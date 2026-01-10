«Se puede mantener la línea de la belleza, la forma y el ritmo. No es un logro menor en un mundo tan desafiante como este… los tiempos difíciles requieren un baile furioso» — Snapped Ankles, nota de prensa oficial vía The Leaf Label (2025)

El Álbum

Hard Times Furious Dancing es el quinto álbum de estudio de la banda londinense de post-punk Snapped Ankles, lanzado el 28 de marzo de 2025 a través de The Leaf Label. El título y concepto del disco se inspiran en una cita de la autora y activista Alice Walker: Hard times require furious dancing. Each of us is proof (Los tiempos difíciles requieren un baile furioso. Cada uno de nosotros es la prueba).

El álbum fusiona ritmos motorik, electrónica askew y punk bailable, manteniendo la estética de los integrantes disfrazados de woodwose (espíritus del bosque). Sus letras exploran la absurdez de la vida moderna, la cultura de los memes y la resistencia a través del baile colectivo en medio de la crisis global.

Grabado entre las paredes cargadas de historia del Quatermass Soundlab y del Total Refreshment Studios en Londres, el álbum es una oda a la autogestión y al ruido con propósito. La producción es obra de Malcolm Catto (baterista y co-fundador de The Heliocentrics) y de Jake Long quien aporta una capa extra de mugre sonora y precisión rítmica. La masterización ha sido llevada a cabo por Jason Mitchell en Loud Mastering, asegurándose de que cada golpe de tronco suene como un disparo. El arte de portada es obra de Louise Mason, capturando ese santuario de altavoces y cables que parece un altar pagano en un sótano okupa.

La Cuadrilla

Snapped Ankles es una banda inglesa de post-punk con sede en Londres que incorpora elementos de performance art y art rock. Está compuesta por Paddy Austin (voz, teclados, sintetizadores log y guitarra), Mikey Chestnutt (secuenciadores y sintetizadores), Jordan Parry (sintetizadores de bajo y secuenciadores) y Jake Long (batería, percusión y secuenciadores).

En vivo actúan disfrazados con trajes ghillie y máscaras, ya que afirman ser espíritus descendientes de los árboles (woodwose). Surgieron en 2011 de las entrañas de espacios DIY (Do It Yourself), esquivando los circuitos convencionales y creando sus propias reglas. De momento, han publicado cinco álbumes, dos EP y numerosos sencillos hasta la fecha, situándolos como una banda sonora para el apocalipsis ecológico. Son definidos como una unidad de asalto sónico que ha pasado de tocar en sótanos húmedos a incendiar los escenarios de Glastonbury, sin perder un ápice de su mística de guerrilla. Su singular espectáculo en vivo es conocido por llevar al público a un estado frenético, frenético y extático.

El TRC: El Búnker de la Resistencia

Si Snapped Ankles son los espíritus del bosque, el Total Refreshment Centre en Hackney es su santuario urbano. Lo que antes fue una fábrica de refrescos en los años 30, se convirtió en el epicentro de la nueva ola de jazz y psicodelia londinense.

Es un lugar que ha sobrevivido a órdenes de cierre y a la presión de los promotores inmobiliarios que quieren convertir cada rincón con alma en un bloque de apartamentos de lujo. Que el disco se haya gestado allí le da ese olor a sótano y a libertad. Es el sitio donde músicos de jazz, punks y tipos vestidos de árboles se cruzan en el pasillo y deciden que lo más lógico es electrificar un trozo de madera. Sin el TRC, el sonido de Snapped Ankles sería mucho más estéril; allí es donde se cocina la mugre necesaria para que el baile sea, efectivamente, furioso.

Mientras el barrio se llena de cafeterías minimalistas, el TRC sigue oliendo a cable quemado y libertad creativa. Fue allí donde Snapped Ankles encontró el refugio perfecto para que tipos vestidos de árboles y músicos de la vanguardia jazzística colisionaran. Grabar Hard Times Furious Dancing en este santuario le otorga al álbum ese sonido de búnker que solo se consigue cuando la música se hace para defender un espacio que el capitalismo intenta devorar.

