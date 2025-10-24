Arrancando en la recta de salida

El rugido del motor no espera. Las luces se apagan y el semáforo cae en rojo; el pulso de la pista late en los oídos. Cada nota de SPRINTS se siente como una vuelta cronometrada, un acelerón que deja atrás la ciudad y la rutina. All That Is Over no es solo un disco. Es un deportivo que quema asfalto. Una bestia afinada para la velocidad, con curvas que cortan el aliento y frenadas que hacen temblar las manos en el volante. Desde Descartes hasta Coming Alive, cada tema es un tramo de circuito. Unos empujan el motor al límite. Otros obligan a reducir, a sentir el vértigo antes de volver a pisar a fondo.

Como en la F1, donde cada componente del monoplaza define la diferencia entre el triunfo y la derrota. Los créditos de este disco funcionan como la ingeniería de un coche campeón. Sus pilotos están que arden. Primero, Karla Chubb, la voz rasgada y potente que actúa como el chasis que sostiene, dirige y transmite toda la fuerza. Luego está Colm O’Reilly y sus guitarras incisivas, que funcionan como la aerodinámica del bólido, recortando el aire y guiando la energía con precisión milimétrica. Al lado, figura el bajo de Sam McCann y la batería de Jack Callan. Ambos motores y suspensión, respectivamente. Marcan la aceleración y absorben cada choque, cada salto de tensión.

Detrás del volante de esta máquina sonora se encuentra Daniel Fox, productor y mezclado. Afina cada engranaje, cada loop, delay y drone, para que nada se pierda en la pista. Luego está Sarah Register, quien se hace cargo del mastering. Es la última revisión antes de la carrera. Cada tema sale del box listo para romper los cronómetros. Después figura Caolán Austin, la ingeniería que asegura que la potencia se traduzca en claridad y nitidez. Todo ello sin perder la rabia cruda que caracteriza al conjunto. Finalmente, el sello City Slang supervisa la logística, asegurando que el motor no falle en ningún tramo del circuito global.

En All That Is Over, SPRINTS no solo corren; dominan la pista. Cada tema es un tramo distinto. Algunos son en línea recta, otros diseñan curvas imposibles. Todos ellas diseñadoas para que el oyente sienta la presión del acelerador y el vértigo de la carrera. Este disco es un monoplaza que vibra, respira y grita. Y nosotros, como copilotos, solo podemos aferrarnos al asiento y dejar que la adrenalina haga el resto.

Ingeniería y potencia: desglosando el motor

Si la primera vuelta nos puso el corazón en la garganta, ahora nos detenemos en el box para observar cada componente. Lo que hace que este monoplaza musical funcione. El género de SPRINTS se mueve en la delgada línea entre post-punk y garage rock, con destellos de punk alternativo. Cada tema está diseñado como un circuito. Rectas de aceleración pura. Curvas cerradas de tensión, y loops que giran como neumáticos que derrapan controladamente sobre asfalto mojado.

La instrumentación es precisa y contundente. Las guitarras cortan como cuchillas en curva rápida saturadas de distorsión y delay. Mientras la rítmica sostiene la carrocería con acordes sólidos y punteos que parecen pistones sincronizados. El bajo marca la tracción. Hace que cada frenada y aceleración se sientan en el pecho del oyente. La batería funciona como la suspensión. Golpea, amortigua y mantiene la estabilidad, aun cuando la pista se vuelve incontrolable.

En el taller de producción, se ajusta cada engranaje. Desde drones sutiles hasta los loops más frenéticos. asegurándose de que la potencia bruta no se pierda en vibraciones innecesarias. La mezcla y el mastering son como el alerón trasero y la geometría de un monoplaza de F1. Sin ellos, toda la velocidad se desperdiciaría en la inercia y el aire no fluiría con fuerza. Cada tema sale calibrado, listo para la pista global, garantizando que este vehículo sonoro llegue intacto a cada circuito del mundo.

Con estas piezas ensambladas, SPRINTS nos entregan un disco que no solo suena potente. Se siente como un coche de carreras en pleno sprint. Con el motor rugiendo, los neumáticos quemando asfalto y cada curva trazada con precisión milimétrica. Cada riff, cada golpe de batería y cada línea vocal actúan como engranajes sincronizados, haciendo que la adrenalina fluya de forma imparable. La furia del motor se mezcla con la maestría del equipo que lo dirige. Un conjunto implacable que mantiene el control incluso en las rectas más salvajes. Escuchar All That Is Over es como subirse al asiento del piloto. Sentir la aceleración en el pecho y dejarse llevar por la velocidad y la intensidad sin posibilidad de freno.

