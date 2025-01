Sivert Høyem – On An Island

Arrancamos 2025 con un discazo que pasó inadvertido durante el pasado 2024 y que, sin lugar a dudas, es una obra maestra. Se trata de On An Island, del músico noruego Sivert Høyem, vocalista al mismo tiempo de la banda de rock alternativo Madrugada, cuya profunda voz penetra como las gélidas aguas de los fiordos noruegos.

Høyem nació en Sortland, ciudad ubicada en la fría Nordland (Noruega); sin embargo, según cuenta él mismo pasó parte de su infancia en la pequeña localidad de Nyksund también ubicada en Nordland, y más conocida como el pueblo fantasma del norte a causa de su profunda despoblación y dura climatología. En verano tan solo es habitada por 30 y 40 personas y en invierno apenas media docena resisten las embestidas del crudo paso del invierno blanco.

Parte del disco fue compuesto y grabado en Zoar, el resto fue registrado en Oslo. Zoar es nombre por el que se conoce la antigua casa parroquial de Nyksund pero al mismo tiempo también hace referencia a la mítica ciudad que Dios salvó de la destrucción cuando arrasó Sodoma y Gomorra. Høyem se inspiró en ese mito como símbolo de un refugio ajeno al azote de los elementos extremos, al dolor y al caos humano.

Se trata de un disco fascinante, que narra historias inquietantes encumbradas bajo un sonido diferencial y abrasivo. Podemos decir que el ambiente y la sensibilidad de la zona marcan el concepto, la estructura y el sonido del álbum. Consta de nueve grandes temas, todos ellos cantados en inglés. En el disco intervienen Høyem Sivert (voz, guitarra), Christer Knutsen (guitarra, teclados, voz) y Børge Fjordheim (batería, percusión, voz). Colaboran asimismo Lise Voldsdal (violín), Cato Salsa (guitarra, teclados) y Øystein Frantzvåg (bajo, teclados).

Musicalmente hablando el álbum no contiene cajas digitales ni samples. Desde la balada melancólica de Lost at Se hasta el himno principal On An Island, el álbum muestra la enorme versatilidad de Høyem como compositor. Cada canción está meticulosamente elaborada, con atención al detalle, tanto en la música como en la producción. El ambiente resonante es consecuencia de la gran sala de la iglesia de Zoar, un espacio donde el sonido se enmarca entre siniestras guitarras, voces barítonas, un teclado Phillicordia y diversas secciones minimalistas con cierto tono goticista neo folk. Todo suena atemporal, ecográfico y crudo, como una intensa epopeya a través del Círculo Polar Ártico. Las noches se vuelven glaciales y lóbregas, la aurora boreal circunda el firmamento con sus múltiples cromáticas y los vientos árticos azotan la superficie de la tierra helada.

Por su parte, las letras muestran ese panorama de clima extremo abrigado en torno a historias sombrías que reflejan la oxidación de los sentimientos, la desolación humana y la necesidad de calidez y refugio. Cabe entender que la mentalidad de la gente de la zona cambia según las estaciones del año. De ahn que el cambio climático sea su gran miedo, ya que está elevando peligrosamente las temperaturas de la zona, alterando el hábitat, la fauna y su población humana. El álbum explora temas como el amor, el miedo, la pérdida y el autodescubrimiento en medio de este entorno hostil pero a su vez profundamente bello.

La voz de Sivert Høyem es parte esencial del núcleo. Como tal pertenece a esa tradición vocalista que recuerda a Roy Orbison, Scott Walker y a Chris Isaak junto a Leonard Cohen, Mark Lanegan y Bryan Ferry, siendo David Bowie el nexo hercúleo de esa genealogía vocal que aúna todos los elementos en el corazón de ese éter ártico. Su voz puede ser la de un ángel que desciende a través de la aurora boreal o la de un demonio que exhala sus males sobre la tierra.

Como músico en solitario, Høyem posee siete trabajos de estudio publicados: Ladies and Gentlemen of the Opposition (2004), Exiles (2006), Moon Landing (2009), Long Slow Distance (2011), Endless Love (2014), Lioness (2016) y el presente On An Island (2024). Recién entrado 2025 ha publicado el sencillo Love vs, The World (El amor contra el mundo) como adelanto de lo que será su próximo trabajo.

Concluyendo, On An Island es un testimonio vivaz, apasionado y profundo del talento de Høyem como músico, voz y narrador. Es un álbum que resuena profundamente en los oyentes, invitándolos a reflexionar sobre sus propias experiencias y los extremos, mientras se sumergen en un rico tapiz musical. Tanto si eres un fan del músico y su banda como si acabas de descubrir a ámbos, On An Island es un viaje que te permitirá sentir la frialdad y la calidez fusionadas como un ente único, cautivándote de principio a fin. Su sonido atemporal y sus letras conmovedoras lo convierten en una adición imprescindible en cualquier colección de música diferencial.