El Orígen

El nombre Snapped Ankles (que literalmente significa tobillos fracturados o rotos) no es una elección al azar; es una provocación que mezcla el horror cinematográfico con la intensidad física de su propuesta. La referencia principal es directa y cruda: proviene de la infame escena de la película Misery (1990), basada en la novela de Stephen King. En ese momento icónico y difícil de ver, la enfermera psicópata Annie Wilkes coloca un taco de madera entre los pies del escritor Paul Sheldon y, con un mazo, le fractura los tobillos para que no pueda escapar.

Para la banda, este nombre encapsula esencialmente dos capas. Primero está la disrupción, que haciendo copia de la escena, la banda busca romper las nociones convencionales de lo que debe ser un músico o un concierto. Y, segundo, el uso de la imagen visceralpues la banda quería un nombre que generara una reacción física inmediata, algo que crujiera antes de que sonara la primera nota.

Sin embargo, hay más. En el nombre existe una ironía oscura que se conecta con su instrumentación. En la película, se usa un bloque de madera para facilitar la fractura; en el escenario, Snapped Ankles golpean sus log-synths (troncos electrificados) con una violencia rítmica similar. Es como si el instrumento del crimen en la película se hubiera convertido en su herramienta de creación.

Finalmente, cabe mencionar que en el circuito underground de Londres, Paddy Austin y los suyos suelen bromear con la pertenencia pertenecen a la casualty scene (la escena de urgencias). El nombre es una advertencia: su música es tan frenética y sus ritmos motorik tan implacables que el riesgo de acabar con un tobillo roto en la pista de baile es una posibilidad real. Es una oda al agotamiento físico y al baile como un acto extremo, casi peligroso.

«Nos inmunizamos al nombre, pero de vez en cuando tengo que recordar que es algo horrible. Acabamos en carteles con bandas que tienen nombres de lesiones corporales; somos parte de la escena de bajas» — Paddy Austin, en una entrevista para The Skinny

Estilo e Instrumentación

Su sonido es una colisión frontal entre el krautrock hipnótico de Can y Neu!, el post-punk anguloso de Gang of Four y la electrónica primitiva de Kraftwerk. Utilizan instrumentación poco convencional, destacando sus famosos log synths sintetizadores caseros incrustados en troncos de madera que se golpean con baquetas para generar secuencias hipnóticas, ritmos primitivos y texturas fracturadas.

Es un sonido táctil, casi sucio, donde los ritmos motorik de la batería se entrelazan con bajos sintéticos que vibran en el plexo solar. Hay una urgencia industrial, una textura de metal rozando madera, que crea una atmósfera de rave forestal en medio de un colapso eléctrico futurista.

Log-Synths: El Arte de Electrificar la Naturaleza

Si entras en el cuartel general de la banda en el este de Londres, no verás hileras de guitarras Fender. Verás troncos. Troncos reales, recogidos de parques o zonas industriales, que han sido intervenidos quirúrgicamente. Para entender a Snapped Ankles, hay que entender que no son solo músicos; son ingenieros de lo absurdo y guardianes de un mito antiguo.

I. La Anatomía del Instrumento

El Log-Synth (sintetizador de tronco) es una pieza de tecnología lo-fi que desafía la pulcritud de la música electrónica moderna. No se trata de pulsar teclas de plástico, sino de golpear la materia. Su construcción se basa en tres elementos.

El Disparador (The Trigger): La base es simple pero efectiva. Utilizan sensores piezoeléctricos (pequeños discos cerámicos que convierten la vibración en impulsos eléctricos) pegados directamente a la madera. Cuando golpeas el tronco con una baqueta, la vibración activa el sensor.

La Conversión MIDI/CV: Esa señal eléctrica viaja a través de cables sujetos con cinta aislante hacia un convertidor que traduce el golpe en una nota MIDI o un voltaje de control (CV). Esto les permite disparar cualquier sonido: desde un bombo de techno industrial hasta un arpegio ácido de un sintetizador analógico.

La Estética de «Frankenstein»: Los cables no están ocultos. Los potenciómetros y las entradas de jack están incrustados directamente en la corteza, a menudo rodeados de musgo sintético o resina. Es la unión física de lo orgánico y lo digital; si el tronco se pudre, el sonido cambia.