«Pit stop» histórico: la trayectoria de SPRINTS

SPRINTS nace en Dublín, donde la lluvia y el viento parecen haber templado sus reflejos y su sonido. Desde sus primeros conciertos en clubes underground hasta sus giras internacionales, la banda ha ido ajustando su chasis musical. Riffs cortantes, bajo potente y batería implacable, siempre con la voz de Karla Chubb como volante que guía cada maniobra. Cada disco y single, son como una vuelta cronometrada en la pista del post-punk irlandés. Y All That Is Over marca la línea de salida de una etapa más madura y agresiva.

Desde su debut, SPRINTS ha demostrado que su acelerador no conoce frenos innecesarios. Cada lanzamiento es un reto contra el cronómetro, donde la técnica y la pasión se combinan para crear pura adrenalina sonora. La trayectoria de la banda muestra un progreso constante: más agresiva, más precisa, más preparada para dominar la pista global del post-punk.

Referencias en la parrilla: influencias y ecos

SPRINTS no surge en vacío; su motor vibra con los ecos de bandas que también dominaron curvas imposibles del post-punk. Se siente la estela de IDLES, con su energía cruda y arriesgada, y de Fontaines D.C., con esa cadencia irlandesa que equilibra melodía y urgencia. Las guitarras recuerdan a The Fall, con riffs cortantes que cortan el aire. La tensión del bajo y la batería remiten a la intensidad de Gang of Four. Es como si cada tramo de pista estuviera diseñado para medir reflejos y resistencia.

Pero SPRINTS no se limita a reproducir un circuito ya conocido. Mezclan referencias clásicas con su propio turbo. Insertando en su motor loops, drones y delay que funcionan como sistemas electrónicos avanzados de control, de tracción y de aerodinámica, como en F1. Esta combinación genera una sensación de velocidad pura. Con aceleraciones repentinas y frenadas calculadas que hacen que el oyente sienta el vértigo sin perder el control.

Velocidad y control

SPRINTS no solo compone música; diseña carreras. Su filosofía se basa en entender que cada nota, cada loop o dron, funciona como un ajuste en la suspensión del vehículo. Esto es imprescindible para sostener la energía sin perder el control. La banda encara la vida como una pista de alta velocidad: emociones intensas, riesgos calculados y momentos de pausa para absorber cada sensación.

Esta visión se refleja en la narrativa del disco. Aceleraciones que liberan adrenalina. Frenadas que invitan a la introspección. Rectas que llevan al éxtasis sonoro y curvas que exigen precisión. La postura ante la sociedad y la vida se traduce en honestidad brutal y energía cruda, sin concesiones. Cada tema es una vuelta diferente en esta carrera. Un desafío que exige tanto al piloto como al copiloto —nosotros, los oyentes— para sentir la verdadera velocidad de SPRINTS.

Voz y cubierta: dos aspectos vitales de la maquina veloz

Karla Chubb se erige como una de las voces más potentes y esenciales del punk contemporáneo. Su estilo vocal define el corazón mismo de SPRINTS. Cada frase que lanza vibra con furia y urgencia, pero también transmite ansiedad y vulnerabilidad. Su interpretación, aguerrida y directa, actúa como el hilo conductor que entrelaza cada canción, guiando al oyente por la intensidad y el vértigo del álbum.

La portada se despliega como un vidrio que estalla en cámara lenta bajo la lupa, un mapa de fracturas microscópicas que laten con tensión y conflicto interno. Cada grieta vibra, hiere y amenaza, reflejando la furia, la fragilidad y la ambición que recorren todo el álbum. Es un espejo visual del pulso del disco: violento, intenso y absolutamente necesario para sentir la velocidad de SPRINTS.

Desmenuzando las vueltas: «playlist» narrativa

Antes de que el motor ruja a máxima potencia, Abandon calibra el tono inicial de salida. Suena más atmosférica que intensa. Funciona como un preludio mecánico que susurra sobre cómo volverse irreconocible: «Gotea por la espalda como una rata (…) El tiempo avanza lento».

To The Bone, en cambio, empieza a pisar con decisión el pedal. Pero sin lanzarse a velocidad máxima. Este tramo funciona como un acelerador progresivo. Aumenta la adrenalina, pero todavía deja espacio para maniobrar y disfrutar de la construcción sonora antes de la explosión total: «La noche me envuelve, y mis llantos se embellecen. Puedo oír un silencio que se hace fuerte».

