciste sentir como un hombre, hasta que todo se desvaneció en la arena».

Some Miserable Morning es la pista que cierra el disco. Rememora una mañana miserable, simbolizando un momento de crisis personal o emocional. Captura la esencia de un momento difícil, enmarcado dentro de la tristeza y la cavilación: «Cuando las luces son demasiado brillantes y la verdad es demasiado cierta (…) estábamos condenados desde el principio (…) Hice cien copias de la llave de tu corazón, pero tiré la única original (…) Si miras más allá de las mentiras verás por un tiempo nuestros ríos fluir como uno solo».

«Leonard Cohen siempre ha estado conmigo. He escuchado sus canciones muchísimas veces. Aunque nunca seré un letrista de su calibre. Me inspira muchísimo en todo lo que hago. Los acordes que uso son los que él usaba en sus canciones» (Sivert Høyem)

APAGANDO LAS LUCES DANZANTES

Dancing Headlights es un álbum que muestra la capacidad de Sivert Høyem para crear emotividad profunda. Bajo una instrumentación variada y un sonido cálido, el disco es una mezcla de baladas y rockers es un punto fuerte del álbum, y las letras reflejan temas universales que resonarán con los oyentes. En general, es un álbum que investiga la soledad, la identidad y la búsqueda de conexión en una sociedad cada vez más compleja. Sivert Høyem, conocido por su voz profunda y emotiva, logra transmitir estos sentimientos a través de sus letras y música. Su estilo distintivo combina jazz, blues y música popular con un toque introspectivo y emocional.