II. La Mitología Woodwose: El Retorno del Hombre Salvaje

Para la banda, el uso de estos instrumentos elimina la barrera «intelectual» de la música electrónica. Obliga al músico a usar todo el cuerpo, a sudar, a golpear algo sólido. Es electrónica física. Como ellos dicen: «Es más difícil ser pretencioso cuando estás aporreando un trozo de madera».

Para entender por qué Snapped Ankles se visten como si acabaran de salir de una turbera, hay que viajar siglos atrás, al folklore medieval europeo. El woodwose (u hombre del bosque) es una figura mitológica presente en el arte y la literatura medieval. Se le representaba como un ser humano cubierto de pelo, que vivía al margen de la civilización, en los bosques indómitos. No era un monstruo, sino una representación de la naturaleza salvaje que el hombre moderno intentaba domesticar.

III. El Woodwose en la Metrópolis (Gentrificación y Resistencia)

Snapped Ankles adoptan esta identidad no por un amor bucólico a la naturaleza, sino como una herramienta de sátira social. Para ello, usan el camuflaje urbano: Sus trajes de ghillie (las redes cubiertas de tiras de tela y follaje que usan los francotiradores) sirven para ocultar su identidad individual. En la «colmena» de la ciudad, el woodwose es el extraño que observa desde las sombras cómo los bancos derriban centros sociales para construir apartamentos de lujo. Al presentarse como salvajes, subrayan lo absurdo de nuestra vida «civilizada». Si un hombre-árbol te grita que pagues el alquiler (Pay The Rent), el absurdo de la situación resalta la locura del sistema inmobiliario.

Finalmente cabe decir que sus conciertos no son solo shows; son rituales donde invitan al público a abandonar sus inhibiciones ciudadanas y conectar con un pulso más primitivo. El woodwose es el maestro de ceremonias de esta regresión necesaria,el Ritual de la «Rayve».

El uso de máscaras de madera y túnicas de musgo elimina el culto a la personalidad. No importa quiénes son ellos como individuos; importa el mensaje y el ritmo. Son una unidad, una tribu que ha hackeado la tecnología de la ciudad para devolvernos un poco de ese caos forestal que hemos perdido. Como ellos mismos dicen: «Somos los fantasmas del bosque que solía estar donde ahora hay un Starbucks. Hemos vuelto para recuperar el ritmo que nos robaron».

Diseño de vestuario y estética visual

Martina Spetlova, prestigiosa diseñadora de moda high-end basada en Londres, es la responsable del diseño de identidad de la banda (Performance Wear). Ella es la mente maestra detrás de los trajesghillie que usa la banda. Para ello utiliza técnicas innovadoras de tejido de cuero y materiales sostenibles para crear esas texturas que parecen musgo, corteza y vegetación eléctrica. Martina logra transformar a unos músicos del este de Londres en espíritus del bosque. Sin su trabajo, la narrativa visual de Hard Times Furious Dancing no tendría esa fuerza visceral.

La Voz y la Portada

La voz de Austin no es melódica en un sentido tradicional. Es más bien un spoken word urgente, a veces un graznido, otras un grito ahogado que recuerda a Mark E. Smith (The Fall) o Grian Chatten (Fontaines D.C.) y un chamán urbano con un megáfono en medio de una protesta. Austin utiliza el sarcasmo como un bisturí, con una entrega que oscila entre el susurro paranoico y el aullido maníaco. Sus cuerdas vocales parecen procesadas por el mismo musgo que cubre sus trajes, filtradas por una reverberación que suena a túnel abandonado. Es la voz de la conciencia que te dice que el alquiler ha subido, pero que todavía puedes bailar entre las cenizas.

La portada es una declaración de intenciones. Un tótem erigido en la oscuridad, construido con altavoces viejos, teclados apilados, cables que parecen enredaderas y una pancarta pintada a mano que reza: HARD TIMES FURIOUS DANCING. Es una representación visual de su sonido: tecnología obsoleta rescatada del vertedero para servir a un propósito ritual. La iluminación es teatral, dramática, situando este monumento al ruido en un espacio que podría ser tanto un búnker como un claro en un bosque postapocalíptico.