Descartes revienta como una explosión de alta velocidad. Es la pieza maestra. La que inyecta los riffs como bengalas el asfalto. Chubb transforma la famosa proposición de René Descartes en la suya propia: «Hablo, luego entiendo». Es una canción sobre usar la creación como supervivencia en lugar de como mera expresión. Se inspira en un verso de Rachel Cusk de su libro Outline. La pista reflexiona sobre: «La vanidad es la maldición de la cultura. Un cianuro para el alma (…) La ignorancia se convierte en nuestra muerte

El privilegio sin reconocimiento es asesinato. El mundo arde frente a nosotros». Las guitarras vibran y la sección rítmica se encierra en algo implacable, pero ahora hay control bajo el caos. Sobre la pista Karla Chubb matizó:

«Descartes explora la idea de necesitar escribir y crear como un medio de supervivencia, no solo como una forma de expresión, y lo importante que es para mí como persona tratar de entender y procesar el mundo que me rodea» (Karla Chubb, Sub Pop)

Need mezcla furia existencial con precisión punk. Es una canción de urgencia visceral, un arrebato entre la desesperación y la euforia. Musicalmente, es una aceleración pura. Combina fuerza bruta con precisión, y el groove hace que el oyente sienta cada pulsación, como si estuviera en el asiento del piloto. Es uno de esos temas que no permiten distracciones: o te subes al coche y sigues el ritmo o te quedas atrás.

Beg, por su parte, es más introspectiva, casi implorante. Su repetición en la línea vocal y el bajo envolvente le dan un aire hipnótico. La distorsión se mantiene, pero sin esa explosión total que caracteriza los aceleradores. Su letra ataca a los poderosos que predican códigos morales que no siguen.

Rage aunque el título sugiere explosión, modula su energía. La guitarra cortante y el ritmo medio crean un tramo técnico. Derrapes medidos, donde la fuerza se concentra sin desbordarse. Es un recordatorio de que la carrera exige precisión antes de la aceleración máxima. Canaliza la rabia con precisión, pero sin velocidad: «Dame la fuerza para cambiar las cosas que quiero. Dame el coraje para cambiar las cosas que no puedo. Dame la sabiduría para conocer la diferencia».

Something’s Gonna Happen empieza con un slow-burn que parece contenerse, pero solo para estallar después. Es la metáfora perfecta de la aceleración progresiva: un turbo que tarda en activarse y, cuando lo hace, deja todo ardiendo. Chubb alterna control y rabia, como si estuviera dominando un coche que amenaza con salirse de pista: «¿Alguna vez sientes que algo va a pasar? Hay una ola rompiendo justo debajo del borde Y mientras el reloj se alza sobre mi existencia Puedo sentir las voces derrumbándose».

Con Pieces la banda pisa el turbo de nuevo. La sensación es de circuito urbano: vueltas rápidas, tensión máxima y emoción en cada recta. Pura descarga post-punk, uno de los tramos más enérgicos del álbum. Su estructura directa y repetitiva funciona como un circuito urbano: vueltas rápidas, adrenalina pura, sin distracciones. El estribillo estalla con actitud, consolidando el corazón más eléctrico del disco: «El hogar está donde está el corazón. Entonces, ¿dónde está mi cabeza?».

Better suaviza el pedal. Invita a respirar, a contemplar la pista y a absorber la atmósfera. La voz se vuelve introspectiva y las guitarras bajan la intensidad, creando un contraste que hace que la próxima aceleración sea más explosiva. Este momento resalta como uno de los más melódicos y abiertos del disco. La banda hace una parada en boxes para respirar antes de la próxima aceleración: «Me gustabas químicamente, antes de que te volvieras mal tiempo (…) antes de que lo amargo se convirtiera en el conquistador, y tu mundo comenzara a desmoronarse».

Coming Alive combina velocidad y emoción en perfecta armonía. La voz y los instrumentos estallan simultáneamente, llevando al clímax de la carrera, haciendo cruzar la meta con adrenalina y satisfacción: «El tiempo cae y no soy eterna. Siento los crímenes desatar las páginas. Romper la columna vertebral y abrazar la furia ¿Es el sonido de mi mente y del espíritu?».

Y llegamos a Desire, la menos explosiva que sirve de enfriamiento: el motor se relaja, los neumáticos humean y la pista queda vacía. La atmósfera melancólica permite contemplar todo lo recorrido y absorber la intensidad de la carrera: «Tenemos mucho que procesar

Pero los platos están llenos».

Cruzando la meta

All That Is Over es más que un disco; es una carrera compartida con quien se atreve a subir al asiento. SPRINTS demuestra que acelerar no es solo pisar el pedal, sino comprender la pista. Respetar las curvas. Anticipar frenadas y disfrutar del rugido del motor en cada tramo. La adrenalina se mezcla con la técnica. La potencia con la sensibilidad. Y el resultado es una experiencia que deja huella. como los neumáticos quemando asfalto. Es intensidad inolvidable y absolutamente necesaria para quien busca sentir la velocidad de la música en vena.

Conclusión, de los 11 temas 6actúan como frenadas controladas, y 5 como aceleradores extremos. Esa alternancia es lo que da al disco su dinamismo y su desaceleración. Quizás SPRINTS no haya querido buscar una línea recta, sino una carrera llena de giros, con vértigo y pausa, velocidad y reflexión. A pesar de su energía y precisión, la banda no logra el pódium. Esos cuatro temas más introspectivos hacen que la clasificación quede alejada del máximo galardón.