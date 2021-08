Skullcrusher es el nombre de la novel banda que capitanea la cantante neoyorquina Helen Ballentine, que con pocos años en el camino musical (2019-) ha logrado hacer ruido en el panorama sonoro de la actualidad.

Con solo un par de EP’s en su discografía y una serie de sencillos entre los que sobresale Song for Nick Drake —incluido en esta publicación— Skullcrusher transita por un estilo folk de corte indie que permea en un tono pop nostálgico sumamente digerible y sencillo que nos recuerda a cantautoras como Phoebe Bridgers o si giramos la mirada hacia las producciones islandesas más comerciales podemos encontrar ciertas similitudes en la manera de abordar la composición.

Con tan solo cinco temas que abarcan un cuarto de hora notamos de inmediato la dirección por la cual nos quieren llevar: baladas notoriamente ligeras que, aunque estén bien construidas, se sienten (por momentos) sumamente sencillas pero con una fuerte carga emocional.

El tema con el que arranca esta reciente entrega, Windshield, es una repetición en bucle que se basa casi por completo en los acordes de la guitarra y la voz melosa de Helen; la pieza termina prácticamente de la misma manera que como comenzó: con un rasgueo de cuerdas y algún sonido silvestre.

Song for Nick Drake continúa con este viaje por atmósferas donde cada instrumento destaca puntualmente por sí mismo y es aquí donde más se perciben las influencias islandesas en su manera de cantar. Pequeño tributo a Nick Drake con sentimientos de pérdida, caminatas en soledad, el aroma de la lluvia y al final un poco de luz y comprensión a través de la creación del otro: I walked home alone / With your song in my head / Finally understanding something / In what you said / In the moment / How the rain smelled / And I Know now.

Llegamos a Steps y algo parece cambiar en la dirección del plato, pero la rola termina muy pronto, quizá sólo para dar paso al punto más álgido.

Storm in Summer, es sin duda alguna, el tema más interesante en este recorrido, ya que a pesar de su marcado acento pop es redondo en su composición y ejecución, además cuenta con una letra de búsqueda personal y una melodía que por momentos nos lleva a evocar, de pronto, a cantautoras como Alanis Morrisette. Respecto al contenido lírico, esta es la pieza que más destaca: Can I hide away? / Or if I step into this storm / Is it warm? / Will I find my place? / Can I go back? / I wish you could see me.

Finalizando con Prefer, nos damos cuenta que funciona perfectamente como epílogo y a su vez nos percatamos que ha transcurrido el tiempo en un santiamén y que deseamos escuchar más, pero sentimos de repente, que algo hace falta o es ese sentimiento bucólico el que nos envuelve e incita a beber más de este veneno del tiempo que de alguna manera nos ha enfrascado en un retorno nostálgico.

A grandes rasgos, el EP funciona. Por otro lado, nos quedamos con un vacío flotando que muy probablemente tiene que ver con la propuesta de esta formación estadounidense. Queda también la promesa en el aire de la evolución de una artista que le falta camino por recorrer para encontrarse a sí misma y crecer aún más. Pero, promete y cumple de manera justa.