Concepto y Mensaje

El título está extraído del prefacio del libro de poemas de Alice Walker, donde explica que los tiempos difíciles requieren un baile furioso. El concepto del álbum es la resiliencia a través del movimiento. Es una respuesta directa a la crisis del coste de vida, a la gentrificación que devora los espacios culturales y a la parálisis social. El mensaje es claro: el mundo se desmorona bajo el peso de la cultura de los memes, las narrativas fracturadas y la avaricia corporativa, y la única respuesta cuerda es la catarsis colectiva a través del baile.

Snapped Ankles proponen que, si el mundo se está demoliendo, la única respuesta honesta es el agotamiento físico en la pista de baile. Es un hedonismo político: el baile como acto de desobediencia civil. El álbum abandona cualquier intento de racionalizar el caos, optando en su lugar por el movimiento, por crear un espacio temporal (el claro del bosque) donde sudar la angustia. Es un espejo distorsionado de la vida moderna, electrificado y destilado en ritmos primarios.

La Playlist: Un Viaje por la Selva de Cemento

Pay The Rent es la pieza que incendia el baile en ese mundo decadente.El pistoletazo de salida. Un banger de techno-punk que ataca directamente la precariedad habitacional: «Baja el gas e intenta racionar… No hay funeral más barato que la cremación directa». Es brutal, cínica y tiene un ritmo que te obliga a marchar. Le sigue Personal Responsibilities, un bajo sintético grueso y amenazador. Explora cómo las grandes corporaciones nos cargan con la culpa del desastre climático mientras ellas se lavan las manos. A continuación, estalla Raoul, el single yuna pieza frenética de disco-punk. Representa ese personaje que sigue bailando a las 3 de la mañana en una carpa de Glastonbury mientras el mundo exterior desaparece. Es puro éxtasis motorik.

A su final, surge Dancing In Transit, inspirada en un encuentro real con guardias de seguridad en un puerto. Utiliza un ritmo 6/8 que imita el traqueteo de un tren. La letra habla de ser observado, de la paranoia de los viajes modernos. Acto seguido suena Where’s The Caganer?, una referencia surrealista a la figura catalana del pesebre. Es una metáfora de lo absurdo y lo humano en medio de la solemnidad institucional. Un ritmo tribal que evoca procesiones paganas. Sin apenas descanso Smart World acomete como una sátira sobre la IA y la hiperconectividad. Austin imagina una discusión entre Conny Plank y Brian Eno sobre si las máquinas tienen alma.

Tras el debate Hagen Im Garten se manifiesta como un momento de calma tensa. Más atmosférica y ponderada, es un respiro necesario antes del tramo final. 摆烂Bai Lan, basada en el concepto chino de dejar que se pudra, es una oda a la renuncia voluntaria cuando las metas impuestas por el sistema son inalcanzables. Un mantra de liberación a través de la apatía activa. Y llegamos al final con Closely Observed, un cierre cinematográfico. Menos agresivo, más melódico, pero con esa sombra de vigilancia constante que planea sobre todo el disco.

La Conclusión

Hard Times Furious Dancing es el disco que necesitábamos para un 2026 que todavía huele a incertidumbre. Snapped Ankles han logrado lo imposible: hacer un disco profundamente político, original, que suena como la mejor fiesta de tu vida. Han cogido la angustia de llegar a fin de mes y la han convertido en combustible para sus log-synths. Mientras las élites construyen búnkeres, estos hombres-árbol nos invitan a los sótanos a sudar, a gritar y a recordar que, mientras el ritmo siga golpeando, todavía tenemos algo de control.

Al final del viaje, uno se siente agotado, pero extrañamente renovado. Snapped Ankles han logran destilar la ansiedad del siglo XXI en una experiencia física y tribal. Hard Times Furious Dancing no ofrece soluciones fáciles, solo la certeza de que, mientras el mundo arde, podemos encontrar consuelo en el pulso compartido, en el sudor y el baile furioso. Es música para el apocalipsis, y te hace querer estar en la lista de invitados.

Escucha aquí «Hard Times Furious Dancing» de Snapped Ankles