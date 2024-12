¿Es posible escapar a la realidad a través de la belleza del arte? Una pregunta demasiado gruesa para ser contestada, o incluso formulada desde el sofá de casa, sobre el que es posible que escribamos estas líneas enfundados en un pijama ligeramente dado de sí, en una tarde de invierno de cambio climático, donde los árboles de la calle aún no tienen muy claro si perder las hojas o no. Aún así, es una tarde agradable, porque suena Evergreen, el último álbum de la norteamericana de Nashville Sophie Allison, más conocida como Soccer Mommy.

Esa pregunta tan grandilocuente surge cuando suenan los primeros acordes de Lost, canción que abre el sexto álbum de la cantautora, y que en realidad no puede ser más definitorio de su estilo, el pop cuidado, nostálgico, limpio y evocador al que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, Evergreen tiene algo más de fuerza y rebeldía que sus anteriores discos, siempre en las cotas aceptables dentro de su estilo eso sí. M es pop puro con guitarras prístinas, más claras que el agua de un torrente de montaña antes de toparse con un grupo de excursionistas, pero en Drive encontramos algo parecido a un overdrive pasado de ganancia, un punto irreverente dentro de la languidez y pureza a la que nos tiene acostumbrados Allison, en uno de los temas más atractivos del álbum.

Changes vuelve por la senda de la belleza nostálgica invernal, muy en la línea de los primeros Coldplay, antes de que Guardiola supiera siquiera que existieran, o a los Travis de finales de los 90, siempre con un atractivo y sugerente colchón de sintetizadores que colorea la canción. Una amalgama de arreglos perfectamente situados, en tiempo y forma, una producción exquisita a cargo de Ben Allen, que también cruzó caminos con Deerhunter o Animal Collective.

Entonces aparece Abigail: pop de manual en otro de los temas centrales del álbum. Una pieza maravillosa, delicada y clarividente. Es la sublimación del sonido Soccer Mommy. Si alguien quiere descubrirla, este es el corte perfecto. Pop simple, sin contemplaciones, sin tapujos, académico y canónico. Una canción que es imposible que no guste. A no ser que seas miembro de una secta satánica, en cuyo caso, la amarás en secreto, igual que todos tus compañeros.

Thinking of you vuelve a golpear con la tristeza post separación, la angustia y el dolor expresados de una manera sutil a la vez que real y directa, al más puro Elliott Smith, que se muestra latente a lo largo de todos los trabajos de la artista americana hasta la fecha. Un álbum que no da muestras de flaqueza en ningún momento, que no aburre ni se alarga en demasía. Dreaming of Falling continúa por la senda de dolor consciente y sereno, Salt in Wound nos vuelve a levantar y Anchor, uno de los temas más dispares con su estilo, propone una especie de oscuridad pseudoelectrónica inédita en su repertorio, para dejar morir el álbum con Evergreen, posiblemente uno de los temas más intimistas del disco, que termina por redondear un trabajo que, el tiempo lo dirá, parece que será fundamental en la carrera de Soccer Mommy.

Con este Evergreen, parece que definitivamente abandona lo amateur sin renunciar a su esencia. Explota la producción para acentuar sus virtudes y esconder absolutamente sus carencias, si es que tiene alguna. Un sonido que hace replantear al oyente si la belleza tapa los horrores del mundo mientras está enfundado en un pijama ligeramente dado de sí en un sofá, con una taza de té y un gato a su lado, al mismo tiempo que identifica patrones emocionales en sus letras. Un disco claro y brillante, sólido y delicado al mismo tiempo, un rayo de luz imperfecto, una historia de dolor y de alegría, un alegato sincero, honesto y humilde, que acierta exactamente donde quiere acertar.

Escucha aquí Evergreen de Soccer Mommy